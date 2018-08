Written by: Redaktion DER FARANG | 21/08/2018

EU feiert das Ende der Griechenland-Rettung

BRÜSSEL (dpa) - Nach acht Jahren Griechenland-Krise haben die Spitzen der Europäischen Union am Montag den Abschluss des letzten Rettungsprogramms gefeiert.



«Ihr habt es geschafft», twitterte EU-Ratspräsident Donald Tusk und gratulierte dem griechischen Volk. EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici sprach vom Ende einer existenziellen Krise für die Eurozone. In Athen fielen ursprünglich geplante Feiern allerdings aus. Deutsche Oppositionspolitiker äußerten sich düster zur Zukunft des überschuldeten Euro-Landes. Am Montag endete das 2015 aufgelegte Kreditprogramm des Euro-Rettungsschirms ESM - das dritte Hilfspaket für Athen seit 2010. Insgesamt flossen nach ESM-Angaben binnen acht Jahren 289 Milliarden Euro vergünstigter Kredite an Athen - im Gegenzug für drastische Reformen und Sozialkürzungen.

Maschinenbau-Export hält Kurs in handelspolitischen Stürmen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Deutschlands Maschinenbauer trotzen bislang internationalen Handelskonflikten.



Im ersten Halbjahr stiegen die Auslieferungen von Maschinen «Made in Germany» gegenüber dem starken Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent auf 86,7 Milliarden Euro, wie der Branchenverband VDMA am Montag in Frankfurt mitteilte. Die Androhung und Einführung von Zöllen oder Sanktionen, die auch Dritte treffen, verunsichere natürlich viele Investoren, erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. «Allerdings spiegelt sich das im Maschinenbau erst mit einer gewissen Verzögerung wider». Viele Kundenprojekte würden langfristig geplant und erteilte Aufträge hätten eine Durchlaufzeit von mehreren Monaten. Im starken ersten Halbjahr 2017 waren die Exporte nominal - also einschließlich Preissteigerungen - um 5,9 Prozent gestiegen.

Deutschland erzielt nach Ifo-Berechnungen erneut höchsten Überschuss

MÜNCHEN (dpa) - Seine Exportstärke wird Deutschland nach Berechnungen des Ifo-Instituts auch in diesem Jahr den weltgrößten Überschuss in der Leistungsbilanz bescheren.



Zwar dürfte der Überschuss auf 7,8 Prozent der Wirtschaftsleistung leicht sinken, nach 7,9 Prozent im vergangenen Jahr, teilte das Münchner Forschungsinstitut am Montag in München mit. Dennoch dürfte Deutschland mit erwarteten 299 Milliarden Dollar (264 Milliarden Euro) wie schon in den zwei Jahren zuvor das Land mit dem größten Leistungsbilanz-Überschuss werden. Hauptgrund sei der Warenhandel. Deutschland exportiert seit geraumer Zeit insgesamt mehr als es einführt. Das stößt bei Handelspartnern auf Kritik, insbesondere in den USA. Neben dem Austausch von Waren fließen in die Leistungsbilanz unter anderem auch Dienstleistungen und Einkommen aus Auslandsvermögen ein.

Bund unter Druck - Hilfe für Dürreversicherung gefordert

MÜNCHEN (dpa) - Angesichts der erwarteten Dürreschäden in Milliardenhöhe wächst der politische Druck auf den Bund, die Versicherung für die Bauern billiger zu machen.



Insbesondere Bayern verlangt von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) eine Ausweitung der Steuervorteile für die landwirtschaftliche Versicherung und finanzielle Unterstützung für die Beitragszahlungen. Diese wies derweil den Vorwurf zurück, der Bund lasse Bauern hängen. «Wir fordern vom Bund, dass er den Abschluss von Mehrgefahrenversicherungen unterstützt», sagte die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) der Deutschen Presse-Agentur. «Denn der Staat kann angesichts des Klimawandels nicht jedes Jahr das Risiko übernehmen und immense Summen als Schadensausgleich bereitstellen.»

Dax im Plus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Optimistische Anleger haben den Dax am Montag aus seiner jüngsten Schwäche befreit.



Der deutsche Leitindex stand am Nachmittag 1,04 Prozent höher bei 12.337,17 Punkten. Somit hellt sich nach drei schwachen Wochen in Folge das Bild wieder etwas auf. Allein in der Vorwoche war der Dax um 1,7 Prozent abgesackt, belastet durch den Kurseinbruch des Schwergewichts Bayer nach einem negativen US-Gerichtsurteil gegen die Tochter Monsanto. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann zuletzt 0,69 Prozent auf 26.560,06 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 1,50 Prozent auf 2.924,43 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,66 Prozent hoch. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,12 Prozent am Freitag auf 0,13 Prozent. Der Euro gab zeitweise bis unter 1,14 US-Dollar nach. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1418 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1391 Dollar festgesetzt.