Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Austrian Open: Für Golfer Kieffer und Kaymer reicht es nicht zum Sieg

ATZENBRUGG: Die deutschen Golfprofis Maximilian Kieffer und Martin Kaymer und den Sieg bei der Austrian Open knapp verpasst. Der US-Amerikaner John Catlin sicherte sich am Sonntag im Diamond Country Club in der Nähe von Wien im Stechen gegen Kieffer den Titel. Nach vier Runden hatten die beiden Golfprofis mit jeweils 274 Schlägen an der Spitze gelegen, so dass ein Playoff um den Sieg nötig war. Deutschlands Top-Golfer Kaymer beendete das Turnier mit 277 Schlägen auf dem dritten Platz.

Für Kieffer reichte es trotz einer starken 66er-Finalrunde in seinem 216. Turnier auf der European Tour nicht zum Premierensieg. Im Stechen am fünften Extra-Loch landeten gleich drei Bälle des Düsseldorfers im Wasser. Catlin behielt die Nerven besser im Griff und machte seinen dritten Tour-Erfolg perfekt. Kieffer hatte schon einmal den Sieg im Stechen verspielt: 2013 unterlag er bei der Open de Espana am neunten Extra-Loch gegen den Franzosen Raphael Jacquelin.

Kaymer, der als Spitzenreiter in den Schlusstag gestartet war, fiel nach einer 70er-Runde auf dem Par-72-Kurs auf den dritten Rang zurück. Der 36-Jährige aus Mettmann wartet damit weiter seit fast sieben Jahren auf einen Turniererfolg. Im Juni 2014 hatte er zuletzt bei der US Open triumphiert. Der bis dato letzte Sieg eines deutschen Golfprofis auf der Europa-Tour war dem Ratinger Marcel Siem im November 2014 in Shanghai gelungen.

Young Boys Bern sieben Spieltage vor Ende Schweizer Fußball-Meister

BERN: Gianluca Gaudino ist mit Young Boys Bern vorzeitig Schweizer Fußball-Meister. Auch ohne den Sohn des früheren deutschen Nationalspielers Maurizio Gaudino gewann der Spitzenreiter der Super League am Sonntag sein Heimspiel gegen den FC Lugano mit 3:0 (1:0) und ist mit 66 Punkten bereits sieben Spieltage vor Saisonschluss nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Verfolger FC Basel hat mit 42 Punkten 24 Zähler Rückstand.

Für die Berner war es der vierte Meistertitel in Serie und der 15. insgesamt. Alle drei Treffer gegen Lugano erzielte Stürmer Jean-Pierre Nsame (39./68./76.). Der 24-jährige Gaudino gehörte ebenso nicht zum Aufgebot für die Partie wie der gesperrte ehemalige Hertha-Profi Fabian Lustenberger.

Ralf Schumacher: Gastspiel als Formel-1-Experte bei RTL

BERLIN: Ralf Schumacher wird für ein Gastspiel als Formel-1-Experte zu RTL zurückkehren. Der langjährige Grand-Prix-Fahrer wird nach Angaben des Kölner Senders vom Sonntag beim Großen Preis von Spanien am 9. Mai in Barcelona an der Seite von Moderator Florian König das Rennen analysieren. Der 45-Jährige hatte schon in der vergangenen Saison einige Male für RTL als Experte gearbeitet. Seit diesem Jahr ist der Bruder des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher vorwiegend beim Pay-TV-Sender Sky tätig.

Nachdem RTL im Vorjahr das Wettbieten um die Rechte gegen Sky verloren hatte, erwarb er vom Konkurrenten eine Sublizenz für vier Rennen. Nach der Übertragung des Grand Prix in Imola an diesem Sonntag und dem Rennen in Barcelona stehen Monza (12. September) und Sao Paulo (7. November) als weitere Saisonläufe im RTL-Programm. Die anderen 19 Übertragungen der wichtigsten Motorsport-Serie sind nur für Sky-Kunden zu sehen.

