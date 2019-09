Von: Redaktion DER FARANG | 23.09.19

Reisekonzern Thomas Cook pleite

LONDON/FRANKFURT(dpa) - Schock für Hunderttausende Urlauber und Tausende Mitarbeiter: Der britische Reisekonzern Thomas Cook ist pleite und hat am Montag den Betrieb eingestellt.



Reisende aus Großbritannien sitzen im Ausland fest und sollen zurückgeholt werden. Die Hiobsbotschaft trifft auch Urlauber aus Deutschland, die nicht wie geplant am Montag in die Ferien starten konnten. Die deutsche Tochter mit den Marken Thomas Cook, Neckermann, Öger Tours, Air Marin und Bucher Reisen stoppte zudem den Verkauf von Reisen. Mit der deutschen Thomas Cook sind nach Unternehmensangaben derzeit 140.000 Gäste unterwegs. Montag und Dienstag sollten 21.000 Menschen in ihren Urlaub abreisen. Die deutsche Thomas Cook GmbH erklärte, man könne nicht gewährleisten, dass gebuchte Reisen mit Abreisedatum 23. und 24. September stattfinden. Der zum Konzern gehörende Ferienflieger Condor darf betroffene Urlauber daher nicht mehr an ihr Ziel bringen.

Zinstief setzt Banken weiter zu - Minuszinsen für Kunden als Ausweg?

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Immer mehr Geldhäuser schließen angesichts der Dauerbelastung durch das Zinstief Minuszinsen für Kunden nicht mehr aus. Mehr als 40 Prozent der kleinen und mittleren Institute in Deutschland planen einer Umfrage von Bafin und Bundesbank zufolge mittelfristig die Weitergabe von negativen Zinsen. Bei der letzten Erhebung vor zwei Jahren waren es erst 24 Prozent. Nach derzeitigen Planungen würden 9 Prozent auch Einlagen von Privatkunden nicht verschonen. «Die grundsätzliche Bereitschaft ist da, und das ist auch nicht verwunderlich», sagte Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling am Montag in Frankfurt. Noch seien die Ergebnisse der meisten Institute solide, aber der ungünstige Mix aus schwächelnder Konjunktur und anhaltender Niedrigzinsphase erhöht den Handlungsdruck.

VW steigt in Batteriezellfertigung ein - Pilotanlage läuft

SALZGITTER (dpa) - Volkswagen hat mit der Produktion eigener Batteriezellen für Elektroautos begonnen. Am Montag eröffnete der Konzern im Werk Salzgitter eine Pilotfertigung für Kleinserien.



Zunächst sollen so weitere Erfahrungen gewonnen werden - das Projekt könnte aber auch die Basis für eine Zellherstellung im großen Rahmen sein. Bis zum Jahreswechsel 2023/24 werden in Salzgitter mehr als eine Milliarde Euro investiert. Dann soll auch eine mit dem schwedischen Partner Northvolt gebaute Zellfabrik in Betrieb gehen. Mittelfristig sollen mehr als 1.000 Jobs in Salzgitter entstehen - 300 im jetzt eröffneten Entwicklungszentrum, weitere 700 im Gemeinschaftsunternehmen mit Northvolt.

Große Kapitalanleger wollen Billionen klimafreundlich anlegen

NEW YORK (dpa) - Im Kampf gegen die globale Erwärmung will eine internationale Initiative großer Versicherungen und Pensionsfonds bis 2050 mehr als zwei Billionen Euro klimaneutral anlegen.



Das gab die «Net Zero Asset Owner Alliance» am Montag beim New Yorker UN-Klimagipfel bekannt. Initiator ist die Allianz, Europas größter Versicherer. Er allein hat etwa 800 Milliarden Euro in den Büchern stehen, die angelegt werden müssen. Beteiligt an dem Bündnis sind eine Reihe weiterer institutioneller Investoren, darunter der staatliche französische Pensionsfonds Caisse des Dépots, der kanadische Rentenversicherer CDPQ sowie die Schweizer Versicherer Zurich und Swiss Re. Konkret bedeutet dies, dass die Großinvestoren nun Einfluss auf die Unternehmen wollen, deren Wertpapiere sie halten, damit diese ihre Geschäftsmodelle «dekarbonisieren».

