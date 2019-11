Written by: Redaktion DER FARANG | 12/11/2019

Staatsanwaltschaft klagt VW-Manager wegen Untreue an

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Im Fall mutmaßlich überhöhter Bezahlung von Betriebsräten hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig Anklage gegen vier hohe ehemalige und amtierende Manager von Volkswagen erhoben. Zwei früheren Vorstandsmitgliedern sowie einem ehemaligen und einem aktuell leitenden Manager werde Untreue vorgeworfen, teilte die Behörde am Dienstag mit. Das Thema beschäftigt den Konzern und die niedersächsische Justiz seit 2016. Die Staatsanwälte prüfen, ob Arbeitnehmervertretern zu hohe Gehälter genehmigt wurden. «Den Angeschuldigten wird vorgeworfen, als jeweilige Personalvorstände beziehungsweise Leiter des Personalwesens für die Konzernmarke Volkswagen zwischen Mai 2011 und Mai 2016 mehreren Betriebsratsmitgliedern überhöhte Gehälter und Boni gewährt zu haben», so die Ermittler.

Deutsche Thomas Cook: Reisen für 2020 abgesagt

OBERURSEL (dpa) - Hunderttausende Thomas-Cook-Kunden in Deutschland müssen sich von ihren Reiseplänen fürs kommende Jahr verabschieden. Der insolvente deutsche Veranstalter sagte am Dienstag alle Reisen vom 1. Januar 2020 an ab, auch wenn sie bereits ganz oder teilweise bezahlt sind. Sie könnten aus insolvenzrechtlichen Gründen nicht angetreten werden, teilte das Unternehmen mit. Bislang galt der Stopp bis Ende Dezember 2019. «Es tut uns unendlich leid, dass wir nun auch unseren Kunden mit Abreise im neuen Jahr endgültig diese Nachricht überbringen müssen», sagte Geschäftsführerin Stefanie Berk. Abgesagt sind Pauschalreisen der Veranstaltermarken Thomas Cook Signature, Thomas Cook Signature Finest Selection, Neckermann Reisen, Öger Tours, Bucher Reisen und Air Marin sowie über Thomas Cook International gebuchte Trips.

Verlust, Stellenabbau und Streit um Übernahmeangebot bei Osram

MÜNCHEN (dpa) - Der unter der Schwäche seiner Kunden leidende Licht- und Sensorikkonzern Osram möchte sich vom österreichischen Sensorspezialisten AMS übernehmen lassen. Bei der Bekanntgabe der von hohen Verlusten und einem Umsatzrückgang geprägten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr am Dienstag empfahl der Vorstand die Annahme der inzwischen zweiten Übernahmeofferte von AMS. «Aus unserer Sicht ist es ein attraktives Angebot für unsere Aktionäre, nun auch für unsere Mitarbeiter und für das Unternehmen als Ganzes», sagte Osram-Chef Olaf Berlien. Im Vergleich zum ersten Angebot von AMS gebe es deutliche Verbesserungen, sagte Berlien mit Bezug auf die zwischen den Unternehmen ausgehandelte Vereinbarung. «Was wir jetzt erreicht haben, ist fast eine Fusion unter Gleichen.» Darin ist unter anderem ein Schutz der Osram-Mitarbeiter vor fusionsbedingten Kündigungen bis Ende 2022 enthalten.

Arbeitgeber für Zukunftspakt - Merkel: Handlungsbedarf bei Steuern

BERLIN (dpa) - Angesichts der schwächeren Konjunktur hat Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer Politik und Gewerkschaften zu einem Zukunftspakt aufgefordert. «Der Wind bläst uns gerade mit voller Wucht ins Gesicht», sagte Kramer am Dienstag auf dem Arbeitgebertag in Berlin. Es gehe darum, Deutschland wetterfest zu machen. Konkret schlug Kramer ein «Belastungsmoratorium» vor. Der Koalitionsvertrag gehöre auf den Prüfstand, alle noch geplanten Belastungen von Firmen müssten auf den Prüfstand. Außerdem müssten Genehmigungsverfahren für den Ausbau der Infrastruktur schneller werden. Deutschland brauche zudem eine Bildungsoffensive. Die Sozialabgaben müssten bei 40 Prozent gedeckelt werden - sie liegen knapp darunter.

