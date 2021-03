Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Bericht: Ex-Nationalspielerin Kemme will Turbine-Präsidentin werden

POTSDAM: Die frühere Fußball-Nationalspielerin Tabea Kemme strebt einem Medienbericht zufolge das Präsidentenamt beim Bundesligisten Turbine Potsdam an. «Ich bin in Kontakt mit vielen Spielerinnen und Fanvertretern. Sie unterstützen mein Vorhaben. Mit meinem Team will ich Turbine voranbringen», sagte die 29-Jährige der «Bild am Sonntag». «Mein Ziel ist es, die Bedingungen im Verein zu professionalisieren. Im Scouting, der medizinischen Versorgung.» Sie wolle am 30. Mai bei der Mitgliederversammlung gegen den Präsidenten Rolf Kutzmutz antreten, hieß es weiter.

NBA: Lakers müssen auf unbestimmte Zeit auf LeBron James verzichten

LOS ANGELES: Die Los Angeles Lakers müssen in der NBA auf unbestimmte Zeit ohne Basketball-Superstar LeBron James auskommen. Das meldete der Meister am Samstag (Ortszeit) zwei Stunden nach der 94:99-Niederlage gegen die Atlanta Hawks. Grund für James' Ausfall ist ein verstauchter Knöchel. Dem 36-Jährigen war Gegenspieler Solomon Hill in sein rechtes Bein gefallen. Der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder hofft auf eine baldige Rückkehr. «Er wird sich in ein paar Tagen erholt haben. Ich mache mir keine Sorgen», sagte Schröder. In Anthony Davis fehlt den Lakers schon seit mehreren Wochen ein weiterer Leistungsträger.

Kreuzbandriss bei VfB-Profi Wamangituka

STUTTGART: Offensivspieler Silas Wamangituka hat sich einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und wird dem VfB Stuttgart monatelang fehlen. Diese schwere Verletzung vom 0:4 beim FC Bayern München ergab eine Untersuchung am Sonntag, wie der schwäbische Fußball-Bundesligist mitteilte. Der 21 Jahre alte Flügelspieler hatte sich am Samstag in einem Zweikampf mit David Alaba verletzt. Damit kann der Aufsteiger in dieser Saison nicht mehr auf einen seiner Leistungsträger zurückgreifen. Wamangituka erzielte in dieser Saison bislang elf Tore und war damit zweitbester Torschütze des VfB.

Zverev holt Titel beim Tennisturnier in Acapulco

ACAPULCO: Alexander Zverev hat das Tennisturnier in Acapulco gewonnen. Der 23 Jahre alte Hamburger setzte sich im Endspiel am Samstag (Ortszeit) mit 6:4, 7:6 (7:3) gegen den an Nummer eins gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas durch. Für den 14. Finalsieg seiner Karriere auf der ATP-Tour benötigte Zverev zwei Stunden und 17 Minuten Spielzeit. Bei der mit 1,2 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung in Mexiko blieb der derzeit beste deutsche Tennisspieler in allen Partien ohne Satzverlust. Im Duell mit Tsitsipas war es für Zverev der zweite Sieg im siebten Match. Das nächste Ziel für Zverev ist nun das Mastersturnier in Miami. Dort gehört der Weltranglisten-Siebte nach den Absagen von Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer zu den Top-Favoriten auf den Titel.

Bach: Ausschluss ausländischer Olympia-Fans «notwendig»

LAUSANNE: IOC-Präsident Thomas Bach hat nach dem Ausschluss ausländischer Zuschauer von den Sommerspielen in Tokio um Verständnis bei Athleten und deren Angehörigen geworben. «Wir fühlen mit ihnen, diese Situation tut mir leid. Ich hoffe, wir können auf ihr Verständnis zählen», sagte der 67-Jährige in einem vom Internationalen Olympischen Komitee verbreiteten Video-Interview. Zuvor hatten die japanischen Gastgeber entschieden, Ausländern wegen der Corona-Pandemie die Einreise zu den Tokio-Spielen zu verwehren. Davon sind auch Familien und Freunde der Olympia-Teilnehmer betroffen. «Wir akzeptieren das als notwendige Entscheidung im Interesse der Sicherheit», sagte Bach.

Japans Ministerpräsident: Olympia als Beweis für Sieg gegen Corona

TOKIO: Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga hat nach dem Ausschluss ausländischer Zuschauer das Festhalten an den Plänen für die Austragung der Olympischen Spiele in Tokio bekräftigt. Die Sommerspiele sollten «ein Beweis für den Sieg gegen das Coronavirus» werden, sagte Suga am Sonntag. Der Regierungschef versicherte erneut, alles unternehmen zu wollen, um eine weitere Welle von Neuinfektionen zu verhindern. Für Sonntag war die Aufhebung des Ausnahmezustands für die Region Tokio geplant, der Anfang Januar wegen der Corona-Pandemie ausgerufen worden war. «Wir dürfen nicht unvorsichtig werden», mahnte Suga. Es sei nun eine «extrem wichtige Zeit» im Kampf gegen das Virus. Die japanischen Olympia-Organisatoren hatten am Samstag verkündet, Fans aus dem Ausland die Einreise zu den Sommerspielen und den Paralympics verweigern zu wollen. Ticketinhaber sollen eine Rückerstattung der Kosten für die Eintrittskarten erhalten.

