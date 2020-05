Von: Redaktion DER FARANG | 03.05.20 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

«Judas»: Bolsonaro beschimpft ehemaligen Justizminister Moro

CURITIBA: Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat seinen ehemaligen Justizminister Sergio Moro öffentlich als «Judas» bezeichnet. «Der Judas, der heute aussagen wird, hat eingegriffen, damit nicht ermittelt wird?», schrieb der Rechtspopulist am Samstag auf Twitter. Er spielte damit auf den Messerangriff gegen seine Person im Wahlkampf 2018 an, für den die Bundespolizei einen Einzeltäter ausgemacht hatte.

Als Bolsonaro kurz nach seiner Wahl im Oktober 2018 den prominenten Untersuchungsrichter Moro in sein Kabinett holte, galt dies noch als Coup. Moro hatte die Ermittlungen zu dem größten Korruptionsskandal Lateinamerikas («Lava Jato») maßgeblich vorangetrieben. Im Jahr 2017 verurteilte er den linken Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, der in den Umfragen führte, in erster Instanz wegen Bestechlichkeit zu einer Freiheitsstrafe und machte damit den Weg für Bolsonaro frei. Inzwischen sind die Fronten zwischen den ehemals Verbündeten verhärtet. Moro sagte vor der Bundespolizei in Curitiba ab Samstagnachmittag (Ortszeit) acht Stunden lang zu seinen Vorwürfen gegen Bolsonaro aus. Der Minister hatte vor knapp einer Woche seinen Rücktritt erklärt, weil Bolsonaro den Chef der Bundespolizei und Vertrauten Moros, entlassen hatte. Moro warf Bolsonaro vor, illegal Einfluss auf die Bundespolizei nehmen zu wollen. Deren Untersuchungen könnten zwei politisch aktive Söhne Bolsonaros belasten.

Ein Richter am Obersten Gericht genehmigte darauf Ermittlungen gegen Bolsonaro, die theoretisch zu einem Amtsenthebungsverfahren führen könnten. Er hatte die Frist, in der Moro aussagen musste, zunächst auf 60 Tage angesetzt, verkürzte sie aber auf Antrag der Opposition auf fünf Tage. Unterstützer beider Seiten hatten sich seit dem Morgen vor dem Gebäude der Bundespolizei versammelt. Zwischen den beiden Gruppen kam es mehrfach zu Handgemengen, die Polizei griff ein.

Landeskriminalamt lässt europaweit nach Ex-RAF-Trio fahnden

HANNOVER: Nach drei früheren Mitgliedern der Rote Armee Fraktion (RAF) soll von Montag an in der gesamten Europäischen Union gefahndet werden. Einen entsprechenden Bericht des Magazins «Der Spiegel» bestätigte eine Sprecherin des niedersächsischen Landeskriminalamts am Freitag. Dem Bericht zufolge werden dazu Steckbriefe von Daniela Klette, Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg auf der EU-Fahndungswebsite eumostwanted.eu veröffentlicht.

«Die Skrupel- und Rücksichtslosigkeit, mit denen die Täter bei ihren Taten Menschenleben gefährdet haben, rechtfertigen die Aufnahme der Flüchtigen auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher Europas», sagte LKA-Chef Friedo de Vries dem «Spiegel». «Mit der Veröffentlichung im europäischen Raum und der damit verbundenen Aufmerksamkeit hoffen wir auf den entscheidenden Tipp.»

Das Trio gehört zur sogenannten dritten Generation der RAF. Die drei Gesuchten sollen für mehrere Morde verantwortlich sein - unter anderem an Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen (1989) und Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder (1991). Zudem sollen sie teils mit schwerer Waffengewalt vor allem in Norddeutschland Geldtransporter, Kassenbüros und Supermärkte überfallen haben.

​Nach Gefängnismeuterei in Venezuela: Amnesty fordert Untersuchung

CARACAS: Amnesty International hat Venezuela aufgefordert, einen Gefängnisaufstand mit Dutzenden Toten aufzuklären. «Die tödliche Antwort der Verantwortlichen muss untersucht und tiefgehend analysiert werden», schrieb Erika Guevara-Rosas, die Direktorin der Menschenrechtsorganisation für die Amerikas, am Samstag.

Mindestens 46 Menschen waren getötet worden, als eine Gruppe von Häftlingen im Gefängnis Los Llanos in Guanare im Bundesstaat Portuguesa einen Fluchtversuch startete. Mindestens 75 Insassen - Berichten zufolge auch der Gefängnisdirektor - waren verletzt worden. Diese Verbrechen dürften nicht ungestraft bleiben, sagte Amnesty weiter.

Im Krisenstaat Venezuela kommt es immer wieder zu blutigen Auseinandersetzungen in Gefängnissen. Viele Haftanstalten werden von bewaffneten Gangs kontrolliert. Vor einem Jahr kamen in einer völlig überfüllten Gefangenensammelstelle in Portuguesa bei Zusammenstößen zwischen Häftlingen und der Polizei 30 Menschen ums Leben.

Auch Insassen einer Haftanstalt in der brasilianischen Amazonas-Metropole Manaus rebellierten am Samstag und nahmen Wärter als Geiseln, 17 Menschen wurden verletzt. Einem Medienbericht zufolge lehnten sie sich gegen die schlechten Haftbedingungen auf. Im Mai vergangenen Jahres kamen bei einem Machtkampf unter Häftlingen in mehreren Gefängnissen in Manaus mehr als 50 Menschen zu Tode.

Staatsbeteiligung an Lufthansa absolute Ausnahme

BERLIN/FRANKFURT: Der Bund darf sich nach Auffassung des CDU-Wirtschaftsrates nur vorübergehend an der kriselnden Lufthansa beteiligen. «Die Hilfen des Staates sind für die schnelle Überwindung der Krisen vorgesehen», sagte der Generalsekretär des CDU-nahen Verbands, Wolfgang Steiger, der Deutschen Presse-Agentur. Direkte Staatsbeteiligungen kämen «nur als absolute Ausnahme infrage». Steiger betonte: «Diese müssen eine eng begrenzte Übergangslösung darstellen. Hier muss der Staat von Beginn an verdeutlichen, dass er die jeweiligen Unternehmensbeteiligungen nur krisenbedingt eingegangen ist und in absehbarer Zeit wieder aussteigen wird.»

Steiger warnte, die Politik dürfe sich auf diesem Wege keinen dauerhaften Einfluss auf Unternehmen sichern. «Die aktuelle Notlage darf nicht als Hebel benutzt werden, unsere Wirtschaftsordnung zu verändern.» Dies gelte umso mehr, als dass die Lufthansa «einzig und allein wegen der Corona-Krise und der danach verhängten staatlichen Maßnahmen in die schwierige Lage geraten» sei. «Wenn jetzt Teile der Bundesregierung diese Anfrage nutzen wollen, um sich erheblichen Staatseinfluss auf dieses Unternehmen zu sichern, ist das ein seltsames Gebaren aus der Politik», sagte Steiger.

Die Lufthansa verhandelt derzeit über Staatshilfen in Höhe von rund zehn Milliarden Euro. Im Gespräch ist dem Vernehmen nach, dass ein Teil davon als stille Beteiligung fließt und der Bund dafür gut 25 Prozent der Anteile erhält. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte allerdings einen größeren Einfluss des Staates auf das Unternehmen zuletzt abgelehnt.