Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion (dpa) | 19.03.20

Lagardes «Whatever it takes»: EZB legt Corona-Notprogramm auf

FRANKFURT/MAIN: Europas Währungshüter legen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise nach: Am späten Mittwochabend überraschte die Europäische Zentralbank (EZB) die Märkte mit der Ankündigung eines neuen Notkaufprogramms für Anleihen. 750 Milliarden Euro will die Notenbank in Staats- und Unternehmenspapiere stecken - vorerst. Das hilft Staaten wie Unternehmen: Sie müssen als Anbieter der Wertpapiere nicht so hohe Zinsen bieten, wenn eine Zentralbank als großer Käufer am Markt auftritt. Das «Pandemic Emergency Purchase Programme» (PEPP) soll solange laufen, bis der EZB-Rat die Coronavirus-Krise für bewältigt hält - in jedem Fall jedoch mindestens bis zum Ende dieses Jahres.

Regierung plant milliardenschweres Hilfspaket für Solo-Selbständige

BERLIN/MÜNCHEN: Die Bundesregierung plant in der Coronakrise ein Hilfspaket von insgesamt bis zu 50 Milliarden Euro für Solo-Selbstständige und andere Kleinstfirmen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Regierungskreisen. Das Hilfspaket soll zügig auf den Weg gebracht werden. Geplant sind direkte Zuschüssen und Darlehen. Wegen der drastischen Auswirkungen der Corona-Krise fürchten viele Solo-Selbstständige um ihre Existenz - also etwa Musiker, Fotografen, Künstler, Heilpraktiker, Dolmetscher oder Pfleger.

Regierung erwartet 2,15 Millionen Kurzarbeiter

BERLIN: Arbeitnehmer sind nach Einschätzung der Bundesregierung millionenfach auf Kurzarbeitergeld wegen der Coronakrise angewiesen. «Es wird von 2,15 Millionen Fällen des Bezugs von konjunkturellem Kurzarbeitergeld ausgegangen», heißt es in der entsprechenden Verordnung des Bundesarbeitsministeriums, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Das Ministerium geht von 1,15 Millionen zusätzlichen Fällen aus. Eine Millionen Fälle wären demnach auch nach geltendem Recht ohne die Erleichterungen zu erwarten gewesen.

Coronavirus zwingt Lufthansa an den Boden - 700 Jets stehen

FRANKFURT/MAIN: Der Lufthansa-Konzern streicht sein Flugprogramm wegen der Coronakrise noch stärker zusammen. Bis 19. April finden nur noch rund fünf Prozent der ursprünglich geplanten Flüge statt, wie der Dax-Konzern am Donnerstag bei der Vorlage der Jahresbilanz in Frankfurt mitteilte. Von den 763 Flugzeugen des Konzerns blieben vorläufig rund 700 am Boden. Fernflüge bietet die Lufthansa nur noch ab Frankfurt und dreimal pro Woche mit der Tochter Swiss ab Zürich an. In München sollen nur noch Maschinen des Ablegers Lufthansa Cityline abheben. Zu einer Prognose für die Geschäftsentwicklung in diesem Jahr sah sich Vorstandschef Carsten Spohr weiterhin nicht in der Lage:

Erleichterung für Immobilienkäufer: Corona-Krise drückt Bauzinsen

FRANKFURT/MAIN: Die Corona-Krise führt dazu, dass Immobilienkäufer sehr günstige Darlehen aufnehmen können. Wer ein Haus oder eine Wohnung kaufen will, kann sich Konditionen nahe an Rekordtiefs sichern, beobachten Kreditvermittler. Auch die Aussichten seien gut. Selbst negative Bauzinsen dürften wieder in den Fokus rücken, glauben sie. In diesem Fall müssten Kreditnehmer ein Darlehen nicht einmal ganz zurückzahlen. «Die Verunsicherung durch das Coronavirus hat zu einem Allzeittief bei Bauzinsen geführt», sagte Mirjam Mohr, Vorständin für das Privatkundengeschäft bei Interhyp.

Müllabfuhren beklagen fehlende Schutzkleidung und Desinfektionsmittel

BERLIN: In der Coronakrise haben auch Entsorgungsunternehmen wie Müllabfuhren Probleme beim Nachschub von Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln. Beklagt werde ein «zum Teil massiver» Mangel etwa an Atemschutzmasken, Einweg-Schutzanzügen und Hygieneartikeln, teilte der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE) am Donnerstag mit. Bestellungen würden teilweise nicht bearbeitet oder mit Lieferfristen im August 2020 angenommen. «Unsere Mitarbeiter müssen unter anderem Krankenhausabfälle transportieren und auch während der Corona-Krise weiterhin raus auf die Straßen und die Abfälle sammeln», sagte BDE-Präsident Peter Kurth. «Sie müssen angemessen geschützt werden.»

Zahl sachgrundloser Befristungen stark gestiegen

BERLIN: Immer mehr Menschen in Deutschland arbeiten einer Studie zufolge mit einem befristeten Vertrag ohne Sachgrund. Allein von 2017 auf 2018 sei die Zahl solcher Beschäftigungen um mehr als 200 000 gestiegen, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Auswertung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung zeigte. Demnach habe sich die Zahl der Befristungen ohne sachlichen Grund zwischen 2001 und 2018 mehr als verdreifacht - von 550 000 Menschen auf 1,8 Millionen. Gründe für einen befristeten Vertrag können etwa bestimmte Projekte eines Unternehmens sein, Vertretungen wie bei Elternzeit oder auch die Erprobung eines Mitarbeiters. Liegen diese nicht vor, spricht man von einer Befristung ohne Sachgrund.

Sparkassen legen Umbauprojekt auf Eis - Trübe Aussichten für 2020

FRANKFURT/MAIN: Die Coronavirus-Pandemie bremst den Umbau der Sparkassen-Finanzgruppe: Aus dem angestrebten Zentralinstitut für den öffentlich-rechtlichen Sektor wird vorerst nichts, das Projekt wird vorübergehend auf Eis gelegt. «Es ist jetzt nicht die Zeit, sich mit den eigenen Strukturen zu beschäftigen», sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Helmut Schleweis, am Donnerstag. «Wir müssen uns auf die Nöte unserer Kunden konzentrieren.» Wichtigste Aufgabe von Sparkassen und Landesbanken sei es aktuell, Unternehmen und Freiberufler vor einem wirtschaftlichen Absturz zu bewahren. Einzelne Institute hätten sogar Mitarbeiter aus dem Ruhestand zurückgeholt, um Kreditanträge etwa im Rahmen des vom Bund aufgelegten KfW-Hilfsprogramms schnell zu bearbeiten.

Auch weiteres Notpaket der EZB hilft Dax nicht auf die Beine

FRANKFURT/MAIN: Die Erholung am deutschen Aktienmarkt ist am Donnerstag wie schon so oft in den vergangenen Wochen in sich zusammengefallen. Der Dax gab zuletzt um ein Prozent auf 8358,51 Punkte nach. Der MDax der mittelgroßen Werte gab um 0,2 Prozent auf 17 879,11 Punkte moderat nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat zuletzt auf der Stelle. Am Rentenmarkt ging es erneut abwärts, der Rentenindex Rex gab um 0,06 Prozent auf 143,98 Punkte moderat nach. Der Eurokurs gab weiter nach und fiel auf den tiefsten Stand seit fast drei Jahren. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0795 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0934 Dollar festgesetzt.