Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Written by: Redaktion (dpa) | 25/04/2021 | Aktualisiert um: 15:45 | Überblick

Sportdirektor lobt Auftritt bei Turn-EM - Olympia-Ziel zwei Medaillen

BASEL: Sportdirektor Wolfgang Willam hat den Auftritt der deutschen Mannschaft bei den Turn-Europameisterschaften in Basel gelobt und zwei Medaillen als Ziel für die Olympischen Spiele in Tokio ausgegeben. Angesichts der Tatsache, dass eineinhalb Jahre die internationalen Wettkämpfe und Vergleiche gefehlt hätten, hätten sich die Turnerinnen und Turner bei der EM zum Teil sehr gut vorgestellt, sagte der scheidende Funktionär, der 1. Juli von Thomas Gutekunst abgelöst wird.

Die zwei Plätze fünf und sieben im Mehrkampf bei den Frauen durch Elisabeth Seitz und Kim Bui (beide Stuttgart) waren seiner Meinung nach «ein ganz herausragendes Ergebnis». Zudem belegte Seitz Platz sieben am Stufenbarren und Bui erreichte das Boden-Finale. «Das war auf der Turnerinnen-Seite eine ganz hervorragende Bilanz», sagte Willam.

Auch die Männer haben bei dem fünftägigen Championat in der Schweiz nach Ansicht des Sportdirektors nicht enttäuscht, auch wenn im Mehrkampf Lukas Dauser als 17. und Felix Remuta (beide Unterhaching) als 22. ihr Potenzial nicht ausgeschöpft haben. «Der Mehrkampf war natürlich noch mit sehr viel Reserven und sehr viel Luft nach oben», sagte Willam. Der Vorkampf der sechs Männer sei «auch sehr positiv zu bewerten». Andreas Toba (Hannover) am Reck und Dauser am Barren standen in Einzel-Finals.

Mit Blick auf Olympia urteilte der Sportdirektor, «dass wir nicht chancenlos sind». Ziel ist es, in Tokio sowohl bei Männern als auch bei Frauen je eine Medaille zu gewinnen und mit beiden Riegen ins Mannschaftsfinale zu kommen. «Das heißt, dass wir in der Qualifikation mindestens Platz acht belegen müssen, um in das Team-Finale einzuziehen. Und die Gerätespezialisten an der einen oder anderen Stelle wollen wir natürlich entsprechend platzieren.»

Ceferin zu Zuschauern bei EM: «Behörden vor Ort entscheiden»

MÜNCHEN: Trotz der Zusage der Gastgeber-Städte um München für EM-Partien vor Zuschauern sind nach Aussage von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin auch Spiele ohne Fans weiter denkbar. «Die Behörden vor Ort entscheiden vor den Spielen, ob Zuschauer zugelassen werden oder nicht», sagte der Chef der Europäischen Fußball-Union (UEFA) der «Welt am Sonntag». Ceferin bestritt, dass die UEFA von den Gastgeber-Städten Garantien für Spiele mit Fans gefordert habe. «Was wir wollen, ist die Zusage, dass Zuschauer kommen können, wenn die Situation es erlaubt», erklärte der 53 Jahre alte Slowene.

Die UEFA hatte München erst am Freitag als Mit-Gastgeber des Turniers in diesem Sommer bestätigt. Der Kontinentalverband hatte das Okay für die Spiele gegeben und dies in einer Mitteilung damit begründet, dass «die zuständigen Behörden die Durchführung aller vier Partien der UEFA EURO 2020 in München mit mindestens 14.500 Zuschauern genehmigt» hätten. Allerdings hatten unmittelbar danach etliche Politiker in Bund, Land und Stadt unterstrichen, dass es wegen der Corona-Unwägbarkeiten eben keine fixe Zusage für Zuschauer gebe.

Es werde nur Zuschauer in den EM-Stadien geben, wenn die Situation in der Corona-Pandemie dies zulasse, sagte Ceferin. «Sie glauben doch nicht, dass wir auf Zuschauer bestehen, wenn die Situation vor Ort es im Sommer nicht zulässt», sagte er. Tests, Hygienekonzepte und Impfungen stimmten ihn jedoch optimistisch. Er hoffe, das Turnier werde «das Comeback des Fußballs, wie wir ihn kennen, und hoffentlich auch das Comeback des normalen Lebens», sagte der UEFA-Präsident.

Darauf hofft auch der DFB-Organisationschef für die Münchner Partien, Philipp Lahm. «Jeder würde sich wünschen, dass Zuschauer im Stadion wieder möglich sind. Ich glaube, dass uns das eine Art Normalität geben würde und auch ein wichtiger Schritt sein wird für andere Bereiche wie Gastronomie und Kultur», sagte Lahm im «Sportstudio» des ZDF. Einen Stichtag, wann über die Zulassung von Zuschauern bei den EM-Spielen in München entschieden werden soll, gebe es nicht: «Das hängt auch von den Regeln ab, die kurz vor dem Turnier herrschen.»

