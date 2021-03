Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Klebers Mavericks verlieren ersatzgeschwächt in der NBA

NEW ORLEANS: Die Dallas Mavericks haben die verletzungsbedingten Ausfälle ihrer Leistungsträger Luka Doncic und Kristaps Porzingis nicht kompensieren können und in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA die zweite Niederlage nacheinander kassiert. Beim 103:112 bei den New Orleans Pelicans kam Maximilian Kleber am Samstag (Ortszeit) auf 13 Punkte. Dallas liegt damit auf dem achten Platz im Westen. Moritz Wagner durfte sich dagegen bei seinem zweiten Spiel nach seinem Wechsel von den Washington Wizards zu den Boston Celtics über den zweiten Sieg freuen. Der Center erzielte bei Bostons 111:94-Sieg bei den Oklahoma City Thunder zwei Punkte.

NHL: Draisaitls drei Scorerpunkte reichen den Oilers nicht

TORONTO: Drei Scorerpunkte von Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl haben den Edmonton Oilers nicht für den 22. Saisonsieg in der nordamerikanischen Profiliga NHL genügt. Bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung bei den Toronto Maple Leafs führten die Oilers am Samstag (Ortszeit) bis acht Minuten vor dem Ende 3:1. Diesen Vorsprung gaben die Gäste aber noch aus der Hand. Nichts zu bejubeln gab es auch für Philipp Grubauer. Der Schlussmann aus Rosenheim zog im Spitzenspiel der West-Division mit den Colorado Avalanche gegen die Vegas Golden Knights mit 2:3 nach Verlängerung den Kürzeren.

Deußer gewinnt Höhepunkt der Turnierserie in Florida

WELLINGTON: Springreiter Daniel Deußer hat den Höhepunkt der mehrwöchigen Turnierserie in Wellington gewonnen. Der 39-Jährige setzte sich am Samstag (Ortszeit) bei der Veranstaltung im US-Bundesstaat Florida im höchstdotierten Großen Preis mit Tobago durch. Mit dem fehlerfreien Ritt im Stechen war der in Belgien lebende Hesse schneller als Daniel Bluman aus Israel mit Gemma und sicherte sich den Sieg in der mit 500.000 Dollar dotierten Prüfung. Auf Platz drei kam der Niederländer Harrie Smolders mit Bingo. Deußer ist bisher der erfolgreichste Reiter der Turnierserie, die am 4. April endet.

Schalke-Profi Matondo: Auf Instagram rassistisch beleidigt

STOKE-ON-TRENT: Fußball-Profi Rabbi Matondo hat dem sozialen Netzwerk Instagram vorgeworfen, «absolut nichts» gegen rassistische Äußerungen auf der Plattform zu tun. Der 20-Jährige teilte am Sonntag via Twitter ein Bild mit Beleidigungen gegen ihn auf Instagram. «Mein Insta würde jedoch gesperrt werden, wenn ich Ausschnitte von meinen Spielen posten würde... #Prioritäten», schrieb der im Winter vom Bundesligisten FC Schalke 04 an den englischen Club Stoke City verliehene Matondo auf Englisch. Schalke unterstützte den Profi gegen die Beleidigungen. Der Revierclub stehe hinter Matondo. Der walisische Nationalspieler war von Schalke bis zum Saisonende in die zweite englische Liga zu Stoke verliehen worden.

Corona-Fall in der Familie: VfL Wolfsburg ohne Alexandra Popp

WOLFSBURG: Die deutsche Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp wird ihrem Verein VfL Wolfsburg an diesem Sonntag aufgrund eines Corona-Falls in ihrem familiären Umfeld fehlen. Das gab der VfL kurz vor dem Anpfiff der Bundesliga-Partie beim SC Sand bekannt. «Es handelt sich um eine Vorsichtsmaßnahme», hieß es in der Mitteilung der Wolfsburgerinnen, denn der Corona-Test bei der 29-Jährigen selbst sei negativ ausgefallen. Sollte das auch für einen weiteren Test am Montag gelten, dürfte Popp am Mittwoch beim Champions-League-Rückspiel gegen den FC Chelsea in Budapest wieder für den deutschen Frauenfußball-Meister auflaufen.

