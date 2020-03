Nachrichten aus der Wirtschaft

Wirtschaft auf Talfahrt - wann fließen die Corona-Nothilfen?

BERLIN/BRÜSSEL: Im Kampf gegen eine drohende Pleitewelle in der Corona-Krise sollen Nothilfen für Unternehmen bald ankommen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte am Dienstag in Berlin, es werde fieberhaft daran gearbeitet, dass erste Kredite und Zuschüsse noch in dieser Woche ausgezahlt werden könnten, zumindest in einigen Ländern. Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer sagte der dpa: «Wenn es nicht gelingt, dass die Gelder und Zuschüsse noch vor Ablauf des März bei den Betrieben ankommen, droht das Hilfsunterfangen der Bundesregierung zu scheitern.» Für viele Betriebe sei es inzwischen eine Frage von Tagen, ob sie es schaffen, zu überleben oder ob sie pleitegehen. Das Bundeskabinett hatte am Montag ein riesiges Hilfspaket für die Wirtschaft zur Bewältigung der Corona-Krise auf den Weg gebracht.

Unternehmen können Sozialbeiträge später zahlen

BERLIN: Die Arbeitgeber in Deutschland müssen im Fall einer finanziellen Notlage wegen der Corona-Krise zunächst keine Sozialversicherungsbeiträge abführen. Auf Antrag des Arbeitgebers können die Beiträge stattdessen bis Mai gestundet werden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Kreisen der Sozialversicherungsträger. Turnusgemäß sind die Beiträge für Kranken-, Arbeitslosen-, Renten- und Pflegeversicherung an diesem Freitag fällig. Eingezogen werden sie von der gesetzlichen Krankenversicherung. Es handelt sich um insgesamt rund 40 Milliarden Euro.

Hamsterkäufe lassen nach: Nudeln kehren in die Regale zurück

BERLIN/KÖLN: Toilettenpapier und Desinfektionsmittel sind noch immer Mangelware in vielen Supermärkten - doch bei vielen anderen Produkten werden die Lücken in den Regalen inzwischen wieder kleiner. «Wir stellen fest, dass sich die Regale wieder mehr und mehr füllen», sagte der Sprecher des Bundesverbandes des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH), Christian Böttcher, am Dienstag. Das gelte auch bei in den vergangenen Wochen stark nachgefragten Produkten wie Nudeln oder Reis. Große Einzelhandelsketten bestätigten bei einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur den Trend. «Die Verbraucher gewöhnen sich allmählich an die aktuelle Situation», erklärte Böttcher die Entwicklung. Das zeige sich auch in einer gewissen Normalisierung des Einkaufsverhaltens.

Pelosi optimistisch bei Deal für US-Konjunkturpaket

WASHINGTON: Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, hält eine Einigung mit den Republikanern auf das billionenschwere Konjunkturpaket noch am Dienstag für möglich. «Ich glaube, es gibt echten Optimismus, dass wir in den nächsten Stunden etwas erreichen können», sagte Pelosi im Sender CNBC. Sie gehe davon aus, dass die Republikaner im Senat wichtigen Änderungen zustimmen würden, um das Gesetzespaket zu einer «viel mehr arbeitnehmerorientierten Initiative» zu machen. Beide Seiten hätten in Gesprächen bis in die Nacht hinein große Fortschritte gemacht. Der Streit hat die Verabschiedung des Paketes verzögert, das unter anderem die Folgen für Arbeitnehmer und Unternehmen in der Corona-Krise abmildern und den Gesundheitssektor stärken soll.

Bertelsmann mit Umsatzplus - punktuell Kurzarbeit wegen Corona-Krise

GÜTERSLOH: Nach einem guten Geschäftsjahr 2019 sieht sich der Bertelsmann-Konzern trotz Coronavirus-Krise gut gerüstet für das laufende Jahr. Bertelsmann sei sehr liquide und habe eine gute Bonität, sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Rabe am Dienstag bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2019 in Gütersloh. «Mit der breiten Aufstellung unserer Geschäfte sind wir weniger anfällig für konjunkturelle Schwankungen und können weiter in unsere Zukunft investieren, ohne an die Substanz zu gehen.» Zugleich spürt das Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit weltweit mehr als 126 000 Mitarbeitern erste Effekte durch die Coronavirus-Krise. Nicht flächendeckend, aber vereinzelt gebe es Kurzarbeit, sagte Rabe.

