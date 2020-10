Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.10.20 | Aktualisiert um: 22:35 | Überblick

Audi-Prozess: Keine Probleme durch Autos der Richter

MÜNCHEN: Die Autos der Richter führen im Audi-Strafprozess nicht zu Problemen. Der Vorsitzende Richter Stefan Weickert beantwortete am Dienstag einen Auskunftsantrag mehrerer Verteidiger, die wissen wollten, ob die Richter, Schöffen und deren Familien Autos mit manipulierten Motoren besitzen oder besessen haben. Dies hätte zu einer möglichen Befangenheit führen können. Allerdings trifft dies auf keinen der Berufsrichter zu.

Berührung mit Diesel-Motoren aus dem VW-Konzern hatte demnach nur ein Schöffe mit einem Dienstwagen mit einem neueren Motor, der ihm zudem nicht gehörte. Hinzu kommt ein Ersatzschöffe mit einem inzwischen verschrotteten Gebrauchtwagen Baujahr 2001. Um mit Corona-Begriffen zu sprechen, seien sie also nur Kontaktpersonen 4. Grades, scherzte Weickert.

Bahn erhöht Fahrpreise im Fernverkehr

BERLIN: Bahnfahren wird wieder teurer. Zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember steigen die Fahrkartenpreise im Fernverkehr um durchschnittlich ein Prozent, wie die Deutsche Bahn am Dienstag mitteilte. Super-Sparpreise und Sparpreise bleiben demnach unverändert, ebenso die Preise für die Bahncards 25 und 50.

Fahrkarten zum sogenannten Flexpreis verteuern sich im Schnitt um 1,5 Prozent, für Streckenzeitkarten und die BahnCard 100 liegt der Aufschlag im Durchschnitt bei 1,9 Prozent.

Die Bahn erinnerte daran, dass die Preise noch zu Jahresbeginn um zehn Prozent gesunken waren. Grund war eine Mehrwertsteuersenkung. Das Sitzplatzangebot und der Komfort in den Intercity- und ICE-Zügen werde erhöht, fügte das Unternehmen hinzu.

US-Notenbankchef Powell wirbt für weitere Konjunkturspritze

WASHINGTON: US-Notenbankchef Jerome Powell hat sich für weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Konjunktur durch Parlament und Regierung ausgesprochen. Das Risiko einer unzureichenden Unterstützung sei derzeit größer als das Risiko, «zu viel zu tun», sagte der Chef der Federal Reserve (Fed) am Dienstag. Die Erholung werde «stärker und schneller» sein, wenn Geld- und Fiskalpolitik Hand in Hand arbeiteten, «bis die Wirtschaft aus dem Gröbsten raus ist», mahnte Powell. US-Kongress und Regierung verhandeln derzeit über den Abschluss eines weiteren Konjunkturpakets.

Powell warnte, die wirtschaftliche Erholung sei längst nicht abgeschlossen und könnte erneut ins Stocken geraten. «Zu wenig Unterstützung würde zu einer schwachen Erholung führen, was zu unnötigen Härten für Haushalte und Unternehmen führen würde», sagte Powell. «Das Risiko, zu viel zu tun, hingegen scheint derzeit geringer zu sein», sagte er weiter. Eine schleppende wirtschaftliche Erholung könne auch die bestehende Ungleichheit weiter verstärken, was angesichts der bis zum Beginn der Corona-Pandemie erreichten Fortschritte «tragisch» wäre, sagte der Notenbankchef.

Der US-Kongress hat seit März bereits Konjunkturpakete mit einem Volumen von rund drei Billionen Dollar auf den Weg gebracht, was mehr als zehn Prozent der Wirtschaftsleistung entspricht. Nun streiten die beiden großen Parteien aber seit Monaten über ein weiteres Paket. Den Republikanern, die das Weiße Haus und den Senat kontrollieren, schwebt eine kleinere Konjunkturspritze vor. Die Demokraten, die im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben, wollen ein umfassendes Paket.

