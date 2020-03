Nachrichten aus der Wirtschaft

Written by: Redaktion (dpa) | 06/03/2020

Deutsche Industrie vor Corona-Krise mit Auftragsschub

WIESBADEN: Es ist ein Lichtblick für die deutsche Industrie: Die Aufträge der Unternehmen sind im Januar nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gegenüber dem Vormonat um 5,5 Prozent gestiegen. Das ist das stärkste Plus seit Mitte 2014. Unterstützung kam aus dem Ausland, besonders stark stieg mit 15,1 Prozent die Nachfrage aus der Eurozone. Dagegen sank die Binnennachfrage um 1,3 Prozent. Allerdings dürfte der Auftragsschub zu Jahresbeginn nur ein kurzes Aufflackern sein. Ökonomen fürchten bereits im Februar erheblichen Gegenwind durch das sich ausbreitende Coronavirus.

GfK: Umsatz mit Fertigsuppen mehr als verdoppelt

NÜRNBERG: Verbraucher in Deutschland haben offensichtlich aus Furcht vor dem Coronavirus in der vergangenen Woche nach Beobachtung von Marktforschern verstärkt Konserven und haltbare Lebensmittel gekauft. Die Verkaufsumsätze mit Fertigsuppen seien im Einzelhandel um 112 Prozent im Vergleich zur Vorwoche gestiegen, teilte das Nürnberger Forschungsinstitut GfK mit: «Solche Ausschläge haben wir sonst nirgends.» Bei Fisch- und Obstkonserven habe der Anstieg je 70 Prozent betragen, bei Teigwaren 73 Prozent. Gemüsekonserven verbuchten ein Plus von 80 Prozent. Der Lebensmitteleinzelhandel habe damit insgesamt ein Plus von 14 Prozent verzeichnet.

Richterbund: Mehr Klagen wegen ausgefallener oder verspäteter Flüge

BERLIN: Der Streit um Entschädigung für verspätete oder ausgefallene Flüge landet immer öfter vor Gericht. Mehr als 100.000 neue Verfahren hätten die Amtsgerichte 2019 verzeichnet und damit fast doppelt so viele wie im Vorjahr, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag) unter Berufung auf den Deutschen Richterbund. Richterbund-Geschäftsführer Sven Rebehn sprach von extremen Belastungen für Amtsgerichte. Zwar handele es sich bei Fluggastfällen zumeist um Bagatellverfahren. Doch die Masse der Fälle führe dazu, dass andere Aufgaben an den Gerichten liegen blieben.

China behauptet Position als wichtigster Handelspartner Deutschlands

WIESBADEN: China ist das vierte Jahr in Folge Deutschlands wichtigster Handelspartner. Im vergangenen Jahr wurden Waren im Wert von 205,7 Milliarden Euro zwischen beiden Staaten gehandelt, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Auf den Rängen zwei und drei folgten die Niederlande als wichtiger Lieferant von Erdöl, Erdgas und sonstigen Mineralölerzeugnissen und die USA. Seit 2015 kommen den Angaben zufolge die meisten Importe aus der Volksrepublik China, die derzeit stark unter den Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie leidet.

Von 2.070 bis 4.250 Euro - Wie unterschiedlich Frauen verdienen

BERLIN: Der mittlere Verdienst in Deutschland unterscheidet sich von Region zu Region stark - und liegt bei Frauen weit niedriger als bei Männern. Deutschlandweit verdienen Frauen in Vollzeit monatlich 3.014 Euro im Mittel - Männer 3.468 Euro, geht aus der Regierungsantwort auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor. 26,5 Prozent der Frauen liegen unter der bundeseinheitlichen Niedriglohn-Schwelle von 2.203 Euro, bei Männern sind es 15,8 Prozent. Im Saale-Orla-Kreis ist das mittlere Einkommen mit 2.070 Euro brutto pro Monat für Frauen in Vollzeit deutschlandweit am geringsten. Bei Männern ist der Kreis Görlitz Schlusslicht mit einem mittleren Verdienst von monatlich 2.273 Euro. Am höchsten ist das mittlere Entgelt vollzeitbeschäftigter Frauen mit 4.250 Euro in Wolfsburg. Bei Männern liegt dort das mittlere Einkommen bei 5.115 Euro im Monat.

Virus-Krise wirft Dax immer weiter zurück

FRANKFURT/MAIN: Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben vor dem Wochenende wegen des Coronavirus das Handtuch geworfen. Nach einer ohnehin schon schwachen Eröffnung weitete der Dax am Freitag die Verluste immer mehr aus. Zuletzt büßte der Leitindex 3,55 Prozent auf 11.520,82 Punkte ein und fiel auf den niedrigsten Stand seit August vergangenen Jahres. Auf Wochensicht zeichnet sich ein Verlust von mehr als drei Prozent ab. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel büßte am Freitag gut vier Prozent auf 24.631,76 Punkte ein. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone fiel um 3,7 Prozent.