Bahn gibt Mitarbeitern mehr Flexibilität in Corona-Krise

BERLIN: Die Beschäftigten der Deutschen Bahn müssen keine betriebsbedingten Kündigungen aus Anlass der Corona-Krise fürchten. Der Konzern und die Gewerkschaften haben dies jetzt in einer Vereinbarung ausgeschlossen. Sie regelt auch Arbeitsbefreiungen für Beschäftigte mit Kindern, Entgeltfortzahlungen, flexiblen Ausgleich versäumter Arbeitszeiten und sichert die Mitsprache der Betriebsräte bei Kurzarbeit. Das Bundesunternehmen hat in Deutschland rund 200 000 Mitarbeiter. Auch das Management muss improvisieren: Vorstandschef Richard Lutz hat sich vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben, wie die Bahn am Dienstag mitteilte. In Lutz' direktem beruflichen Umfeld sei eine Person positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Die für diesen Donnerstag geplante Bilanz-Pressekonferenz sagte die Bahn ab. Stattdessen werde schriftlich informiert.

Bislang bester Dax-Tag seit dem Corona-Börsencrash

FRANKFURT/MAIN: Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Lage am Dienstag weiter beruhigt. Hohe Kursgewinne trösteten über die in den vergangenen Wochen erlittenen herben Verluste etwas hinweg. Der Dax gewann am Nachmittag etwas mehr als 7 Prozent auf 9355,32 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte zog am Nachmittag um 4,90 Prozent an auf 19 760,69 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann fast 6 Prozent. Auch an den US-Börsen verzeichneten die Indizes am Dienstag hohe Auftaktgewinne. Der Euro nahm zeitweise Kurs auf 1,09 US-Dollar. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0803 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montag auf 1,0783 Dollar festgesetzt.

EU-Staaten setzen Schuldenregeln in Corona-Krise aus

BRÜSSEL: Höchstens 3,0 Prozent Haushaltsdefizit und 60 Prozent Staatsverschuldung: Die Corona-Krise wirft auch die Regeln des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts über den Haufen. Und schon werden weitere Kriseninstrumente angedacht.

Für die beispiellosen Rettungspakete der EU-Staaten gegen die Folgen der Corona-Krise werden erstmals die europäischen Schulden- und Defizitregeln vorübergehend ausgesetzt. Dem stimmten die EU-Wirtschafts- und Finanzminister am Montag in einer Schaltkonferenz zu. Sie billigten den Vorschlag der EU-Kommission, die sogenannte Allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts zu ziehen.

«Die Nutzung der Klausel wird die nötige Flexibilität erlauben, alle nötigen Maßnahmen zur Unterstützung unserer Gesundheits- und Zivischutzsysteme und zum Schutz unserer Volkswirtschaften zu ergreifen», hieß es in einer in Brüssel veröffentlichten Erklärung. Möglich seien auch weitere koordinierte Konjunkturmaßnahmen, sollten sie nötig werden. Darin zeige sich die Entschlossenheit, die gegenwärtigen Herausforderungen anzupacken, Vertrauen wiederherzustellen und eine schnelle Erholung zu erlauben.

In Erwartung eines «schwerwiegenden Konjunkturabschwungs» wegen der Coronavirus-Pandemie hatte die Kommission die Aktivierung der Klausel am Freitag vorgeschlagen. So sollen Mitgliedsstaaten alle «für eine angemessene Bewältigung der Krise erforderlichen Maßnahmen» ergreifen können, ohne gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt zu verstoßen, wie die Behörde dazu erklärte.

