Nachrichten aus der Wirtschaft

Written by: Redaktion DER FARANG | 21/08/2018

Arbeitnehmer im Osten arbeiten weiter länger als im Westen

BERLIN (dpa) - Beschäftigte in Ostdeutschland arbeiten weiterhin länger als im Westen - und verdienen weniger.



Im vergangenen Jahr leisteten Arbeitnehmer in den alten Bundesländern im Schnitt 1.279 Arbeitsstunden. Im Osten mit Berlin waren es 1.346 Stunden, also 67 mehr. Wird Berlin dem Westen zugerechnet, sind es im Osten 75 Stunden mehr. Zugleich lagen die Jahres-Bruttolöhne je Arbeitnehmer im Westen mit 35 084 Euro um fast 5.000 Euro höher als in den neuen Ländern mit 30.172 Euro. Das ergeben Daten der Statistischen Ämter von Bund und Ländern, die die Linke-Bundestagsfraktion ausgewertet hat. Linke-Sozialexpertin Sabine Zimmermann sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Spaltung am Arbeitsmarkt halte auch mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Wende an.

BA-Chef: Flüchtlinge im Arbeitsmarkt gut integriert

NÜRNBERG (dpa) - Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat eine positive Zwischenbilanz bei der Integration von Flüchtlingen auf dem deutschen Arbeitsmarkt gezogen.



Die Erwartungen der BA seien knapp übertroffen worden, sagte BA-Vorstandschef Detlef Scheele der Deutschen Presse-Agentur. Jüngsten Zahlen zufolge hatten im Mai mehr als 300.000 Menschen aus den acht Haupt-Asylländern einen Job - und damit 103.000 mehr als im Vorjahresmonat. Sie kommen aus Syrien, Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan und Somalia. «Das läuft alles ganz gut», sagte Scheele. Die Flüchtlingssituation auf dem Arbeitsmarkt gebe keine Veranlassung, schwarz zu malen. 238.000 der Geflüchteten mit Job - und damit der Großteil - seien sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

Gamescom eröffnet - Branche hofft auf Förderungen durch Politik

KÖLN (dpa) - Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung der Games-Branche wird in Deutschland zunehmend in der Politik erkannt.



Zur Eröffnung der Spielemesse Gamescom in Köln begrüßten die Veranstalter am Dienstag erneut eine Reihe politischer Gästen. Die Messe sei ein «großartiges Aushängeschild für die Stadt», sagte die Kölner Bürgermeisterin Henriette Reker am Dienstag. Noch bis Samstag sollen digitale Spiele in den Messehallen wie auch verteilt in der Rhein-Metropole präsent und erlebbar sein. Auf solches Lob musste die Branche lange warten. Auch heute gelten digitale Spiele für manche Politiker noch immer als Nischenprodukte, ihre Inhalte als zweifelhaft. Seit Jahren wirbt die Branche für eine größere Anerkennung. Schließlich sei die Games-Branche auch ein wichtiger gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Faktor für den Standort Deutschland, betont der Branchenverband game.

Nabu: Kreuzfahrtindustrie macht bei Umweltschutz Fortschritte

HAMBURG (dpa) - Die deutschen Kreuzfahrtreedereien nehmen den oft immensen Abgas-Ausstoß ihrer Schiffe nach Einschätzung des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) inzwischen ernster.



Dies zeigt eine Auswertung, aus der sich Fortschritte bei der Reduzierung von Schadstoffen ergeben. Die «Aidanova» von Aida Cruises (Rostock) werde das erste Kreuzfahrtschiff weltweit sein, dass mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben werden kann, stellte der Nabu am Dienstag in Hamburg heraus. Daher schaffte es die Reederei im Umwelt-Ranking 2018 auf den ersten Platz. Der Branchenverband Clia kritisierte vor allem Aussagen zum Schweröleinsatz. Mit Dieselkraftstoff angetriebene Schiffe stoßen Schadstoffe aus - darunter Stickoxide, Schwefel und Rußpartikel.

Probleme bei Sauenhaltern: Jeder zweite will aufhören

OSNABRÜCK (dpa) - Jeder zweite Sauenhalter will einer aktuellen Erhebung zufolge aufgeben.



Die Gründe sind der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) zufolge hohe gesetzliche Auflagen und mangelnde Planungssicherheit. Laut einer am Dienstag in Osnabrück vorgestellten ISN-Mitgliederumfrage wollen 52,1 Prozent der 645 befragten Sauenhalter in den nächsten Jahren die Ferkelerzeugung aufgeben. Grundsätzlich habe die Umfrage ergeben: Je kleiner der Betrieb, desto eher wolle er aufgeben. Der am häufigsten genannte Grund sind demnach viele Auflagen (73,5 Prozent). Auch «fehlende Perspektive» (50,3 Prozent) und «gesellschaftliche Stimmung» (47,9 Prozent) sind Hauptgründe. Nur 22,3 Prozent nannten wirtschaftliche Gründe. Deutschlandweit sind 10 000 Schweinehalter ISN-Mitglieder.

Dax baut Erholung aus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach einem behäbigen Start hat der Dax am Dienstag rasch an Schwung gewonnen und seinen Kurszuwachs ausgebaut.



Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex 0,63 Prozent höher bei 12.409,51 Punkten. Er knüpfte damit an seine Erholung vom Montag an. Die Hoffnung auf die in dieser Woche geplanten Gespräche zwischen den USA und China im Handelskonflikt hatte den Dax bereits tags zuvor nach drei schwachen Wochen wieder angeschoben. Am Rentenmarkt kletterte die Umlaufrendite von 0,13 Prozent am Vortag auf 0,14 Prozent. Der Euro wurde über weite Strecken über 1,15 Dollar gehandelt, stand zuletzt aber mit 1,1495 Dollar wieder knapp darunter. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1420 (Freitag: 1,1391) US-Dollar festgesetzt.