UEFA-Sitzung: Entscheidung über EM-Gastgeber und Europapokal-Reform

MONTREUX: Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union entscheidet an diesem Montag über die EM-Gastgeber und die Reform des Europapokals. In der Sitzung im schweizerischen Montreux (9.00 Uhr) soll geklärt werden, ob die bayerische Landeshauptstadt München auch ohne Garantie für die Durchführung der vier EM-Partien vor Zuschauern Co-Ausrichter bleiben darf. Neben München, wo die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppenphase spielen soll, sind Bilbao und Dublin die Wackelkandidaten. Neun Gastgeber haben die Zulassung zumindest einiger Zuschauer bereits garantiert.

Die tiefgreifende Reform des Europapokals muss dem Vernehmen nach nur noch abgesegnet werden. Ab 2024 soll die Champions League mit 36 statt 32 Teilnehmern in einem neuen Modus gespielt werden, was zu deutlich mehr Partien führt. Zwei der vier neuen Plätze sollen dabei nicht mehr wie bislang üblich aufgrund von Leistungen aus der vorigen Saison vergeben werden. Stattdessen sollen dafür die Platzierungen der Vereine in der UEFA-Fünfjahreswertung ausschlaggebend sein.

Formel-1-Pilot Verstappen gewinnt Imola-Chaos - Vettel mit Defekt

IMOLA: Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das chaotische Formel-1-Rennen von Imola gewonnen. Der Niederländer verwies am Sonntag beim zweiten Grand Prix des Jahres Lewis Hamilton auf den zweiten Platz. Der Mercedes-Mann schob sich nach einer imposanten Aufholjagd wenige Runden vor Schluss noch vor Lando Norris im McLaren, der Dritter wurde.

Verstappen feierte seinen elften Karrieresieg, Hamilton behielt aber mit nur einem Punkt mehr die WM-Führung. In dem Spektakel mit zwei Safety-Car-Phasen bei lange nasser Strecke musste Sebastian Vettel im Aston Martin wegen eines Getriebeschadens kurz vor dem Ende seinen Wagen in der Garage abstellen. Mick Schumacher landete nach einem frühen Front-Schaden an seinem Haas auf Rang 16.

Deutsche Judokas auch zum EM-Abschluss ohne Medaillen-Chance

LISSABON: Die deutschen Judokas haben bei der EM in Lissabon auch am letzten Tag die Finalkämpfe verpasst und die Titelkämpfe damit komplett ohne Medaille beendet. Die Mannschaft des Deutschen Judo-Bundes, die zum ersten großen internationalen Wettkampf im Olympia-Jahr ohne zahlreiche Top-Athleten angereist war, war an allen drei Wettkampftagen in Portugals Hauptstadt chancenlos.

Grieche Tsitsipas gewinnt Tennis-Turnier in Monte Carlo

MONTE CARLO: Stefanos Tsitsipas hat das Tennis-Turnier in Monte Carlo gewonnen. Der Grieche setzte sich am Sonntag im Endspiel der mit 2,46 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung gegen den Russen Andrej Rubljow mit 6:3, 6:3 durch und feierte damit seinen ersten Titel bei einem Event der Masters-1000-Serie. Rubljow hatte im Viertelfinale überraschend Rafael Nadal ausgeschaltet, der das Turnier in Monte Carlo in der Vergangenheit elf Mal hatte gewinnen können. Alexander Zverev war bereits im Achtelfinale gegen David Goffin aus Belgien ausgeschieden.

Wolfsburgs Frauen nutzen Bayern-Patzer und wahren Titelchance

WOLFSBURG: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben den Patzer des FC Bayern München genutzt und in der Bundesliga ihre Titelchance gewahrt. Das Team von Trainer Stephan Lerch setzte sich am 18. Spieltag am Sonntag mit 3:2 (2:1) gegen den SC Freiburg durch und verkürzte den Rückstand auf die Bayern-Frauen bei noch vier ausstehenden Partien auf zwei Zähler. Der bisher souveräne Spitzenreiter musste beim 2:3 am Samstag gegen die drittplatzierte TSG Hoffenheim trotz einer 2:0-Führung überraschend die erste Saisonniederlage einstecken. Das wohl entscheidende Spiel um die Meisterschaft findet am 9. Mai in Wolfsburg statt.