Dax-Premiere für Triebwerksbauer MTU

MÜNCHEN (dpa) - Der Münchner Triebwerksbauer MTU spielt seit Montag in der obersten Börsenliga mit.



Die Premiere wurde allerdings von der Debatte über die Folgen des Klimas fürs Fliegen und der Insolvenz des Touristikkonzerns Thomas Cook überschattet, zu dem auch der deutsche Ferienflieger Condor und andere Airlines mit rund 100 Flugzeugen gehören. Die Deutsche Börse hatte MTU vor drei Wochen zum Nachfolger des Stahlriesen Thyssenkrupp im Deutschen Aktienindex (Dax) der 30 wichtigsten Konzerne gekürt. Nun wurde die Änderung wirksam. Damit ist MTU auch stärker im Fokus der Anleger, vor allem auch ausländischer Investoren. Dabei sind schon heute die US-Investoren Capital Group und Blackrock die größten MTU-Aktionäre.

Bundesbank: Aktuelle Konjunkturschwäche kein Grund zur Besorgnis

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Bundesbank dämpft trotz der aktuellen Konjunkturschwäche die Sorgen vor einem Absturz der deutschen Wirtschaft.



Es sei zwar durchaus möglich, dass die Wirtschaftsleistung auch im dritten Quartal leicht zurückgegangen sei, schreibt die Notenbank in ihrem Monatsbericht September, der am Montag veröffentlicht wurde. Damit stecke Europas größte Volkswirtschaft aber nicht in einer Rezession. Volkswirte sprechen unterdessen von einer «technischen Rezession», wenn das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwei Quartale in Folge schrumpft. Im zweiten Vierteljahr 2019 war die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozent gesunken. Zum Jahresanfang hatte es noch ein Plus von 0,4 Prozent gegeben.

Konkurrenten kritisieren neue Milliarden für die Deutsche Bahn

BERLIN (dpa) - Bei der geplanten Stärkung der Eisenbahn fördert die Bundesregierung aus Sicht der Konkurrenten zu sehr den Staatskonzern Deutsche Bahn.



«Das System Schiene ist mehr als die Deutsche Bahn AG», teilte der Verband Mofair am Montag mit. «Dem integrierten Konzern DB AG jährlich eine Milliarde Euro per Kapitalerhöhung zukommen zu lassen, birgt die Gefahr massiver Wettbewerbsverzerrungen.» Das sogenannte Klimakabinett der Bundesregierung hatte beschlossen, der Deutschen Bahn bis 2030 jährlich eine Milliarde zusätzliches Eigenkapital für weitere Investitionen in das Bahnsystem zu gewähren. Als integrierter Konzern betreibt die Bahn das Schienennetz, auf dem gleichzeitig seine Züge in Konkurrenz mit anderen Anbietern fahren.

Dax unter Druck wegen düsterer Wirtschaftssignale

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax ist am Montag wegen Konjunktursorgen mit Verlusten in die neue Börsenwoche gestartet.



Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus Europa und ein Dämpfer im US-chinesischen Zollstreit drückten bei den Anlegern auf die Stimmung. Am Nachmittag fiel der Dax um 1,09 Prozent auf 12.332,17 Zähler. Dem Abwärtsdruck konnten sich auch andere vielbeachtete Indizes nicht entziehen. Der MDax fiel am Nachmittag um 1,27 Prozent auf 25.569,29 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 1 Prozent auf 3535,84 Zähler nach. Der Euro wurde von den schwachen europäischen Konjunkturdaten unter Druck gesetzt. Am Nachmittag kostete er 1,0994 Dollar. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag auf 1,1030 Dollar festgesetzt.