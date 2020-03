Nachrichten aus der Wirtschaft

Wirtschaft erleichtert über Rettungspaket - «Wasser bis zum Hals»

BERLIN: Die deutsche Wirtschaft hat das großangelegte Rettungspaket der Bundesregierung begrüßt. «Es ist gut, dass die Bundesregierung jetzt keine Zeit verliert», sagte der Hauptgeschäftsführer des Industrieverbandes BDI, Joachim Lang, am Montag in Berlin. Das Maßnahmenpaket zur Stabilisierung der Wirtschaft sei zu Recht umfangreich, um den Unternehmen schnell, unbürokratisch und passgenau zu helfen: «Das Wasser steht vielen Unternehmen bis zum Hals. Es kommt auf jeden Tag an.» Auch die Kreditprogramme über die Förderbank KfW müssten unverzüglich von kommender Woche an laufen. Lobenswert sei, dass die Regierung keine finanziellen Grenzen aufzeige und die Kreditbedingungen verbessert habe.

US-Notenbank legt großes Krisenpaket auf

WASHINGTON: Die amerikanische Notenbank Fed stemmt sich mit aller Macht gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Nach starken Zinssenkungen und einem großen Anleihekaufprogramm kündigte sie am Montag in Washington weitere Maßnahmen an. Zum einen erklärt sie sich bereit, unbegrenzt Staatsanleihen und bestimmte mit Hypotheken besicherte Wertpapiere zu kaufen, soweit dies für das ordnungsgemäße Funktionieren von Finanzmärkten und Geldpolitik erforderlich ist. Darüber hinaus werden mehrere Kreditprogramme aufgelegt, mit denen vor allem die Unternehmen und Haushalte gestützt werden sollen. Diese Programme sollen einen Umfang von bis zu 300 Milliarden US-Dollar haben.

Stromkonzern Innogy verdient zum Abschied weniger

ESSEN: Die vom Energieriesen Eon übernommene RWE-Tochter Innogy hat vor dem Ende ihrer kurzen Lebensdauer einen kräftigen Gewinneinbruch verbucht. Unter dem Strich ging der bereinigte Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr um rund 39 Prozent auf 427 Millionen Euro zurück, wie die Essener am Montag mitteilten. Den Umsatz steigerte das Unternehmen nach angepassten Vorjahreswerten leicht um 0,7 Prozent auf 35,4 Milliarden Euro. Eine Dividende will Innogy für 2019 nicht zahlen. Das war in der Transaktion zwischen Eon und RWE aber bereits eingepreist.

Airbus fährt Produktion in Frankreich und Spanien wieder hoch

TOULOUSE: Nach einer mehrtägigen Unterbrechung wegen der Coronavirus-Krise nimmt Airbus seine Produktion in Frankreich und Spanien teilweise wieder auf. Angesichts der Pandemie gebe es neue Hygiene- und Sicherheitsvorschriften, die nun auch an anderen internationalen Standorten gelten, teilte der Luft- und Rüstungskonzern am Montag in Toulouse mit. Konzernchef Guillaume Faury sagte, die Airbus-Kunden seien stark von der Krise betroffen. Er forderte deshalb staatliche Unterstützung für Fluggesellschaften. Direkte Hilfe von Regierungen für sein Unternehmen strebt der Franzose hingegen nicht an. Der Konzern hatte in der vergangenen Woche wegen der Pandemie seine Produktion in Frankreich und Spanien für vier Tage ausgesetzt.

Flugtaxi-Entwickler Lilium holt sich 240 Millionen Dollar

MÜNCHEN: Der Münchner Flugtaxi-Entwickler Lilium hat mitten in der Coronavirus-Krise eine 240 Millionen Dollar schwere Finanzierungsrunde abgeschlossen. Führender Investor war dabei der chinesische Internet-Konzern Tencent, wie Lilium am Montag mitteilte. Lilium entwickelt ein Elektro-Flugtaxi mit fünf Sitzen. Während die meisten Konkurrenzmodelle wie übergroße Drohnen konzipiert sind, soll der Lilium Jet senkrecht starten und landen, aber die Strecke mit Hilfe von Tragflächen wie ein konventionelles Flugzeug zurücklegen. Das soll eine höhere Geschwindigkeit und mehr Effizienz ermöglichen.