Der Pakt von 1997 legt fest, dass das Haushaltsdefizit höchstens 3,0 Prozent und der Schuldenstand höchstens 60 Prozent der jeweiligen Wirtschaftskraft betragen dürfen. Die «allgemeine Ausweichklausel» wurde 2011 nach der Wirtschafts- und Finanzkrise eingefügt, um in akuten Krisen mehr Spielräume zu erlauben. Sie wurde noch nie angewendet.

Aus Sicht der EU-Kommission könnte der Konjunktureinbruch 2020 vergleichbar mit dem Abschwung im Jahr der Wirtschaftskrise 2009 werden. Damals war die Wirtschaft in der EU um 4,3 Prozent geschrumpft und in der Eurozone um 4,5 Prozent. Das Münchner Ifo-Institut erwartet derzeit für Deutschland wegen Corona einen Wachtumsverlust von 7,2 bis 20,6 Prozentpunkten.

EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis machte deutlich, dass die Aussetzung der Schuldenregeln noch nicht das letzte Wort im Kampf gegen die Krise ist. Es gehe noch um «weitere Schritte, die wir unternehmen können, um Unternehmen und Arbeitnehmer in Europa zu dieser kritischen Zeit unterstützen zu können». Welche Maßnahmen noch hinzu kommen könnten, sagte Dombrovskis nicht.

Im Gespräch waren zuletzt Kreditlinien des Euro-Rettungsschirms ESM und sogenannte Corona-Bonds, also von EU-Institutionen begebene gemeinsame Anleihen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte sich offen für solche Bonds gezeigt. Auch mehrere EU-Länder setzen sich dafür ein, ebenso wie die Sozialdemokraten im Europaparlament.

«Beispiellose Zeiten erfordern beispiellose Maßnahmen», erklärte die sozialdemokratische Fraktionschefin Iratxe García. «Wir fordern die europäischen Staats- und Regierungschefs auf, Corona-Bonds herauszugeben und den Europäischen Stabilitätsmechanismus zu aktivieren.»

Der CSU-Europapolitiker Markus Ferber wandte sich strikt gegen beides: «Weder Corona-Bonds noch ESM-Kreditlinien werden die Ausbreitung des Coronavirus zurückdrängen», warnte Ferber. «Die Krise rund um die Auswirkungen des Coronavirus ist kein Grund, jegliche finanzpolitische Vernunft über Bord zu werfen.»

Auch die Bundesregierung hatte sich in der Vergangenheit stets gegen Eurobonds gewandt mit dem Argument, so käme es zu einer Vergemeinschaftung von Schulden und Risiken. Die Debatte über zusätzliche Maßnahmen wird am Dienstagabend in der Eurogruppe und am Donnerstag in einem Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs weiter geführt.

Twitter rechnet wegen Corona-Krise mit Verlust und Umsatzminus

SAN FRANCISCO: Der Kurznachrichtendienst Twitter zieht wegen der wirtschaftlichen Belastungen durch die globale Ausbreitung des Coronavirus die Geschäftsprognose für das laufende Quartal zurück. Es sei nun mit einem Verlust und einem leichten Umsatzminus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu rechnen, teilte das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss mit. Der rege Austausch im Internet über das Coronavirus dürfte sich jedoch in einem deutlichen Anstieg der Nutzerzahlen niederschlagen, teilte Twitter mit. Einen ausführlichen Quartalsbericht will der Konzern am 30. April vorlegen. Die Aktie reagierte nachbörslich zunächst mit moderaten Kursverlusten.

Elon Musk bietet Beatmungsgeräte an

BERLIN: Tech-Milliardär Elon Musk hat für den Kampf gegen das Coronavirus seine Hilfe angeboten. Er habe in China 1.255 Beatmungsgeräte gekauft und nach Los Angeles gebracht, schrieb der 48-jährige Tesla-Chef auf Twitter. «Wenn Sie ein kostenloses Beatmungsgerät installiert bekommen möchten, lassen Sie es mich wissen», sagte Musk.

