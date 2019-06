Von: Redaktion DER FARANG | 04.06.19

US-Handelspolitik verunsichert Firmen - Trotzdem Chancen nutzen

POTSDAM (dpa) - Die derzeitige US-Handelspolitik unter Präsident Donald Trump beschert deutschen Firmen nach Einschätzung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags ein Wechselbad der Gefühle.



«Wir sind aber vom Amerika-, China- und Europageschäft abhängig», sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben am Dienstag auf dem 6. Deutsch-Amerikanischen Wirtschaftstag in Potsdam. «Wir brauchen Sicherheit», betonte er. Zu dem von der Auslandshandelskammer (AHK) USA erstmals in den neuen Bundesländern organisierten Treffen waren etwa 200 Vertreter von Firmen aus beiden Ländern gekommen. Risiken und Hindernisse, aber auch Chancen wurden erörtert. Rund 5300 deutsche Firmen sind mit eigenen Produktionsstätten und Vertriebsgesellschaften in den USA vertreten. Etwa 692.000 Mitarbeiter werden beschäftigt.

Verbrauch sehr leichter Plastiktüten ist konstant hoch

BERLIN (dpa) - Kunden greifen im Supermarkt immer noch häufig zu sehr leichten Plastikbeuteln.



Der Verbrauch dieser Tüten, die etwa oft an Obsttheken ausliegen, ist - im Gegensatz zu den dickeren Tragetaschen - in den vergangenen Jahren nicht spürbar zurückgegangen. Im vergangenen Jahr wurden pro Kopf 37,3 dieser Tüten genutzt, im Jahr zuvor waren es 39,5 Stück, nach 36,3 im Jahr 2016. Das geht aus einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion hervor, über die die «Neue Osnabrücker Zeitung» am Dienstag berichtete.

Pünktlicher, klimafreundlicher, moderner: Das plant die Bahn

BERLIN (dpa) - Die Bahn muss besser werden - das fordern nicht nur die Fahrgäste, sondern auch die Bundesregierung.



Und der Staatskonzern arbeitet daran: Fernverkehrszüge waren im Mai bereits etwas pünktlicher. Außerdem saniert die Bahn ab der kommenden Woche zwei wichtige Schnellstrecken grundlegend. Und sie verspricht, in den nächsten Jahren deutlich klimafreundlicher zu werden. Im vergangenen Monat waren 79,8 Prozent der Fernzüge pünktlich, wie das Unternehmen mitteilte. Damit kam zwar immer noch gut jeder fünfte ICE, Intercity oder Eurocity zu spät. Aber es ist der beste Mai-Wert seit sieben Jahren. Bislang liegt die Bahn damit in diesem Jahr über ihrer eigenen Zielmarke.

Buchungsportal darf Hotels niedrigere Preise auf Website untersagen

DÜSSELDORF (dpa) - Das Buchungsportal Booking.com darf Hotels verbieten, ihre Zimmer auf der eigenen Internetseite billiger anzubieten als über das Portal.



Eine solche «enge Bestpreisklausel» sei zulässig, entschied das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf am Dienstag und hob die Untersagung dieser Praxis durch das Bundeskartellamt auf. Die Klausel sei nicht wettbewerbsbeschränkend, sondern notwendig, um «ein illoyales Umlenken von Kundenbuchungen» zu verhindern, hieß es zur Begründung (Az.: VI - Kart 2/16 (V)). Booking.com will mit der Klausel verhindern, dass sich Gäste auf dem Portal über Hotelangebote informieren und sich dann durch niedrigere Zimmerpreise oder bessere Vertragskonditionen auf die Hotelseite locken lassen, um dort zu buchen. In diesem Fall erhält das Portal keine Vermittlungsprovision. Nach Untersuchungen des Kartellamts beträgt die Basisprovision in der Regel zwischen 10 und 20 Prozent des Übernachtungspreises.

Apple umwirbt Nutzer mit Software-Neuheiten

SAN JOSE (dpa) - Apple will in Zeiten sinkender iPhone-Verkäufe seine Geräte mit neuen Funktionen attraktiver für die Nutzer machen.



Unter anderem wird man auf dem iPhone künftig Videos umdrehen und mit Farbfiltern bearbeiten können. Die Computer-Uhr Apple Watch wird unabhängiger vom iPhone und damit auch interessanter für Nutzer von Android-Smartphones. Die iPad-Tablets bekommen erstmals ein eigenes Betriebssystem, das sie stärker wie einen vollwertigen PC-Ersatz nutzen lässt. Außerdem stellte Apple nach Jahren wieder einen neuen Hochleistungscomputer der Mac-Pro-Reihe vor, der für professionelle Nutzer mit sehr hohen technischen Anforderungen gedacht ist. Fast zeitgleich zur Präsentation bei der Eröffnung der hauseigenen Entwicklerkonferenz WWDC am Montag wurden Pläne von US-Behörden und Kongressabgeordneten bekannt, die Macht der großen amerikanischen Tech-Konzerne stärker unter die Lupe zu nehmen.

Opel wird elektrisch - Aber Durststrecke für deutsche Werke

BERLIN/RÜSSELSHEIM (dpa) - Opel wird elektrisch - diese Botschaft wollte der Chef des Autobauers, Michael Lohscheller, am Dienstag in Rüsselsheim unbedingt loswerden.



Zum Bestellstart der beiden elektrischen Versionen der Modelle Corsa und Grandland X wurde aber auch deutlich, dass in den deutschen Werken derzeit die Arbeit fehlt. Nach dpa-Informationen prüft Opel eine dritte Abfindungsrunde, die dieses Mal den Mitarbeitern des Rüsselsheimer Stammwerks angeboten werden könnte. Seit der Übernahme durch den französischen PSA-Konzern im August 2017 haben bereits mehr als 5000 Mitarbeiter in zwei Wellen Verträge zu Abfindungen, Vorruhestand oder Altersteilzeit unterschrieben. Sie kamen zu großen Teilen aus dem Rüsselsheimer Entwicklungszentrum. Zum Jahresende arbeiteten noch gut 16.500 Menschen an den deutschen Opel-Standorten.

Dax erhält Auftrieb von Zinshoffnungen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Erwartung sinkender Zinsen hat den deutschen Aktienmarkt am Dienstag nach oben getrieben.



Nach einem schwächeren Start drehte der Dax rasch wieder ins Plus und baute die Gewinne anschließend noch aus. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex 1,4 Prozent höher bei 11.959,82 Punkten. Er nahm damit wieder Kurs in Richtung 12.000 Punkte. Der MDax gewann am Dienstag 0,58 Prozent auf 25.036,20 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte noch etwas stärker zu. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,26 Prozent am Montag auf minus 0,25 Prozent. Ein Euro kostete zuletzt 1,1234 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1185 (Freitag: 1,1151) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8941 (0,8968) Euro gekostet.