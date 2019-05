Von: Redaktion DER FARANG | 28.05.19

Pessimismus in der deutschen Wirtschaft wächst und wächst

BERLIN (dpa) - Der Konjunkturpessimismus in der deutschen Wirtschaft wächst zusehends.



Nach mehreren Jahren mit mehr als zwei Prozent Wirtschaftswachstum traut der Spitzenverband DIHK der weltweit viertgrößten Volkswirtschaft 2019 nur noch ein Plus von 0,6 Prozent zu, nach einem Wachstum um 1,4 Prozent im vergangenen Jahr. Zu Jahresbeginn war der DIHK immerhin noch von einem Zuwachs um 0,9 Prozent ausgegangen. Die am Dienstag in Berlin veröffentlichte Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages gibt das Stimmungsbild von mehr als 25.000 Unternehmen wider.

Stellenboom schwächelt - Experten: Im Mai 2,16 Millionen Arbeitslose

NÜRNBERG (dpa) - Der jahrelange Stellenboom in Deutschland scheint vorerst gestoppt.



Zum zweiten Mal in Folge hat sich die Nachfrage nach Arbeitskräften stärker abgeschwächt, berichtete die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg. Sie beruft sich dabei auf ihren Stellenindex BA-X für Mai. Allerdings bewege sich die Zahl offener Stellen weiterhin auf hohem Niveau, werde aber schwächer, betont die Nürnberger Bundesbehörde.

Durchsuchungen bei Porsche - Verdacht auf Bestechung und Untreue

STUTTGART (dpa) - Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung und Landeskriminalamt haben am Dienstag Räume bei Porsche und Finanzbehörden durchsucht.



Nach den bisherigen Ermittlungen soll ein Beamter des Konzernprüfungsamtes Stuttgart bei einer Betriebsprüfung geheime Informationen an einen Steuerberater der Porsche AG verraten haben und im Gegenzug Vorteile angenommen haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Durchsucht wurden auch die Kanzlei des Steuerberaters sowie Privatwohnungen in den Landkreisen Karlsruhe und Pforzheim sowie im Ostalbkreis.

Frankreich verlangt Garantien für Auto-Fusion Fiat Chrysler/Renault

PARIS (dpa) - Für eine mögliche Fusion der Autohersteller Fiat Chrysler und Renault verlangt Paris die Zusicherung, dass in Frankreich Stellen in der Fertigung und Werke erhalten bleiben.



Er werde sehr wachsam sein, kündigte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Dienstag im Sender RTL an. Falls der neue Autoriese gebildet werde, müsse er zudem Elektrobatterien aus europäischer Produktion abnehmen. Deutschland und Frankreich hatten dazu eine milliardenschwere Industrieinitiative gestartet.

Zweite Euro-Generation komplett - Neue 100- und 200-Scheine im Umlauf

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Neue 100- und 200-Euro-Scheine sollen Geldfälschern das Handwerk erschweren.



Seit Dienstag bringen Europas Währungshüter die beiden Banknoten mit neuen Sicherheitsmerkmalen unters Volk. Damit ist die zweite Generation der Euro-Scheine komplett. Die überarbeiteten Fünfer, Zehner, Zwanziger und Fünfziger sind schon seit geraumer Zeit im Umlauf. Der 500-Euro-Schein wird seit Ende April nicht mehr herausgegeben.

Malaysia will 450 Tonnen illegalen Plastikmülls zurückschicken

KUALA LUMPUR (dpa) - Malaysia will rund 450 Tonnen Plastikmüll, der illegal in das Land importiert wurde, in seine Herkunftsländer zurücksenden.



Die Einfuhr des Mülls verletze die malaysischen Gesetze und drohe, das Land in eine Müllkippe zu verwandeln, sagte Umweltministerin Yeo Bee Yin in einer Stellungnahme am Dienstag. Bei der Rücksendung handle es sich um eine Angelegenheit der nationalen Würde und Souveränität, sagte Yeo laut einem Bericht der «New Straits Times» nach einem Besuch von Port Klang, wo sie an der Inspektion von Containern teilgenommen hatte. Über den Hafen südwestlich der Hauptstadt Kuala Lumpur gelangt viel illegaler Müll nach Malaysia.

Fraport will Hälfte der Gewinne im Ausland machen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport will künftig die Hälfte seiner Gewinne im Ausland erwirtschaften.



Das kündigte der Vorstandschef des M-Dax-Konzerns, Stefan Schulte, am Dienstag bei der Hauptversammlung in Frankfurt an. Im vergangenen Jahr hatte das Beteiligungsgeschäft den Rekordanteil von 36 Prozent am Ebitda-Gewinn erreicht und damit erstmals die traditionellen Geschäftsbereiche Luftverkehr und Immobilienverwaltung am Heimatdrehkreuz überflügelt. «Wir sind da auf dem richtigen Weg», erklärte Schulte.

Studie: Bundesbürger lassen sich Konsumlaune nicht verderben

NÜRNBERG (dpa) - Die Konsumneigung der Bundesbürger bleibt auch im Mai stabil. «Die Stimmung der Verbraucher zeigt sich nur wenig verändert», berichtete die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) am Dienstag in Nürnberg.



Während sich die Konjunkturerwartung und die Anschaffungsneigung in dem Monat weiter verschlechterten, schätzten die Befragten ihre eigene Einkommenserwartung sogar noch etwas optimistischer als im Vormonat ein. Für Juni prognostiziert das Marktforschungsunternehmen für das Konsumklima einen Wert von 10,1 Punkten nach revidierten 10,2 Punkten für den Mai.

Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter abwartend

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Dienstag zurückgehalten.



Am Nachmittag lag der Leitindex Dax prozentual unverändert bei 12.070,76 Punkten. Er behauptete sich so über der Marke von 12.000 Punkten. Anleger positionierten sich vorsichtiger. Gespannt wurde im Tagesverlauf auf die New Yorker Börsen als wichtiger Trendsetter gewartet, nachdem diese am Vortag wegen eines Feiertags pausiert hatten.