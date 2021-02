Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Deutsches Skisprung-Mixed-Team holt überraschend WM-Titel

OBERSTDORF: Das deutsche Skisprung-Mixed-Team hat überraschend Gold bei der Heim-WM in Oberstdorf gewonnen.

Das Quartett Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Anna Rupprecht und Karl Geiger landete am Sonntag vor Norwegen und Österreich.

Deutsche Hockey-Damen gewinnen zwei Testspiele gegen Indien

DÜSSELDORF: Die deutschen Hockey-Damen haben in ihrer Olympia-Vorbereitung zwei Testspiele gegen Indien gewonnen. Einen Tag nach dem 5:0 (4:0)-Erfolg setzte sich die Auswahl von Bundestrainer Xavier Reckinger am Sonntag erneut in Düsseldorf mit 1:0 (1:0) gegen die Asiatinnen durch. Die Kölnerin Pia Maertens erzielte in der 23. Minute nach einer starken Einzelaktion das Siegtor für die DHB-Damen.

Schweriner Volleyballerinnen holen gegen Potsdam Pokal

MANNHEIM: Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin sind erneut DVV-Pokalsieger. Am Sonntag setzte sich die Mannschaft von Trainer Felix Kosloswki in der Mannheimer SAP-Arena mit 3:0 (25:19, 25:13, 25:18) überraschend klar gegen Final-Neuling SC Potsdam durch. Es war der siebten Pokalerfolg der Mecklenburgerinnen.

Olympia-Organisationschefin plant weiter mit Zuschauern

TOKIO: Organisationschefin Seiko Hashimoto rechnet weiter mit der Zulassung von Zuschauern bei den Olympischen Spielen in Tokio. «Wenn wir über die Möglichkeit von Olympia ohne Fans auf den Tribünen nachdenken, dann werden sich die Athleten ganz bestimmt wundern, warum es nur keine Fans bei Olympia und Paralympics gibt, wenn andere Wettbewerbe Zuschauer erlauben», sagte die 56-Jährige in einem Interview mehrerer Medien am Wochenende. Hashimoto zufolge wollen Organisatoren, Internationales Olympisches Komitee und die Stadt Tokio in den nächsten Tagen über die Zuschauerfrage beraten.

Löw glaubt fest an EM-Austragung

MÜNCHEN: Joachim Löw rechnet fest mit einer Austragung der wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobenen Fußball-EM in diesem Sommer. «Ob das in der gewohnten Form stattfinden kann in zwölf verschiedenen Ländern, weiß ich nicht», sagte der 60-Jährige am Sonntag in einem ARD-Interview. «Es gibt sicherlich Gedankenspiele bei der UEFA, auch einen Plan B», sagte Löw, ohne konkrete Details zu nennen. Im Gespräch ist etwa eine Verringerung der Spielorte. Offen ist auch, ob vor Fans gespielt werden kann. Die Entscheidung, ob Zuschauer in den Stadien zugelassen werden, hatte die Europäische Fußball-Union zuletzt vom 5. März auf Anfang April verschoben.

Kruse trifft bei Comeback: Union trennt sich 1:1 von Hoffenheim

BERLIN: Trotz des Tores von Rückkehrer Max Kruse hat der 1. FC Union Berlin den zweiten Sieg in der Fußball-Bundesliga nacheinander verpasst. Der Hauptstadtclub kam am Sonntag nicht über ein 1:1 (1:1) gegen die TSG 1899 Hoffenheim hinaus. Stürmer Kruse traf bei seinem ersten Einsatz nach knapp drei Monaten per verwandeltem Foulelfmeter (9. Minute) zur Union-Führung. Nach Hereingabe von Hoffenheims Angreifer Andrej Kramaric sorgte Berlins Verteidiger Nico Schlotterbeck mit einem Eigentor (29.) für den Ausgleich. Union liegt als Tabellensiebter hinter den Europapokalrängen, Hoffenheim vergrößerte seinen Vorsprung auf die Abstiegszone auf neun Punkte.

