Von: Redaktion DER FARANG | 05.07.19

Umbau bei der Deutschen Bank: Konzernchef Sewing führt Investmentbank

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der erwartete radikale Umbau der Deutschen Bank nimmt Formen an: Konzernchef Christian Sewing übernehme im Vorstand die Verantwortung für die zuletzt schwächelnde Unternehmens- und Investmentbank.



Weitere Details zum Führungsteam des Geschäftsbereichs werde die Bank zu gegebener Zeit bekanntgeben, teilte der Dax-Konzern am Freitag in Frankfurt mit.

BMW-Chef Krüger hört 2020 auf

MÜNCHEN (dpa) - Der Autobauer BMW muss sich einen neuen Chef suchen. Vorstandschef Harald Krüger stellt sein Amt mit Ablauf seines Vertrages zum Ende April 2020 zur Verfügung, wie der Dax-Konzern überraschend am Freitag in München mitteilte.



Über Krügers Nachfolge werde der Aufsichtsrat in seiner nächsten Sitzung am 18. Juli beraten.

Heuschrecken oder Weiße Ritter? Die Osram-Übernahme

MÜNCHEN (dpa) - Die Chefetage des Beleuchtungsherstellers Osram wirbt für die Übernahme des Münchner Traditionsunternehmens durch zwei US-Finanzinvestoren.



Für die Aktionäre sei der angebotene Preis von knapp 3,4 Milliarden Euro «sehr attraktiv», sagte Vorstandschef Olaf Berlien am Freitag. Und für Osram und seine 26.000 Mitarbeiter bietet sich nach den Worten Berliens die Chance, Investitionen zu finanzieren, für die ansonsten kein Geld da wäre: «Wir haben Zugang zu Kapital, die wir heute nicht haben mit unserer Firepower.»

Schufa: Die Menschen in Deutschland haben ihre Finanzen im Griff

FRANKFURT/WIESBADEN (dpa) - Deutschlands Verbraucher erweisen sich als verantwortungsbewusste Schuldner: Ihre Zahlungsmoral ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr.



Im vergangenen Jahr wurden 97,9 Prozent der Konsumentenkredite vertragsgemäß zurückgezahlt, wie aus dem am Freitag veröffentlichten «Kreditkompass» der Auskunftei Schufa hervorgeht. Es war den Angaben zufolge ein leichter Anstieg gegenüber 2017 und der beste Wert seit zehn Jahren.

Deutsche Industrie erhält deutlich weniger Aufträge

WIESBADEN (dpa) - Schwächesignal für die deutsche Konjunktur: Die Industrie hat im Mai deutlich weniger Aufträge erhalten.



Es seien 2,2 Prozent weniger Bestellungen als im Vormonat eingegangen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Das war der erste Rückgang nach zwei moderaten Anstiegen in Folge. Besonders zu Jahresbeginn waren die Neuaufträge deutlich gefallen. Analysten hatten für Mai einen leichten Rückgang von im Mittel 0,2 Prozent erwartet.

Dax rutscht nach US-Arbeitsmarktbericht auf Tagestief

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten aus den USA haben den Dax am Freitagnachmittag auf den tiefsten Stand des Tages gedrückt.



Die Verluste hielten sich aber in Grenzen: Zuletzt gab der deutsche Leitindex noch um 0,53 Prozent auf 12.563,20 Punkte nach. Für diese Börsenwoche zeichnet sich somit noch immer ein Plus des Dax von 1,3 Prozent ab. Am Rentenmarkt legte die Umlaufrendite von minus 0,40 Prozent auf minus 0,39 Prozent minimal zu. Der Rentenindex Rex verharrte bei 145,24 Punkten. Der Bund-Future gab um 0,22 Prozent auf 173,50 Punkte nach. Der Euro fiel nach den US-Arbeitsmarktdaten auf 1,1243 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf (Mittwoch: 1,1293) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit (0,8855) Euro gekostet.