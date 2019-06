Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 05.06.19

EU-Kommission empfiehlt Schulden-Strafverfahren gegen Italien

BRÜSSEL (dpa) - Die EU-Kommission empfiehlt wegen der hohen Staatsverschuldung Italiens ein Strafverfahren gegen das Land.

Die Regierung habe 2018 keine ausreichenden Gegenmaßnahmen getroffen, erklärte die Brüsseler Behörde am Mittwoch. Nun müssen sich die EU-Staaten mit der Sache befassen. Am Ende könnten Strafen in Milliardenhöhe stehen.

Müllabfuhr kann je nach Wohnort sehr teuer sein

BERLIN (dpa) - Müll kann für Haushalte in Deutschland sehr teuer sein. Nach einer Studie klaffen die Gebühren stark auseinander:

Am günstigsten ist es in Flensburg, Nürnberg und Magdeburg, am teuersten in Leverkusen, Moers und Bergisch Gladbach, wie ein Vergleich des Forschungsunternehmens IW Consult für den Eigentümerverband Haus und Grund ergab. Demnach unterscheiden sich die jährlichen Gebühren zum Teil um mehr als 600 Euro. Details der Studie sollen am (heutigen) Mittwoch (10.00 Uhr) in Berlin präsentiert werden. Die Abfallwirtschaft der Städte sieht solche Vergleiche skeptisch.

Mieterbund will Grundrecht auf bezahlbares Wohnen

BERLIN (dpa) - Der Deutsche Mieterbund hat sich angesichts steigender Mieten für ein Grundrecht auf bezahlbares Wohnen ausgesprochen.

Dazu regte er am Mittwoch eine Änderung im Grundgesetz an. «Ein derartiges Grundrecht würde den Wertecharakter unserer Verfassung verstärken und den Sozialstaatsgedanken verdeutlichen», sagte Mieterbund-Präsident Franz-Georg Rips in Berlin. «Ein Grundrecht auf angemessenes und bezahlbares Wohnen hätte auch eine starke Ausstrahlungswirkung auf gesetzliche Neuregelungen zur Bekämpfung der Wohnungsnot und steigender Mieten.»

USA und Mexiko verhandeln über angedrohte Strafzölle

WASHINGTON (dpa) - Die Vereinigten Staaten und Mexiko wollen die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle kurz vor Ablauf der Frist vom Tisch bekommen.

US-Außenminister Mike Pompeo und sein mexikanischer Kollege Marcelo Ebrard treffen sich am Mittwoch in Washington, um eine Lösung zu finden. Die mexikanische Botschafterin in den USA, Martha Barcena, sagte vor dem Treffen der Außenminister: «Es gibt eine klare Grenze für das, was wir verhandeln können. Und diese Grenze ist die mexikanische Würde.»

Frankreichs Wirtschaftsminister kündigt Anzeige in Ghosn-Affäre an

PARIS (dpa) - Frankreich hat in der Affäre um den früheren Renault-Spitzenmanager Carlos Ghosn rechtliche Schritte angekündigt.

Es werde Anzeige erstattet, bestätigte der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Mittwoch dem Fernsehsender BFMTV. Wenn der Staat Aktionär eines Unternehmens sei, müsse er sicherstellen, dass dessen Führung gut funktioniere, so Le Maire. Die Justiz müsse dann in der Sache entscheiden. Frankreich hält 15 Prozent an der Renault-Gruppe. Bis wann die Anzeige eingereicht werden soll, sagte Le Maire zunächst nicht.

Dax fällt wieder unter 12000 Punkte

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt bleibt dank anhaltender Hoffnungen auf eine baldige US-Zinssenkung auf Erholungskurs.

Der Dax konnte seinen Gewinn vom Vormittag allerdings nicht halten und fiel wieder unter die vielbeachtete Marke von 12 000 Punkten. Zuletzt notierte der Leitindex 0,03 Prozent im Plus bei 11 974,63 Zählern. Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, gewann zuletzt 0,44 Prozent auf 25 152,51 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verharrte auf Vortagesniveau. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,25 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,02 Prozent auf 144,15 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,14 Prozent auf 168,74 Punkte. Ein Euro kostete zuletzt 1,1270 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1244 (Montag: 1,1185) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8894 (0,8941) Euro gekostet.

Campingwagen-Hersteller Knaus Tabbert mit Umsatzrekord

BAD GRIESBACH (dpa) - Der Fahrzeughersteller Knaus Tabbert profitiert vom anhaltenden Camping-Boom in Deutschland und setzt verstärkt auf das Mietgeschäft.

Geschäftsführer Wolfgang Speck verwies am Mittwoch in Bad Griesbach auf steigende Übernachtungszahlen auf Campingplätzen in Deutschland. Diese seien von 25 Millionen im Jahr 2009 auf 34,6 Millionen im Jahr 2018 gestiegen. Für das wachsende Mietwagengeschäft hat der Campingwagen-Hersteller seine vor drei Jahren etablierte Marke «Rent And Travel» ausgebaut. Die Zahl der Vermietstationen in Deutschland sei von 80 im Jahr 2017 auf mittlerweile 150 Standorte gestiegen.

Mitsubishi will Bombardiers Regionaljet-Geschäft übernehmen

TOKIO/MONTREAL (dpa) - Unter den Flugzeugherstellern bahnt sich die nächste große Übernahme an.

Der japanische Konzern Mitsubishi Heavy Industries will dem kanadischen Flugzeug- und Zughersteller Bombardier dessen Regionaljet-Segment CRJ abkaufen, wie die Japaner am Mittwoch in Tokio mitteilten. Der Konzern hat in dem Segment bereits seinen Mitsubishi Regional Jet (MRJ) im Angebot - das erste japanische Verkehrsflugzeug seit den 1960er Jahren. Für Bombardier wäre der Deal ein weiterer Schritt beim Ausstieg aus dem Flugzeugbau. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist den Japanern zufolge aber noch offen. Zuvor hatte das Luftfahrtportal «Air Current» berichtet, die Gespräche zwischen beiden Unternehmen seien bereits in einem fortgeschrittenen Stadium und könnten bereits Mitte Juni auf der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget verkündet werden.

China verhängt Millionenstrafe gegen Joint Venture von Ford

PEKING (dpa) - Chinesische Aufsichtsbehörden haben eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 20,9 Millionen Euro gegen das Joint Venture des US-Autobauers Ford in China verhängt.

Die Strafe gegen Changan Ford Automobile in der südwestchinesischen Metropole Chongqing sei wegen des Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht erfolgt, berichtete die staatliche Marktaufsicht am Dienstag. Beobachter spekulieren dagegen über einen Zusammenhang mit den Handelsspannungen zwischen den USA und China.

Italiens Premier: Tue alles, um Strafverfahren zu verhindern

ROM (dpa) - Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte hat seinen vollen Einsatz gegen ein Schulden-Strafverfahren der EU versprochen. «Ich bin immer entschieden optimistisch und ich werde bis zum Schluss die größtmöglichen Anstrengungen unternehmen, um ein Verfahren abzuwenden, das dem Land sicherlich nicht gut tun wird», sagte Conte bei einem Besuch in Vietnam am Mittwoch. Die EU-Kommission empfiehlt wegen der hohen italienischen Staatsverschuldung ein Verfahren gegen das Land. Nun müssen sich die EU-Staaten mit der Sache befassen. Am Ende könnten Strafen in Milliardenhöhe stehen.