FC Bayern verpasst Titelentscheidung - BVB siegt in Wolfsburg

BERLIN: Der FC Bayern hat seine erste Chance auf den frühzeitigen Titelgewinn in der Fußball-Bundesliga vergeben. Die Münchner unterlagen am Samstag am 31. Spieltag überraschend mit 1:2 (0:2) beim abstiegsbedrohten FSV Mainz 05. Verfolger RB Leipzig kann den Rückstand auf den Rekordmeister am Sonntag mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart auf sieben Zähler verringern. Im Rennen um die Champions League erkämpfte sich Borussia Dortmund in Unterzahl einen wichtigen 2:0 (1:0)-Erfolg beim VfL Wolfsburg und rückte als Fünfter bis auf zwei Zähler an die Niedersachsen auf Rang drei heran. Für den SV Werder Bremen wird die Lage im Abstiegskampf dagegen immer bedrohlicher. Die Norddeutschen unterlagen mit 1:3 (0:0) beim 1. FC Union Berlin und kassierten die siebte Liga-Niederlage in Serie. Der SC Freiburg und die TSG 1899 Hoffenheim trennten sich 1:1 (0:1).

1:3 bei Bayer: Rückschlag für Frankfurt im Kampf um Champions League

LEVERKUSEN: Eintracht Frankfurt hat im Kampf um die Champions League eine Niederlage bei Bayer Leverkusen hinnehmen müssen. Die Hessen verloren am Samstag mit 1:3 (0:0) und haben als Tabellenvierter jetzt nur noch einen Punkt Vorsprung auf Borussia Dortmund. Der BVB hatte sich zuvor beim VfL Wolfsburg mit 2:0 (1:0) durchgesetzt. Leon Bailey (70. Minute), Lucas Alario (80.) und Kerem Demirbay (90.+1) trafen zum dritten Sieg im fünften Spiel unter Trainer Hannes Wolf. Der Treffer von André Silva zum 1:2 kam für die Gäste zu spät (90.+1). Die Leverkusener liegen mit 50 Punkten auf Platz sechs in der Fußball-Bundesliga und haben drei Spieltage vor Schluss zumindest noch theoretische Chancen auf die Königsklasse.

Ringer Popp gewinnt EM-Bronze - Drei Teamkollegen verpassen Medaille

WARSCHAU: Bei der Ringer-Europameisterschaft in Warschau hat Schwergewichtler Eduard Popp die Bronzemedaille gewonnen. Der 29-Jährige holte sein erstes Edelmetall bei einem Großereignis und bescherte dem Deutschen Ringer-Bund (DRB) die dritte EM-Medaille in Polen. Im kleinen Finale setzte sich der Griechisch-Römisch-Ringer am Samstag gegen Alexander Tschernetski aus der Ukraine mit 2:1 durch. Drei Deutsche verloren dagegen ihre Bronze-Duelle. Der Olympia-Dritte Denis Kudla zog in der Klasse bis 87 Kilogramm gegen Dschan Belenjuk knapp den Kürzeren; beim 1:1 gewann der Ukrainer, weil er den letzten Punkt holte. Deutlicher waren die Niederlagen von Fabian Schmitt (-55 kg) gegen Eldaniz Azizli aus Aserbaidschan (0:8) und Michael Widmayer (-77 kg) gegen den Kroaten Antonio Kamanjasevic (1:5).

Adler Mannheim zittern sich ins DEL-Halbfinale - Auch Berlin weiter

MANNHEIM: Die Adler Mannheim mit einem Comeback-Sieg und die Eisbären Berlin haben ein überraschend frühes Aus im Playoff-Viertelfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft doch noch vermieden. Insbesondere Topfavorit Mannheim musste am Samstag im entscheidenden dritten Spiel gegen die Straubing Tigers lange zittern, ehe der 4:3 (0:2, 0:1, 3:0)-Erfolg nach Verlängerung feststand. Die Mannheimer sahen schon wie der sichere Verlierer aus, machten in den letzten zehn Minuten der regulären Spielzeit aber ein 0:3 wett. Die Berliner entschieden dank eines 5:3 (0:2, 4:1, 1:0) die Best-of-Three-Serie gegen die Iserlohn Roosters mit 2:1 für sich. Die Grizzlys Wolfsburg schafften mit einem 3:2 (0:1, 1:1, 0:1) nach Verlängerung bei den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven das Weiterkommen. Bremerhaven hatte sich dabei erst drei Sekunden vor dem Ende in die Verlängerung gerettet.

Nur Remis gegen Betis Sevilla: Real verpasst Anschluss an Atlético

MADRID: Titelverteidiger Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft den Druck auf Tabellenführer Atlético Madrid nicht erhöhen können. Die Königlichen, die weiter auf den angeschlagenen Nationalspieler Toni Kroos verzichten mussten, kamen am Samstagabend nicht über ein 0:0 gegen den Tabellensechsten Real Betis Sevilla hinaus. Wenige Tage vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea am Dienstag blieb Real damit zunächst Tabellenzweiter hinter Stadtrivale Atlético. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone muss am Sonntagabend bei Athletic Bilbao antreten und kann ihren Vorsprung dann auf fünf Zähler ausbauen. Reals Erzrivale FC Barcelona tritt am Nachmittag beim FC Villarreal an und kann mit einem Sieg nach Punkten mit den Königlichen gleichziehen. Barça hat zudem ein Spiel weniger bestritten.