Kiels Handballer halten Kurs auf die Titelverteidigung

KIEL: Der THW Kiel hat seine coronabedingte Aufholjagd in der Handball-Bundesliga fortgesetzt. Nach dem 32:26 (13:16) gegen die Füchse Berlin weist der Rekordmeister mit 25:3 Zählern weiter die wenigsten Minuspunkte auf und hält damit im Titelrennen alle Trümpfe in der Hand. Spitzenreiter bleibt der spielfreie Vizemeister SG Flensburg-Handewitt (30:4), der drei Partien mehr absolviert hat. Die Kieler hatten unlängst zum zweiten Mal in dieser Saison wegen positiver Corona-Tests eine zweiwöchige Quarantäne absitzen müssen.

Sandhausen schöpft neuen Mut - Weiterer Rückschlag für Düsseldorf

DÜSSELDORF: Der SV Sandhausen schöpft im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga neuen Mut. Beim 3:0 (1:0) im Kellerduell mit dem VfL Osnabrück am Sonntag gelang der erhoffte sechste Saisonsieg, obwohl mit Stefan Kulovits einer der beiden Interimstrainer wegen eines positiven Corona-Tests kurzfristig fehlte. Dagegen musste Fortuna Düsseldorf auf dem avisierten Weg zurück in die Bundesliga einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Dank des 3:2 (1:0)-Erfolgs im direkten Duell zog der 1. FC Heidenheim in der Tabelle an den Rheinländern vorbei und rangiert nun auf Platz sechs. Das dritte Sonntagsspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und Eintracht Braunschweig endete torlos. Damit rutschten die Gäste auf den vorletzten Platz ab.

Muskelverletzungen: Khedira, Matheus Cunha und Radonjic fehlen Hertha

BERLIN: Hertha BSC muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vorerst auf Sami Khedira, Matheus Cunha und Nemanja Radonjic verzichten. Das Trio zog sich bei der 0:2-Niederlage beim VfL Wolfsburg Muskelverletzungen zu und fehlt den Berlinern auf jeden Fall in der nächsten Partie am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg im Olympiastadion. Das gab Hertha BSC am Sonntagnachmittag nach weiteren medizinischen Untersuchungen der drei Akteure bekannt. Khedira verletzte sich in Wolfsburg an der Wade, Matheus Cunha am Oberschenkel und Radonjic an der Leiste.

Silber für deutsche Kombinierer bei Nordischer Ski-WM

OBERSTDORF: Die deutschen Nordischen Kombinierer haben bei der Heim-WM in Oberstdorf die Silbermedaille gewonnen. Terence Weber, Fabian Rießle, Eric Frenzel und Vinzenz Geiger mussten sich am Sonntag im Teamwettbewerb nur den starken Norwegern um Überflieger Jarl Magnus Riiber geschlagen geben. Der Rückstand betrug gut 42 Sekunden. Bronze ging an das Quartett aus Österreich. Vor zwei Jahren in Seefeld hatten die Schützlinge von Bundestrainer Hermann Weinbuch ebenfalls Silber hinter Norwegen geholt.

TSG Hoffenheim dementiert Bericht über Trainersuche

BERLIN: Die TSG 1899 Hoffenheim hat einen Bericht, wonach der Fußball-Bundesligist auf Trainersuche sein soll, vehement zurückgewiesen. Die «Bild» hatte geschrieben, dass Gerardo Seoane, Chefcoach beim Schweizer Europa League-Achtelfinalisten Young Boys Bern, ein Kandidat bei den Kraichgauern sei. «Da ist überhaupt gar nichts dran. Das ist ein dreckige Lüge», sagte Sportdirektor Alexander Rosen bei DAZN. «Es ist scheinbar ganz normal, dass man irgendetwas behauptet. Andere werden drauf springen und dann irgendeine Geschichte daraus machen. Das ist eine Sauerei», sagte Rosen. TSG-Chefcoach Sebastian Hoeneß war mit den Hoffenheimern in der Europa League in der Zwischenrunde an Molde FK aus Norwegen gescheitert. In der Bundesliga steht sein Team im Tabellenmittelfeld und erreichte am Sonntag ein 1:1 beim 1. FC Union Berlin.

Deutsche Ski-Asse enttäuschen in Bansko - Weltmeister Faivre siegt

BANSKO: Für die deutschen Skirennfahrer ist das Weltcup-Wochenende im bulgarischen Bansko mit einer Enttäuschung zu Ende gegangen. Top-Ten-Kandidat Alexander Schmid schied im zweiten Lauf des Riesenslaloms am Sonntag aus. Nach dem ersten Durchgang war der Allgäuer noch Siebter gewesen. Sein Teamkollege Stefan Luitz landete mit 3,19 Sekunden Rückstand auf Rang 19. Der dritte deutsche Starter, Bastian Meisen, war bereits im ersten Lauf ausgeschieden. Der Sieg ging an den französischen Weltmeister Mathieu Faivre. Zweiter wurde der Schweizer Marco Odermatt (+0,75) vor dem französischen Gesamtweltcup-Führenden Alexis Pinturault (+0,81).

