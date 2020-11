Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

TGV-Hersteller Alstom will Bombardiers Zugsparte bald übernehmen

PARIS: Ungeachtet der Corona-Krise will der französische TGV-Hersteller Alstom die seit längerem vorbereitete Megafusion mit der Bombardier-Zugsparte bis Ende März kommenden Jahres abschließen. Das teilte Alstom am Dienstagabend bei der Vorlage der Halbjahresergebnisse in Saint-Ouen bei Paris mit.

Alstom bestätigte frühere Informationen, wonach der Kaufpreis bis zu 5,3 Milliarden Euro betragen soll. Die anfängliche Spanne der Transaktion hatte zwischen 5,8 und 6,2 Milliarden Euro gelegen. Die EU-Wettbewerbshüter in Brüssel gaben im Juli grünes Licht für das Geschäft.

Der Umsatz des französischen Herstellers von TGV-Hochgeschwindigkeitszügen sank in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 (zum 30. März) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf rund 3,5 Milliarden Euro. Grund war vor allem die Corona-Krise. Der Nettogewinn ging um rund ein Viertel auf 170 Millionen Euro zurück.

Alstom war vor der geplanten Fusion mit der Zugsparte des kanadischen Bombardier-Konzerns mit dem Versuch gescheitert, mit der Zugsparte des deutschen Siemens-Konzerns zusammenzugehen. Die EU-Wettbewerbshüter hatten ein Veto eingelegt, denn die Zugeständnisse reichten nach Brüsseler Auffassung damals nicht aus.

Ausschuss stimmt für Niederländer Elderson im EZB-Direktorium

BRÜSSEL: Der Niederländer Frank Elderson hat für seine Kandidatur zum Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank die Unterstützung des Wirtschaftsausschusses im EU-Parlament bekommen. Dies teilten mehrere Abgeordnete am Dienstagabend mit. Der niederländische Zentralbanker will Nachfolger des Luxemburgers Yves Mersch werden, der im Dezember aus dem EZB-Direktorium ausscheidet.

Zuvor wird voraussichtlich Ende November das Plenum des Europaparlaments abstimmen. Die Entscheidung liegt aber bei den EU-Staats- und Regierungschefs. Grüne, Sozialdemokraten und Linke hatten kritisiert, dass bei der Auswahl keine Frau berücksichtigt wurde.

Das EZB-Direktorium ist das Leitungsgremium der Zentralbank. Es hat sechs Mitglieder einschließlich der EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Deutschland ist mit der Volkswirtin Isabel Schnabel vertreten.

Biontech: Liefervereinbarungen für 570 Millionen Corona-Impfdosen

MAINZ: Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech hat nach eigenen Angaben mit seinem US-Partner Pfizer Liefervereinbarungen mit mehreren Ländern und der EU für insgesamt 570 Millionen Dosen seines Corona-Impfstoffs für dieses und das nächste Jahr geschlossen. Darüber hinaus gebe es Kaufoptionen für weitere 600 Millionen Dosen, teilte Biontech am Dienstag mit. Alle Vereinbarungen sind den Angaben zufolge abhängig vom klinischen Erfolg und der Zulassung.

Das Unternehmen hatte zuvor ermutigende Zwischenergebnisse zur Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffs vorgelegt und angekündigt, voraussichtlich schon ab der kommenden Woche mit Pfizer die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA zu beantragen.

Neben der EU gibt es laut Biontech auch Liefervereinbarungen unter anderem mit den USA, Kanada und Japan. Biontech-Vorstandschef und -Mitgründer Ugur Sahin sprach am Dienstag mit Blick auf das am Montag präsentierte Zwischenergebnis einer 90-prozentigen Wirksamkeit des Impfstoffs von einem «Wendepunkt, sowohl für unser Unternehmen als auch für die Innovation in der Wissenschaft. Diese Daten bringen uns einer möglichen Lösung für die aktuelle globale Pandemie einen Schritt näher.»

Auf der Grundlage von Lieferprognosen geht Biontech davon aus, dass in diesem Jahr weltweit bis zu 50 Millionen Impfstoffdosen geliefert und im nächsten Jahr bis zu 1,3 Milliarden Dosen hergestellt werden. Eine wichtige Rolle bei der Herstellung soll die Produktionsanlage im hessischen Marburg spielen. Die Übernahme des Werks von dem Schweizer Pharmariesen Novartis wurde laut Biontech im Oktober abgeschlossen.

