Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 15.01.19

Dieselkrise kein Thema: Caravan-Branche sieht kein Ende des Booms

STUTTGART (dpa) - Dieselkrise, Fahrverbote, neue Zulassungsprozeduren - die Probleme der Autobranche lassen die Caravan-Branche kalt.



Auf der Reisemesse CMT in Stuttgart verkündete der Caravaning Industrie Verband (CIVD) am Montag Rekordzahlen: 71 186 Wohnwagen und Reisemobile wurden 2018 in Deutschland neu zugelassen, ein Plus von 12,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. CIVD-Geschäftsführer Daniel Onggowinarso erwartet, dass dieser Trend anhält: Immer mehr Neueinsteiger entschieden sich für die Urlaubsform. «Wir rechnen daher auch für 2019 mit einer erneuten Steigerung der Nachfrage.» Die Debatte um Diesel-Fahrverbote lässt die Branche weitgehend kalt. Nur fünf Prozent der 1,14 Millionen Fahrzeuge im Bestand seien von drohenden Fahrverboten betroffen, sagte CIVD-Präsident Hermann Pfaff.

Experten: Bezahlbare Seniorenwohnungen werden Mangelware

MÜNCHEN (dpa) - Eine altersgerechte und bezahlbare Wohnung finden - das könnte bald für Millionen Rentner zum Problem werden: Darin sind sich Wirtschaftsforscher, Sozialexperten und die Bauwirtschaft einig.



Denn die geburtenstarken Jahrgänge gehen demnächst in Rente. «Eine ganze Generation mit deutlich niedrigeren Renten trifft dann auf steigende Wohnkosten», sagte Matthias Günther vom Pestel-Institut in Hannover. «Deutschland steuert sehenden Auges auf die «Graue Wohnungsnot» zu». «Nur fünf Prozent aller Älteren leben in altersgerechten Wohnungen», sagte Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK, der Deutschen Presse-Agentur. Schon heute sei es für viele Rentner schwer, steigende Mieten zu zahlen. «Schon jetzt ist die Hälfte der 592.000 Wohngeldbezieher älter als 65.»

Grüne sehen Verantwortung für Bahn-Probleme bei Bundesregierung

BERLIN (dpa) - Verspätungen, Zugausfälle, Sanierungsstau: Die Probleme der Deutschen Bahn gehen aus Sicht der Grünen nicht allein auf das Konto des Managements.



Vor einem Krisentreffen im Verkehrsministerium an diesem Dienstag sieht der bahnpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Matthias Gastel, die Fehler vor allem bei der Bundesregierung. Sie habe es versäumt, Wettbewerbsverzerrungen abzubauen, das Bahnnetz zu erweitern und Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. «Die CSU-Verkehrsminister haben die wichtigsten Handlungsfelder der Bahnpolitik praktisch brach liegen lassen», kritisierte Gastel mit Blick auf Ressortchef Andreas Scheuer sowie dessen Vorgänger Alexander Dobrindt und Peter Ramsauer. Die Bundesregierung müsse endlich ihre Ziele klären und den Staatskonzern auch in die Lage versetzen, diese zu erreichen.

Fiskus verdient weniger an Rauchern - Zigarettenabsatz gesunken

WIESBADEN (dpa) - Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr weniger an Rauchern verdient.



Insgesamt wurden Tabakwaren im Wert von 26,4 Milliarden Euro versteuert, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Das waren 1,7 Prozent mehr als 2017. Davon gingen 14,2 Milliarden (minus 0,5 Prozent) an den Fiskus. Den Rückgang führte die Wiesbadener Behörde vor allem auf den gesunkenen Zigarettenabsatz zurück - der bedeutendsten Position unter den Tabakerzeugnissen. Nach Angaben der Statistiker sank die Menge der versteuerten Zigaretten um 1,9 Prozent auf 74 Milliarden Stück. Bei allen anderen Tabakwaren gab es dagegen einen Anstieg. Besonders deutlich stieg der Absatz von Zigarren und Zigarillos - plus 6,5 Prozent auf 3 Milliarden Stück. Der Absatz von Pfeifentabak erhöhte sich um 2,7 Prozent. Dazu zählen auch Tabak für Wasserpfeifen und neuartige Pfeifentabakprodukte, so genannte Verdampfer.

Chinas Außenhandel bricht zum Jahresende ein

PEKING (dpa) - Der Zollstreit mit den USA und das langsamere Wirtschaftswachstum haben den chinesischen Außenhandel am Jahresende stark belastet.



Die in US-Dollar gemessenen Exporte gingen im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,4 Prozent zurück, wie die Regierung am Montag in Peking mitteilte. Die Importe verringerten sich noch stärker um 7,6 Prozent. Zudem wurden die Daten für November nach unten korrigiert. Experten hatten für das Jahresende sowohl für die Aus- als auch die Einfuhren zumindest leichte Zuwächse erwartet. Ex- und Importe entwickelten sich im Dezember so schlecht wie seit etwa zwei Jahren nicht mehr. Die Bilanz für das Gesamtjahr 2018 war weniger trüb: Die Ausfuhren Chinas stiegen im Vergleich zum Vorjahr um knapp zehn Prozent, die Einfuhren erhöhten sich um 16 Prozent.

Wieder leichte Verluste im Dax - Erholung stoppt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Zu Beginn der dritten Handelswoche im neuen Jahr ist die jüngste Erholung am deutschen Aktienmarkt wieder in Frage gestellt.



Überraschend schwache Außenhandelsdaten aus China und die Ungewissheit vor der Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament sorgten nach leichten Verlusten bereits am Freitag nun für ein weiteres Abbröckeln der Kurse auch am Montag. Bis zum Nachmittag sank der Dax um 0,58 Prozent auf 10.824,30 Punkte. Am deutschen Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,09 Prozent am Freitag auf 0,07 Prozent. Der Euro hielt sich mit 1,1461 US-Dollar unter der Marke von 1,15 Dollar, unter die er am Freitagnachmittag wieder gesackt war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,1533 Dollar festgesetzt.