Vor UEFA-Beschluss: Bündnis europäischer Clubs will Superliga

BERLIN: Kurz vor dem Beschluss einer tiefgreifenden Reform für die Champions League baut ein Bündnis europäischer Clubs erneut die Drohkulisse einer Superliga auf. Nach dpa-Informationen verfolgen Vereine aus Italien, Spanien und England diesen Plan entgegen des für Montag geplanten Beschlusses der Europäischen Fußball-Union UEFA. Der englischen «Times» zufolge gehören Manchester United, der FC Liverpool, FC Arsenal und FC Chelsea sowie Tottenham Hotspur dazu. Der deutsche Rekordmeister FC Bayern soll nicht beteiligt sein - wie auch der französische Champion Paris Saint-Germain. Das UEFA-Exekutivkomitee will während seiner Sitzung am Montag die Aufstockung der Königsklasse von 32 auf 36 Teilnehmer und die Einführung eines neuen Modus beschließen.

Bochum sieben Punkte vor Rang drei - Heidenheim jetzt schon Vierter

BOCHUM: Der VfL Bochum hat bei der erhofften Rückkehr in die Fußball-Bundesliga einen spektakulären und ganz wichtigen Sieg errungen. Die Westfalen (57 Punkte) bezwangen Hannover 96 mit 4:3 (2:1) und haben fünf Spieltage vor dem Saisonende bei einer mehr ausgetragenen Partie bereits sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Derweil mischt der letztjährige Relegationsteilnehmer 1. FC Heidenheim (48) als Vierter wieder mit im Aufstiegsrennen. Das Team von Trainer Frank Schmidt holte beim 3:0 (2:0) bei Jahn Regensburg den siebten Sieg aus den jüngsten neun Spielen. Auch Fortuna Düsseldorf (46) wahrte durch einen 3:0 (1:0)-Sieg beim Drittletzten VfL Osnabrück seine Restchance im Aufstiegsrennen.

Leipzig-Coach Nagelsmann zu Bayern-Spekulationen: «Kein neuer Stand»

LEIPZIG: Nach dem angekündigten Abschied von Bayern-Trainer Hansi Flick hat Nachfolge-Favorit Julian Nagelsmann ein klares Bekenntnis zu Fußball-Bundesligist RB Leipzig vermieden. «Es gibt keinen neuen Stand. Es gibt und gab keine Gespräche und auch kein Angebot», sagte Nagelsmann am Sonntag. Angesprochen auf ein festes Bekenntnis zu Leipzig, meinte der 33-Jährige: «Ich habe mehrfach auf meinen Vertrag hingewiesen und darauf hingewiesen, dass es keine Streitigkeiten gibt.» Nagelsmann steht bei RB noch bis 2023 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel besitzt er nicht.

FC Bayern «missbilligt» Flicks öffentlichen Abschiedswunsch

MÜNCHEN: Die Führung des FC Bayern hat verärgert auf die öffentliche Abschiedsankündigung von Trainer Hansi Flick reagiert. «Der FC Bayern missbilligt die nun erfolgte einseitige Kommunikation durch Hansi Flick und wird die Gespräche wie vereinbart nach dem Spiel in Mainz fortsetzen», teilte der Vorstand des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Sonntag mit. Coach Flick hatte am Samstag nach dem Bundesliga-Spiel in Wolfsburg öffentlich gemacht, dass er die Münchner gebeten habe, seinen noch bis Mitte 2023 laufenden Vertrag nach dieser Saison aufzulösen.

Wellbrock schwimmt Weltjahresbestzeit über 1500 Meter Freistil

BERLIN: Freistilschwimmer Florian Wellbrock hat die Weltjahresbestzeit über 1500 Meter aufgestellt und damit seine gute Form im Olympia-Jahr untermauert. Der 23-Jährige schlug am Sonntag bei der finalen Qualifikation für die Sommerspiele nach 14:36,45 Minuten an. Er war damit fast vier Sekunden schneller als der Italiener Gregorio Paltrinieri bei seiner bisherigen Bestmarke 2021. Seinen eigenen deutschen Rekord verpasste Wellbrock in Berlin um 30 Hundertstelsekunden.