Dax baut Gewinne nach spektakulärem Plus am Vortag etwas aus

FRANKFURT/MAIN: Der Dax hat am Dienstag seine beeindruckenden Gewinne vom Wochenauftakt ein wenig ausgebaut. Der deutsche Leitindex rückte um 0,24 Prozent auf 13.127,89 Punkte vor. Der MDax der 60 mittelgroßen Werte stieg um 0,54 Prozent auf 27.940,71 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,6 Prozent. Der Euro gab nach und wurde am frühen Nachmittag mit 1,1805 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1883 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,64 Prozent am Vortag auf minus 0,51 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,62 Prozent auf 145,70 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,23 Prozent auf 174,12 Zähler.

Strom-Netzentgelte steigen leicht - Belastung unterschiedlich hoch

BONN: Auf den Stromrechnungen der Privathaushalte werden die sogenannten Netzentgelte im kommenden Jahr voraussichtlich leicht steigen. Die Bundesnetzagentur hat in einer Stichprobe ein bundesweites Plus von 0,5 Prozent ermittelt. Für einen Haushaltskunden mit einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden erhöhen sich die Kosten für die Stromnetze von 7,85 auf 7,89 Cent je Kilowattstunde. Das geht aus Berechnungen der Bundesnetzagentur hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Die Netzentgelte blieben damit «im bundesweiten Durchschnitt nahezu konstant», heißt es in der Analyse.

Problem Altersarmut: Immer mehr Senioren kämpfen mit ihren Schulden

NEUSS: Immer mehr alte Menschen in Deutschland können ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Seit 2013 habe sich die Zahl der überschuldeten Verbraucher im Alter ab 70 Jahren mehr als vervierfacht - auf mittlerweile rund 470.000 Betroffene. Das berichtete am Dienstag die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in ihrem «Schuldneratlas 2020». Zum Vergleich: Die Gesamtzahl aller überschuldeten Personen erhöhte sich im gleichen Zeitraum «nur» um rund vier Prozent.

Cum-Ex-Skandal: Politik will mehr Geld aus Milliardendeals zurück

BERLIN/KÖLN: Bei der Aufarbeitung von Milliardenschäden für die Staatskasse durch Cum-Ex-Steuerdeals erhöht die schwarz-rote Koalition den Druck auf Täter. Nach Gesetzesänderungen sollen veruntreute Milliardengelder länger als bisher möglich zurückgeholt werden können. Dafür soll die Einziehung rechtswidrig erlangter Gewinne auch in verjährten Fällen möglich sein. Daneben soll die Verjährungsfrist für besonders schwere Steuerhinterziehung von 10 auf 12 Jahre verlängert werden.

Amazon droht Milliardenstrafe der EU wegen Missbrauch von Marktmacht

BRÜSSEL: Der weltgrößte Online-Händler Amazon muss eine milliardenschwere Wettbewerbsstrafe der EU fürchten. Nach dem vorläufigen Ergebnis von Untersuchungen der EU-Kommission missbraucht das amerikanische Unternehmen seine Marktmacht und verstößt damit gegen Kartellvorschriften.

Höhenflug der Deutschen Post setzt sich fort - Rekorde an Weihnachten

BONN: Eine hohe Nachfrage nach Express-Lieferungen und nach normalen Paketzustellungen haben der Deutschen Post DHL sehr profitable Geschäfte beschert. Der Konzerngewinn im dritten Quartal schnellte um gut 50 Prozent auf 851 Millionen Euro nach oben, wie das Unternehmen am Dienstag in Bonn mitteilte. Der Umsatz legte um 4,4 Prozent auf 16,2 Milliarden Euro zu - die Geschäfte wurden also deutlich lukrativer als zuvor.

