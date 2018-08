Written by: Redaktion DER FARANG | 23/08/2018

Bahnchef kündigt Preiserhöhung an

BERLIN (dpa) - Bahnkunden müssen sich trotz zunehmender Verspätungen auf die nächste Preiserhöhung einstellen.



Konzernchef Richard Lutz kündigte am Donnerstag höhere Tarife für Fahrten in ICE und Intercitys an, blieb aber noch unkonkret. «Im Durchschnitt werden die Preise des Fernverkehrs deutlich unterhalb der Inflationsrate steigen, die derzeit bei rund zwei Prozent liegt», sagte Lutz den Zeitungen der der Funke-Mediengruppe (Donnerstag). Entscheiden wird der Vorstand darüber im Herbst, die höheren Preise gelten dann ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember. Im vergangenen Jahr waren Fahrkarten im Fernverkehr durchschnittlich um 0,9 Prozent teurer geworden, ein Jahr zuvor um 1,3 Prozent. In den beiden Vorjahren hatte es Nullrunden gegeben, damit nicht zu viele Kunden zu den neuen Fernbus-Anbietern abwandern.

Handelsstreit: USA und China überziehen sich mit neuen Strafzöllen

WASHINGTON/PEKING (dpa) - Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat eine neue Eskalationsstufe erreicht.



Nachdem Washington am Donnerstag eine weitere Tranche von Strafzöllen für Waren im Wert von 16 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt hatte, aktivierte auch Peking umgehend Vergeltungszölle in gleicher Höhe. Bereits Anfang Juli hatten sich beide Seiten mit zusätzlichen Zöllen von 25 Prozent auf Waren im Wert von jeweils etwa 34 Milliarden Dollar überzogen. Gleichzeitig ist in Washington eine Anhörung angelaufen, bei der US-Unternehmen ihre Bedenken gegen die mögliche Verhängung von Zöllen auf Waren im Wert von weiteren 200 Milliarden Dollar vorbringen können. Sollten auch diese Zölle in Kraft treten, wäre mehr als die Hälfte des Handelsvolumens mit China von Sonderabgaben betroffen.

Bundesarbeitsgericht lockert Regeln für Videoüberwachung

ERFURT (dpa) - Arbeitgeber haben es künftig leichter, Bilder von Überwachungskameras als Beweis für Diebstähle und andere Verfehlungen von Arbeitnehmern vor Gericht einzusetzen.



Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschied am Donnerstag, dass Videoaufzeichnungen beispielsweise aus Geschäften nicht täglich kontrolliert werden müssen, um als Beleg für den Griff einer Mitarbeiterin in die Kasse zu dienen. Im konkreten Fall aus Nordrhein-Westfalen ging es um die Frage, ob sechs Monate alte Bilder einer sichtbar installierten Überwachungskamera als Beweis für eine fristlose Kündigung statthaft sind. Das Landesarbeitsgericht Hamm hatte das mit Verweis auf den Datenschutz verneint und die Kündigung einer Verkäuferin aufgehoben. Das Urteil hatte vor dem höchsten deutschen Arbeitsgericht jedoch keinen Bestand. In Hamm muss nun neu verhandelt werden.

VW steckt Milliarden in vernetzte Autos - und setzt auf Carsharing

BERLIN (dpa) - Mit Milliarden-Investitionen in die Vernetzung seiner Autos will Volkswagen künftig am Megatrend Digitalisierung verdienen.



Dazu soll das bisherige Kerngeschäft um Lade- und Abrechnungsdienste für E-Autos, Carsharing oder E-Commerce-Angebote ergänzt werden. Bis 2025 sollten 3,5 Milliarden Euro investiert werden, sagte der Vertriebschef der Kernmarke VW, Jürgen Stackmann, am Donnerstag in Berlin. Die Autos sollten sich zu digitalen Endgeräten auf Rädern wandeln. Technisches Rückgrat für das Online-Ökosystem «Volkswagen We» solle eine neue digitale Plattform werden. VW peilt mindestens eine Milliarde Euro Umsatz bis 2025 an, wie Stackmann ankündigte. Dafür seien neben Kooperationen auch Übernahmen geplant. Details wurden zunächst nicht bekannt. Auch will VW unter der Submarke «We Share» ein rein elektrisches Carsharing-Angebot an den Start bringen.

