Von: Redaktion DER FARANG | 01.10.19

Neue EU-Regeln für Haushaltsgeräte: Reparieren soll leichter werden

BRÜSSEL (dpa) - Lieber reparieren als wegwerfen: Kühlschränke, Waschmaschinen, Fernseher und andere Geräte müssen ab 2021 so konstruiert sein, dass man sie leichter wieder flott machen kann.



Die EU-Kommission beschloss am Dienstag erstmals derartige Vorgaben für Hersteller, um Umwelt und Klima besser zu schützen. Umweltverbände und Verbraucherschützer jubeln, zumal dies auch den Geldbeutel schonen könnte. Handwerker klagen seit längerem, dass Reparaturen komplizierter werden. Zum Beispiel lassen sich manche Gehäuse nicht öffnen. Oder wenn ein kleiner Schalter kaputt geht, muss gleich ein ganzes Modul ausgewechselt werden. Kritiker mutmaßen auch immer wieder, einige Hersteller legten es darauf an, dass Geräte nach einer bestimmten Zeit den Geist aufgeben - genannt «geplante Obsoleszenz».

Zurich: Keine volle Erstattung der Anzahlung von Thomas-Cook-Kunden

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Schlechte Nachrichten für Pauschalurlauber der deutschen Thomas Cook, die vom Reisestopp bis 31. Oktober betroffen sind: Sie können nicht mit einer vollen Erstattung des bereits gezahlten Geldes rechnen.



Die Versicherung Zurich Deutschland hatte die Reisen mit der deutschen Thomas Cook bis zu 110 Millionen Euro versichert. «Sie können davon ausgehen, dass dies bei weitem nicht reicht», sagte Zurich-Sprecher Bernd Engelien am Dienstag. Der insolvente Veranstalter hatte alle Reisen bis 31. Oktober abgesagt, auch wenn sie schon angezahlt oder voll bezahlt waren. Zur Zahl der betroffenen Kunden machte Thomas Cook keine Angaben. Die Ersatzansprüche würden der versicherten Summe gegenübergestellt und quotiert, erläuterte der Zurich-Sprecher.

Ostgehälter weiter unter Westniveau - Plan für Angleichung gefordert

DÜSSELDORF (dpa) - Fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung verdienen Beschäftigte in den neuen Bundesländern auch bei gleicher Qualifikation deutlich weniger als Arbeitnehmer in Westdeutschland.



Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Danach beträgt der Lohnabstand bei Beschäftigten gleichen Geschlechts, im gleichen Beruf und mit vergleichbarer Berufserfahrung 16,9 Prozent. Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Böckler-Stiftung hatte fast 175.000 Datensätze des von ihm per Umfrage erstellten Lohnspiegels ausgewertet. Neben Unterschieden in der Wirtschaftskraft ist nach Einschätzung der WSI-Forscher die geringere Verbreitung von Tarifverträgen ein wesentlicher Grund für den Lohnrückstand in den neuen Ländern.

Warten auf den Astra - Opel startet Kurzarbeit im Stammwerk

RÜSSELSHEIM (dpa) - Der Autobauer Opel hat für sein Stammwerk Rüsselsheim ein halbes Jahr Kurzarbeit angemeldet.



Betroffen ist die große Mehrheit der rund 2.600 Beschäftigten in dem Montagewerk des Standortes, wie ein Unternehmenssprecher am Dienstag mitteilte. In Absprache mit dem Betriebsrat ist geplant, bereits im Oktober die Spätschicht für sechs Monate einzustellen. Zuerst hatten «Handelsblatt» und «Wirtschaftswoche» über den geplanten Einschnitt berichtet. Der grundsätzlich auf zwölf Monate beschränkten Kurzarbeit muss noch die Bundesagentur für Arbeit zustimmen. Sie prüft, ob die Voraussetzungen für eine konjunkturelle Hilfe erfüllt sind. Opel will die Beschäftigten halten, bis im Jahr 2021 mit der nächsten Astra-Generation wieder ein größeres Arbeitsvolumen anfällt. Derzeit wird in Rüsselsheim nur der Insignia aus dem allgemein schwächelnden Mittelklassen-Segment montiert.

Deutsche Post schnürt Milliardenpaket für die Digitalisierung

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Ob Roboter in Lagerhäusern oder neue Technik zur Datenauswertung: Die Deutsche Post will ihre Investitionen in die Digitalisierung deutlich erhöhen.



Bis 2025 sollen rund zwei Milliarden Euro ausgegeben werden, um die «digitale Transformation» zu beschleunigen, wie der Konzern am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Eine Vergleichszahl liegt nicht vor, nach Post-Angaben ist es aber wesentlich mehr als bisher. Durch automatisierte Abläufe soll die Arbeit effizienter und Routen auf öffentlichen Straßen oder in riesigen Depots werden verbessert. Zudem will die Firma verstärkt auf Roboter setzen. «Technologie wird unsere Effizienz verbessern», sagte Konzernchef Frank Appel.

EuGH: EU-Recht schützt Gesundheit bei Zulassung von Glyphosat und Co.

BRÜSSEL (dpa) - Im Streit um mögliche Gesundheitsgefahren durch den Unkrautvernichter Glyphosat sieht der Europäische Gerichtshof die derzeitigen EU-Regeln als ausreichend an.



Ein Pflanzenschutzmittel könne nur dann zugelassen werden, wenn der Antragsteller nachgewiesen habe, dass keine sofortigen oder verzögerten schädlichen Auswirkungen auf den Menschen bestünden, erklärten die Luxemburger Richter am Dienstag (Rechtssache C-616/17). Im konkreten Fall ging es um mehrere Aktivisten in Frankreich, die sich wegen Sachbeschädigung verantworten müssen, weil sie in Geschäften Kanister eines glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittels mit Farbe beschmiert hatten. Damit sollten diese unverkäuflich gemacht werden.

Maue Konjunkturdaten stoppen jüngsten Lauf des Dax

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach drei Gewinntagen in Folge Vorsicht walten lassen.



Der Leitindex Dax stand am Dienstag zuletzt 0,06 Prozent tiefer bei 12 420,22 Punkten, nachdem er im frühen Handel noch bei gut 12.497 Punkten den höchsten Stand seit Ende Juli erreicht hatte. Als Belastung erwiesen sich enttäuschende Konjunkturdaten: Die Industriestimmung in der Eurozone hatte sich im September spürbar verschlechtert. Der MDax, der die mittelgroßen deutschen Werte umfasst, rückte um 0,16 Prozent auf 25.927,53 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand leicht im Minus. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,56 Prozent auf minus 0,52 Prozent. Der Euro notierte zuletzt bei 1,0894 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0889 (Freitag: 1,0935) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9184 (0,9145) Euro gekostet.