Formel-1-Rennen von Imola nach Crash unterbrochen

IMOLA: Das chaotische Formel-1-Rennen von Imola ist nach einem Crash vorerst unterbrochen worden.

Nach einem Unfall zwischen Mercedes-Mann Valtteri Bottas und George Russell im Williams in der 32. Runde des Grand Prix der Emilia Romagna lagen Trümmerteile auf der Strecke. Bottas und Russell konnten am Sonntag selbstständig aus ihren Autos aussteigen. Das Safety Car kam danach auf den Kurs. Die Trümmerteile mussten weggeräumt werden, die anderen Autos kehrten unterdessen in die Boxengasse zurück.

Motorrad-WM: Quartararo gewinnt bei Marquez-Comeback - Schrötter 10.

PORTIMAO/PORTUGAL: Der deutsche Motorradpilot Marcel Schrötter ist beim Europa-Auftakt der Moto2-WM in Portugal in die Top Ten gerast. Etwas mehr als 15 Sekunden trennten den Landsberger am Sonntag nach 23 Runden als Zehnten von Sieger Raul Fernandez aus Spanien. Der als WM-Spitzenreiter nach Portimao gekommene Brite Sam Lowes stürzte bereits in der ersten Kurve. Der Australier Remy Gardner übernahm mit Platz drei die Führung in der WM-Fahrerwertung.

Von Startplatz 16 aus machte Schrötter beim Grand Prix von Portugal einige Positionen gut, der Deutsche profitierte allerdings auch von einigen Ausfällen. In der Gesamtwertung verbesserte sich der 28-Jährige um vier Positionen und ist nach drei Rennen WM-Zehnter.

Zuvor hatte der Franzose Fabio Quartararo hat mit seinem Sieg in Portimao die Führung in der MotoGP-Wertung übernommen. Komplettiert wurde das Podium beim ersten Europa-Rennen der Saison 2021 durch den Italiener Francesco Bagnaia und Titelverteidiger Joan Mir (Spanien).

Ex-Weltmeister Marc Marquez nahm am Wochenende erstmals nach 265 Tagen verletzungsbedingter Abwesenheit wegen eines Oberarmbruches wieder an einem MotoGP-Rennen teil und wurde Siebter. Vorjahressieger Miguel Oliveira aus Portugal kam nach einem Sturz nicht in die Punkteränge. Auch der bisher in der Gesamtwertung führende Franzose Johann Zarco und Fan-Liebling Valentino Rossi aus Italien stürzten.

Medien: Bach plant Japan-Reise im Mai - IOC: Besuch noch nicht fix

TOKIO: IOC-Chef Thomas Bach plant japanischen Medien zufolge eine weitere Japan-Reise vor den Olympischen Spielen in Tokio. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees werde am 17. Mai in Hiroshima an einer Zeremonie während des Fackellaufs teilnehmen, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo News. Am Folgetag sei ein Treffen mit Ministerpräsident Yoshihide Suga vorgesehen, hieß es unter Berufung auf informierte Kreise. Ein IOC-Sprecher sagte am Sonntag, es seien bislang noch keine Termine für einen Japan-Besuch von Bach fixiert. Der 67-Jährige war zuletzt im November nach Tokio gereist und hatte sich dort mit Suga und Vertretern des Organisationskomitees getroffen.

Schröder führt Lakers zum Sieg gegen NBA-Spitzenreiter Utah Jazz

LOS ANGELES: Dennis Schröder hat die Los Angeles Lakers zum 35. Saisonsieg in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA geführt. Der Braunschweiger war am Samstag (Ortszeit) dafür verantwortlich, dass der Meister sich beim 127:115 gegen die Utah Jazz in die Verlängerung rettete. Drei Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit verwandelte Schröder seinen Wurf zum Ausgleich. Insgesamt erzielte er 25 Punkte und verteilte acht Assists.

