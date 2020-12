Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Written by: Redaktion (dpa) | 16/12/2020 | Überblick

Juristen stützten Kompromiss für Ende von EU-Haushaltsblockade

BRÜSSEL: Der von der Bundesregierung ausgehandelte Kompromiss für das 1,8 schwere EU-Finanzpaket birgt nach Einschätzung von EU-Juristen nicht das Risiko einer Verwässerung der geplanten Regeln für den Schutz der Rechtsstaatlichkeit. Die ausgehandelte Zusatzerklärung respektiere den Inhalt und die Ziele der Verordnung für den Rechtsstaatsmechanismus und sei mit ihr vereinbar, heißt es in einem Gutachten des juristischen Dienstes des Ministerrates, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Kein Element der Erklärung widerspreche oder erweitere die geplante Verordnung.

Der juristische Dienst betont zudem, dass die Staats- und Regierungschefs das Recht hatten, bei ihrem Gipfeltreffen in der vergangenen Woche eine solche Zusatzerklärung zu beschließen. Der Text respektiere die Befugnisse der anderen EU-Organe. Dazu gehöre auch das Recht der Kommission und des Ministerrates, sich auf die Art und Weise der Anwendung der Verordnung zu verpflichten.

Die Zusatzerklärung war von der derzeitigen deutschen EU-Ratspräsidentschaft ausgehandelt worden, um Ungarn und Polen dazu zu bewegen, ihr Veto gegen Entscheidungen zum langfristigen EU-Haushalt und zu den milliardenschweren Corona-Hilfen aufzuheben. Die beiden Länder hatten die Blockade begonnen, weil sie befürchten, dass der neue Rechtsstaatsmechanismus darauf abzielt, ihnen wegen umstrittener politischer Projekte EU-Mittel kürzen zu können. Über die Erklärung wird nun vor allem klargestellt, welche Möglichkeiten Ungarn und Polen haben, sich gegen die Anwendung des Verfahrens zu wehren. Eine davon ist eine Überprüfung durch den EuGH.

Ein juristisches Gutachten zu der Zusatzerklärung war unter anderem vom niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte verlangt worden. Zudem hatten sich zuletzt Europaabgeordnete kritisch zu dem Text geäußert.

Konjunktur und Haushaltslage: Eurogruppe berät über Corona-Krise

BRÜSSEL: Die unsichere wirtschaftliche Lage in der Corona-Krise beschäftigt am Mittwoch (14.00 Uhr) die Eurogruppe bei ihrer letzten Sitzung des Jahres. Die Finanzminister beraten die Haushaltslage der 19 Staaten der Eurozone und die wirtschaftlichen Empfehlungen der EU-Kommission für das kommende Jahr.

Alle Eurostaaten planen im Kampf gegen die Rezession für 2021 mit hohen zusätzlichen Schulden. Dennoch wertet die EU-Kommission alle Haushaltspläne als weitgehend angemessen. Die europäischen Defizit- und Schuldenregeln sollen vorerst ausgesetzt bleiben, damit die Staaten Bürgern und Unternehmen finanziell helfen können. Wann diese Notregel aufgehoben wird, soll jetzt noch nicht diskutiert werden.

Nach einem drastischen Konjunktureinbruch in diesem Jahr hatte die EU-Kommission im November 4,2 Prozent Wachstum für die Eurozone 2021 vorausgesagt. Unsicherheit herrscht jedoch, wie stark die neuen Pandemie-Auflagen die Entwicklung dämpfen. Auch die Folgen des Brexits gelten mangels klarer Perspektive als schwer abschätzbar.

Euro wenig verändert

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2155 US-Dollar. Er lag damit ungefähr auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2140 (Montag: 1,2162) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8237 (0,8222) Euro.

Die im Tagesverlauf veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA gaben dem Markt keine klare Richtung. So stieg die Industrieproduktion im Oktober etwas stärker als erwartet, während ein wichtiger Frühindikator für die Region New York im November nachgab. Die Märkte warten jetzt auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Notenbankchef Jerome Powell dürfte die sehr lockere Geldpolitik zur Unterstützung der Wirtschaft in der Corona-Pandemie bestätigen.

