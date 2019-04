Von: Redaktion DER FARANG | 30.04.19

Frühling lässt April-Arbeitslosigkeit auf Rekordtief sinken

NÜRNBERG (dpa) - Der Frühjahrsaufschwung hat die Arbeitslosigkeit in Deutschland im April auf ein Rekordtief gedrückt.



Mit 2,229 Millionen rutschte die Zahl der Menschen ohne Job trotz der aktuellen Konjunkturschwäche auf den niedrigsten April-Wert seit der Wiedervereinigung, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Im Vergleich zum März waren damit 72.000 weniger Männer und Frauen ohne Job. Im April 2018 waren es noch 15.500 Arbeitslose mehr. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,2 Prozentpunkte 4,9 Prozent. Rechnet man allerdings noch die Jobsucher hinzu, die aktuell eine Fortbildung absolvieren oder in einer anderen Maßnahme sind, gab es in Deutschland mit etwa 3,198 Millionen rund 970.000 Jobsucher mehr. Doch auch diese Zahl ist rückläufig.

EuGH: Ceta-Abkommen mit Kanada ist mit EU-Recht vereinbar

LUXEMBURG (dpa) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) sieht keine Probleme beim EU-Kanada-Handelspakt Ceta.



Der umstrittene Streitschlichtungsmechanismus innerhalb des Abkommens sei mit europäischem Recht vereinbar, befanden die obersten EU-Richter am Dienstag in Luxemburg (Gutachten 1/17). Das Abkommen kann damit wie geplant umgesetzt werden. Die technischen Verhandlungen zwischen der EU und Kanada für Ceta liefen von 2009 bis 2014, 2016 unterzeichneten beide Seiten das Abkommen, nachdem sämtliche EU-Staaten zugestimmt hatten. Der Pakt wird seit 2017 in Teilen vorläufig angewendet. Er dient dazu, Zollabgaben beim gegenseitigen Handel für europäische und kanadische Firmen weitgehend abzuschaffen.

Innogy vor Übernahme selbstbewusst - «Mission ist nicht beendet»

ESSEN (dpa) - Der Chef des Energiekonzerns Innogy, Uwe Tigges, hat angesichts der geplanten Zerschlagung seines Unternehmens durch die Mutter RWE und den Konkurrenten Eon Selbstbewusstsein demonstriert.



«Wir werden übernommen, weil wir gut sind», sagte Tigges am Dienstag bei der möglicherweise letzten ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens in Essen. «Unsere Mission ist nicht beendet», fügte er hinzu. Die Projekte von Innogy lebten fort, «unter welchem Konzerndach auch immer». Die Netz- und Ökostromtochter des Energieriesen RWE soll nur drei Jahre nach ihrem Start schon wieder verschwinden. Eon will die Strom- und Gasnetze und das Endkundengeschäft von Innogy behalten und die Ökostromproduktion zusammen mit den eigenen erneuerbaren Energien an RWE weiterreichen.

Ceconomy streicht Jobs - Konzernspitze informiert

DÜSSELDORF (dpa) - Bei Ceconomy, dem Mutterkonzern von Media Markt und Saturn, stehen erhebliche Einschnitte an.



Mit dem Abbau Hunderter von Stellen, einem strafferen Geschäft und schlankerem Management will Deutschlands größter Elektronikhändler zu profitablem Wachstum zurückkehren. Das Sparprogramm betrifft vor allem die Verwaltungs- und Zentraleinheiten in Deutschland. Auf dem Prüfstand stehen auch Geschäftsaktivitäten und kleinere Tochterfirmen. Der Vorstand wird auf ein Duo verkleinert.

USA und China starten neue Verhandlungsrunde im Handelsstreit

PEKING (dpa) - Im Handelsstreit zwischen den USA und China hat eine neue Gesprächsrunde begonnen.



