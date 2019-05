Von: Redaktion DER FARANG | 03.05.19

Volkswagen zahlt umstrittene Vorstands-Boni aus

WOLFSBURG (dpa) - Volkswagen zahlt die vor drei Jahren wegen des Abgas-Skandals auf Eis gelegten Boni an die Konzernspitze aus.



Im Mai sollten frühere und aktuelle Vorstandsmitglieder über vier Millionen Euro erhalten, sagte ein VW-Sprecher am Freitag auf Anfrage. Die Bonus-Zahlungen fließen laut VW an fünf Manager: Ex-Konzernchef Matthias Müller kassiert gut 1,3 Millionen Euro, der frühere Einkaufschef Francisco Javier Garcia Sanz bekommt rund 1,1 Millionen Euro. An Traton-Chef Andreas Renschler fließt knapp eine Million Euro. Konzernchef Herbert Diess erhält rund 540.000 Euro, Finanzchef Frank Witter rund 250.000 Euro. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.

Schüler gegen Vorstandschef auf RWE-Hauptversammlung

ESSEN (dpa) - Die Hauptversammlung des Energiekonzerns RWE hat sich am Freitag zu einem Schlagabtausch zwischen der Schüler-Protestbewegung «Fridays for Future» und dem Stromkonzern entwickelt.



Luisa Neubauer, Studentin und Gesicht der Klimaschutz-Bewegung, hatte Rederecht und sagte: «Kein Konzern in ganz Europa trägt mehr Verantwortung für die Klimakrise als RWE. Die RWE-Anteilseigner verkauften «ihre Verantwortung für ein paar Cent Rendite». RWE-Vorstandschef Rolf Martin Schmitz zeichnete ein ganz anderes Bild der «neuen RWE». Von 2012 bis 2018 habe der Konzern den Kohlendioxidausstoß um 34 Prozent reduziert. «Das ist in einem viel kürzeren Zeitraum mehr, als Deutschland seit 1990 erreicht hat.»

BASF will trotz schwächerem Start 2019 mehr verdienen

LUDWIGSHAFEN/MANNHEIM (dpa) - Die Autoflaute sowie der Zollstreit zwischen den USA und China haben beim Chemiekonzern BASF auch im Auftaktquartal deutliche Spuren in der Bilanz hinterlassen.



Bereits im Gesamtjahr 2018 hatte das Unternehmen aus Ludwigshafen wegen eines sehr schwachen Schlussquartals einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. 2019 will BASF wie geplant wieder mehr verdienen. Die Weltwirtschaft habe sich im zweiten Halbjahr 2018 spürbar abgekühlt - vor allem in den Märkten, in denen die wichtigsten BASF-Kunden säßen, sagte Unternehmenschef Martin Brudermüller bei der Hauptversammlung am Freitag vor rund 6.300 Aktionären in Mannheim.

Diesel-Neuzulassungen gehen im April erstmals wieder leicht zurück

BERLIN (dpa) - Zum ersten Mal in diesem Jahr haben Autobesitzer in Deutschland wieder etwas weniger Diesel-Pkw angemeldet.



Im April 2019 seien 0,9 Prozent weniger Dieselautos zugelassen worden als im Vorjahresmonat, teilte das Kraftfahrtbundesamt (KBA) am Freitag mit. Insgesamt habe die Zulassungsstelle im vergangenen Monat gut 104.000 Autos mit diesem Antrieb neu registriert. Dennoch habe sich der Dieselmarkt insgesamt besser entwickelt als der Gesamtmarkt, betonte der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) mit Blick auf die Zahlen des KBA.

Bahntochter Arriva soll Milliarden für Investitionen bringen

BERLIN (dpa) - Im Kampf gegen überfüllte Züge und Verspätungen in Deutschland erschließt die Deutsche Bahn eine neue Geldquelle: Der Verkauf des großen Tochterunternehmens Arriva wird wahrscheinlicher.



«Es gibt eine Reihe von Interessenten», hieß es aus Konzernkreisen kurz vor Ablauf der Interessenbekundungsfrist an diesem Freitag. Arriva betreibt Busse und Regionalzüge in 14 europäischen Ländern, der Verkauf soll Milliarden für die Eisenbahn hierzulande bringen.

Adidas übertrifft Gewinnerwartungen - Wachstum schwächt sich ab

HERZOGENAURACH (dpa) - Der Sportartikelkonzern Adidas hat seine Gewinne zum Jahresauftakt deutlich gesteigert und besser abgeschnitten als erwartet.



«Wir sind erfolgreich ins Jahr gestartet, mit zweistelligen Umsatzzuwächsen in China und im E-Commerce-Geschäft», sagte Adidas-Chef Kasper Rorsted am Freitag. Das Wachstum hingegen flaute im ersten Quartal ab. Das Adidas-Management hatte bereits im März über Produktionsengpässe geklagt, die das erste Halbjahr belasten werden. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 6 Prozent auf knapp 5,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Währungsbereinigt lag das Plus bei 4 Prozent.

SAS-Maschinen fliegen wieder - Pilotenstreik in Skandinavien beendet

STOCKHOLM (dpa) - Nach dem Ende des tagelangen Pilotenstreiks bei der Airline SAS kehrt an den Flughäfen in Skandinavien wieder Normalität ein.



Während die meisten der SAS-Maschinen an den skandinavischen Drehkreuzen Kopenhagen, Stockholm und Oslo am Freitag wieder regulär zu ihren Flugzielen abhoben, wurden vereinzelt noch Flüge gestrichen, darunter Verbindungen in die USA und einige innerskandinavische Strecken. Manche Flüge starteten mit kleinen Verspätungen. An deutschen Standorten wie Frankfurt, Hamburg und München landeten die SAS-Flieger planmäßig.