Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 25.09.18

Regierung will Nachrüstkosten für Diesel-Besitzer abwenden

BERLIN (dpa) - Bei neuen Maßnahmen gegen Fahrverbote in deutschen Städten will die Bundesregierung Kosten für Diesel-Besitzer abwenden.



«Bei möglichen Hardware-Nachrüstungen für deutsche Diesel ist mein Ziel, die Selbstbeteiligung der Halter auf null zu setzen», sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Dienstag. Die SPD betonte, die Hersteller seien dafür in der Pflicht. Im Gespräch ist, dass die Autobauer für Personenwagen in begrenzter Zahl bis zu einem Preis von 3000 Euro bis zu 80 Prozent der Kosten von Motor-Umbauten tragen könnten, wie zuerst das «Handelsblatt» (Dienstag) berichtete. Autobesitzer müssten demnach womöglich bis zu 600 Euro selbst dazu zahlen. Verbraucherschützer und die Opposition reagierten empört.

Merkel will Autoindustrie bei CO2-Grenzwerten nicht überfordern

BERLIN (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die Autoindustrie bei geplanten neuen CO2-Grenzwerten der EU nicht überfordern.



Merkel sagte am Dienstag beim Tag der Deutschen Industrie in Berlin, die Bundesregierung müsse zur Frage der künftigen Grenzwerte eine gemeinsame Position erreichen. Sie halte die Vorschläge der EU-Kommission für eine vernünftige Grundlage. «Alles, was darüber hinausgeht, birgt die Gefahr, dass wir die Automobilindustrie aus Europa vertreiben.» Der Kommission zufolge sollen Neuwagen von 2021 bis 2030 im Schnitt 30 Prozent weniger des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) ausstoßen. In einem Zwischenschritt sollen es bis 2025 schon 15 Prozent weniger sein.

Milliarden-Übernahme: Michael Kors kauft Mailänder Modehaus Versace

MAILAND/LONDON (dpa) - Das legendäre italienische Modehaus Versace wird an Michael Kors verkauft.



Die US-Modegruppe zahle rund 1,8 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Versace ist eine von wenigen Luxusmarken in Italien, die bislang noch im Besitz der Gründerfamilie waren. Chef-Designerin Donatella Versace soll auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Wie der exzentrische Modestil ist auch das durchaus streitbare Aussehen - ihre blonden Haare, die straffen Gesichtszüge und vollen Lippen - der 63-Jährigen eng mit der Marke verknüpft. Das Modehaus wurde 1978 von Gianni Versace gegründet. Seine Familie kontrollierte zuletzt noch 80 Prozent. 20 Prozent entfielen auf Schwester Donatella, 30 Prozent auf Bruder Santo, die restlichen 50 Prozent auf Donatellas Tochter Allegra.

Ex-Mitarbeiterin verklagt Facebook nach Trauma durch Schock-Inhalte

SAN MATEO (dpa) - Facebook ist in den USA von der ehemaligen Mitarbeiterin eines Löschzentrums verklagt worden, weil die ständige Belastung durch schockierenden Inhalte sie krank gemacht habe.



Die Anwälte der Frau aus San Francisco streben eine Sammelklage an, der sich auch andere Beschäftigte anschließen könnten. Sie erklärt, sie habe nach der Arbeit für Facebook ein posttraumatisches Belastungssyndrom. In den sogenannten Löschzentren - von denen es auch zwei in Deutschland gibt - werden unter anderem anstößige Videos und Bilder, Hassrede oder Gewaltdarstellung gesichtet und entfernt.

Ölpreise weiter im Höhenflug - Tanken bleibt teuer

NEW YORK/FRANKFURT (dpa) - Die steigenden Ölpreise auf dem Weltmarkt lassen auch die Treibstoffpreise weiter in die Höhe schießen: Der Durchschnittspreis für Super E10 lag zuletzt zeitweise bei mehr als 1,50 Euro je Liter.