Ludwigsburger Basketballer vor Gewinn der Vorrunden-Meisterschaft

GIEßEN: Die MHP Riesen Ludwigsburg stehen in der Basketball-Bundesliga vor der Vorrunden-Meisterschaft. Die Mannschaft von Trainer John Patrick gewann am Samstag bei den Jobstairs Gießen 46ers mit 89:80 (48:27) und führt die Liga fünf Partien vor Ende der regulären Saison mit 27:2-Siegen souverän vor Meister Alba Berlin (23:6) an. Gießen (6:24) droht dagegen als Tabellenvorletzter der Abstieg. Dank eines starken vierten Viertels (32:14) gewann ratiopharm Ulm bei den EWE Baskets Oldenburg mit 93:75 (41:41). Beide Clubs haben sich bereits für die Playoffs qualifizieren können. Dem Tabellenletzten Rasta Vechta droht nach dem 81:98 (37:45) bei den Hakro Merlins Crailsheim der Abstieg. Durch die 25. Saison-Niederlage beim Tabellenfünften haben die Niedersachsen vier Spiele vor Ende der Saison drei Siege Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz.

Drei Monate vor Tokio: Speerwerfer Vetter mit Weltjahresbestleistung

OFFENBURG: Drei Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio ist dem ehemaligen Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter eine Weltjahresbestleistung gelungen. Der 28-Jährige warf am Samstag bei einem Wettkampf an seiner Trainingsstätte in Offenburg 91,50 Meter weit und knackte damit als erster Athlet in diesem Jahr die 90-Meter-Marke, wie der europäische Leichtathletik-Verband mitteilte. «91,50 Meter! Der Geschmack einer neuen Weltjahresbestleistung», schrieb Vetter auf Twitter zu einem Bild, das ihn mit einem Bier in der Hand in einem Eisbecken zeigt.

Der Weltmeister von 2017 gilt als aussichtsreicher Medaillen-Kandidat bei den Olympischen Spielen in Tokio in diesem Jahr. Der Offenburger hatte im September 2020 mit 97,76 Metern die zweitbeste jemals erzielte Weite geworfen. Den Weltrekord des Tschechen Jan Zelezny hatte er damals nur um 72 Zentimeter verfehlt. In Tokio strebt Vetter die Goldmedaille an. «Dann wird mein Ziel Olympiasieg sein, das ist ganz klar definiert», hatte er Ende des vergangenen Jahres gesagt.

Paris Saint-Germain übernimmt Tabellenführung - Sorgen um Mbappé

METZ: Mit zwei Toren von Kylian Mbappé ist der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain an die Spitze der Ligue 1 gestürmt. Der Starstürmer traf am Samstag beim 3:1 (1:0)-Sieg beim FC Metz in der 4. und 59. Minute, den weiteren PSG-Treffer erzielte Mauro Icardi (89.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich für den Gastgeber im Stade Saint-Symphorien hatte Fabien Centonze (46.) erzielt. Doppel-Torschütze Mbappé musste in der Schlussphase der Partie angeschlagen ausgewechselt werden (87.), für ihn kam Julian Draxler. «Er hat einen Schlag abbekommen, aber wir denken, dass es nichts Schlimmes ist», sagte Trainer Mauricio Pochettino, auch mit Blick auf das anstehende Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Manchester City am Mittwoch. «Er war ganz ruhig, auch wenn so eine Verletzung immer schmerzhaft ist», ergänzte der Coach. Er gehe aber nicht davon aus, dass Mbappés Einsatz in Gefahr sein könnte.

Wimbledonsiegerin Halep scheitert im Tennis-Halbfinale von Stuttgart

STUTTGART: Die rumänische Wimbledonsiegerin Simona Halep ist im Halbfinale des Tennis-Turniers in Stuttgart ausgeschieden. Die Weltranglisten-Dritte verlor am Samstag gegen die an Position fünf gesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus überraschend glatt mit 3:6, 2:6 und verpasste damit den erhofften Einzug ins Endspiel. Im Finale fordert Sabalenka am Sonntag die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien heraus, die sich zuvor mit 4:6, 7:6 (7:5), 6:2 gegen die Weltranglisten-Fünfte Jelina Switolina aus der Ukraine behauptet hatte. Von acht Deutschen hatte es keine bis ins Viertelfinale der mit 456.073 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung geschafft.

FC Watford kehrt in die englische Premier League zurück

WATFORD: Der FC Watford hat den Wiederaufstieg in die englische Premier League geschafft. Nach dem 1:0-Erfolg am Samstag über den FC Millwall kann die Mannschaft des spanischen Fußball-Trainers Xisco Munoz zwei Spieltage vor dem Saisonende nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze verdrängt werden. Neben Watford hatte bereits Norwich City mit dem deutschen Trainer Daniel Farke die Rückkehr in die höchste englische Spielklasse geschafft.