Das britische Pfund legte nach anfänglichen Verlusten etwas zu. Das Pfund reagiert seit Monaten sehr empfindlich auf Neuigkeiten zu den Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union. Jüngst hat es die Hoffnung einer vorsichtigen Annäherung gegeben. Der irische Premierminister Leo Varadkar zeigte sich etwas zuversichtlicher als zuletzt. Es scheint aber weiterhin Differenzen in zentralen Fragen wie der Fischerei zu geben.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,90795 (0,90700) britische Pfund, 126,08 (126,11) japanische Yen und 1,0770 (1,0776) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1850 Dollar gehandelt. Das waren etwa 23 Dollar mehr als am Vortag.

Dax etabliert sich über 13.300 Punkten

FRANKFURT/MAIN: Mit Kursgewinnen hat der Dax am Dienstag an seinen positiven Wochenstart angeknüpft. Am Nachmittag baute der deutsche Leitindex sein Plus mit 13.349,86 Zählern auf 0,96 Prozent aus. Der MDax der 60 mittelgroßen Werte notierte am Dienstag mit minus 0,08 Prozent auf 29.703,60 Punkten, nachdem er am Vortag abermals ein Rekordhoch erreicht hatte. Dies gelang am Dienstag auch wieder dem SDax der kleineren Werte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es zuletzt um 0,6 Prozent hoch. Der Euro bewegte sich nur wenig von der Stelle. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,2142 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2162 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,63 Prozent am Vortag auf minus 0,62 Prozent.

Brexit-Unsicherheit bei EU-Verhandlungen über Fischfangquoten

BRÜSSEL: Fischfangquoten, Nährwertlabel, Tierwohlkennzeichen - die EU-Agrarminister sind am Dienstag zu einem zweitägigen Ministerrat in Brüssel zusammengekommen. Vor allem bei den Fischfangquoten für die Nordsee im kommenden Jahr dürfte es wegen der Brexit-Unsicherheit kompliziert werden. Da die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über ein Handelsabkommen - inklusive Fischereirechte - noch laufen, standen die Minister vor vielen Unwägbarkeiten. «Das ist kein leichtes Unterfangen, zumal wir in diesem Jahr natürlich noch den Brexit vor Augen haben», sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Dienstagmorgen. «Da noch sehr viel offen ist, welchen Deal wir am Ende mit Großbritannien machen, werden das lange Nächte der Verhandlungen in Brüssel werden». Noch ist nicht absehbar, ob und in welchem Umfang Fischer aus EU-Staaten wie Deutschland oder Frankreich ab 2021 Zugang zu britischen Hoheitsgewässern bekommen.

Einfacher kündigen: Regierung will Verbrauchergesetz beschließen

BERLIN: Am Telefon aufgeschwatzte Verträge oder überlange Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen - die Bundesregierung will Verbraucher besser vor Abzocke schützen. Ein entsprechender Gesetzentwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, soll am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Unter anderem geht es dabei um die Laufzeit von Verträgen etwa für Handys, Streamingdienste, Fitnessstudios oder Zeitungs-Abos. «Die vorgesehenen Regelungen sollen die Position der Verbraucherinnen und Verbraucher gegenüber den Unternehmern weiter verbessern und erreichen, dass nicht nur der Vertragsschluss unter faireren Bedingungen erfolgt, sondern auch die Vertragsinhalte faireren Regelungen unterliegen», heißt es in dem Entwurf. Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte Änderungen schon vor einiger Zeit vorgeschlagen, das Wirtschaftsministerium hatte bisher aber Bedenken.

Nach Urteil: Altmaier plant DIHK-Reform - Aufsicht durch Ministerium

BERLIN: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will nach einem Gerichtsurteil den Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) stabilisieren und Unsicherheiten beseitigen. Dazu sind gesetzliche Änderungen geplant, wie aus einem Entwurf hervorgeht. Vorgesehen ist demnach eine Neuordnung der Struktur der Kammervertretung auf Bundesebene. Konkret soll eine Deutsche Industrie- und Handelskammer errichtet werden, durch eine Umwandlung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags e.V. (DIHK) in eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das bedeutet, diese Bundeskammer unterliegt dann künftig der Rechtsaufsicht des Bundeswirtschaftsministeriums. Das Ministerium kann künftig überprüfen, ob sich der DIHK im Rahmen seiner Kompetenzen bewegt. Außerdem ist eine gesetzliche Mitgliedschaft aller Industrie- und Handelskammern in der Bundeskammer vorgesehen.

