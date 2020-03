Nachrichten aus der Wirtschaft

Written by: Redaktion (dpa) | 03/03/2020

FRANKFURT/MAIN: G7-Staaten zeigen sich wegen Coronavirus handlungsbereit

Die führenden westlichen Industrieländer (G7) haben ihren Willen bekundet, gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise vorzugehen. Die Verbreitung des neuartigen Coronavirus und die Auswirkungen auf Finanzmärkte und Wirtschaft würden genau beobachtet, heißt es in einer Erklärung der Finanzminister und Notenbankchefs der G7. Es würden «alle geeigneten politischen Instrumente» eingesetzt, «um ein starkes und nachhaltiges Wachstum zu erreichen und gegen Abwärtsrisiken zu sichern.» Die Finanzminister seien bereit, auch fiskalische Maßnahmen - also beispielsweise höhere Staatsausgaben - zu ergreifen. Volkswirte dämpften die Erwartungen an eine mögliche Krisenintervention führender Notenbanken angesichts der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus.

Deutsche Post will Paket-Empfang mit Digital-Diensten erleichtern

BERLIN: Die Deutsche Post DHL Group will mit einer breit angelegten Digitalisierungsinitiative den Versand und Empfang von Briefen und Paketen erleichtern. Dabei sollen die Sendungen besser nachverfolgbar sein. Kunden sollen auch genau erfahren, wann die Sendungen eintreffen werden. Noch in diesem Jahr will DHL das «Live-Tracking» von Paketen ermöglichen, kündigte Tobias Meyer, Konzernvorstand Post & Paket Deutschland, am Dienstag in Berlin an. Dabei werden Kunden am Morgen des Zustellungstags informiert, wann das Paket in einem Zeitfenster von 60 bis 90 Minuten ankommt.

Fluggesellschaften sehen noch kein Ende der Coronavirus-Krise

BRÜSSEL: Die rasche Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat für Europas Fluggesellschaften nach Darstellung der Branche unabsehbare Folgen. Bei einem Treffen in Brüssel berichteten mehrere Airline-Chefs am Dienstag von einem starken Rückgang der Buchungszahlen. «Es ist klar, dass wir noch nicht die vollen Auswirkungen von Covid-19 erkennen können», sagte Air-France-KLM-Vorstand Benjamin Smith, der auch dem Verband Airlines for Europe (A4E) vorsitzt. Lufthansa-Chef Carsten Spohr erklärte, «die Situation ist sehr dynamisch». Derzeit blieben wegen der Viruskrise rechnerisch 23 von 200 Langstreckenmaschinen am Boden.

Regierung will Ausbau von Ladenetz für E-Autos voranbringen

BERLIN: Die Bundesregierung will den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos voranbringen. Dazu will das Kabinett am Mittwoch einen Gesetzentwurf des Wirtschafts- sowie des Innenministeriums auf den Weg bringen. Konkret geht es darum, die Möglichkeiten für das Laden von Elektrofahrzeugen zu Hause, am Arbeitsplatz und bei der Erledigung alltäglicher Besorgungen zu verbessern. Die Vorgaben beziehen sich auf Gebäude mit größeren Parkflächen, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete. Die Vorlage lag der Deutschen Presse-Agentur ebenfalls vor.

Vergleichsportal: Trend zu Negativzinsen nimmt Fahrt auf

FRANKFURT/MAIN: Immer mehr Banken und Sparkassen geben nach Daten des Vergleichsportals Verivox Negativzinsen an einen Teil der Privatkunden weiter. Seit der jüngsten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) vor knapp sechs Monaten hat sich die Zahl der Institute auf mindestens 61 mehr als vervierfacht, wie aus der Auswertung hervorgeht. Allein in diesem Jahr hätten 35 Geldhäuser Negativzinsen für Guthaben vor allem auf dem Tagesgeldkonto eingeführt. Damit sind solche Banken aber immer noch in der Minderheit: Das Vergleichsportal hat die im Internet veröffentlichten Preisaushänge von rund 800 Banken und Sparkassen ausgewertet.

Angezählter Dax erholt - Anleger setzen in Viruskrise auf G7

FRANKFURT/MAIN: Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag nach den herben Verlusten der Vorwoche aufwärts gegangen. Investoren setzten darauf, dass sich mit den G7 die bedeutendsten Industriestaaten der westlichen Welt den wirtschaftlichen Belastungen der Coronavirus-Epidemie entgegen stemmen. Der Dax stieg am frühen Nachmittag um 1,9 Prozent auf 12.079,04 Punkte. Der MDax rückte um 2,8 Prozent auf 26.061,33 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone legte um 1,5 Prozent zu. Unter den Einzeltiteln erholten sich Aktien überdurchschnittlich stark, die zuletzt besonders unter Druck geraten waren.