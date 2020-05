Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Bericht: Pläne für DFB-Pokal-Finale am 4. Juli

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund plant nach einem Bericht des Fachmagazins «Kicker» das Finale des DFB-Pokals für den 4. Juli. Die Halbfinals sollen demnach am 9. und 10. Juni ausgetragen werden. Der genannte Endspiel-Termin läge allerdings nach dem Ende einiger Verträge, die bis zum 30. Juni gelten. Neben Titelverteidiger FC Bayern sind noch Eintracht Frankfurt, Regionalligist 1. FC Saarbrücken sowie Bayer Leverkusen vertreten.

Bericht: Köln-Trio nun negativ auf Corona

Köln (dpa) - Die am vergangenen Freitag positiv auf Corona getesteten Profis des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln sind einem Medienbericht zufolge inzwischen negativ auf das Virus getestet worden. Sie müssen aber bis zum Ablauf der vorgeschriebenen zwei Wochen bis zum kommenden Donnerstag in Quarantäne bleiben, wie der «Kölner Stadt-Anzeiger» am Sonntag berichtete. Demnach habe es sowohl bei den beiden Spielern als auch bei dem betroffenen Betreuer bereits am Mittwoch - und damit sechs Tage nach den positiven Tests - negative Ergebnisse gegeben. Die Quarantäne kann jedoch nicht verkürzt werden, weil nach einem positiven Ergebnis 14 Tage zwingend vorgeschrieben sind. Der Rest des Teams der Rheinländer musste nicht in Quarantäne.

BVB-Manager Zorc sicher: «Alle wollen sehr gerne ihrem Job nachgehen»

DORTMUND: Borussia Dortmunds Manager Michael Zorc hat bei seinen Profis vor der Wiederaufnahme des Bundesliga-Spielbetriebs keine Sorgen, Bedenken oder Unlust verspürt. Das Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga biete «ein höchstmögliches Maß an Sicherheit», sagte Zorc den «Ruhr Nachrichten» (Montag): «Und auch die vielen Aufklärungsgespräche unserer medizinischen Abteilung mit einzelnen Profis sowie in Gruppen tragen sicher dazu bei, dass kein Spieler ein Problem darin sieht, seinem Beruf nachzugehen. Mein Eindruck ist: Alle BVB-Spieler wollen sehr gerne wieder ihrem Job nachgehen.» Laut DFL-Konzept dürfen die Spieler selbst entscheiden, ob sie nach Ende der Corona-Pause spielen wollen.

HSV einigt sich mit Fußballprofis auf Gehaltsverzicht

HAMBURG: Eine knappe Woche vor dem Re-Start der 2. Fußball-Bundesliga hat sich der Hamburger SV mit den Spielern und Trainern auf einen Gehaltsverzicht geeinigt. «Gemeinsam mit dem Mannschaftsrat und dem Trainerteam verständigte sich der Vorstand auf eine Mixtur aus Beiträgen von kollektiver Gehaltsreduktion und Prämien», teilte der Tabellendritte am Sonntagabend mit. Über die Höhe des Verzichts wurde nichts bekannt.

Williams-Fahrer Russell gewinnt virtuelles Formel-1-Rennen

BERLIN: Williams-Pilot George Russell hat zum ersten Mal ein Rennen in der virtuellen Formel-1-Serie gewonnen. Der 22 Jahre alte Brite siegte am Sonntag auf dem simulierten Kurs von Barcelona nach einem engen Duell mit seinem Ferrari-Rivalen Charles Leclerc. Bis kurz vor Schluss hatte es nach einem weiteren Sieg für Leclerc ausgesehen, nachdem Russell eine Zeitstrafe wegen verbotener Fahrweise kassiert hatte. Doch in der letzten der 33 Runden auf dem virtuellen Circuit de Catalunya erhielt auch der Ferrari-Fahrer eine Drei-Sekunden-Strafe und musste sich mit Rang zwei begnügen.

Deutsches Eishockey denkt wegen Corona über Vollvisier nach

München (dpa) - Im deutschen Eishockey gibt es in der Corona-Krise Überlegungen, künftig mit einem Vollvisier zu spielen. «Ein Vollvisier könnte uns helfen, eher in den Trainings- und Spielbetrieb zu kommen», sagte der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), Franz Reindl, am Sonntag bei Sky Sport News HD. Eishockeyspieler spielen ab dem 18. Geburtstag normalerweise nur mit einem Helm mit Augenschutz aus Plexiglas. Möglich wäre es, mit einem Plexiglas-Schutz das gesamte Gesicht zu verdecken.