Modebranche fordert Direkthilfen - «Sonst schaffen wir das nicht»

BERLIN: Die Bekleidungsindustrie sieht sich wegen der Coronavirus-Krise im Ausnahmezustand und fordert Direkthilfen vom Staat. «Unsere Lieferketten sind zusammengebrochen. Viele unserer Unternehmen sind in einem Ausnahmezustand», sagte Ingeborg Neumann, Vizepräsidentin des Industrieverbands BDI und Gesamtpräsidentin der deutschen Textil- und Modeindustrie, der Heidelberger «Rhein-Neckar-Zeitung» (Online). Kurzarbeitergeld hätten viele schon beantragt, jetzt seien Direkthilfen nötig.

Das Bundeskabinett will an diesem Montag umfassende Maßnahmen auf den Weg bringen. Geplant ist unter anderem ein milliardenschweres Programm mit direkten Zuschüssen für kleine Firmen, Solo-Selbstständige und freie Berufe. Außerdem ist ein Rettungsfonds geplant, der auch die Beteiligung des Staates an Großunternehmen ermöglichen soll. Bei Kredit-Sonderprogrammen für kleine und mittlere Firmen sind Nachbesserungen bei Haftungsregelungen angekündigt worden.

Der «Passauer Neuen Presse» sagte Neumann: «Wie sollen kleine und mittlere Unternehmen Kredite aufnehmen, wenn sie überhaupt keine Aufträge haben, aber die Kosten weiterlaufen?» Die Banken bewerteten nach überholten Kriterien. «Wenn es hier ganz kurzfristig keine Direkthilfen gibt für Unternehmen bis mindestens 100 Beschäftigte, gehen viele unserer Betriebe in die Knie», sagte sie der «Rhein-Neckar-Zeitung». Zudem forderte sie Steuersenkungen und einen Aufschub bei der CO2-Bepreisung. «Wir werden keine andere Wahl haben, sonst schaffen wir das nicht.»

Shell stemmt sich mit Kostensenkungen gegen Corona-Pandemie

LONDON: Der Öl- und Gasmulti Shell will die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie mit massiven Einsparungen abfedern. So sollen die Kosten im operativen Geschäft in den kommenden 12 Monaten im Vergleich zu 2019 um 3 bis 4 Milliarden US-Dollar sinken. Zudem sollen die Barinvestitionen 2020 auf 20 Milliarden US-Dollar (rund 18,7 Mrd Euro) oder weniger reduziert werden, wie das britisch-niederländische Unternehmen am Montag in London mitteilte. Bislang hatte Shell für das Jahr 2020 Investitionen in Höhe von rund 25 Milliarden Dollar angepeilt. Außerdem soll das Betriebskapital verringert werden.

Von den geplanten Maßnahmen verspricht sich Shell, seine Finanzkraft zu stärken und abzusichern sowie für den Fall einer Erholung der Märkte gut gewappnet zu sein.

Zudem hält Shell laut Mitteilung an seinem Veräußerungsprogramm für Unternehmensteile in Höhe von mehr als 10 Milliarden Dollar für den Zeitraum 2019/2020 fest, der Zeitpunkt hänge aber von den Marktbedingungen ab. Des Weiteren setzt der Energiekonzern sein laufendes Aktienrückkaufprogramm zunächst aus, sobald die aktuelle Tranche beendet ist. Man behalte sich überdies weitere Schritte vor, sofern diese notwendig werden sollten, hieß es.

Textilfirmen rufen Milliarden-Aufträge zurück - Bangladesch betroffen

DHAKA: Weltweit führende Textilfirmen haben bei mehr als 1.000 Fabriken in Bangladesch Aufträge im Wert von rund 1,5 Milliarden US-Dollar (1,4 Mrd Euro) ausgesetzt oder storniert. Als Grund hätten die Firmen angegeben, dass ihre Läden wegen der Pandemie des neuartigen Coronavirus geschlossen seien, sagte die Chefin der Vereinigung der Textilproduzenten von Bangladesch, Rubana Huq, der Deutschen Presse-Agentur.

Bangladesch ist nach China der größte Textilproduzent der Welt mit knapp 4000 Fabriken und vier Millionen Arbeiterinnen - vorwiegend Frauen.

