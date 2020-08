Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Wetterturbulenzen in Italien - Feuer bedrohen Häuser auf Sardinien

ROM: Schlammlawinen in Cortina d'Ampezzo und Evakuierung wegen Feuers auf Sardinien: Italien erlebt einen August der Wetter-Gegensätze. Die Dolomitenregion um den Bergort Cortina wurde am Montagabend zum zweiten Mal in Folge von Unwettern heimgesucht. Nach vielen Stunden mit Starkregen seien Straßen zu Flüssen geworden, berichtete der Bürgermeister von Cortina, Gianpietro Ghedina, italienischen Medien. Bereits am Sonntag hatte ein wetterbedingter Erdrutsch eine zeitweise Sperrung der Staatsstraße 51 zur Folge gehabt. Und in der Region Venetien insgesamt hatten riesige Hagelkörner und Wassermassen Millionenschäden angerichtet. Betroffen waren etwa Verona, Padua und Vincenza.

Auf der Ferieninsel Sardinien wüteten nach Feuerwehrangaben mehrere Brände. Besonders heikel war die Lage beim Touristenort Budoni an der Ostküste. Dort waren die Flammen eines Macchiabrandes, angetrieben durch Mistralwinde, den Touristensiedlungen gefährlich nahe gekommen. Um die 200 Menschen mussten ihre Häuser räumen, wie Nachrichtenagenturen schrieben. Viele wurden in der Nacht vorsorglich in ein Gemeindezentrum gebracht. Nach stundenlangem Einsatz habe die Feuerwehr den Brand am frühen Dienstag unter Kontrolle gehabt.

Der Agrarverband Coldiretti beklagte am Dienstag, es gebe 2020 einen «Feuer-Sommer». Seit dem 15. Juni seien in Italien fast 500 Brände ausgebrochen. Wand- und Buschfeuer würden durch eine «Tropisierung des Klimas» begünstigt: Die Temperaturen lägen 2020 rund ein Grad über dem historischen Schnitt, und es habe - trotz des jüngsten Starkregens im Norden - deutlich weniger geregnet als sonst.

Institut sieht Belebung des Welthandels - Containerumschlag zieht an

ESSEN: Das Essener Wirtschaftsforschungsinstitut RWI sieht Anzeichen für eine kräftige Erholung des Welthandels. Der Containerumschlag in den Seehäfen nähere sich dem vor der Corona-Krise erreichten Niveau an, teilte das RWI am Dienstag mit. In den chinesischen Häfen sei er auf ein Allzeithoch gestiegen. Aber auch außerhalb Chinas habe sich der Umschlag kräftig erhöht.

«Die Belebung erfasst mehr und mehr Regionen, insbesondere auch die Nordsee-Häfen», sagte RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt. Das zeige, dass die Belebung des Welthandels an Breite gewinne. Der vom RWI gemeinsam mit dem Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik erstellte Index erfasst Zahlen aus 91 internationalen Häfen, auf die rund 60 Prozent des weltweiten Containerumschlags entfallen.

Da der internationale Handel im Wesentlichen per Schiff abgewickelt wird, gelten die Containerumschläge als wichtige Frühindikator für die Konjunktur.

Dax steigt dank US-chinesischen Handelsgesprächen

FRANKFURT/MAIN: Positive Signale vom Handelsabkommen zwischen den USA und China haben dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag einen weiteren Schub nach oben gegeben. Zudem hält - wie bereits am Montag - die Hoffnung auf medizinische Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus die Anleger in Kauflaune. Ferner zeigten jüngste Konjunkturdaten, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland in der Corona-Krise etwas weniger stark eingebrochen war als zunächst berechnet.

Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,96 Prozent auf 13.192,16 Punkte. Damit setzte er seinen deutlichen Vortagesgewinn von rund 2,4 Prozent gebremst fort. Der MDax gewann am Dienstagmorgen 0,70 Prozent auf 27.822,95 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um rund 0,9 Prozent auf rund 3362 Zähler vor.

Ölpreise wenig verändert

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Dienstag nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 45,20 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um elf Cent auf 42,51 Dollar.

Damit bewegen sich die Ölpreise seit Beginn der Woche weiter in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Ein tropischer Wirbelsturm, der Förderanlagen im Golf von Mexiko bedroht, wurde zuletzt als weniger gefährlich eingeschätzt. Allerdings bewegt sich auch ein zweiter Wirbelsturm auf die Ölplattformen vor der Südküste der USA zu, die seit dem Wochenende vorsorglich zum Teil stillgelegt sind.

Nach Einschätzung von Experten ist derzeit nur ein vergleichsweise kleiner Teil der amerikanischen Ölproduktion durch die anrückenden Wirbelstürme bedroht.

Eurokurs legt etwas zu

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gestiegen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern habe eine Dollarschwäche der Gemeinschaftswährung im Gegenzug etwas Auftrieb verliehen. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1810 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch unter 1,18 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1847 Dollar festgesetzt.

An den Finanzmärkten herrschte am Morgen eine allgemein freundliche Stimmung, nachdem die Spannungen zwischen den USA und China zuletzt nachgelassen hatten. Der als weltweite Reservewährung geschätzte Dollar geriet daraufhin etwas unter Druck. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt wollen an der Umsetzung eines Abkommens über die erste Phase zur Lösung ihres Handelsstreits festhalten.

Im weiteren Handelsverlauf dürften am Devisenmarkt Konjunkturdaten stärker in den Fokus rücken. Am Vormittag könnte das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland für neue Impulse sorgen. Am Markt wird mit einer weiteren Stimmungsaufhellung in den deutschen Unternehmen gerechnet.

Proteste von Ladeninhabern: Bogotá will strikte Quarantäne beenden

BOGOTÁ: Die Regierung der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá plant, die strengen Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung des Coronavirus aufzuheben. «Heute werden wir dem Gesundheitsministerium vorschlagen, dass ganz Bogota die Quarantäne an diesem Donnerstag beendet und mit einer neuen Wirklichkeit beginnt, in der wir arbeiten, Sozialkontakt haben und studieren können, solange wir uns an die Regeln zum eigenen Schutz (...) halten», schrieb Bürgermeisterin Claudia López am Montag (Ortszeit) auf Twitter. Weil sich alle in Acht genommen hätten, sei die Auslastung der Intensivbetten auf 77 Prozent gesunken, so López.

Kleinunternehmer blockierten indes am Montag einen Teil des Stadtzentrums von Bogotá - inklusive des Busverkehrs -, um gegen Corona-Maßnahmen zu protestieren. Sie trugen Plakate mit Slogans wie «Sie töten den Handel». Rund 58.000 vor allem kleine Läden mussten einem Medienbericht zufolge in Bogotá während der Corona-Pandemie schließen.

Mehr als 540.000 Menschen haben sich in Kolumbien mit dem Coronavirus infiziert - die achthöchste Zahl weltweit. Mehr als 17.000 Patienten sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Hauptstadt, das Zentrum der Pandemie in Kolumbien, hatte einige der strengsten Anti-Corona-Maßnahmen in dem südamerikanischen Land verhängt, das sich noch bis Ende des Monats im Lockdown befindet. Die Regierung von Präsident Iván Duque hat jedoch auch die Wirtschaft weiter geöffnet.