Radteam Bora-hansgrohe darf auch bei Gent-Wevelgem nicht starten

YPRES: Die 83. Auflage des belgischen Radsport-Klassikers Gent-Wevelgem wird am heutigen Sonntag ohne den deutschen Bora-hansgrohe-Rennstall stattfinden. Wie das Team aus dem oberbayrischen Raubling kurz vor dem Start des 247 Kilometer langen Eintagesrennen von Ypres nach Wevelgem mitteilte, wurde durch einen Arzt für zwei Drittel der Mannschaft eine siebentägige Quarantäne aufgrund der belgischen Coronavirus-Richtlinien verhängt. Am Donnerstag war der britische Bora-Profi Matthew Walls vor dem E3-Preis von Harelbeke positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Team durfte daraufhin nicht bei dem Rennen starten.

Deutsche Skispringerinnen auf Rang drei - Kriznar gewinnt Weltcup

TSCHAIKOWSKI: Die Slowenin Nika Kriznar hat erstmals in ihrer Karriere den Gesamtweltcup der Skispringerinnen gewonnen. Der 21-Jährigen reichte am Sonntag im russischen Tschaikowski ein dritter Platz, um noch an Sara Takanashi vorbeizuziehen. Die Japanerin belegte nur Rang sieben. Der Wettbewerb wurde wegen schwieriger Windbedingungen nach nur einem Durchgang abgebrochen. Den Sieg sicherte sich die Österreicherin Marita Kramer mit einem Sprung auf sagenhafte 146,5 Meter. Katharina Althaus landete als beste Deutsche auf dem zehnten Rang. Kurz zuvor hatte die Oberstdorferin mit ihren Teamkolleginnen Platz drei im Mannschaftsspringen erreicht.

Aufwachprozess bei norwegischem Skispringer Tande eingeleitet

OSLO: Nach seinem schweren Sturz beim Skifliegen in Planica wird Skispringer Daniel André Tande langsam aus dem künstlichen Koma geholt. Der Aufwachprozess habe am Samstag begonnen, sei aber ein zeitaufwendiger Prozess, teilte der norwegische Skiverband am Sonntagvormittag mit. Der 27-Jährige werde weiterhin im Universitätskrankenhaus in Ljubljana behandelt, Norwegens Sportchef Clas Brede Braathen sei während des Aufwachvorgangs bei ihm. Tande war am Donnerstag im Probedurchgang heftig auf den Hang aufgeschlagen. Bei ihm wurden bislang ein Schlüsselbeinbruch und eine leichte Punktierung der Lunge diagnostiziert.

Geiger siegt im Einzel und mit dem Team beim Skifliegen in Planica

PLANICA: Karl Geiger hat den letzten Saison-Wettkampf der Skispringer gewonnen. Der Oberstdorfer setzte sich beim Skifliegen in Planica am Sonntag vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi und Teamkollege Markus Eisenbichler durch. Geiger flog am Sonntag in Slowenien 231 und 232,5 Meter weit. Kurz vor dem Einzelwettkampf hatten die deutschen Springer erstmals seit 21 Jahren einen Teamwettkampf im Weltcup beim Skifliegen gewonnen. Geiger, Eisenbichler, Pius Paschke und Constantin Schmid setzten sich vor Japan und Österreich durch.

Umfrage: Knapp die Hälfte der Deutschen für Impfung von Top-Sportlern

BERLIN: Fast die Hälfte der Bundesbürger spricht sich für eine Corona-Impfung der deutschen Sportler vor den beiden Top-Events dieses Sommers aus. Auf die Frage, ob alle Nationalspieler vor der Fußball-Europameisterschaft und alle Olympia-Teilnehmer vor den Sommerspielen in Tokio gegen das Coronavirus geimpft werden sollten, bejahten dies 46 Prozent der Deutschen in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur für beide Gruppen. Dass niemand aus diesem Kreis geimpft werden soll, halten nur 28 Prozent der Befragten für richtig. 19 Prozent waren unentschlossen. Nur ein sehr kleiner Teil sprach sich ausschließlich für eine Impfung der Fußballer (zwei Prozent) oder der Olympia-Teilnehmer (vier Prozent) aus.