Bayern-Chef Rummenigge: Verbleib von Flick im Sommer «ist Fakt»

MÜNCHEN: Club-Chef Karl-Heinz Rummenigge hat einen Abgang von Hansi Flick nach dieser Saison und ein mögliches Engagement des Bayern-Coaches als Bundestrainer zu diesem Zeitpunkt erneut kategorisch ausgeschlossen. «Das hat nichts mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Das ist Fakt», sagte Rummenigge der «Welt am Sonntag». «Wir sind gut beraten, das zu Ende zu bringen, was wir vertraglich vereinbart haben. Das habe ich Hansi unmissverständlich mitgeteilt.» Dieser habe dies «professionell» aufgenommen. «Ich habe zu ihm ein gutes und entspanntes Verhältnis», sagte der 65 Jahre alte Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters.

Rangnick-Absage für FC Schalke definitiv - Keine Gespräche mehr

GELSENKIRCHEN: Ralf Rangnicks Absage an den abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten FC Schalke ist definitiv. Demnach wird das von Schalkes Aufsichtsratschef Jens Buchta für Montag angekündigte Gespräch mit Rangnicks Berater nicht mehr stattfinden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Rangnicks Umfeld. Hintergrund für die Absage Rangnicks, der beim Tabellenletzten Sportchef werden sollte, seien demnach «Indiskretionen beider Gruppen» auf Schalke. Zuletzt hatte eine Gruppe von Vertretern und Politik, der auch der frühere Schalker Profi Ingo Anderbrügge angehört, vehement Druck auf den Aufsichtsrat um Buchta ausgeübt und eine Rückkehr von Rangnick gefordert. Der 62-Jährige hatte die Königsblauen bereits zweimal trainiert. Der Aufsichtsrat war auch gewillt, Rangnick zu verpflichten. Am Donnerstag hatten sich unter anderem Buchta und Rangnicks Berater Marc Kosicke zu einem ersten Gespräch getroffen.

Neuseeländerin Robinson gewinnt Riesenslalom bei Weltcup-Finale

LENZERHEIDE: Skirennfahrerin Alice Robinson aus Neuseeland hat beim Weltcup-Finale in Lenzerheide den Riesenslalom gewonnen. Im letzten Damen-Rennen dieser Saison setzte sich die 19-Jährige am Sonntag vor US-Star Mikaela Shiffrin (+0,28 Sekunden) und der Slowenin Meta Hrovat (+0,48) durch. Robinson holte im zweiten Durchgang mehr als eine Sekunde auf Shiffrin und Hrovat auf und raste vom vierten Platz nach dem ersten Lauf noch nach ganz vorne. Die Teenagerin steht nun bei drei Erfolgen im Weltcup. Den Sieg in der Disziplinwertung hatte Marta Bassino aus Italien schon vor Lenzerheide sicher. Die Slowakin Petra Vlhova hatte am Samstag im Slalom den Triumph in der Weltcup-Gesamtwertung perfekt gemacht.

Österreich startet WM-Qualifikation mit 19 Deutschland-Legionären

WIEN: Österreichs Fußball-Nationaltrainer Franco Foda hat für das Auftaktmatch der WM-Qualifikation am Donnerstag in Schottland alle 19 ursprünglich vorgesehenen Deutschland-Legionäre berufen. Die Profis um David Alaba (FC Bayern München) und Marcel Sabitzer (RB Leipzig) hätten eigentlich nur in den Heimspielen gegen die Färöer (28. März) und Dänemark (31. März) zur Verfügung gestanden. Am Freitag strichen die deutschen Behörden Großbritannien aber von der Liste der Virusvarianten-Gebiete. Dadurch entfällt in Deutschland die Quarantänepflicht nach der Rückkehr und die Clubs sind zur Abstellung verpflichtet. Bayern-Trainer Hansi Flick hatte bereits am Samstagabend die Freigabe für Alaba bestätigt. Österreichs Teamchef Foda zeigte sich erfreut. «Unser großes Ziel ist die WM 2022, an dem wir alle gemeinsam arbeiten müssen. Nach der turbulenten Woche wollen wir jetzt den Fokus auf die sportliche Vorbereitung legen», sagte er.

Slalom-Fahrer Straßer verpasst Spitzenrang bei alpinem Saisonfinale

LENZERHEIDE: Linus Straßer hat zum Abschluss der alpinen Weltcup-Saison einen Spitzenplatz verpasst. Beim Slalom in Lenzerheide wurde der Münchner Skirennfahrer am Sonntag nur Neunter, weil er seinen fünften Platz nach dem ersten Lauf nicht halten konnte. Der Sieg in der Schweiz ging an den Österreicher Manuel Feller vor den Franzosen Clement Noel (+0,08 Sekunden) und Alexis Pinturault (+0,11). Straßer hatte 1,24 Sekunden Rückstand auf Feller.

Der nach dem ersten Lauf noch führende Österreicher Marco Schwarz wurde Sechster, hatte sich die Kristallkugel als Jahresbester der Disziplinwertung aber schon zuvor gesichert. Pinturault machte am Samstag im Riesenslalom den Triumph im Gesamtweltcup perfekt.