China-Geschäft beschert Daimler Quartalsplus bei den Autoverkäufen

STUTTGART: Dank guter Geschäfte in China verkauft der Autokonzern Daimler inzwischen wieder mehr seiner Pkw als noch zu Beginn der Corona-Pandemie. Im dritten Quartal veräußerte das Stuttgarter Unternehmen 625.675 Autos der Marken Mercedes-Benz und Smart - das waren sogar 1,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum zwischen Juli und September. Über das ganze Jahr hinweg beträgt das Minus bei den Pkw-Verkäufen allerdings noch immer satte 13,4 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag weiter mitteilte.

Die leichte Stabilisierung der Absatzlage hat Daimler fast allein dem chinesischen Markt zu verdanken. Dort steigerte der Konzern seine Pkw-Verkäufe im dritten Quartal um mehr als 23 Prozent auf 223.631 Autos. In Europa verzeichnete der Autobauer dagegen ein erneutes Minus, diesmal um 0,4 Prozent auf 234.088 Autos. Über das Jahr hinweg beträgt der Rückgang auf dem heimischen Kontinent gar 20,9 Prozent.

Auch im wichtigen nordamerikanischen Markt - zu dem Daimler die USA, Kanada und Mexiko zählt - ging der Absatz weiter zurück: Hier verkaufte Daimler im dritten Quartal nur 81.859 Autos und damit 9,8 Prozent weniger. Auf Jahresbasis beträgt das Minus 13,9 Prozent.

Dax berappelt sich und legt deutlich zu

FRANKFURT/MAIN: Am deutschen Aktienmarkt haben nach einem verhaltenen Start die Optimisten die Oberhand gewonnen. Der Leitindex Dax setzte sich am frühen Dienstagnachmittag klar in der Gewinnzone fest und stieg zuletzt um 0,85 Prozent auf 12.936,87 Punkte. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel rückte um 0,53 Prozent auf 27.852,89 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,7 Prozent.

Software-Entwickler McAfee in Spanien verhaftet - Anklage in USA

WASHINGTON/MADRID: Dem Software-Entwickler John McAfee droht wegen Vorwürfen der Steuerhinterziehung und unlauterer Werbung für Kryptowährungen eine jahrelange Haftstrafe in den USA. Sowohl die Börsenaufsicht SEC als auch das Justizministerium teilten am Montag (Ortszeit) in Washington mit, Anklage erhoben zu haben. Der 75-Jährige sei in Spanien verhaftet worden und solle in die USA ausgeliefert werden. Nach Informationen aus dem spanischen Innenministerium wurde McAfee am Samstag auf dem internationalen Flughafen Barcelonas verhaftet und sitzt in Untersuchungshaft.

Corona in China überwunden: Reiseboom in «Goldener Woche»

PEKING: Neun Monate nach Beginn der Corona-Pandemie in China sind wieder einige Hundert Millionen Chinesen auf Reisen. Da die Volksrepublik seit Wochen keine lokalen Infektionen mehr berichtet, werden über die laufende «Goldene Woche» mit acht freien Tagen zum Nationalfeiertag und Mondfest rund 600 Millionen Reisen erwartet, wie die Tageszeitung «China Daily» am Dienstag berichtete. Damit werden 70 bis 80 Prozent der Vorjahreszahl erreicht.Während die globale Tourismusindustrie nach Schätzungen in diesem Jahr mehr als eine Billion US-Dollar verlieren dürfte, hat sich damit die Reisetätigkeit zumindest in China wieder weitgehend normalisiert.

Altmaier lehnt Staatseinstieg bei Thyssenkrupp ab

BERLIN: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) lehnt einen Einstieg des Staates beim größten deutschen Stahlhersteller Thyssenkrupp ab. Er glaube nicht, dass eine Verstaatlichung im Augenblick die richtige Antwort sei, sagte Altmaier am Dienstag in Berlin am Rande von Beratungen der EU-Energieminister. Die Probleme der Stahlindustrie seien nicht in erster Linie mit Staatsbeteiligung zu lösen. Die IG Metall fordert dringend den Einstieg des Staates. Die Stahlsparte des Konzerns könne ihr Überleben in der Corona-Krise nicht allein sichern, sagte IG-Metall-Vorstand Jürgen Kerner.