Tesla hatte in der vergangenen Woche einem Produktionsstopp in seinem Hauptwerk im kalifornischen Fremont aufgrund der Coronavirus-Krise zugestimmt. «Wir halten uns an die gesetzlichen Vorschriften», teilte der US-Elektroautobauer mit. Vorangegangen waren tagelange Diskussionen mit Gesetzesvertretern.

Ölpreise setzen dank Ankündigung der US-Notenbank Erholung fort

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Dienstag die behutsame Erholung vom Vortag fortgesetzt. Gestützt wurde die Entwicklung durch die am Montag von der US-Notenbank Fed angekündigten Nothilfen für die amerikanische Wirtschaft. Marktbeobachter sahen auch im schwächeren Dollarkurs einen Grund für die aktuell steigenden Ölpreise. Weil Rohöl in US-Dollar gehandelt wird, macht eine schwächere amerikanische Währung Öl außerhalb des Dollarraums günstiger und stützt so die Nachfrage.

Am Dienstagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 28,27 US-Dollar. Das waren 1,24 Dollar mehr als am Montag. Auch US-Öl konnte die jüngsten Tiefstände weiter auf Abstand halten. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI kostete zuletzt 24,53 Dollar und damit 1,17 Dollar mehr als am Montag. In der Nacht von Sonntag auf Montag war der Preis für US-Öl noch zwischenzeitlich unter 20 Dollar je Barrel gefallen.

Das Fed-Hilfspaket im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise umfasst eine ganze Reihe an Maßnahmen zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Kern des am Montagmittag bekannt gegebenen Pakets ist der unbegrenzte Ankauf von Staatsanleihen und bestimmter mit Hypotheken besicherter Wertpapiere.

Darüber hinaus werden mehrere Kreditprogramme aufgelegt, mit denen vor allem die Unternehmen und Haushalte gestützt werden sollen. Bereits zuvor hatte die Fed große Zinssenkungen und ein Anleihekaufprogramm beschlossen.

Neben der Corona-Krise belastete auch der Preiskrieg führender Ölförderländer den Markt weiterhin. Die Angebotsschwemme hält weiter an, nachdem Russland Ende vergangener Woche angekündigt hatte, seine Fördermenge weiter hochzufahren.

In den vergangenen Tagen hatte sich mit einem erhofften Abkommen zwischen dem führenden Opec-Land Saudi-Arabien und dem US-Bundesstaat Texas über eine Begrenzung der Fördermenge ein kleiner Hoffnungsschimmer aufgetan. Ein Verantwortlicher aus Texas hatte außerdem eine Einladung für die nächste Opec-Sitzung im Juni erhalten.

Pernod Ricard stellt sich wegen Corona auf herben Gewinneinbruch ein

PARIS: Der französische Spirituosenhersteller Pernod Ricard streicht erneut seine Jahresprognose zusammen und rechnet wegen des sich ausbreitenden Coronavirus inzwischen mit einem massiven Gewinnrückgang in diesem Jahr. Während in China zwar mit einer langsamen Erholung der Nachfrage ab April zu rechnen sei, erwartet der Konzern erhebliche Einbußen in anderen Märkten bis Ende Juni, wie Pernod Ricard am Dienstag in Paris mitteilte. Der Hersteller rechnet deshalb im Geschäftsjahr 2020 (bis Ende Juni) mit einem Rückgang beim operativen Ergebnis vor Sonderposten um 20 Prozent.

Bereits Mitte Februar hatte der Vorstand wegen Covid-19 seine Ziele gesenkt, vor knapp sechs Wochen war das Unternehmen allerdings noch von einem Ergebnisplus von zwei bis vier Prozent ausgegangen. Doch beim Hersteller von Marken wie Absolut Vodka, Havana Club und Jameson Whisky hat die Pandemie inzwischen weitreichenden Einfluss auf das Geschäft. Im Absatzmarkt China sei die Nachfrage im Februar und März nur sehr schwach gewesen, hieß es. Im wichtigen Geschäft mit Reisenden wird bis zur Jahresmitte ein Einbruch um 80 Prozent erwartet, während der Umsatz über den Einzelhandel, der etwa drei Viertel der Gesamterlöse des Konzerns ausmacht, bis Juni um etwa zehn Prozent zurückgehen dürfte.