«Wirtschaftsweise» bei Konjunktur zuversichtlicher als Regierung

BERLIN: Die «Wirtschaftsweisen» erwarten, dass die Konjunktur in Deutschland infolge der Corona-Krise in diesem Jahr nicht so schlimm abstürzt wie befürchtet. Aufgrund der kräftigen Erholung im Sommer dürfte das Bruttoinlandsprodukt um 5,1 Prozent schrumpfen und damit ungefähr so stark wie während der globalen Finanzkrise 2009, heißt es im Jahresgutachten. Es lag der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Auszügen vor und wird an diesem Mittwoch vorgelegt. Zuvor hatte die «Süddeutsche Zeitung» darüber berichtet.

Biontech: Mit «Lichtgeschwindigkeit» zum Corona-Impfstoff

MAINZ: «An der Goldgrube 12». Fast könnte man glauben, die Gründer von Biontech hatten seherische Gaben, als sie an dieser Mainzer Adresse den Sitz ihres Unternehmens bezogen. Aus kleinen Anfängen heraus hat sich Biontech binnen zwölf Jahren zu einem Leuchtturm der deutschen Biotech-Branche mit weltweit mehr als 1300 Mitarbeitern entwickelt. Spezialisiert ist Biontech auf individualisierte Immuntherapien für Krebspatienten, doch global für Aufsehen sorgt es wegen seiner führenden Rolle bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus, für die sich die Mainzer mit dem US-Pharmagiganten Pfizer zusammengeschlossen haben.

Neues Atomkraftwerk in Belarus kämpft mit Technikproblemen

OSTROWEZ: Wenige Tage nach dem Betriebsstart des umstrittenen Atomkraftwerks in Belarus ist die Stromproduktion wegen technischer Probleme vorübergehend eingestellt worden. Das sagte ein Sprecher des Zivilschutzministeriums in der Hauptstadt Minsk am Dienstag der russischen Staatsagentur Ria Nowosti. Dies habe aber keine Auswirkungen auf die Sicherheit der von Russland gebauten und finanzierten Anlage an der Grenze zum EU-Land Litauen. Dem Energieministerium zufolge war bei Tests festgestellt worden, dass einzelne elektronische Messgeräte und Trafos ausgetauscht werden müssten. Alle anderen Systeme funktionieren demnach ohne Probleme.

Das erste AKW in Belarus war vor einer Woche ans Netz gegangen. Zunächst wurde ein Reaktor mit 400 Megawatt in Betrieb genommen. Ein zweiter soll 2022 folgen. Dann soll das Atomkraftwerk in Ostrowez mit beiden Reaktoren eine Kapazität von 2400 Megawatt haben. Noch am Samstag bei der offiziellen Eröffnung hatte Machthaber Alexander Lukaschenko sein Land als neue Atommacht bezeichnet.

Das neue Kernkraftwerk liegt etwa 50 Kilometer von der litauischen Hauptstadt Vilnius entfernt. Litauen bezeichnete die Anlage zuletzt als «nukleare und ökologische Bedrohung» für ganz Europa. Die Behörden in Vilnius haben nach eigenen Angaben keine höheren Strahlungswerte nach dem Produktionsstopp festgestellt.

Der Chef des russischen Atomenergiekonzerns Rosatom, Alexej Lichatschow, sagte am Dienstag: «Jetzt diskutieren wir mit der Führung der Republik über den möglichen Bau eines weiteren Kraftwerks und eines Forschungsreaktors.»

VDA-Chefin Müller: Stimmung in Deutschland besser als die Lage

FRANKFURT/MAIN: Die oberste deutsche Autolobbyistin Hildegard Müller hat vor einem vorschnellen Abhaken der Corona-Krise für ihre Branche gewarnt. Angesichts wieder steigender Corona-Fallzahlen gibt es ihrer Ansicht nach auch für die deutsche Autoindustrie weiter keinen Grund zum Feiern. «Da haben wir leider keinen Anlass, unsere Prognosen hochzusetzen», sagte die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA) am Montagabend vor Journalisten in Frankfurt. «Im Gegenteil, wenn die Corona-Entwicklung jetzt so weitergeht, merken wir eher, dass die Menschen doch wieder stark verunsichert sind. Und nicht nur wir merken das im Käuferverhalten, sondern andere Branchen ja auch.»