Letzter Ansturm auf Innenstädte kann Weihnachtsgeschäft nicht retten

BERLIN: Der letzte verkaufsoffene Tag vor dem harten Lockdown hat noch einmal viele Verbraucher zum Einkaufen in die Fußgängerzonen gelockt. Egal ob auf dem Holm in Flensburg, auf den Planken in Mannheim oder in der Kaufinger-Straße in München: In zahlreichen Stadtzentren waren nach den Echtzeit-Daten des auf die Messung von Kundenfrequenzen spezialisierten Unternehmens Hystreet schon am Dienstagmittag überdurchschnittlich viele Konsumenten unterwegs. Trotz langer Schlangen vor einzelnen Geschäften machte sich der Handel aber keine Hoffnung, mit dem letzten Kundenansturm noch das Weihnachtsgeschäft retten zu können. «Die sonst so umsatzstarke Phase zum Jahresende wird für viele Händler zum Fiasko», sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth in Berlin.

Corona-Spuren auf dem Ausbildungsmarkt - weniger Lehrverträge 2020

BONN: Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die berufliche Zukunft junger Menschen aus. Deutlich weniger Jugendliche haben in diesem Jahr eine Ausbildung begonnen als noch 2019. So wurden 57.600 Ausbildungsverträge weniger abgeschlossen als im Vorjahr, wie aus der am Dienstag vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) vorgestellten Ausbildungsbilanz 2020 hervorgeht. Das entspricht einem Minus von 11 Prozent. Insgesamt wurden bundesweit 467.500 Ausbildungsverträge geschlossen, 2019 waren es noch 525.000. Erstmals seit der Wiedervereinigung lag die Zahl damit unter 500.000. Gründe dafür sind nach Angaben des Instituts einerseits ein deutlich reduziertes Angebot an Ausbildungsplätzen und zugleich eine gesunkene Nachfrage nach Lehrstellen.

Teyssen gibt Eon-Chefposten vorzeitig auf - Birnbaum wird Nachfolger

ESSEN: Deutschlands größter Energiekonzern Eon bekommt zum 1. April kommenden Jahres einen neuen Chef. Der Vorstandsvorsitzende Johannes Teyssen (61) räumt seinen Posten vorzeitig für Leonhard Birnbaum, wie Eon am Dienstag nach einem Beschluss des Aufsichtsrats mitteilte. Birnbaum (53) ist seit 2013 Mitglied des Eon-Vorstands. Dort war er für die Integration der früheren RWE-Tochter Innogy zuständig. Teyssens Vertrag als Vorstandsvorsitzender lief noch bis Ende 2021. Er ist seit 2004 im Eon-Vorstand und steht diesem seit 2010 vor. Mit der Übernahme der RWE-Tochter hatte Teyssen den vorläufigen Schlusspunkt unter einen umfangreichen Konzernumbau gesetzt. Eon konzentriert sich jetzt ganz auf die Energienetze und den Energieverkauf an Endkunden. Die erneuerbaren Energien hat Eon an RWE abgegeben.

EU will mit Trinkwasserspendern Zugang zu sauberem Wasser verbessern

BRÜSSEL: Mit öffentlichen Wasserspendern und kostenlosem Leitungswasser in Restaurants soll der Zugang zu Trinkwasser in der Europäischen Union verbessert werden. Das Europaparlament billigte am Dienstag eine entsprechende Einigung, die mit den Mitgliedstaaten erzielt worden war. Der deutsche Europa-Staatsminister Michael Roth sagte in der Plenardebatte, sauberes Wasser sei ein Menschenrecht. Es müsse allen zugänglich sein. Berichterstatter Christophe Hansen von den Christdemokraten wies zudem darauf hin, dass etliche Plastikflaschen durch Trinkwasserspender eingespart werden könnten.