Auch am Dienstag setzte sich der Höhenflug der Rohöl-Preise fort: Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent wurde gegen Mittag bei 81,80 US-Dollar gehandelt, nachdem zuvor bei 82,20 Dollar der höchste Stand seit November 2014 erreicht worden war. Das Nordseeöl hat sich seit Mitte August somit um etwa 15 Prozent verteuert. Zeitgleich mit dem Anstieg beim Brent-Öl ging es auch mit dem Preis von US-Rohöl weiter aufwärts.

BMW wird für das Gesamtjahr vorsichtiger - Aktie gibt stark nach

MÜNCHEN (dpa) - Der Autobauer BMW wird wegen der aufwendigen Umstellung auf das neue Abgas-Prüfverfahren WLTP und anhaltender Handelskonflikte für das laufende Jahr vorsichtiger.



Nun erwartet der Konzern für das Segment Automobile 2018 einen Umsatz leicht unter dem Vorjahreswert. Dies teilte das Dax-Unternehmen am Dienstag in München mit. Bisher hatte BMW einen leichten Zuwachs angepeilt. Zudem geht das Unternehmen nun im laufenden Geschäft der Autosparte von einem Anteil des Ergebnisses am Umsatz (Ebit-Marge) von mindestens sieben Prozent aus. Zuvor war mit acht bis zehn Prozent gerechnet worden. Auch beim Konzernergebnis vor Steuern wird BMW vorsichtiger, dieses soll jetzt leicht unter dem Vorjahreswert liegen. Zuvor hatten die Bayern hier ein Ergebnis auf dem Niveau von 2017 angestrebt.

Studie: Geringqualifizierte und Arme bilden sich selten weiter

GÜTERSLOH (dpa) - Die Menschen in Deutschland bilden sich einer Studie zufolge nur selten weiter.



Nur etwa jeder Achte ab 25 Jahren hat dem «Weiterbildungsatlas 2018» zufolge 2015 an einer allgemeinen oder beruflichen Weiterbildung teilgenommen. Das waren 12,2 Prozent der Bevölkerung ab 25 Jahren aufwärts - und bedeutet eine leicht sinkende Tendenz im Vergleich zu 12,6 Prozent im Jahr 2012, wie die Bertelsmann-Stiftung am Dienstag mitteilte. Der ohnehin schon niedrige Durchschnittswert werde von der Gruppe der Geringqualifizierten mit einer Quote von 5,6 Prozent noch klar unterschritten. Hier bestehe deutschlandweit Handlungsbedarf, betonte die Stiftung in Gütersloh zum Deutschen Weiterbildungstag (26.09.).

Honig-Sommer fällt für Imker durchwachsen aus

MAYEN (dpa) - Die lange Trockenheit hat bei den Honig-Bauern für ein durchwachsenes Jahr gesorgt.



Während aufgrund des ungewöhnlich warmen Frühjahrs die erste Ernte besonders gut ausfiel, sind die Ergebnisse der Sommerernte regional sehr unterschiedlich. Bundesweit seien bei der zweiten großen Tracht des Jahres im Schnitt mit 16 bis 17 Kilogramm Honig pro Volk in etwa so viel zusammen gekommen wie im Vorjahr, sagte der Bienenexperte Christoph Otten der Deutsche Presse-Agentur. Vor allem in Rheinland-Pfalz und Bayern lägen die Erträge mit jeweils um die 15 Kilogramm aber klar unter dem Durchschnitt. In Niederbayern verzichtete nahezu jeder vierte Imker auf die Sommerernte, weil die Bienen nicht genug gesammelt hatten.

Stabile Kurse im Dax - aber BMW-Papiere verlieren nach Gewinnwarnung

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eine Gewinnwarnung von BMW hat am Dienstagnachmittag die Börsianer aufgeschreckt.



Die Papiere des Münchner Autobauers sackten um fast 6 Prozent ab und belasteten die ganze Branche. Der Dax zeigte sich gleichwohl von seiner robusten Seite: Nach zwischenzeitlichen Verlusten lag der deutsche Leitindex mit 0,20 Prozent leicht im Plus bei 12.375,44 Punkten. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,30 Prozent am Montag auf 0,34 Prozent. Der Euro legte zu und kostete zuletzt 1,1780 US-Dollar. Am Montagnachmittag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1773 US-Dollar festgesetzt.