Derzeit rechnet der VDA für Europa mit einem Rückgang des Automarktes in diesem Jahr von 25 Prozent, in den USA von 18 Prozent und in China von 10 Prozent. Auch die Zulieferer stünden weiter vor Problemen. «Zwei Drittel glauben vor 2022 nicht an eine Erholung», sagte Müller unter Verweis auf eine Verbandsumfrage. Jeder zehnte Zulieferer gehe sogar davon aus, dass es bis weit ins Jahr 2023 Belastungen geben werde.

«Ich finde, momentan ist die Stimmung besser als die Lage», schätzte Müller die wirtschaftliche Situation in der Bundesrepublik ein. Unter anderem nannte sie steuerliche Rahmenbedingungen und Infrastrukturprobleme als Hemmschuh. «Wir glauben, dass all diese Steuereinnahmen, die all das möglich machen, was wir uns an gesellschaftlicher Transformation, an gesellschaftlichem Zusammenhalt und anderem wünschen, dass die vom Himmel fallen. Aber da steckt Arbeit und Wertschöpfung dahinter, und diese Wertschöpfung muss man auch erhalten können.»

Vom gewählten US-Präsidenten Joe Biden verspricht sich Müller zumindest neue Verhandlungen. «Der VDA setzt darauf, dass die EU-Kommission und der neue US-Präsident schnell Gespräche aufnehmen, um einen gemeinsamen Neustart in der Handelspolitik zu vereinbaren», sagte sie. Ziel des VDA sei, Zölle auf beiden Seiten vollständig abzubauen. Die Verbandschefin warnte aber vor zu hohen Erwartungen. «Wir sollten uns nichts vormachen, die USA werden ihre Interessen durchsetzen.»

Gehören Müllwagen zum Lkw-Kartell? - Gericht bittet EuGH um Hilfe

HANNOVER/LUXEMBURG: Das Landgericht Hannover will klären lassen, ob Spezialfahrzeuge wie Müllwagen unter einen EU-Strafbeschluss zu einem Lkw-Kartell fallen könnten. Die Brüsseler Kommission hatte im Juli 2016 mehrere Lastwagen-Hersteller zur Zahlung von insgesamt knapp 3 Milliarden Euro verdonnert, weil diese untereinander illegale Absprachen getroffen haben sollen, die zu überhöhten Preisen führten. Im konkreten Fall vor der 13. Zivilkammer des Landgerichts geht es um die Schadenersatz-Klage eines Landkreises nach dem Kauf zweier Müllfahrzeuge, hieß es am Dienstag. Es gebe zudem noch etwa 50 kommunale Träger in einem weiteren Klageverfahren.

Umstritten sei, ob der damalige Beschluss der EU-Wettbewerbshüter sich auch auf Müllwagen als Sonderfahrzeuge beziehen lasse. Daher baten die Richter in Hannover nun den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg um eine Einschätzung - der Wortlaut der Entscheidung sei hierzu noch «nicht eindeutig». Das höchste europäische Gericht wird von Kollegen in den Mitgliedstaaten bei Unsicherheiten vor nationalen Urteilen häufiger um sogenannte Vorabentscheidungen gebeten.

In dem vorliegenden Fall hält das Landgericht dies für nötig, auch weil zahlreiche weitere Lkw-Käufe ebenfalls geprüft werden sollen. Demnach geht es um mehrere hundert Vorgänge, «viele Unternehmen aus dem Bereich der Daseinsvorsorge» sowie weitere Spezialausführungen wie Feuerwehr- und Winterdienstfahrzeuge oder Kehrmaschinen.

Die Kommissionsentscheidung vor gut vier Jahren richtete sich gegen die Hersteller Daimler, MAN, Iveco, DAF und Volvo/Renault. Am Landgericht München liegt zudem ein großes Kartellverfahren, bei dem die Deutsche Bahn, die Bundeswehr und etwa 200 Speditionsfirmen mehrere Lkw-Bauer auf fast 400 Millionen Euro verklagt haben. Grund sind auch hier Vorwürfe illegaler Absprachen zu überhöhten Preisen.