Die Vereinigung warnte nun Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) in einem der dpa vorliegenden Brief, dass Fabriken wegen der Stornierungen viele Arbeiterinnen nicht mehr bezahlen könnten, was zu größeren sozialen Unruhen führen könnte. «Ich bin mir sicher, dass keine deutsche Marke möchte, dass das ihretwegen passiert», heißt es in dem Brief.

Huq bat Müller, deutsche Firmen dazu aufzurufen, ihre Bestellungen aus Bangladesch nicht zu stornieren. «Während Geschäftsleute in Deutschland angesichts ihrer Verluste Unterstützung von der Regierung erhalten, haben wir hier existenzielle Probleme und müssen unsere Arbeiter bezahlen.» Huq sagte, dass ihre Vereinigung auch Ministern anderer Länder ähnliche Briefe schreiben werde.

Ifo Berechnungen: Corona-Krise kostet Deutschland Hunderte Milliarden

MÜNCHEN: Die Coronavirus-Krise könnte Deutschland nach Berechnungen des Münchner Ifo-Instituts mehr als eine halbe Billion Euro und mehr als eine Million Jobs kosten. «Die Kosten werden voraussichtlich alles übersteigen, was aus Wirtschaftskrisen oder Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte in Deutschland bekannt ist», sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest am Montag. «Je nach Szenario schrumpft die Wirtschaft um 7,2 bis 20,6 Prozentpunkte. Das entspricht Kosten von 255 bis 729 Milliarden Euro.»

«Auch am Arbeitsmarkt kommt es durch die Krise zu massiven Verwerfungen», betont Fuest. «Diese stellen die Zustände auf dem Höhepunkt der Finanzkrise in den Schatten.» Bis zu 1,8 Millionen sozialversicherungspflichtige Jobs könnten abgebaut werden, mehr als sechs Millionen Menschen von Kurzarbeit betroffen sein.

Die Krise werde zu Produktionsausfällen von Hunderten Milliarden Euro führen, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit «in die Höhe schnellen lassen und den Staatshaushalt erheblich belasten», heißt es in einer Mitteilung des Wirtschaftsforschungsinstituts. «Es lohnt sich daher, quasi jeden denkbaren Betrag für gesundheitspolitische Maßnahmen einzusetzen», betont Fuest. «Ziel muss es sein, die Teilschließung der Wirtschaft zu verkürzen, ohne die Bekämpfung der Epidemie zu beeinträchtigen.» Man brauche Strategien, wie die Produktion wieder aufgenommen und die Epidemie gleichzeitig weiter eingedämmt werden könne.

Für einen zweimonatigen Teilstillstand der Wirtschaft errechnet das Ifo-Institut Kosten zwischen 255 und 495 Milliarden Euro. Bei drei Monaten sind es demnach 354 bis 729 Milliarden.

Ölpreise nach Talfahrt ohne klare Richtung

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Montagmorgen nach der jüngsten Talfahrt uneinheitlich gezeigt. Zuvor hatten eine steigende Fördermenge in Russland und Verzögerungen beim US-Hilfspaket für die Wirtschaft sowie verhärtete Fronten im Preiskrieg führender Ölförderländer die Preise stark belastet. Für kurze Zeit war der US-Ölpreis unter die Marke von 20 Dollar je Barrel gefallen.

Allerdings setzten sich die starken Verluste am Ölmarkt nun nicht weiter fort. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 26,32 US-Dollar. Das waren nur 66 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für US-Öl erholte sich etwas. Ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI kostete zuletzt 22,84 Dollar und damit sogar 21 Cent mehr als am Freitag.

An den Finanzmärkten verunsicherte zu Beginn der Woche ein politischer Streit in den USA um ein Hilfsprogramm für die Wirtschaft und zog nach Einschätzung von Marktbeobachtern zunächst auch die Ölpreise mit nach unten. Im US-Senat konnten sich die Parteien zunächst nicht auf die Details eines billionenschweren Hilfspakets einigen. Die Verzögerungen führten an den asiatischen Aktienmärkten bereits zu schweren Kursverlusten. Auch die Aussichten für den Handelsstart in Europa waren zuletzt düster.

Aufgrund der zunächst ausbleibenden finanziellen Unterstützung in den USA und der verschärften Ausgangsbeschränkungen in vielen Ländern befürchten einige Händler bereits einen Einbruch der Nachfrage im Umfang von 10 bis 20 Millionen Barrel am Tag. Daneben sieht es auch im Preiskrieg zwischen Russland und Saudi Arabien nicht nach einer Entspannung aus. Am Freitag war bekannt geworden, dass Russland seine Fördermenge erneut ausweiten will.