Regionalpräsident: DFB-Präsidium soll Keller «Loyalität erweisen»

FRANKFURT/MAIN: Auch der Präsident des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen unterstützt den Protestbrief an die DFB-Spitze. Er fordere das Präsidium des DFB dazu auf, «die unsägliche Angelegenheit nun endlich ohne Zeitverlust und ohne Ansehen der Personen zu Ende zu bringen und dem Präsidenten die geschuldete Loyalität zu erweisen», teilte FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski der Deutschen Presse-Agentur mit und ergänzte: «Ich betone ausdrücklich, dass Fritz Keller meine volle Unterstützung hat.» Der Protestbrief-Initiative habe er sich «vorbehaltlos angeschlossen.» Die Basis macht dem Deutschen Fußball-Bund in seiner Führungskrise mit dem Brief Druck.

Reuter zu Corona-Vorsicht beim FCA: «Sind schon fast in Quarantäne»

AUGSBURG: Der FC Augsburg fühlt sich vor dem Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga ausreichend geschützt gegen die Gefahr einer Corona-Infektion. Geschäftsführer Stefan Reuter sagte am Samstag auf die Frage, ob in den letzten Wochen noch eine völlige Isolation nötig sei, um die Meisterschaft sicher durchzubringen: «Wir sind schon fast in Quarantäne.» Sein Team sei am Sonntag zusammen und fahre dann am Montag mit dem Bus zum Auswärtsspiel nach Frankfurt. «Das sind Maßnahmen, mit denen wir versuchen, externe Kontakte zu vermeiden», erläuterte Reuter. Die Notwendigkeit, zusätzlich noch das ganze Team in eine isoliertes Hotel zu stecken, sehe er nicht.

Funkel «überrascht» und «traurig» wegen Reaktionen nach Interview

KÖLN: Friedhelm Funkel hat sich von den Reaktionen nach seinen Aussagen in einem Interview verwundert gezeigt. «Ich bin total überrascht, dass ich da so angegriffen wurde. Und das hat mich auch ein Stück weit traurig gemacht», sagte der Trainer des 1. FC Köln am Sonntagmorgen. «Sie haben eine enorme Schnelligkeit durch ihre, äh, ja, den ein oder anderen Ausdruck darf man ja nicht mehr sagen», hatte Funkel nach dem 0:3 bei Bayer Leverkusen in einem Sky-Interview gesagt und dann ergänzt: «Durch ihre Spieler, die halt so schnell sind.» In den sozialen Netzwerken sorgte dies für Diskussionen. «Wenn ich da missverstanden worden bin, tut es mir leid. Jeder, der mich kennt, weiß, wie ich bin», beteuerte Funkel: «Ich habe mit so vielen Spielern aus allen Kontinenten zusammengearbeitet und es hat mir immer Spaß gemacht.»

Hertha-Torwart Jarstein verlässt Krankenhaus - Schmidt dankt Ärzten

BERLIN: Hertha-Torwart Rune Jarstein hat nach seiner Corona-Infektion das Krankenhaus am Samstag wieder verlassen können. «Der Dank geht an alle Ärzte, die sich um ihn gekümmert haben», sagte der Geschäftsführer des Berliner Fußball-Bundesligisten, Carsten Schmidt, am Sonntag in der Sendung «Doppelpass» von Sport1. Der Corona-Ausbruch bei der Hertha hatte den Norweger am schwersten getroffen. Schmidt deutete schwerwiegende Symptome bei dem 36-Jährigen an. «Auch ihm geht es mittlerweile wieder besser. Er ist auf dem Weg der Besserung», hatte Sportdirektor Arne Friedrich am späten Samstagabend im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF gesagt. Bei den anderen mit dem Virus Sars-CoV-2 Infizierten - Trainer Pal Dardai, Co-Trainer Admir Hamzagic und Stürmer Dodi Lukebakio - seien schwächere Verläufe zu beobachten gewesen.

Formel 1 in Florida: Ab 2022 Grand Prix von Miami

MIAMI: Die Formel 1 fährt künftig auch in Miami. Wie die Königsklasse des Motorsports am Sonntag mitteilte, wird ab kommender Saison rund um das Hard Rock Stadium gefahren. Wann genau der Miami Grand Prix in Florida ausgetragen werden wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Das Rennen werde aber im zweiten Quartal 2022 stattfinden, kündigte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali an.