Ermittlungen gegen französische Behörde wegen Epilepsie-Medikaments

PARIS: Frankreichs Justiz ermittelt wegen des umstrittenen Epilepsie-Medikaments Dépakine nun auch gegen die französische Behörde für Arzneimittelsicherheit ANSM. Es gebe ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzungen und fahrlässigen Tötungen durch Nachlässigkeit, bestätigte die Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM) in Paris. Die Behörde versicherte, mit der Justiz zusammenzuarbeiten. Die Justiz hatte im Februar bereits gegen den Pharmakonzern Sanofi ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Dépakine hilft Epileptikern bei Krämpfen, kann bei Neugeborenen aber zu Schäden führen. Nach einem früheren Bericht der Gesundheitsbehörden nahmen zwischen 2007 und 2014 knapp 15.000 Frauen das Medikament während der Schwangerschaft ein. Unklar blieb allerdings, für wie viele Kinder das Medikament tatsächlich gesundheitliche Folgen hatte. Das Medikament wird in Frankreich seit 1967 verkauft. Es kann bei Neugeborenen zu Geburtsschäden, zu einem erhöhten Risiko für Autismus, geistige oder körperliche Behinderung führen. Im Jahr 2016 entschied das französische Parlament, das Opfer des Medikaments entschädigt werden.

Henkel fasst wieder Tritt

DÜSSELDORF: Der Konsumgüterhersteller Henkel (Persil, Schwarzkopf, Pritt) hat nach dem coronabedingten Umsatzeinbruch in der ersten Jahreshälfte wieder Tritt gefasst. Die Geschäfte des Waschmittel-, Kosmetik- und Klebstoffherstellers haben sich im dritten Quartal wieder deutlich erholt, teilte das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mit. Zwar lag der Umsatz mit 5 Milliarden Euro 1,5 Prozent unter Vorjahresniveau. Doch war das Henkel zufolge vor allem auf Wechselkurseffekte zurückzuführen. Aus eigener Kraft wuchs der Konzern um fast 4 Prozent.

Henkel habe von Nachholeffekten nach dem besonders von den Pandemiefolgen belasteten zweiten Quartal profitiert, sagte Konzernchef Carsten Knobel. Außerdem machten sich inzwischen zusätzliche Investitionen in Marketing, Innovationen und Digitalisierung bemerkbar. «Wir konnten im dritten Quartal auch unsere Digitalumsätze weiter deutlich ausbauen und ihren Anteil am Gesamtumsatz auf über 15 Prozent steigern», betonte er.

Allerdings reichte der Aufschwung im dritten Quartal nicht, um die Einbußen in den ersten sechs Monaten wettzumachen. Unter dem Strich lagen die Umsätze von Henkel in den ersten neun Monaten mit knapp 15 Milliarden Euro um 4,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Erholung bei VW dreht auch Porsche-SE-Zahlen wieder ins Plus

STUTTGART: Die Erholung bei Volkswagen nach dem Corona-Einbruch lässt auch die Zahlen der Dachgesellschaft Porsche SE wieder ins Plus drehen. Nach drei Quartalen verbuchte die Stuttgarter Holding einen Gewinn nach Steuern von 437 Millionen Euro, wie sie am Dienstag mitteilte. Das ist zwar weit entfernt vom Niveau des Vorjahres, als zum gleichen Zeitpunkt 3,52 Milliarden Euro Gewinn verbucht werden konnten. Zur Mitte dieses Jahres hatte die Holding allerdings auch noch mit 329 Millionen Euro im Minus gelegen.

In den Zahlen sind bislang weder die Dividende von VW noch die Zahlung an die eigenen Aktionäre enthalten. Beide Transaktionen fielen in den Oktober und wurden damit nicht mehr im dritten Quartal verbucht. Eine zuverlässige und realistische Prognose zum Gesamtjahr hält der Konzern nach wie vor für nicht möglich. Man erwarte allerdings am Jahresende ein positives Ergebnis, hieß es.

Die von den Familien Porsche und Piëch kontrollierte Porsche SE (PSE) hält gut 53 Prozent der Stammaktien von Volkswagen. Zwar gibt es noch einige weitere Beteiligungen, das Geschäft hängt aber zum allergrößten Teil an der Entwicklung des VW-Konzerns.

WIESBADEN: Der Bau in Deutschland trotzt weiterhin der Corona-Krise.