Airbus produziert wieder in Frankreich und Spanien

TOULOUSE: Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus nimmt die wegen der Coronavirus-Krise unterbrochene Produktion in Frankreich und Spanien vom Montag an teilweise wieder auf. Das teilte Airbus in Toulouse mit. Das Unternehmen hatte in der vergangenen Woche wegen der Coronavirus-Pandemie seine Produktion in den beiden Ländern für vier Tage ausgesetzt. Die Airbus-Standorte in anderen Ländern, vor allem in Deutschland, Großbritannien, Kanada, den USA und China, waren davon nicht betroffen gewesen.

Airbus streicht wegen der Krise seine Prognose für das laufende Jahr. Zudem soll die für 2019 geplante Dividende nicht gezahlt werden. Mit einer neuen Kreditlinie über 15 Milliarden Euro will sich der Hersteller weitere Liquidität sichern.

Handel mit China über deutsche Häfen wächst - Sorgen um Corona

WIESBADEN: Der Handel mit China über den Seeweg aus deutschen Häfen ist stark gewachsen. Vergangenes Jahr wurden 23,9 Millionen Tonnen Güter im Warenverkehr mit der Volksrepublik in hiesigen Häfen abgewickelt und damit 8,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit sei ein wichtiger Wachstumsmarkt besonders von der Corona-Pandemie betroffen, teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Die Folgen der Corona-Krise für die deutschen Häfen dürften sich ab Februar abzeichnen, da Fahrten über die Meere nach China Wochen dauerten.

Deutschlands größter Hafen in Hamburger ist besonders stark im Handel mit China und Hongkong engagiert; jeder dritte Container kommt von dort oder ist für China bestimmt. Eine Prognose für das laufende Jahr hatte der Hamburger Hafen, der beim europaweit auf Platz drei nach Rotterdam und Antwerpen liegt, zuletzt nicht abgeben wollen.

Deutschlandweit wurden in den Seehäfen 2019 etwas weniger Güter umgeschlagen, erklärten die Wiesbadener Statistiker weiter. Mit 294,5 Millionen Tonnen wurden 0,3 Prozent weniger Volumen abgewickelt. Dabei behauptete Hamburg seine Spitzenpositionen vor Bremerhaven, Wilhelmshaven, Rostock und Lübeck.

Während der Güter-Umschlag mit den Vereinigten Staaten stagnierte, wuchs der mit Asien inklusive China moderat um 2,6 Prozent. Im Handel mit EU-Staaten wurden hingegen kräftige Rückgänge von 6,8 Prozent verzeichnet, allen voran mit dem Brexit-geplagten Großbritannien. Der Güterumschlag im Seeverkehr mit dem Vereinigten Königreich, das Ende Januar die EU verlassen hat, schrumpfte stark um 12,5 Prozent.

Talfahrt im Dax geht leicht gebremst weiter - Fed-Paket stützt

FRANKFURT/MAIN: Ein neues Paket der US-Notenbank Fed zur Stützung der heimischen Wirtschaft hat am Montag die Talfahrt des Dax ein wenig gebremst. Nach morgendlichen Verlusten von bis zu 5 Prozent drehte der deutsche Leitindex zwar kurz sogar ins Plus. Am frühen Nachmittag gab es dann jedoch wieder 1,50 Prozent auf 8794,85 Punkte nach. Die Schwankungen blieben weiter recht hoch. Der Verlust im Dax seit Beginn der Coronavirus-Panik summiert sich inzwischen auf rund 35 Prozent.

Der MDax der mittelgroßen Werte gab am Nachmittag 2,22 Prozent auf 19.087,54 Punkte ab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 1,2 Prozent ein. An der Wall Street startete der Dow Jones Industrial mit etwas mehr als 1 Prozent Verlust in die neue Woche.

Immer mehr Konzerne sehen sich gezwungen, ihre Jahresziele wegen der Pandemie zu streichen. Unter ihnen befindet sich auch MTU, dessen Aktien um weitere 12,3 Prozent absackten. Der Triebwerksbauer setzt außerdem die Produktion an einigen europäischen Standorten für mehrere Wochen aus.

Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus nahm seine Jahresziele ebenfalls zurück, stockte zugleich aber seine Finanzmittel mit einem milliardenschweren Kredit auf. Die Aktie pendelte zwischen herben Verlusten und moderaten Gewinnen und gab zuletzt um 8,3 Prozent nach.

Bankenwerte dagegen erholten sich nach Bekanntgabe der Fed-Maßnahmen etwas von ihren Verlusten. Den Anteilen der Deutschen Bank gelang sogar immer mal wieder der Dreh in die Gewinnzone. Zuletzt stand ein kleines Plus von 0,2 Prozent zu Buche.

Deutliche Gewinne verbuchten die neu in den MDax aufgenommenen Aktien von Hellofresh mit plus 7,7 Prozent. Im SDax zählten die Aktien des Online-Händlers für Tierbedarf Zooplus mit knapp 5 Prozent Plus und des Medizintechnikherstellers Drägerwerk mit knapp 7 Prozent Plus zu den Gewinnern. Auch die Aktien der Shop Apotheke legten um 6,2 Prozent zu.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,32 Prozent am Freitag auf minus 0,43 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,54 Prozent auf 144,55 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,24 Prozent auf 171,04 Zähler.

Der Eurokurs stieg am Nachmittag auf 1,0771 US-Dollar. In der vergangenen Nacht war er noch zeitweise bis auf 1,0636 Dollar und damit auf ein neues Tief seit drei Jahren gefallen. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0707 (Donnerstag: 1,0801) Dollar festgesetzt.

Apple lässt Kaufbeschränkung bei iPhones wieder fallen

CUPERTINO: Apple hat die Kaufeinschränkungen für iPhones in seinem Online-Store nach nur wenigen Tagen wieder aufgehoben. Am Montag konnten wieder mehr als zwei Telefone eines Modells pro Bestellung gekauft werden. Apple hatte die Beschränkung ohne weitere Erklärung am Freitag eingeführt. Der Konzern hatte bereits im Februar gewarnt, dass es wegen der Coronavirus-Krise zeitweise Engpässe bei den iPhone-Beständen geben könnte. Die Fabriken von Apple-Fertigern wie Foxconn wurden nach den Ferien zum chinesischen Neujahrsfest wegen Reisebeschränkungen deutlich langsamer hochgefahren als geplant.

Die Apple-Stores außerhalb Chinas sind bis auf weiteres geschlossen und Kunden müssen auf den Online-Shop ausweichen. Die gut 40 Läden in China sind inzwischen wieder geöffnet.

Auch TikTok setzt HD-Streaming in Corona-Krise aus

BERLIN: Nach den großen Videostreaming-Diensten schraubt auch die App TikTok ihre Datenmengen in Europa runter. Zunächst sollen für 30 Tage keine Inhalte mehr in HD-Qualität abgespielt werden, wie die Plattform am Montag ankündigte. Eine ähnliche Vorkehrung hatte bereits unter anderem Youtube getroffen. TikTok mit seinen kurzen Videos ist vor allem bei jüngeren Nutzern populär. Die EU-Kommission hatte vergangene Woche Videostreaming-Dienste aufgerufen, den Datendurchsatz zu reduzieren, um die Netze in Zeiten von Heimarbeit und Ausgehverboten zu entlasten.

Albertina-Chef rechnet mit bis zu acht Millionen Euro Verlust in 2020

WIEN: Die Albertina in Wien wird das laufende Jahr aufgrund der Coronavirus-Krise nach Ansicht ihres Generaldirektors mit einem Millionenverlust beenden. «Wir rechnen bis Jahresende mit einem Besucherrückgang von weit über 50 Prozent: statt über eine Million unter 500.000 Besucher», sagte Klaus Albrecht Schröder der Wiener Tageszeitung «Der Standard» (Montag). «Diese Krise trifft uns allein bis Ende Mai mit einem Einnahmeentgang von 3,6 Millionen Euro. Wir gehen von einem Jahresverlust von sechs bis acht Millionen Euro aus.» Dadurch befinde sich das renommierte Museum in der größten Krise seit Jahrzehnten, erklärte Schröder. Im August stoße das Haus an seine Liquiditätsgrenzen. «Ab dann ist die Bezahlung der Gehälter ohne staatliche Hilfe nicht mehr möglich.»