EM in München: BMI und Bayerische Staatskanzlei schreiben DFB

BERLIN: Das Bundesinnenministerium und die Bayerische Staatskanzlei haben der «Bild am Sonntag» zufolge schriftlich bekräftigt, dass es für die EM-Spiele in diesem Sommer in München keine feste Zusage für die Zulassung von Zuschauern geben werde. «Der DFB ist mit Bund und Land im ständigen, konstruktiven Austausch. Wir können den Eingang zweier Schreiben bestätigen und haben diese unverzüglich an die UEFA weitergeleitet», teilte der Verband am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, ohne zu den konkreten Inhalten Auskunft zu geben. «Trotz der herausfordernden pandemischen Entwicklung bleiben wir optimistisch, dass die UEFA mit München bei der EURO 2020 plant.»

Frankfurterin Steinruck siegt und holt Olympia-Ticket

ENSCHEDE: Die Frankfurterin Katharina Steinruck hat mit dem Sieg beim Marathon im niederländischen Enschede das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio geholt. In persönlicher Bestzeit in 2:25:59 Stunden siegte die 31-jährige deutsche Ex-Meisterin am Sonntag vor der Portugiesin Sara Moreira, die in 2:26:42 Stunden ins Ziel kam.

Die Berlinerin Rabea Schöneborn wurde in 2:27:03 Stunden Dritte, konnte damit aber ihre Zwillingsschwester Deborah (2:26:55) nicht mehr aus den Olympia-Ticketrängen verdrängen. Als Nummer eins wird Melat Kejeta das Tokio-Trio anführen. Die gebürtige Äthiopierin aus Kassel hatte 2019 in Berlin die Olympia-Norm mit 2:23:57 Stunden unterboten.

Bei den deutschen Männern konnte Tom Gröschel (TC Fiko Rostock) nicht mehr unter die besten drei deutschen Läufer rennen. Mit 2:12:45 Stunden verbesserte er seine persönliche Bestzeit auf dem Flughafen von Twente und erreichte Platz 18. Für Olympia sind demnach Amanal Petros (Wattenscheid), Richard Ringer (LC Rehlingen) und Hendrik Pfeiffer (Wattenscheid/2:10:18) qualifiziert. Der frühere deutsche Rekordhalter Arne Gabius (40) aus Stuttgart hatte vor einer Woche in Siena den Marathon und damit auch das Olympia-Vorhaben aufgegeben.

Nur zur Tokio-Vorbereitung nutzte Olympiasieger und Weltrekordler Eliud Kipchoge (Kenia) das Rennen, lief aber in 2:04:30 Stunden dennoch eine Weltjahresbestzeit. Zweiter wurde sein Landsmann Jonathan Korir (2:06:40).

Reiter bekräftigt: Keine Zuschauer-Garantie für EM

BERLIN: Die Stadt München kann der Europäischen Fußball-Union weiterhin keine Garantie für die Ausrichtung der vier EM-Spiele in diesem Sommer vor Zuschauern geben. «Es ist zum jetzigen Zeitpunkt schlicht nicht möglich, eine Aussage darüber zu treffen, ob es das Infektionsgeschehen im Juni zulässt, Zuschauer ins Stadion zu lassen oder nicht», sagte der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter der «Welt am Sonntag». Das UEFA-Exekutivkomitee trifft während einer Sitzung an diesem Montag (ab 9.00 Uhr) die Entscheidung, ob München dennoch Mit-Gastgeber des Turniers (11. Juni bis 11. Juli) bleiben darf.

Nach der aktuellen Infektionsschutzverordnung seien Veranstaltungen dieser Art mit Zuschauern nicht erlaubt. «Wir hoffen aber, dass sich die Pandemielage bis Juni entspannt und wir unter Einbeziehung zusätzlicher Hygienemaßnahmen und eventueller Teststrategien, wie von der UEFA angestrebt, wenigstens einen gewissen Prozentsatz der Plätze in der Allianz Arena für Zuschauer freigeben können», sagte Reiter.