Finanzminister Steven Mnuchin und seine Delegation trafen am Dienstag zu den Verhandlungen in Peking ein. Er hoffe, dass beide Seiten in den nächsten zwei Gesprächsrunden an einen Punkt kämen, an dem klar sei, ob US-Präsident Donald Trump ein Deal empfohlen werden könne oder nicht, hatte Mnuchin vor seiner Abreise nach China am Montag in einem Fernsehinterview gesagt. Nach den Treffen in dieser Woche in Peking ist für kommende Woche die nächste Verhandlungsrunde in Washington angesetzt. Verlaufen die Gespräche positiv, könnte danach Trump mit Chinas Präsident Xi Jinping zusammenkommen.

CNN: Trumps klagen gegen Deutsche Bank wegen Herausgabe von Daten

NEW YORK (dpa) - Im Streit um die Herausgabe von Finanzunterlagen haben US-Präsident Donald Trump und seine Kinder gegen die Deutsche Bank sowie das Finanzhaus Capital One Unterlassungsklage eingereicht.



Der Präsident sowie seine Kinder Donald Jr., Eric und Ivanka wollen damit verhindern, dass unter anderem die Deutsche Bank Finanzunterlagen an zwei Komitees des US-Kongresses aushändigt. Das Geldhaus gehört zu Trumps Kreditgebern. Bereits vergangene Woche hatte Trump Klagen gegen eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie das Aufsichtskomitee des Repräsentantenhauses einreichen lassen. Die Deutsche Bank teilte am Dienstag mit, das Geldhaus werde bei berechtigten Ermittlungen weiterhin angemessene Informationen zur Verfügung stellen. Eine gerichtliche Anordnung bezüglich solcher Ermittlungen werde befolgt.

Preisauftrieb beschleunigt sich - Inflation im April bei 2,0 Prozent

WIESBADEN (dpa) - Angeheizt von gestiegenen Preisen für Energie und Pauschalreisen ist die Inflation in Deutschland im Osterreisemonat April auf 2,0 Prozent geklettert.



Das geht aus vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes hervor, die am Dienstag in Wiesbaden veröffentlicht wurden. Im März hatte die Jahresrate noch bei 1,3 Prozent gelegen, im Februar waren es 1,5 Prozent gewesen. Verbraucher mussten für Haushaltsenergie und Kraftstoffe im April 4,6 Prozent mehr zahlen als ein Jahr zuvor. Aus den Daten Statistischer Landesämter geht zudem hervor, dass sich Pauschalreisen um teilweise 11 Prozent verteuerten. Wegen des relativ späten Zeitpunkts der Osterferien seien die damit verbundenden höheren Preise in den April und nicht wie im Vorjahr in den März gefallen, erläuterte Commerzbank-Experte Ralph Solveen.

Gericht erklärt Stuttgarter Diesel-Richter für befangen

STUTTGART (dpa) - Der für einen Großteil der «Dieselgate»-Klagen am Landgericht Stuttgart zuständige Richter wird abgelöst.



Auf Antrag der VW-Holding Porsche SE (PSE) und von Volkswagen selbst hat ihn das Landgericht für befangen erklärt, wie eine Sprecherin am Dienstag sagte. Als Grund wurde angegeben, dass die Ehefrau des Richters vor einem anderen Landgericht selbst Klage gegen VW erhoben habe. Die Verfahren werden nun von anderen Richtern bearbeitet. Die Entscheidung ist rechtskräftig. Der nun für befangen erklärte Richter hatte die Porsche SE im Herbst in zwei Verfahren zu Schadenersatz verurteilt. Die PSE beantragte daraufhin seine Ablösung, und auch VW legte einen weiteren Antrag nach. Ein erster Befangenheitsantrag war zuvor in zwei Instanzen abgewiesen worden.

Dax stagniert

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Dem Dax fehlen nach der guten Entwicklung der vergangenen Monate vorerst Impulse für einen weiteren Anstieg.



Am Dienstagnachmittag notierte er 0,04 Prozent im Minus bei 12.323,51 Punkten. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax stieg um 0,16 Prozent auf 26.115,22 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,08 Prozent auf 3.499,19 Zähler nach unten. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,08 Prozent am Vortag auf minus 0,04 Prozent. Der Bund-Future verlor 0,33 Prozent auf 164,87 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1223 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1150 (Freitag: 1,1133) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8969 (0,8982) Euro gekostet.