Noch schlimmer dürfte es den Absatz etwa über Bars und Restaurants treffen: Hier rechnet der Konzern mit keinerlei Umsätzen, da viele Lokale geschlossen seien oder nicht nachbestellten.

Wirtschaftsstimmung in Japan auf tiefstem Stand seit Tsunami 2011

TOKIO: Die Wirtschaftsstimmung in Japan hat sich angesichts der weltweiten Virus-Krise massiv verschlechtert. Wie das Marktforschungsinstitut Markit am Dienstag mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im März um 11,2 Punkte auf 35,8 Zähler. Das ist der tiefste Stand seit der schweren Tsunami-Katastrophe im Jahr 2011. Besonders drastisch fiel der Indikator im Dienstleistungsgewerbe, während er in der Industrie wesentlich weniger zurückging.

Die Umfrageergebnisse zeigten, dass Japan im März in einen starken Abschwung geglitten sei, sagte Markit-Ökonom Joe Hayes. Der Einbruch im Tourismus, zahlreiche Veranstaltungsabsagen und Unterbrechungen in den Lieferketten hätten dazu beigetragen. Im Servicesektor habe man den stärksten Einbruch verzeichnet, seitdem der Indikator im Jahr 2007 gestartet worden war. Japan ist nach den USA und China die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.

KALUGA/WOLFSBURG: Volkswagen setzt Produktion auch in Russland aus

Volkswagen will wegen Problemen bei den Lieferketten in der Corona-Krise nun auch die Produktion in Russland vorübergehend einstellen. Ab der kommenden Woche solle die Fertigung für zunächst zwei Wochen pausieren, hieß es am Dienstag aus der Konzernzentrale in Wolfsburg. VW ist in den Werken Kaluga und Nischni Nowgorod auch auf Zulieferungen von Bauteilen etwa aus Westeuropa angewiesen. Die Versorgung von Händlern und Kunden sei derzeit aber sichergestellt, teilte das Unternehmen laut der russischen Agentur Tass mit.

Die meisten Fahrzeuge produziert der größte Autokonzern der Welt in Russland am Standort Kaluga, rund 190 Kilometer südwestlich von Moskau. Dort können pro Jahr bis zu 225.000 Wagen fertiggestellt werden. Im vergangenen Jahr lieferten die Marken der VW-Gruppe in dem Land insgesamt 233.600 Fahrzeuge aus, 1,6 Prozent mehr als 2018.

Aufgrund unterbrochener Lieferketten, der stark gesunkenen Autonachfrage und der Ansteckungsrisiken in den Fabriken hatte VW in der vergangenen Woche bereits in allen deutschen und vielen europäischen Werken die Produktion ausgesetzt. In Chattanooga (USA) werden die Bänder für zunächst eine Woche angehalten. In Argentinien und Brasilien wird derzeit ebenfalls nicht mehr gearbeitet, in Mexiko soll ab dem 30. März pausiert werden. Auch Töchter wie Audi, Porsche und Skoda lassen - ebenso wie andere Autobauer - die Arbeit ruhen.

VW prüft derzeit, übergangsweise einige medizintechnische Teile etwa für Beatmungsgeräte herzustellen, an denen es in vielen Kliniken mangelt. In China gibt es zudem Pläne, Medizintechnik zu kaufen und anschließend dem Gesundheitswesen zur Verfügung zu stellen.

Ölkonzern Chevron kappt Förderung und Investitionen

SAN RAMON: Der US-Ölkonzern Chevron streicht im Zuge der Corona-Krise und fallender Ölpreise seine Förderpläne und Investitionen zusammen. Auch der Rückkauf eigener Aktien werde vorerst gestoppt, teilte der Konkurrent des Ölriesen ExxonMobil am Dienstag im kalifornischen San Ramon mit. Statt 20 Milliarden US-Dollar (18,6 Mrd Euro) will Chevron in diesem Jahr nur noch 16 Milliarden Dollar in sein Geschäft investieren. Die Produktion im texanischen Permbecken soll 20 Prozent geringer ausfallen als zuletzt geplant.