Box-Gigant «Canelo» Alvarez deklassiert Yildirim

MIAMI: Der derzeit als weltbester Boxer gefeierte Saul «Canelo» Alvarez hat seine WM-Titel der Verbände WBA und WBC im Supermittelgewicht eindrucksvoll verteidigt. Der 30 Jahre alte Mexikaner bezwang am Samstagabend (Ortszeit) in Miami den Türken Avni Yildirim durch technischen K.o. vorzeitig. Yildirims Betreuer gaben in der Pause zur vierten Runde auf, nachdem ihr Boxer in der dritten Runde zu Boden gegangen war. Alvarez hat von seinen 58 Profikämpfen 55 gewonnen und zweimal unentschieden geboxt. Die einzige Niederlage musste er 2013 gegen Superstar Floyd Mayweather Junior aus den USA hinnehmen. Am 8. Mai will Alvarez in Las Vegas eine Titelvereinigung mit dem bisher unbesiegten WBO-Weltmeister Billy Joe Saunders aus Großbritannien bestreiten.

Bahnrad-Olympiasiegerin Vogel will keine Karriere im Para-Sport

BERLIN: Die nach einem Unfall querschnittsgelähmte ehemalige Bahnrad-Weltmeisterin Kristina Vogel strebt kein Comeback im Para-Sport an. «Der aktive Leistungssport kommt für mich nicht infrage, weil ich dann wieder im Rampenlicht stehen würde, und mehr noch als früher», schreibt die 30-jährige Olympiasiegerin in ihrem Buch «Immer noch ich. Nur anders», aus dem die «Bild am Sonntag» vorab zitiert. Und weiter: «Würde Kristina Vogel zurückkommen, müsste sie gewinnen.» Kristina Vogel hatte im Sommer 2018 auf der Radrennbahn in Cottbus einen Trainingsunfall erlitten, bei dem sie sich unter anderem eine schwere Wirbelsäulenverletzung zuzog.

Golfstars tragen in Florida zu Ehren von Tiger Woods rot und schwarz

BRADENTON: Rotes Shirt, schwarze Hose. Das weltberühmte Outfit von Superstar Tiger Woods am Schlusstag eines jeden Golf-Turniers ist immer gleich und zudem ein Fingerzeig an die Konkurrenz: Achtung, jetzt mache ich ernst. Nach seinem schweren Autounfall in Los Angeles fehlt der 15-malige Major-Sieger am Finaltag der World-Golf-Championchips in Bradenton in Florida. Doch zu Ehren von Tiger Woods wollten Stars wie Rory McIlroy, Justin Thomas und Patrick Reed diese Farben am Sonntag im Concession Golf Club tragen.

Eintracht-Trainer Hütter bekräftigt: «Ich bleibe»

FRANKFURT/MAIN: Adi Hütter will Eintracht Frankfurt auch in der kommenden Saison die Treue halten. «Ich bleibe», betonte der Trainer des hessischen Fußball-Bundesligisten am Sonntag im TV-Talk «Sky90». Der 51 Jahre alte Österreicher wurde zuletzt als möglicher Nachfolger von Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach gehandelt, der im Sommer zu Borussia Dortmund wechselt. «Mit Spekulationen beschäftige ich mich gar nicht. Ich habe Vertrag bei der Eintracht, wo ich mich sehr wohl fühle. Deswegen gibt es überhaupt keine Diskussion», bekräftigte Hütter. Der frühere Profi steht bei den Frankfurtern seit 2018 in der sportlichen Verantwortung und hat seinen Vertrag im Herbst des Vorjahres vorzeitig bis zum Sommer 2023 verlängert.