Ryanair legt Tarifstreit mit irischen Piloten bei

DUBLIN (dpa) - Die Billigairline Ryanair hat sich mit der Gewerkschaft Forsa im Streit um Arbeitsbedingungen für irische Piloten geeinigt.



Das teilten beide Seiten am Donnerstag mit. Details wurden zunächst nicht bekannt. Zuerst sollten die Piloten über den Kompromiss abstimmen. Erst danach soll das Ergebnis der Verhandlungen dem Ryanair-Vorstand vorgelegt werden. Gestritten wurde über Urlaub, Stationierungen und Aufstiegsmöglichkeiten. In Irland hatte das zu fünf Streiktagen von 100 der rund 350 in dem Land stationierten Ryanair-Piloten geführt. Auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern liegt Ryanair mit seinen Piloten im Clinch. Die deutsche Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) erklärte auf Anfrage, sie wolle das Ergebnis zunächst analysieren.

Verhandlungen über Karstadt-Kaufhof-Fusion nähern sich Zielgeraden

DÜSSELDORF/NEW YORK (dpa) - Die Verhandlungen über eine Fusion der Warenhauskonzerne Karstadt und Kaufhof nähern sich der Zielgeraden.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur könnten die Verträge zwischen dem kanadischen Kaufhof-Mutterkonzern Hudsons's Bay Company (HBC) und der Signa-Gruppe von Karstadt-Eigentümer René Benko bereits im September unterzeichnet werden. Signa soll demnach 50,1 Prozent des Gemeinschaftsunternehmens und damit auch die Führung des neuen Warenhausriesen übernehmen. In das neue Gemeinschaftsunternehmen sollen nicht nur Anteile an Kaufhof, sondern auch die von HBC in den Niederlanden gegründete neue Warenhauskette Hudson's Bay und der europäische Ableger der Outlet-Kette Saks Off 5th einfließen. Beide gelten als wenig erfolgreich.

IFA sieht sich kurz vor Start auf Wachstumskurs

BERLIN (dpa) - Die IFA in Berlin ist kurz vor dem Start ausgebucht. Ab dem 31. August zeigen große und kleine Aussteller zahlreiche Neuheiten und technische Innovationen.



Zu den Trends gehören neben TV-Techniken wie UHD und OLED auch das Streamen von Medieninhalten, Künstliche Intelligenz, das autonome Fahren sowie die Sprachsteuerung von Geräten. «Ich bin mir sicher, dass die Sprachsteuerung in diesem Jahr ihren Durchbruch in der Unterhaltungselektronik erleben wird», sagte Hans-Joachim Kamp, Vorstandsvorsitzender der Ausrichterin gfu, am Donnerstag in Berlin. Mit zahlreichen Formaten will die Messe der innovativen Vielfalt der Branche gerecht werden. Die IFA Next bietet erneut Platz für Technologie- und Innovations-Präsentationen etwa von Künstlicher Intelligenz und Spracherkennung in einer Halle.

Dax bewegt sich kaum

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat sich am Donnerstag kaum von der Stelle bewegt und sich mit dem Sprung über 12.400 Punkte erneut schwer getan.



Am Vormittag lugte der Leitindex kurz darüber, am Nachmittag notierte er bei 12.388,09 Punkten und plus 0,02 Prozent praktisch unverändert. Im MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gab es Gewinne von 0,41 Prozent auf 26.791,41 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 1,02 Prozent auf 2966,36 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,12 Prozent. Für den Euro ging es etwas nach unten. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1579 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1616 Dollar festgesetzt.