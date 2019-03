Von: Redaktion DER FARANG | 30.03.19

Frühjahrsbelebung drückt März-Arbeitslosigkeit auf 28-Jahre-Tief

NÜRNBERG (dpa) - Die Frühjahrsbelebung hat die Zahl der Arbeitslosen auf den niedrigsten März-Stand seit 28 Jahren sinken lassen.



Insgesamt waren zuletzt 2,301 Millionen Männer und Frauen ohne Job, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte. Das sind 72.000 weniger als im Februar und rund 157.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent. Trotz schwächelnder Wirtschaft brummt damit der Job-Motor in Deutschland weiter.

Flugverbot für Boeing-Jets: Reiseriese Tui rechnet mit Gewinneinbruch

HANNOVER (dpa) - Die Flugverbote für Boeings Mittelstreckenjet 737 Max durchkreuzen die schon gekappten Gewinnpläne des weltgrößten Reisekonzerns Tui.



Weil das Unternehmen reihenweise Ersatzflugzeuge mieten muss, rechnet Tui-Chef Fritz Joussen für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September mit deutlichen Einbußen. Am Ende könnte der operative Gewinn um mehr als ein Viertel einbrechen, teilte der Reisekonzern am Freitag in Hannover mit.

USA und China sehen Fortschritt in Handelsgesprächen

PEKING/WASHINGTON (dpa) - Die USA und China geben sich in den Verhandlungen über eine Lösung des seit Monaten andauernden Handelsstreits optimistisch.



US-Finanzminister Steven Mnuchin erklärte am Freitag per Twitter, der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und er hätten «konstruktive» Gespräche in Peking geführt. Er freue sich auf weitere «wichtige Diskussionen» mit Chinas Vize-Premierminister Liu He nächste Woche in Washington, twitterte Mnuchin nach den zweitägigen Verhandlungen in der chinesischen Hauptstadt.

Volkswagen vernetzt seine Werke mit Siemens-Technik

WOLFSBURG/MÜNCHEN (dpa) - Siemens soll die weltweit 122 Volkswagen-Fabriken vernetzen. Dazu tritt der Industriekonzern dem Cloud-Bündnis von Volkswagen und Amazon bei, das die Fabriken des Autobauers produktiver machen soll.



Siemens steuere vor allem sein Know-how in Sachen Automatisierung und Vernetzung bei - dies betreffe etwa die Qualität der Daten, die in die Cloud fließen, teilten die Unternehmen am Freitag mit. Damit sei es möglich, die Maschinen und Anlagen effizient miteinander zu vernetzen, um komplexe Fertigungsprozesse zu verbessern.

Versum lenkt in Übernahme-Poker ein: Bereit zu Gesprächen mit Merck

DARMSTADT/TEMPE (dpa) - Der Halbleiterzulieferer Versum zeigt sich unter dem Druck des feindlichen Übernahmeangebots von Merck offen für Verhandlungen.



Die Amerikaner teilten am Freitag in Tempe (Arizona) mit, Gespräche mit dem Dax-Konzern aufnehmen zu wollen. Die Offerte des Darmstädter Pharma- und Chemiekonzerns von 48 Dollar je Aktie in bar wies Versum aber erneut zurück. «Das Angebot ist nicht im besten Interesse von Versum oder seinen Aktionären», hieß es. Merck hatte am Dienstag offiziell 6 Milliarden Dollar (5,3 Mrd Euro) für Versum angeboten.

Positiver Wochenausklang - Dax gewinnt ein Prozent hinzu

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat kurz vor dem Wochenende noch einmal Fahrt aufgenommen.



Der Dax, der seit Dienstag nicht von der Stelle gekommen war, legte am Nachmittag um knapp ein Prozent auf 11.529,81 Zähler zu. Damit zeichnet sich für die zu Ende gehende Woche ein Plus von 1,4 Prozent ab und für daserste Quartal ein Zugewinn von mehr als neun Prozent.