Jens Lehmann folgt auf Klinsmann in Hertha-Aufsichtsrat

BERLIN: Der ehemalige Fußball-Nationaltorwart Jens Lehmann übernimmt den vakanten Platz von Jürgen Klinsmann im Aufsichtsrat von Bundesligist Hertha BSC. Das bestätigte ein Sprecher von Investor Lars Windhorst am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über die nächste überraschende Personalie bei den Berlinern berichtet. Der 50-jährige Lehmann soll sich im Aufsichtsrat um sportliche Belange kümmern. Ebenso neu in den Aufsichtsrat zieht demnach der Berater Marc Kosicke, zu dessen Klienten die Trainer Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann gehören.

Zusammenprall im Training: Wolfsburgs Gerhardt schwerer verletzt

WOLFSBURG: Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt vom VfL Wolfsburg hat sich am Wochenende beim Training des Fußball-Bundesligisten schwer verletzt. «Er hat sich bei einem Kopfball-Zusammenprall Gesichtsfrakturen zugezogen. Das ist ein großer Wermutstropfen», bestätigte Trainer Oliver Glasner am Sonntag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Gerhardt liegt aktuell im Krankenhaus. Ob der 26-Jährige operiert werden muss, was genau gebrochen ist und wie lange er möglicherweise ausfällt, soll am Montag bei weiteren Untersuchungen festgestellt werden.

Spanien: Fünf Fußball-Profi positiv auf Coronavirus getestet

MADRID: In der ersten und zweiten Fußball-Liga in Spanien sind fünf Profis positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei allen Infizierten sei Covid-19 aber asymptomatisch verlaufen und die Krankheit schon fast überwunden, teilte La Liga am Sonntag mit. In den nächsten Tagen werden die Spieler nach Liga-Angaben erneut getestet - wenn zwei Tests nacheinander negativ ausfallen, dürfen sie zusammen mit ihren Kollegen in den Vereinsanlagen trainieren.

Bergamos Gosens: Schauen ganz genau, wie es in Deutschland läuft

Bergamo (dpa) - Fußball-Profi Robin Gosens von Atalanta Bergamo ist mit Blick auf den Neustart der Bundesliga ein «bisschen neidisch». Auch er wolle nichts lieber als Fußball spielen. «Und in Deutschland darf es jetzt wieder losgehen. Dementsprechend gucken wir auch ganz genau hin, weil wir natürlich auch wissen, dass Deutschland jetzt ein Riesenbeispiel für alle anderen Ligen sein wird», sagte der 25 Jahre alte Verteidiger des italienischen Champions-League-Clubs bei «sportschau.de» (Sonntag). Nicht nur er würde hoffen, dass alles gut geht und «Italien vielleicht nachzieht, weil sie sehen, dass es ein gutes Konzept ist, das da ausgearbeitet wurde.»

Werder-Coach Kohfeldt kämpferisch: «Wir schaffen den Klassenerhalt»

BREMEN: Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt zeigt sich gut eine Woche vor dem geplanten ersten Bundesliga-Spiel seines Teams nach der Corona-Pause trotz der prekären sportlichen Situation optimistisch. «Wir haben in unseren Köpfen, dass wir den Klassenerhalt noch direkt schaffen», sagte der Coach des Tabellenvorletzten in einem Interview des «Weser-Kuriers» (Montag). «Und sonst schaffen wir es über die Relegation im Juli. Wie auch immer: Wir schaffen den Klassenerhalt!» Die Bremer haben aktuell vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, haben im Vergleich zur Konkurrenz aber noch ein Nachholspiel zu absolvieren.

Upamecano-Berater: «Verbleib in Leipzig ist eine Möglichkeit»

LEIPZIG: Der Berater von Dayot Upamecano hat den Verbleib des umworbenen Abwehrspielers bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig in Aussicht gestellt. «Wieso muss ihn ein Verein aufnehmen, der Vertrag läuft nicht aus. Ein Verbleib in Leipzig ist eine Möglichkeit», sagte Spielerberater Volker Struth am Sonntag im Sport1-«Doppelpass». «Aber wie ich bereits sagte, glaube ich nicht an große Transfers. Upamecano ist ein solcher. Dann ist die Aussage ja eigentlich getan.» Der Vertrag von Upamecano läuft 2021 aus.

