Nachrichten aus der Wirtschaft

Written by: Redaktion DER FARANG | 27/02/2019

EU-Kommission: RWE darf Teile von Eon übernehmen

BRÜSSEL (dpa) - Der deutsche Energiekonzern RWE hat grünes Licht von der EU-Kommission für die Übernahme von Teilen des Konkurrenten Eon.



Das Vorhaben sei wettbewerbsrechtlich unbedenklich, teilte die Brüsseler Behörde am Dienstag mit. RWE darf demnach einen Großteil der Eon-Kapazitäten zur Erzeugung von erneuerbarem Strom und Atomstrom übernehmen sowie eine Minderheitsbeteiligung von 16,67 Prozent an Eon eingehen.

EuGH: Kein EU-Bio-Siegel für Halal-Fleisch

LUXEMBURG (dpa) - Fleisch aus rituellen Schlachtungen ohne Betäubung darf nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs nicht das EU-Bio-Gütesiegel tragen.



Eine solche Schlachtmethode erfülle nicht die höchsten Tierschutzstandards, erklärte der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Dienstag in Luxemburg (Rechtssache C-497/17). Zudem müsse das Vertrauen der Verbraucher in Bio-Erzeugnisse gewahrt werden.

BASF will nach Gewinneinbruch wieder mehr verdienen

LUDWIGSHAFEN (dpa) - Die Autoflaute, das Niedrigwasser im Rhein und der Handelsstreit zwischen den USA und China haben beim Chemiekonzern BASF 2018 für einen deutlichen Gewinnrückgang gesorgt.



Das Unternehmen setzte insgesamt 62,7 Milliarden Euro um - ein Plus von gut zwei Prozent. Allerdings schrumpfte der Nachsteuergewinn um mehr als ein Fünftel auf 4,7 Milliarden Euro. «Das Ergebnis war wenig zufriedenstellend. 2018 gab es Abkühlung auf den für uns wichtigsten Märkten, vor allem in China», sagte Unternehmenschef Martin Brudermüller am Dienstag im Firmensitz im pfälzischen Ludwigshafen.

Opel flitzt in die Gewinnzone - Probleme in deutschen Werken

RÜSSELSHEIM/RUEIL-MALMAISON (dpa) - Nach 18 verlustreichen Jahren hat der Autobauer Opel erstmals wieder einen Gewinn eingefahren.



Das erste volle Geschäftsjahr unter Führung der neuen Konzernmutter PSA aus Frankreich endete mit einem operativen Gewinn von 859 Millionen Euro, wie PSA-Chef Carlos Tavares am Dienstag in Rueil-Malmaison bei Paris berichtete. Aus der 2018er-Kennzahl sind aber Zinsen, Steuern und einmalige Sanierungskosten herausgerechnet. Ungeachtet der positiven Zahlen geht der Streit um die Zukunft der deutschen Standorte weiter.

Glyphosat-Prozess gegen Bayer-Tochter Monsanto beginnt turbulent

SAN FRANCISCO (dpa) - Aufregung zum Prozessauftakt: Beim großen US-Rechtsstreit um mögliche Krebsgefahren glyphosathaltiger Produkte der Bayer-Tochter Monsanto ging es gleich am ersten Verhandlungstag richtig zur Sache.



Der zuständige Bundesrichter Vince Chhabria drohte der Klägerseite wegen angeblicher Verstöße gegen die Prozessordnung mit Sanktionen. Kläger Edwin Hardeman macht den Unkrautvernichter Roundup für seine Erkrankung an Lymphdrüsenkrebs verantwortlich und wirft Monsanto vor, die Risiken bewusst verschwiegen zu haben.

Laufzeit-Messung: Post-Kritiker nehmen Briefversand unter die Lupe

DÜSSELDORF (dpa) - Mit einer aufwendigen Briefstudie will ein Zusammenschluss von Post-Kritikern die Qualität des Bonner Konzerns unter die Lupe nehmen.



Eine sogenannte Laufzeit-Messung soll klären, wie schnell und wie zuverlässig Geschäftspost beim Adressaten ankommt - die Untersuchung startet nach einer einmonatigen Anlaufphase am 1. April und geht bis Ende März 2020. 72.000 Test-Sendungen sollen verschickt und die Zeit bis zur Zustellung gemessen werden. So eine repräsentative Untersuchung gab es noch nie - bisher gibt es keine umfassenden Erkenntnisse vor, wie schnell Firmenpost ankommt.

Auflagen missachtet? Tesla-Chef Musk verärgert US-Börsenaufsicht

NEW YORK (dpa) - Der Chef des Elektroautobauers Tesla, Elon Musk, hat schon wieder Stress mit den US-Behörden.



Die US-Börsenaufsicht SEC forderte einen Bundesrichter in New York auf, den Tesla-Gründer der Missachtung des Gerichts für schuldig zu befinden. Das geht aus einem entsprechenden Antrag hervor, den die SEC am Montag (Ortszeit) beim zuständigen Gericht in Manhattan eingereicht hat. Die Tesla-Aktie fiel nachbörslich zunächst um mehr als fünf Prozent, notierte vor US-Börsenstart aber nur noch mit knapp drei Prozent im Minus.

Verbraucherzentrale: Frauen zahlen noch immer mehr für Rasierer

HAMBURG (dpa) - Frauen zahlen nach einem Marktcheck der Verbraucherzentrale Hamburg für etliche Rasierer nebst Schaum sowie für manche Parfüms nach wie vor deutlich mehr als Männer.



«Wir haben die Marktstichprobe zum vierten Mal gemacht - und die Preisdifferenz hat sich wenig verändert», bilanzierte Armin Valet von der Verbraucherzentrale am Dienstag in Hamburg.

Dax wenig verändert

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Dienstag nicht aus der Deckung gewagt. Der Dax notierte am Nachmittag 0,13 Prozent tiefer bei 11.490,80 Punkten.



Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, legte um zarte 0,06 Prozent auf 24.374,28 Zähler zu. Am deutschen Anleihenmarkt stagnierte die Umlaufrendite bei 0,01 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,03 Prozent auf 142,40 Punkte. Der Bund-Future kletterte um 0,04 Prozent auf 166,46 Punkte. Der Euro kostete zuletzt 1,1355 US-Dollar.