Auch die Wasserqualität soll mit der Erneuerung der Trinkwasser-Richtlinie künftig besser werden. Es sei ein gutes Zeichen, dass es erstmals Grenzwerte für hormonverändernde Substanzen im Wasser geben werde, sagte der Grünen-Abgeordnete Sven Giegold. Aber auch die Anteile von Arzneimitteln, Mikroplastik und weiteren gefährlichen Stoffen im Wasser sollen kontrolliert werden.

Die Erneuerung der EU-Trinkwasserrichtlinie geht auf die Bürgerinitiative «Recht auf Wasser» zurück, in der 1,8 Millionen Europäerinnen und Europäer einen besseren Zugang zu sauberem Wasser gefordert hatten. Es ist die erste erfolgreiche Initiative dieser Art, die in der EU in Gesetzesform gegossen wird, wie es aus dem Parlament hieß.

Die EU-Staaten haben nun zwei Jahre Zeit, die Änderungen umzusetzen. Der Verband kommunaler Unternehmen, dessen Mitglieder nach eigenen Angaben mehr als 90 Prozent der Bevölkerung Deutschlands mit Trinkwasser versorgen, begrüßte die neue Richtlinie. Sie schaffe die Voraussetzungen dafür, das Vertrauen der Bürger in ihr Trinkwasser weiter zu stärken.

Britische Schafzüchter schlagen vor drohendem No-Deal-Brexit Alarm

CUMBRIA: Britische Schafzüchter haben angesichts eines drohenden No-Deal-Brexits Alarm geschlagen. Sollten sich Großbritannien und die EU nicht mehr auf einen Handelsvertrag einigen, werden ab dem 1. Januar Zölle auf Ein- und Ausfahren erhoben. «Wenn das über Nacht auf unsere Produkte drauf geschlagen würde, muss man kein Genie sein, um zu verstehen, dass das ernsthafte Konsequenzen für viele Menschen hätte», sagte Thomas Carrick, Vorstand der National Sheep Association (NSA) im Norden Englands, der britischen Nachrichtenagentur PA.

Für Lammfleisch würden Zölle von fast 50 Prozent fällig, was den Preis im Ausland nach oben treiben würde. Mehr als ein Drittel des britischen Lammfleischs wird der Branche zufolge exportiert - 96 Prozent davon in die EU.

Der Wert der 2000 Schafe auf der Farm, die Carrick in der nordenglischen Grafschaft Cumbria betreibt, könnte sich im No-Deal-Szenario Prognosen zufolge um ein Drittel reduzieren - ebenso wie das Familieneinkommen. So geht es vielen Betrieben in der Region. «Es hängt alles davon ab, was in den kommenden Wochen in Sachen Brexit passiert», so Carrick.

Derzeit ringen London und Brüssel nach etlichen gerissenen Fristen unter hohem Zeitdruck noch immer um einen Handelspakt. Dieser soll die Handelsbeziehungen für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase regeln und befürchtete Verwerfungen verhindern. Die britische Regierung ruft Unternehmen jedoch bereits seit Monaten dazu auf, sich auch auf den No-Deal-Fall einzustellen.

Handel: Umsätze im Weihnachtsgeschäft schrumpfen deutlich

BERLIN: Der harte Lockdown mitten im Dezember verdirbt dem Einzelhandel das Weihnachtsgeschäft. Nach einer Prognose des Handelsverbandes Deutschland (HDE) werden dem Handel wegen der Ladenschließungen im Vergleich zum Vorjahr mehr als sechs Milliarden Euro in den Kassen fehlen. «Die sonst so umsatzstarke Phase zum Jahresende wird für viele Händler zum Fiasko», sagte der HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Dienstag in Berlin.

Insgesamt rechnet der Branchenverband in den Monaten November und Dezember nur noch mit Umsätzen von knapp 98 Milliarden Euro, sieben Prozent weniger als im Vorjahr. Zwar werde der Online-Handel seine Umsätze um fast ein Drittel auf knapp 20 Milliarden Euro steigern. Dies könne jedoch die Einbußen im stationären Handel nicht wettmachen, wo die Umsätze um 14 Prozent schrumpften, sagte Genth. Noch Anfang November hatte der Branchenverband für das Weihnachtsgeschäft mit Umsätzen von fast 104 Milliarden Euro gerechnet.