DFB-Bosse Keller und Koch zu Amateurfußball: «Macht uns sehr stolz»

FRANKFURT/MAIN: DFB-Präsident Fritz Keller und Vizepräsident Rainer Koch haben sich lobend über die Rolle des Amateurfußballs in der derzeitigen Corona-Krise geäußert. In einem auf der Homepage des Verbandes veröffentlichten Schreiben hieß es von dem Duo am Sonntag: «Das Bild, das insbesondere der Amateurfußball in den vergangenen Tagen und Wochen abgegeben hat, macht uns sehr stolz.» Keller und Koch meinten damit «kleine und große Hilfsaktionen», «kleine und große Spenden» sowie die Bereitschaft, sich strikt an die derzeitigen Vorgaben von Politik und Gesundheitsämtern zu halten.

Lienen: Erhalt des Fußballs wichtig, nicht Champions-League-Titel

HAMBURG: Ewald Lienen vom Zweitligisten FC St. Pauli mahnt ein radikales Umdenken im Profifußball an. «Es ist nicht akzeptabel, immer weiter wachsen zu müssen», sagte der Technische Direktor der Hamburger am Sonntag in der TV-Sendung «Sky 90». «Es geht nicht darum, Champions-League-Sieger zu werden. Es geht darum, unseren Fußball zu erhalten.» Dabei sei der Solidaritätsgedanke entscheidend.

Rosberg zu Hamilton-Training: «Glaube nicht, dass Lewis das versteht»

BERLIN: Nico Rosberg hat zum intensiven Training von Sechsfach-Weltmeister Lewis Hamilton zur Vorbereitung auf einen Saisonstart in der Formel 1 bemerkenswerte Kommentare abgegeben. «Er setzt auf jeden Fall alles dran. Ich bin mir nur nicht sicher, ob er das versteht, wie der Körper sich innerhalb von fünf Monaten abbaut in Sachen Präzisionsgefühl und Fahrkönnen», sagte der Titelträger von 2016 dem Sender RTL, für den er auch als TV-Experte tätig ist.

DFL-Boss Seifert: Bundesliga-Fortsetzung ist «absoluter Notbetrieb»

FRANKFURT/MAIN: Für DFL-Geschäftsführer Christian Seifert wird die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga nicht mehr viel mit Normalität zu tun haben. «Zum einen wurde auch in der Presse oft kommuniziert: Die Bundesliga darf wieder spielen. Ich glaube, das entspricht nicht der Realität. Was Sie da sehen werden, ist ein absoluter Notbetrieb an Bundesliga», sagte Seifert am Samstagabend im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF. «Der Eindruck, der erweckt wurde, die Bundesliga wird jetzt wieder so sein wie vorher, das wird nicht so sein.»

Bericht: DFB erwägt neutrale Spielorte in der 3. Liga

LEIPZIG: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zieht für den Neustart der 3. Liga offenbar auch neutrale Spielorte in Betracht. Nach einem Bericht des «Kicker» will der Drittliga-Ausschuss bei Präsidium und Vorstand des Verbandes einen entsprechenden Antrag einreichen. Damit will man Szenarien vorbeugen, sollte in bestimmten Stadien aufgrund behördlicher Entscheidungen nicht gespielt werden dürfen. Die 3. Liga soll am 26. Mai fortgesetzt werden. In Sachen-Anhalt dürfen der Hallesche FC und der 1. FC Magdeburg allerdings bis zum 27. Mai nicht spielen.

Antrag auf zweigleisige 3. Liga offiziell beim DFB eingereicht

ELVERSBERG: Der Saarländische Fußball-Verband (SFV) hat den im Namen von bisher 25 Viertligisten gestellten Antrag auf die Einführung einer zweigleisigen 3. Liga mit je 18 Vereinen offiziell gestellt. Nach Informationen der dpa wurde das vierseitige Dokument am Samstagabend beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingereicht und soll nach Wunsch des SFV beim Außerordentlichen Bundestag am 25. Mai behandelt werden. Das von der SV Elversberg erarbeitete Konzept unterstützen Clubs aus allen fünf Regionalligen.

RB-Sportchef: «Wenn ein Spieler Angst hat, muss man das respektieren»

LEIPZIG: RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche steht einer Verweigerung von Spielern für den Trainings- und Wettkampfbetrieb in der Fußball-Bundesliga offen gegenüber. «Wenn ein Spieler da Bedenken oder vielleicht sogar Angst hat, dann muss man das respektieren», sagte Krösche am Sonntag in der Sendung «Sky90».