Zudem gibt der Konzern voraussichtlich deutlich weniger Geld an seine Anteilseigner zurück. Das jährliche Aktienrückkaufprogramm von 5 Milliarden Dollar wurde den Angaben zufolge ausgesetzt. Seit dem Jahreswechsel habe Chevron für 1,75 Milliarden Dollar eigene Anteile vom Markt zurückerworben. Die Dividenden sollen dennoch weiter fließen.

Im ersten Quartal strich der Konzern mehr als eine halbe Milliarde Dollar aus dem Verkauf seines Anteils am Fördergebiet Malampaya auf den Philippinen ein. Im April soll der Verkauf von Förderrechten in Aserbaidschan und einem Anteil an einer Pipeline weiteres Geld einbringen. Auch das Sparprogramm geht weiter. Bis Ende des Jahres will das Management die Betriebskosten um mehr als eine Milliarde Dollar senken.

Anleger in Europa greifen wieder zu - Hoffnung auf US-Hilfspaket

PARIS/LONDON/MAILAND: Die Anleger an Europas Börsen haben am Dienstag wieder etwas Mut gefasst. Die wichtigsten Aktienindizes zogen stark an und erholten sich damit ein wenig von dem Marktcrash im Zuge der Corona-Krise. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Dienstag um 6,17 Prozent auf 2.639,01 Punkte. Der französische Cac 40 gewann 5,57 Prozent auf 4.132,17 Zähler und der Londoner FTSE 100 notierte 3,94 Prozent höher bei 5.190,37 Zählern.

Europaweit notierten alle Branchen im Plus. Den größten Sprung nach oben machten die konjunktursensiblen Ölwerte, die im Zuge des Crashs und der einbrechenden Ölpreise besonders stark unter Druck geraten waren und nun 10,6 Prozent gewannen. An der EuroStoxx-Spitze schnellten dementsprechend die Aktien von Total um knapp 13 Prozent nach oben.

In Amsterdam zählten die Papiere des Chip-Ausrüsters ASML mit 9 Prozent zu den größten Gewinnern. Für die Anteilsscheine von STMicroelectronics ging es um 12 Prozent nach oben. Schon an der Wall Street und in Asien hatten einige Chip-Werte prozentual zweistellige Zuwächse verbucht.

Die Analysten der US-Investmentbank Jefferies hatten die Halbleiterbranche jüngst zu einem der längerfristigen Gewinner der Coronavirus-Krise erkoren. Der gegenwärtige Zwang zur Selbstisolation werde auch in den Jahren nach der Krise noch tiefe Spuren im Verhalten hinterlassen. Menschen dürften viele Tätigkeiten in die eigenen vier Wände verlagern. «Virtuelle und Videokonferenzen werden zur Norm», argumentierten die Experten.

Gegen den Trend sackten die Papiere von Unibail-Rodamco-Westfield am Dienstag in Paris um mehr als 5 Prozent ab und landeten damit auf dem letzten Platz im Cac 40. Der auf Einkaufszentren spezialisierte französische Immobilienkonzern hatte angesichts der Viruskrise seine Prognose und die Dividende gestrichen.

Die Anteilsscheine von Pernod Ricard hinkten dem Markt mit einem Plus von knapp 2 Prozent hinterher. Der Spirituosenhersteller streicht erneut seine Jahresprognose zusammen und rechnet wegen des sich ausbreitenden, neuartigen Coronavirus inzwischen mit einem massiven Gewinnrückgang in diesem Jahr. Während in China zwar mit einer langsamen Erholung der Nachfrage ab April zu rechnen sei, erwartet der Konzern erhebliche Einbußen in anderen Märkten bis Ende Juni.