Insgesamt hat das Corona-Jahr 2020 den Handel laut HDE klar in Pandemie-Gewinner und Corona-Verlierer gespalten. Während der Online-Handel und die Lebensmittelketten gute Geschäfte machten, musste der von den Schließungen betroffene Nicht-Lebensmittelhandel laut HDE ein Fünftel seiner Umsätze abgeben. Er verzeichne in diesem Jahr voraussichtlich Umsatzeinbußen in Höhe von 36 Milliarden Euro, sagte Genth. Das könne die Branche ohne staatliche Hilfen nicht überstehen.

«Insbesondere im Modehandel stehen viele Betriebe kurz vor der Insolvenz», warnte der HDE-Hauptgeschäftsführer. Er forderte deshalb eine Gleichbehandlung des Handels mit der Gastronomie beim Umsatzausgleich für den Dezember und eine bessere Anpassung der Überbrückungshilfen an die Bedürfnisse des Handels. Ansonsten gebe es womöglich für bis zu 50.000 Geschäfte mit 250.000 Beschäftigten keine Perspektive mehr.

IEA: Erholung des Ölmarktes 2021 schwächer als bisher erwartet

PARIS: Die Erholung des Ölmarktes von der Corona-Pandemie wird nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) langsamer als bisher prognostiziert verlaufen. «Die Nachfrage wird eindeutig längere Zeit niedriger sein als erwartet», teilte die IEA am Dienstag in Paris in einem Bericht mit. Sie reduzierte ihre Prognose für die Rohölnachfrage. «Der Markt bleibt fragil», schreibt die IEA. Schließlich wurden zuletzt in Europa erneut viele wirtschaftliche Beschränkungen beschlossen, die die Nachfrage nach Rohöl dämpfen.

Für das Jahr 2021 senkte der Interessenverband führender Industriestaaten seine Prognose für die globale Nachfrage nach Rohöl um 110.000 Barrel (je 159 Liter) pro Tag. Im gesamten Jahr 2021 dürfte die Nachfrage trotzdem um 5,7 Millionen Barrel pro Tag zum Vorjahr steigen. Damit hätte die Ölnachfrage rund zwei Drittel ihres historischen Rückgangs im Jahr 2020 wettgemacht. Insgesamt dürfte die Nachfrage im Jahr 2021 demnach bei 96,9 Millionen Barrel pro Tag liegen.

Bereits am Montag hatte die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ihre Prognose für das erste Quartal 2021 gesenkt. Die bisherige Prognose wurde um eine Million Barrel pro Tag reduziert. Die Opec verwies auf Unsicherheiten mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Krise und die Verteilung von Impfstoffen.

Kosovo koppelt sich von Serbiens Stromnetz ab - Verbund mit Albanien

PRISTINA/TIRANA: Das seit 2008 unabhängige Kosovo hat sich vom Elektrizitätsnetz Serbiens abgekoppelt und bezieht seinen Strom nunmehr aus einem Verbund mit Albanien. Die Umstellung erfolgte am Montag während einer Zeremonie mit dem albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama, an der sein kosovarischer Kollege Avdullah Hoti per Video-Schaltung teilnahm, wie Medien in Pristina und Tirana am Dienstag berichteten.

Serbien hat die Unabhängigkeit seiner einstigen, nunmehr nahezu ausschließlich von Albanern bewohnten Südprovinz bis heute nicht anerkannt. Beide Länder gehörten zu Jugoslawien, das in den 1990er Jahren in einer Serie blutiger Kriege zerfallen war.

Gewisse wirtschaftliche Kooperationen blieben aber über die seitdem verstrichene Zeit erhalten. So verblieb das Kosovo bislang im serbischen Elektrizitätsnetz. Mit dem Übertritt in den Verbund mit Albanien gewinnt der junge Staat an Souveränität hinzu. Denn im Verbund mit Serbien war der kosovarische Netzbetreiber KOSTT kein eigenständiges Mitglied im Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber ENTSO-E. Im Verbund mit dem albanischen Betreiber OST ist das kosovarische Pendant nun offiziell Mitglied.