Zwar sank der Umsatz im Bauhauptgewerbe im August um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Dabei sei aber das sehr hohe Niveau des Vorjahres zu beachten, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 1,4 Prozent. Von Januar bis August 2020 kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,6 Prozent. Die Zahl der Mitarbeiter legte um 1,5 Prozent zu. Wesentliche Effekte der Corona-Krise auf Umsatz und Beschäftigung im Bauhauptgewerbe konnten nicht beobachtet werden, teilte die Behörde weiter mit.

Inflation in China so niedrig wie seit 2009 nicht mehr

PEKING: In China macht sich die anziehende Konjunktur noch nicht in steigenden Inflationsraten bemerkbar. Vielmehr sank die Teuerungsrate im Oktober auf 0,5 Prozent, wie das chinesische Statistikamt am Dienstag in Peking mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit November 2009, also seit knapp elf Jahren. Analysten hatten im Schnitt eine Rate von 0,8 Prozent erwartet. Im September hatte der Preisauftrieb 1,7 Prozent betragen.

Ausschlaggebend für die schwache Inflation waren zum einen fallende Preise für Schweinefleisch. Weil Schweinefleisch in China sehr beliebt ist, macht diese Komponente einen großen Teil des Verbrauchpreisindex aus. Hinzu kam, dass die Verbraucherpreise im Vorjahresmonat deutlich gestiegen waren. Dieser Umstand drückt die aktuelle Inflationsrate, Fachleute sprechen von einem «Basiseffekt».

Die chinesische Wirtschaft hat in den vergangenen Wochen deutliche Anzeichen einer Erholung von dem Einbruch in der Corona-Krise gezeigt. Fachleute vermuten, dass China in diesem Jahr die einzige große Volkswirtschaft weltweit sein wird, dessen Wirtschaft wächst. Die schwache Teuerung bringt die Notenbank des Landes jedoch in Bedrängnis, da sie bereits vorsichtig angedeutet hat, ihre Geldpolitik etwas normalisieren zu wollen. Eine anhaltend schwache Inflation könnte dem entgegenstehen.

Ölpreise geben leicht nach - US-Öl wieder unter 40 Dollar

SINGAPUR: Nach der Rally vom Vortag haben die Ölpreise am Dienstag im frühen Handel nachgegeben. Am Montag hatten die Preise stark von der positiven Stimmung an den Finanzmärkten profitiert.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 41,95 US-Dollar. Das waren 45 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 54 Cent auf 39,75 Dollar.

Im Zuge des Wahlsiegs von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl in den USA und positiver Testergebnisse der an einem Corona-Impfstoff forschenden Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer hatten die Preise am Ölmarkt zum Wochenstart um mehr als drei Dollar zugelegt. Sowohl die Wahl des moderaten Demokraten Biden als auch die Aussicht auf einen Impfstoff hellten die mittelfristigen Aussichten an den Finanzmärkten auf. Riskante Anlagen wie Rohöl profitierten hiervon.

Laut Marktbeobachtern wurde die Euphorie am Ölmarkt jedoch von der aktuell immer noch stark von den Auswirkungen der Pandemie belasteten Nachfrage-Situation gebremst. Die Corona-Neuinfektionen erreichen weltweit Höchststände. Zudem bleibt abzuwarten, ob die in Europa kürzlich erlassenen Beschränkungen die Ausbreitung bremsen werden.

Euro hält sich über 1,18 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel über der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1830 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor am Montagnachmittag auf 1,1883 Dollar festgesetzt.

Am Montag war der Euro erheblich unter Druck geraten, nachdem sich an den Finanzmärkten starke Hoffnungen auf ein Corona-Impfmittel breit gemacht hatten. Ausschlaggebend war eine Mitteilung der Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer, in der von einer hohen Wirksamkeit eines Impfstoffs die Rede war. Besonders stark verloren als sehr sicher empfundene Währungen wie der japanische Yen oder der Schweizer Franken.

Am Dienstag stehen die Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts im Fokus. Angesichts der angespannten Corona-Lage in Europa wird mit einer Stimmungseintrübung gerechnet. Die an den Märkten sehr positiv aufgenommenen Testresultate von Biontech und Pfizer dürften zum Zeitpunkt der Umfrage noch nicht bekannt gewesen sein.