FC-Manager Heldt kann sich Gehaltsobergrenze «europaweit» vorstellen

KÖLN: Manager Horst Heldt vom 1. FC Köln kann sich für die Zukunft eine Gehaltsobergrenze im Fußball vorstellen. «Das müsste aber mindestens europaweit eingeführt werden, sonst wäre es für den deutschen Fußball nicht mal ansatzweise sinnvoll», sagte Heldt dem «Weser-Kurier» und fügte hinzu: «Denn wenn man das nur in Deutschland einführt, müsste sich jeder im Klaren darüber sein, dass Lewandowski dann nicht mehr bei Bayern spielt. Und jeder BVB-Fan müsste wissen, dass Haaland dann nicht nach Dortmund gewechselt wäre.»

Koch vor Abschied aus Freiburg? Streich lässt Zukunft offen

FREIBURG: Trainer Christian Streich hat die Zukunft von Nationalspieler Robin Koch beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg offen gelassen. «Kein Spieler ist unverkäuflich, so etwas können wir uns gar nicht leisten», sagte der 54-Jährige in der Sky-Sendung «Wontorra - Allein zu Hause» (Sonntag). Wichtig sei, dass der Sport-Club finanziell gesund sei, der Club sei auf Transfererlöse angewiesen. Koch (23) war 2017 nach Freiburg gewechselt und hatte sich bei den Breisgauern zum Nationalspieler entwickelt.

Coronavirus-Krise: French Open im Tennis auch ohne Zuschauer möglich

PARIS: Die Organisatoren der French Open erwägen, dass Tennis-Grand-Slam-Turnier im Zuge der Coronavirus-Krise ohne Zuschauer zu veranstalten. «Wir schließen keine Option aus», sagte der französische Tennisverbands-Präsident Bernard Giudicelli dem «Journal du Dimanche». Die Organisatoren hatten das wichtigste Sandplatz-Turnier von Ende Mai auf den 20. September bis 4. Oktober verschoben, das Turnier soll möglicherweise aber noch eine Woche später beginnen.

Sechs «Rebellen»-Vereine fordern: Kein Abstieg in der Premier League

LONDON: Sechs vom Abstieg bedrohte Fußball-Vereine wollen einem Medienbericht zufolge ihre Blockadehaltung gegen eine Fortsetzung der englischen Premier League an zehn neutralen Orten unter einer Bedingung aufgeben. Wie der «Mirror» am Sonntag online schrieb, fordern die sechs «Premier-League-Rebellen» die Aussetzung des Abstiegs in dieser Spielzeit. Die Saison soll am 12. Juni wieder aufgenommen werden. An diesem Montag wollen die 20 Clubs der Premier League konferieren, um über die Fortsetzung der Saison zu beraten.

1. FC Köln verlängert mit Eigengewächs Katterbach bis 2024

KÖLN: Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat den Vertrag mit Top-Talent Noah Katterbach verlängert. Der 19 Jahre alte Linksverteidiger und Junioren-Nationalspieler unterzeichnete einen neuen bis 2024 gültigen Kontrakt. Das teilte der FC am Sonntag mit.

Keymer bezwungen: Fridman erster deutscher Internet-Schachmeister

BERLIN: Mit einem Sieg gegen Teenager Vincent Keymer hat sich Daniel Fridman zum ersten deutschen Internet-Schachmeister gekürt. Der 44 Jahre alte Großmeister setzte sich im Finale des Blitzschach-Onlineturniers im Spitzenduell gegen den 29 Jahre jüngeren Schüler durch. Nach 13 Runden lag Fridman mit 10,5 Punkten vor Supertalent Keymer (9,5) und Georg Meier (9,0).

Rechtsstreit um Pferdesport-Einstieg von Hertha-Teilhaber Windhorst

BERLIN: Hertha-Investor Lars Windhorst befindet sich in den Niederlanden in einem Rechtsstreit um sein Millionen-Engagement im Pferdesport. Mit seinem Unternehmen Tennor will der deutsche Unternehmer den vereinbarten Preis für Anteile an der Millionen-Serie Global Champions Tour drücken und nicht so viel wie ursprünglich abgemacht zahlen. Nach Angaben des niederländischen TV-Senders RTL-Z geht aus Gerichtsakten hervor, dass Tennor ursprünglich 169 Millionen Euro für die Hälfte an der Tour an den US-Amerikaner Frank McCourt zahlen wollte. Dieser klagt nun.