EuGH-Gutachter gibt Feuerwehrmann Chance im Streit über Bereitschaft

LUXEMBURG: Bereitschaftszeit kann aus Sicht des zuständigen Gutachters am Europäischen Gerichtshof als Arbeitszeit gelten, wenn Beschäftigte rasch einsatzbereit sein und mit häufigen Einsätzen rechnen müssen. Die Einschätzung vertrat der zuständige Generalanwalt Giovanni Pitruzzella am Dienstag in seinen Schlussanträgen zum Fall eines Feuerwehrmanns aus Offenbach. Das EuGH-Urteil wird in einigen Wochen erwartet. Häufig folgen die EU-Richter ihren Gutachtern. Der Feuerwehrmann darf seine Bereitschaft zwar außerhalb der Dienststelle verbringen. Doch hat er die Vorgabe, binnen 20 Minuten in Arbeitskleidung und mit Einsatzfahrzeug die Stadtgrenze zu erreichen.

Audi-Prozess: «Alles wurde von oben bestimmt»

MÜNCHEN: Gegenseitige Schuldzuweisungen haben den zweiten Tag des Audi-Dieselprozesses vor dem Landgericht München geprägt. In Erklärungen der Verteidiger gab der angeklagte Motorentwickler Giovanni P. seine Beteiligung an den Abgas-Tricksereien zu, sah sich aber in der Rolle eines untergeordneten Befehlsempfängers: «Alles wurde von oben bestimmt», sagte sein Anwalt Walter Lechner am Dienstag. Die Verteidiger des früheren Audi-Motorenchefs Wolfgang Hatz warfen Giovanni P. Lügen vor. «Herr Hatz hat derartiges nicht gebilligt», und er hätte das auch «niemals geduldet», sagte sein Anwalt Gerson Trüg. Die Anklage wirft Ex-Audi-Chef Rupert Stadler sowie den Ingenieuren Hatz, Giovanni P. und Henning L. Betrug vor.

Auftragslage im Verarbeitenden Gewerbe erholt sich weiter

WIESBADEN: Die Auftragslage in der deutschen Industrie hat sich im August weiter vom Corona-Schock erholt. Der preisbereinigte Wert der Order lag nur noch 2,2 Prozent unter dem Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag berichtete. Im Juli hatte die Differenz noch revidierte 6,9 Prozent betragen. Im Vergleich zum Vorkrisenniveau aus dem Februar fehlten im August noch 3,6 Prozent.

Nordkorea ordnet 80-Tage-Kampagne für Wirtschaft an

SEOUL: Nordkoreas Führung will bis zum Ende des Jahres noch einmal das ganze Land mobilisieren, um die chronisch kriselnde Wirtschaft anzukurbeln. Das Politbüro des Zentralkomitees der Arbeiterpartei habe bei einer Sitzung unter Vorsitz von Machthaber Kim Jong Un beschlossen, «eine 80-Tage-Kampagne» auf den Weg zu bringen, berichteten die Staatsmedien am Dienstag. Ziel sei es, den 75. Gründungstag der Partei «als großes Fest des Siegs und des Fortschritts zu glorifizieren» und den nächste Parteikongress zu begrüßen. Der Gründungstag fällt auf den 10. Oktober, der achte Parteikongress soll im Januar stattfinden.

Im August hatte die Führung des weitgehend isolierten Landes offen eingeräumt, die wirtschaftspolitischen Ziele in den vergangenen vier Jahren verfehlt zu haben. Beim nächsten Parteikongress soll demnach ein neuer Fünf-Jahres-Entwicklungsplan vorgelegt werden. Wegen seines Atomwaffenprogramms unterliegt Nordkorea internationalen Sanktionen, die die wirtschaftliche Entwicklung des Landes zusätzlich hemmen.

Nach der Politbüro-Sitzung, die bereits am Montag stattfand, hieß es, das Land stehe vor Herausforderungen, die nicht übersehen werden könnten. In einem Brief des Zentralkomitees an alle Parteimitglieder sollen die Partei und alle Menschen aufgerufen werden, sich an der 80-Tage-Kampagne zu beteiligen. Solche Aktionen, die in der Regel längere Arbeitszeiten vorsehen, sind in Nordkorea zur Erfüllung staatlicher Ziele nicht unüblich. Nach dem siebten Parteitag vor vier Jahren hatte Nordkorea eine «200-Tage-Kampagne der Treue» gestartet, um den damals neuen Fünf-Jahres-Plan umzusetzen.