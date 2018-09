Von: Redaktion DER FARANG | 22.09.18

E-Zigaretten boomen weiter - Tabakverkäufe stabil

DORTMUND (dpa) - Die Nachfrage nach E-Zigaretten ist erneut deutlich gestiegen.

Der Umsatz mit den tabakfreien Produkten sei im vergangenen Jahr um 38 Prozent auf schätzungsweise 580 Millionen Euro gestiegen, teilte der Verband des eZigarettenhandels am Freitag auf der Fachmesse Intertabac in Dortmund mit. Damit hat sich der Wert binnen zwei Jahren mehr als verdoppelt - 2015 lag er noch bei 270 Millionen (2016: 420 Millionen). Immer mehr Raucher stiegen um auf E-Verdampfer. Verdampfer seien aber noch eine Nische. Zum Vergleich: 2017 lag der Umsatz mit normalen Zigaretten und anderen Tabakprodukten bei knapp 26 Milliarden Euro.

EU-Staaten entgehen knapp 150 Milliarden Euro an Mehrwertsteuern

BRÜSSEL (dpa) - Den öffentlichen Kassen in Europa entgehen wegen Betrugs, Steuervermeidung und Insolvenzen jedes Jahr knapp 150 Milliarden Euro.

2016 waren die Mehrwertsteuereinnahmen in den EU-Staaten 147,1 Milliarden Euro niedriger als anhand der Wirtschaftsleistung zu erwarten war, wie die EU-Kommission am Freitag mitteilte. Der Trend ist allerdings positiv. Im Vergleich zu den Zahlen des Vorjahres waren es rund 10,5 Milliarden Euro weniger an Ausfällen. Unter den einzelnen Staaten gibt es erhebliche Unterschiede. Die niedrigste Mehrwertsteuer-Lücke verzeichnet Luxemburg mit 0,85 Prozent, am höchsten ist sie in Rumänien mit 35,9 Prozent. In Deutschland beträgt die Lücke zwischen den erwarteten und den tatsächlichen Einnahmen 9,4 Prozent (etwa 22,7 Milliarden Euro).

Bericht: Opel drosselt Produktion in Rüsselsheim weiter

FRANKFURT/RÜSSELSHEIM (dpa) - Bei Opel drohen angesichts geringer Aufträge laut einem Medienbericht weitere Produktionskürzungen.

Die Leitung habe im Stammwerk Rüsselsheim vom 1. bis zum 29. Oktober sieben sogenannte Korridortage beantragt, an denen die Bänder üblicherweise stillstehen und Mitarbeiter zu Hause bleiben, berichten die Zeitungen der Mainzer Verlagsgruppe VRM. Ferner solle die Taktung weiter zurückgehen. Bei gleicher Mitarbeiterzahl würden künftig nur 35 statt 42 Fahrzeuge pro Stunde gefertigt. Ein Opel-Sprecher sagte, man passe die Produktionsplanung «selbstverständlich regelmäßig» an.

Warmes Frühjahr beschert Obstbauern reiche Ernte

WIESBADEN (dpa) - Dank des außergewöhnlich warmen Frühjahres fahren die Obstbauern in Deutschland eine reiche Apfel- und Birnenernte ein.

In diesem Jahr werde die Apfelernte bei 1,1 Millionen Tonnen liegen - knapp 17 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Bei Birnen erwartet die Wiesbadener Behörde ein Plus von 18 Prozent auf 46 800 Tonnen. Gemessen an der geringen Ernte 2017, als eine Kältewelle im April die Obstblüten traf, sind die Steigerungen noch deutlicher. Bei Äpfeln stehe ein Zuwachs von 82 Prozent, bei Birnen gar eine Verdoppelung (100 Prozent), hieß es weiter. In diesem Jahr war das Frühjahr sehr warm und der Sonnenschein ließ die Früchte schneller reifen.

Bundesrat gegen längere betäubungslose Ferkel-Kastration

BERLIN (dpa) - Die Bundesländer lehnen eine Verschiebung des Verbots der betäubungslosen Kastration von Ferkeln in der Landwirtschaft zum 1. Januar 2019 ab.

Im Bundesrat fanden Initiativen, die Praxis noch bis Ende 2020 oder sogar Ende 2023 zu ermöglichen, am Freitag keine Mehrheit. In Deutschland werden Millionen Ferkel wenige Tage nach der Geburt ohne eine Betäubung kastriert. Diese Methode soll vermeiden, dass Fleisch von Jungebern einen strengen Geruch und Beigeschmack bekommt. Das Ende für die umstrittene Praxis war mit der Reform des Tierschutzgesetzes 2013 beschlossen worden. Der Bauernverband hatte auch angesichts der ohnehin schwierigen wirtschaftlichen Lage vieler Schweinehalter für eine Verschiebung geworben.

Kursgewinne nach «Hexensabbat» - Starke Wall Street treibt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt infolge der jüngsten Rekorde an der Wall Street hat am Freitag auch nach dem großen Verfall von Terminkontrakten angehalten.

Der Dax stand am Nachmittag 0,48 Prozent höher auf 12.385,80 Punkten. Der MDax kletterte um 0,10 Prozent auf 26.350,55 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,38 Prozent hoch auf 2.835,59 Punkte. Der Leitindex der Eurozone EuroStoxx 50 gewann 0,48 Prozent. Vor dem Wochenende werden Dax, MDax & Co letztmals in alter Zusammensetzung gehandelt, bevor die Indexreform Änderungen bringt.