Konzentration in der Krise - Continental sucht nach der Auto-Zukunft

HANNOVER (dpa) - Milliardenverlust in den Büchern, sinkender Gewinn im laufenden Geschäft: Der zweitgrößte Autozulieferer Continental steht vor seinem grundlegenden Konzernumbau erheblich unter Druck. Weil die Hannoveraner eine hohe Abschreibung verkraften müssen und zugleich die Autokonjunktur in vielen Ländern lahmt, beendeten sie das dritte Quartal tief in den roten Zahlen. Dabei dürfte auch die beschlossene Neuausrichtung hin zu mehr Elektronik und der damit einhergehende Stellenabbau in den kommenden Jahren noch teuer werden. Unterm Strich stand bei Conti von Juli bis September ein Minus von fast zwei Milliarden Euro. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, lag dies zwar zum Großteil am «Einmaleffekt» verringerter Firmenwerte aus früheren Übernahmen sowie ersten Kosten für das Umbauprogramm. Aber auch im Tagesgeschäft sank das bereinigte operative Ergebnis zuletzt deutlich um ein Fünftel auf noch knapp 615 Millionen Euro.

Paketberge werden immer größer - Deutsche Post mit starkem Wachstum

BONN (dpa) - Der boomende Online-Handel kurbelt die Paketgeschäfte der Deutschen Post DHL weiter an. Im dritten Quartal verschickte der Branchenriese im Inland 368 Millionen Sendungen und damit 6,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Bonner Unternehmen am Dienstag mitteilte. Da die Firma Paketpreise erhöht hatte und trotzdem keine Kunden in nennenswerter Zahl absprangen, zog der Umsatz in diesem Segment noch stärker an - um knapp 10 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Auch andere Geschäfte entwickelten sich nach Darstellung von Finanzchefin Melanie Kreis positiv. «Wir hatten ein sehr gutes drittes Quartal.»

Infineon rechnet mit schwierigem ersten Halbjahr

NEUBIBERG (dpa) - Der Chiphersteller Infineon hat ein solides Schlussquartal erreicht, stellt sich aber auf schwierige kommende Monate ein. Grund dafür ist die schwache Konjunktur, vor allem in der Autoindustrie, die Infineon mit Mikrochips beliefert. «Die weltweit schwache Automobilnachfrage spüren wir deutlich und erwarten vorerst keine Besserung», sagte Konzernchef Reinhard Ploss am Dienstag bei der Vorlage der Jahresbilanz in Neubiberg bei München. Eine Erholung erwartet er nicht vor der zweiten Jahreshälfte. Insgesamt soll Infineon im Geschäftsjahr 2019/2020 (bis 30. September) weiter wachsen.

Abschwung in China schlägt auf deutsche Firmen durch

PEKING (dpa) - Die schwächelnde Wirtschaft in China wirkt sich deutlich auf das Geschäft deutscher Firmen vor Ort aus. «Die Erwartungen der deutschen Unternehmen sind so niedrig wie seit Jahren nicht mehr», teilte die deutschen Handelskammer (AHK) in Peking am Dienstag anlässlich der Veröffentlichung ihrer jährlichen Mitgliederbefragung zum Geschäftsklima mit. Demnach gingen lediglich ein Viertel (27 Prozent) der deutschen Unternehmen noch davon aus, in diesem Jahr ihre Geschäftsziele in der Volksrepublik erreichen zu können. Insbesondere in den Branchen Automobil und Maschinenbau - den traditionell starken Sektoren der deutschen Wirtschaft - sind die Vorhersagen signifikant zurückgegangen.

Konjunkturzuversicht und Post-Zahlen schieben den Dax an

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Gute Geschäftszahlen der Deutschen Post und von Infineon sowie erfreuliche Wirtschaftsdaten haben dem Dax am Dienstag Gewinne beschert. Nach zwei eher verhaltenen Handelstagen rückte der deutsche Leitindex bis zum frühen Nachmittag um 0,55 Prozent auf 13.271,19 Punkte vor. Der MDax der mittelgroßen Werte bewegte sich mit plus 0,08 Prozent auf 26.991,47 Punkte kaum vom Fleck und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,34 Prozent. Am deutschen Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,29 Prozent am Vortag auf minus 0,26 Prozent. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1015 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1041 (Freitag: 1,1034) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9057 (0,9063) Euro gekostet.