Neun der zwölf EM-Gastgeber haben bereits die Öffnung von mindestens jeweils 25 Prozent der Stadionkapazität für Fans zugesichert. In Budapest könnte sogar vor vollen Rängen gespielt werden. «Ich kann nur sagen, dass es pandemiebedingt aktuell eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für Ungarn gibt und das Land als Hochrisikogebiet eingestuft ist. Insoweit darf man zumindest verwundert sein», sagte Reiter, der nicht über das mögliche Aus der Stadt München spekulieren wollte.

«Das Infektionsgeschehen im Juni wird als Grundlage darüber entscheiden, ob Zuschauer im Stadion sind und welche Veranstaltungen rund um die EM-Spiele stattfinden können oder nicht. Das ist momentan nicht vorauszusagen», sagte der SPD-Politiker. «Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir in München im Sommer vier EM-Spiele sehen werden.»

Rückenschwimmer Diener schwimmt zur Olympia-Norm

BERLIN: Rückenschwimmer Christian Diener hat am letzten Tag der Qualifikation die Norm für die Olympischen Spiele in Japan über 200 Meter ganz knapp geknackt. Der 27-Jährige schlug am Sonntag im Vorlauf in Berlin nach 1:56,99 Minuten an und war damit eine Hundertstelsekunde schneller als gefordert. Acht deutsche Schwimmerinnen und Schwimmer hatten sich bereits vor den Qualifikations-Wochen im April fest für die Sommerspiele qualifiziert. Zehn weitere hatten die notwendige Zeit in diesem Monat vor den Wettkämpfen am Sonntag geschafft.

Die Olympischen Spiele waren wegen der Coronavirus-Pandemie vom vergangenen in den kommenden Sommer verlegt worden. Sie sollen am 23. Juli in Tokio beginnen.

Teamchef Wolff: Mercedes wird Hamiltons «letztes Team» sein

IMOLA: Mercedes wird nach Überzeugung von Teamchef Toto Wolff das letzte Formel-1-Team von Weltmeister Lewis Hamilton sein. «Na klar wird das sein letztes Team sein. Es gibt ja keinen besseren Platz als bei Mercedes und wir wünschen auch, dass er bei uns weiterfährt», sagte Wolff am Rande des Grand Prix der Emilia Romagna in Imola. Hamilton (36) kam zur Saison 2013 als Nachfolger von Michael Schumacher zu den Silberpfeilen, hat aber nur noch einen Vertrag für diese Saison. «Die Symbiose zwischen uns ist gut und wir haben so viele Erfolge gemeinsam gefeiert, dass aus jetziger Sicht alles dafür spricht, dass wir auch gemeinsam weiter fahren.»

Wolff äußerte sich zudem zurückhaltend zu Spekulationen über den Nürburgring als möglichen Ersatzausrichter in dieser Corona-Notsaison. Wegen strenger Einreisebestimmungen und Quarantäne-Regeln gilt der Kanada-Grand-Prix Mitte Juni als fraglich. Als mögliche Ersatzstrecken gelten wieder der Traditionskurs in der Eifel und auch Istanbul. «Wir fahren sehr gerne in Deutschland, es ist unser Zuhause», sagte Wolff. Das «wäre super».

Den bisherigen Technikdirektor James Allison als seinen künftigen Nachfolger als Mercedes-Teamchef schloss Wolff aus. «Ich würde sagen, wenn man sich die Dinge ansieht, wäre er absolut in der Lage, Teamchef zu werden», befand Wolff. «Aber die Sache ist sehr einfach. Er sagte: 'Niemals würde ich das machen. Die Rolle des Teamchefs erfordert andere Fähigkeiten.'»

Wolff überdenkt schon seit geraumer Zeit seine Rolle bei den Silberpfeilen. Allison wiederum zieht sich aus dem Tagesgeschäft zurück und übernimmt ab dem 1. Juli die neu geschaffene Rolle des Chief Technical Officer. Neuer Technikdirektor wird dann der frühere Aerodynamikchef Mike Elliott.