Gewinn von Zara-Mutter Inditex bricht in der Corona-Pandemie ein

ARTEIXO: Der Textilhändler Inditex hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres infolge der Corona-Pandemie herbe Einbußen hinnehmen müssen. Zwischen Februar und Oktober sei der Gewinn unterm Strich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um drei Viertel auf 671 Millionen Euro eingebrochen, teilte der Eigner von Modeketten wie Zara, Bershka oder Massimo Dutti am Dienstag im spanischen Arteixo mit. Nach wie vor wirkten sich Corona-Restriktionen auf nahezu alle Geschäfte aus.

Insgesamt erzielte Inditex in den neun Monaten einen Umsatz von 14,1 Milliarden Euro. Das sind knapp 30 Prozent weniger als noch vor einem Jahr. Und auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bröckelt weiter: Waren es zwischen Februar und Oktober 2019 noch 5,7 Milliarden Euro, sind es nun nur noch 3,3 Milliarden Euro.

Jahresumsatz von H&M-Gruppe fällt coronabedingt deutlich

STOCKHOLM: Der Moderiese H&M hat im Corona-Jahr 2020 weniger Kleidung an den Kunden gebracht als im Vorjahr. Der Nettoumsatz der H&M-Gruppe sank im Geschäftsjahr von Dezember 2019 bis November 2020 um 18 Prozent auf rund 187 Milliarden schwedische Kronen (etwa 18,3 Mrd Euro), wie der Konzern am Dienstag in Stockholm mitteilte.

Die H&M-Gruppe sei stark und mit einem positiven Momentum ins Jahr gestartet, ehe die erste Welle der Coronavirus-Pandemie ihre Spuren hinterlassen habe. Die Beschränkungen des öffentlichen Lebens, die vorübergehende Ladenschließungen und deutlich weniger Kundschaft in den Filialen hätten vor allem im zweiten Geschäftsquartal zum umfangreichen Umsatzrückgang beigetragen.

Aber auch im letzten Quartal, das bei H&M von September bis November läuft, gingen die Zahlen um 10 Prozent zurück. Dabei habe vor allem die zweite Corona-Welle in der zweiten Hälfte des Quartals ihre Auswirkungen gezeigt, erklärte der Konzern.

Zum Gewinn machte H&M noch keine Angaben. Bereits zum Halbjahr hatte ein sattes Minus von 3,06 Mrd Kronen zu Buche gestanden - verglichen mit einem Plus von 5,37 Mrd Kronen im Vorjahreszeitraum. Der gesamte Jahresbericht soll am 29. Januar veröffentlicht werden.

Ölpreise geben leicht nach

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Morgen 49,96 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 29 Cent auf 46,70 Dollar.

In den vergangenen Wochen haben die Ölpreise kräftig zugelegt, da Forschungserfolge im Impfstoffbereich die Hoffnung auf eine absehbare Eindämmung der Corona-Pandemie genährt haben. Gedämpft wurde dieser Optimismus zuletzt durch neue Corona-Gegenmaßnahmen in zahlreichen großen Volkswirtschaften, darunter Deutschland. Die neuen Beschränkungen könnten auch auf der Rohölnachfrage lasten, wird befürchtet.

Schon am Vortag hatte das Ölkartell Opec seine Nachfrageprognose für das erste Quartal 2021 gesenkt. Trotzdem wollen die Förderländer ihre Produktion im kommenden Jahr Schritt für Schritt anheben. Die Opec hatte sich zusammen mit anderen großen Förderländern auf dieses vorsichtige Vorgehen geeinigt, da der Fortgang der Corona-Pandemie ungewiss ist.

Euro bewegt sich kaum

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2150 US-Dollar und damit so viel wie in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2162 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag stehen vor allem in den USA einige Konjunkturdaten an. Veröffentlicht werden etwa Stimmungsdaten und Produktionszahlen aus der Industrie. Im Euroraum werden Inflationsdaten aus Frankreich und Italien erwartet. Daneben äußert sich EZB-Chefvolkswirt Philip Lane.