Von: Redaktion DER FARANG | 01.07.19

Deutsche Bank auf Schrumpfkurs: Massiver Stellenabbau?

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat «harte Einschnitte» angekündigt - und könnte bald liefern.



Bis zu 20.000 Jobs stehen Medienberichten zufolge bei Deutschlands größtem Geldhaus auf der Kippe. Es wäre ein historischer Schnitt: Mehr als jede fünfte der zuletzt knapp 91.500 Vollzeitstellen würde gestrichen. Treffen dürfte es vor allem das seit zwei Quartalen verlustreiche Investmentbanking. Schon in dieser Woche könnte es zu einer entsprechenden Ankündigung kommen, hieß es in Berichten des «Wall Street Journal» und der Nachrichtenagentur Bloomberg. Sprecher der Deutschen Bank wollten sich zu den von Insidern gestreuten Informationen nicht äußern. Offiziell entschieden ist bislang nichts. Doch allein die Erwartung, dass der tiefgreifende Konzernumbau unmittelbar bevorsteht, gaben dem Dax-Konzern am Montag an der Börse Rückenwind. Die zuletzt gebeutelte Aktie sprang zeitweise über die Sieben-Euro-Marke.

Arbeitslosenzahl leicht gesunken - Aber Abkühlung spürbar

NÜRNBERG (dpa) - Ein Dämpfer, aber keine Krise: So wertet die Bundesagentur für Arbeit (BA) die neuen Arbeitslosenzahlen.



Auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist trotz leicht gesunkener Arbeitslosenzahlen die konjunkturelle Abkühlung spürbar. Im Juni ist die Zahl der Erwerbslosen nur noch wenig zurückgegangen, wie BA-Chef Detlef Scheele am Montag in Nürnberg berichtete. Die Bundesagentur für Arbeit zählte 20.000 Arbeitslose weniger als im Mai und 60.000 weniger als ein Jahr zuvor. Die Gesamtzahl sank damit auf 2,216 Millionen. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 4,9 Prozent. «Die schwächere konjunkturelle Entwicklung hinterlässt leichte Spuren auf dem Arbeitsmarkt», sagte Scheele. «Die Zahl der gemeldeten Stellen geht auf hohem Niveau zurück und das Beschäftigungswachstum verliert an Dynamik.»

Deutscher Bankenrettungsfonds schließt 2018 mit Verlust ab

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Kurseinbruch der Commerzbank-Aktie hat dem deutschen Bankenrettungsfonds im vergangenen Jahr einen Verlust eingebrockt.



Unter dem Strich stand ein Minus von gut 1,51 Milliarden Euro, wie die Finanzagentur am Montag in Frankfurt mitteilte. Der Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) hält im Auftrag des Bundes noch 15,6 Prozent der Commerzbank-Anteile. Die Aktie des Geldhauses hatte im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren und war bis Ende Dezember auf 5,78 Euro abgesackt. Ein Jahr zuvor hatte das Commerzbank-Aktienpaket dank Kursgewinnen für einen Buchgewinn von gut einer Milliarde Euro gesorgt und dem staatlichen Fonds zu einem Überschuss von rund 1,46 Milliarden Euro verholfen. Der Rettungsfonds - auch unter der Kurzbezeichnung Soffin bekannt - war im Herbst 2008 auf dem Höhepunkt der Finanzmarktkrise aufgelegt worden.

Abgasskandal: Scheuer verteidigt Vorgehen gegen Autohersteller

ROSENHEIM/BERLIN (dpa) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat angesichts neuer Vorwürfe im Abgasskandal das Vorgehen des Ministeriums und des Kraftfahrt-Bundesamts gegen Autohersteller verteidigt.



Der CSU-Politiker sagte am Montag am Rande eines Termins in Rosenheim, das Ministerium sei beim Thema illegale Abschalteinrichtungen mit den Herstellern «sehr, sehr hart» in der Analyse. Was Audi betreffe, laufe dies seit Januar 2018. Der Bayerische Rundfunk und das «Handelsblatt» berichteten, die Diesel-Affäre bei Audi habe offenbar weit größere Ausmaße als bislang bekannt. Audi habe noch bis Anfang 2018 Diesel-Modelle der Abgasnorm Euro-6 verkauft, die nicht nur eine, sondern meist vier unterschiedliche Abschalteinrichtungen nutzten. Scheuer sagte mit Blick auf die Berichte: «Wir haben nie etwas Illegales zugelassen.» Das KBA habe alles überprüft, was die illegalen Abschalteinrichtungen betreffe.

Erneut technische Probleme beim Commerzbank-Onlinebanking

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach der IT-Panne am vergangenen Freitag haben Commerzbank-Kunden zu Wochenbeginn erneut Ärger mit dem Onlinebanking gehabt.



Am Montagvormittag gab es etwa eine Stunde lang Probleme bei der Anmeldung zum Onlinebanking. Gegen Mittag sei das Problem behoben gewesen, sagte ein Sprecher der Bank. Vergangenen Freitag hatte ein Teil der Kunden zeitweise an Bankautomaten kein Geld bekommen, Einkäufe konnten nicht mit der Girocard (EC-Karte) bezahlt werden. Der Zugang zum Online-Banking war stundenlang nur eingeschränkt möglich.

Verlängerung bei Erdöl-Föderkürzung der Opec immer wahrscheinlicher

WIEN (dpa) - Bei den Beratungen des Ölkartells Opec verdichten sich die Anzeichen für eine Verlängerung der bestehenden Förderkürzung.



Noch vor Beginn der Konferenz machte die nigerianische Delegationschefin Folasade Yemi-Esan deutlich, dass ihr Land eine solche Beschränkung auch für die nächsten neun Monate befürwortet. «Wir glauben, dass eine Verlängerung der Limits um neun Monate einer um sechs Monate zu bevorzugen ist, denn das bietet größere Sicherheit und reduziert dabei die Volatilität des Marktes», sagte Yemi-Esan. Auch die ölreichen Staaten Russland und Saudi-Arabien setzen sich dafür ein, die Produktionsbegrenzung der Opec und anderer Staaten zu verlängern, die gemeinsam die Opec+ bilden. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte am Samstag nach dem G20-Gipfel im japanischen Osaka, dass er dies bei Gesprächen mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman vereinbart habe.

G20-Ergebnisse treiben Dax an

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die US-chinesische Annäherung im Zollstreit hat die Stimmung am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart weiter aufgehellt.



So stieg der deutsche Leitindex Dax zum Handelsstart erstmals seit August über die Marke von 12.600 Punkten. Am Nachmittag notierte er noch 1,31 Prozent im Plus bei 12.560,62 Zählern. Der MDax gewann zur gleichen Zeit 0,80 Prozent auf 25.823,42 Punkte, und für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es zuletzt um 0,98 Prozent auf 3.507,62 Zähler hoch. Am Rentenmarkt blieb die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,35 Prozent. Der Euro gab leicht nach und kostete zuletzt 1,1346 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1380 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8787 (0,8795) Euro gekostet.