Werner: Tuchel hat mir Vertrauen bei Chelsea gegeben

LONDON: Nationalstürmer Timo Werner hat nach eigener Aussage beim FC Chelsea «die schlimmste Zeit» seiner Fußball-Karriere überstanden und lobt die Zusammenarbeit mit Thomas Tuchel. «Ich bin nie so lange ohne Tor geblieben, deshalb bin ich froh, dass es vor zwei Spielen zu Ende gegangen ist. Es war eine schwierige Zeit, ohne dieses Gefühl (des Torerfolgs)», sagte der 24-Jährige im Interview bei Sky Sports. Werner war vor dieser Saison von RB Leipzig zu den Londonern in die Premier League gewechselt. Von Ende November bis Mitte Februar war er für 14 Ligaspiele und auch in der Champions League ohne eigenen Treffer geblieben.

Dardai befürchtet Muskelfaserriss bei Khedira: «Risiko einkalkuliert»

BERLIN: Hertha BSC bangt im Bundesliga-Abstiegskampf um seinen Top-Neuzugang Sami Khedira. Der Ex-Weltmeister hat sich in der Partie beim VfL Wolfsburg (0:2) möglicherweise einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen. Nähere Erkenntnisse über die Schwere der Verletzung sollten Untersuchungen am Sonntag erbringen, berichtete Trainer Pal Dardai bei einem digitalen Mediengespräch des Berliner Fußball-Bundesligisten. «Dieses Risiko haben wir einkalkuliert, damit müssen wir klarkommen», sagte Dardai zu der Blessur des 33-Jährigen.

Kläbo bietet große Show - Langläuferinnen im Teamsprint auf Rang neun

OBERSTDORF: Mit einer großen Langlauf-Show auf der letzten Runde hat Norwegens Nordisch-Star Johannes Kläbo den Teamsprint bei der WM in Oberstdorf entschieden. Der 24-Jährige lief mit einer beeindruckenden Kraftleistung allen Konkurrenten davon und holte mit Erik Valnes Gold vor Finnland und dem russischen Duo. Kurz zuvor hatten Victoria Carl und Sofie Krehl im Frauenrennen am Sonntag den neunten Platz belegt. Beim Sieg der Schwedinnen Maja Dahlqvist und Jonna Sundling hatten die beiden 25 Jahre alten Deutschen mit dem Kampf um die Medaillen nichts zu tun. Silber sicherte sich überraschend das Duo Laurien van der Graaff und Nadine Fähndrich aus der Schweiz, Bronze holte Slowenien. Die deutschen Männer schieden schon im Halbfinale aus und hatten dabei Pech. Janosch Brugger, der im Duett mit Sebastian Eisenlauer lief, verlor einen Ski.

Deutsche Kombinierer im Teamwettbewerb auf Medaillenkurs

OBERSTDORF: Die deutschen Nordischen Kombinierer nehmen im Teamwettbewerb Kurs auf eine WM-Medaille. In der Besetzung Fabian Rießle, Terence Weber, Vinzenz Geiger und Eric Frenzel belegten die Schützlinge von Bundestrainer Hermann Weinbuch am Sonntagmorgen in Oberstdorf nach dem Skispringen Rang zwei hinter Österreich. Der Rückstand beträgt 25 Sekunden. Die Entscheidung fällt am Nachmittag (15.00 Uhr/ARD und Eurosport) auf den 4x5 Kilometern in der Langlaufloipe. Rießle (98 Meter), Weber (99,5 Meter), Geiger (98 Meter) und vor allem Rekord-Weltmeister Frenzel (107 Meter) hatten auf der Schanze am Schattenberg starke Leistungen gezeigt.

Schalke wirft sportliche Führung um Gross und Schneider raus

GELSENKIRCHEN: Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 hat sich von der sportlichen Leitung um Trainer Christian Gross und Sportvorstand Jochen Schneider getrennt. Die stark vom Abstieg bedrohten Gelsenkirchener reagierten damit auf das 1:5 beim VfB Stuttgart einen Tag zuvor, mit dem die Chancen des Clubs auf den Klassenverbleib auf ein Minimum gesunken sind. Neben Gross und Schneider müssen auch Co-Trainer Rainer Widmayer, Athletiktrainer Werner Leuthard und Lizenzspieler-Koordinator Sascha Riether gehen, wie der Club am Sonntag bestätigte. Zuerst hatten Sport1 und Sky über die Trennungen berichtet.

Ski-Ass Weidle im Super-G nur 24. - Schwere Stürze bei Brignone-Sieg

VAL DI FASSA: Skirennfahrerin Kira Weidle hat das Wochenende in Val di Fassa mit einem enttäuschenden 24. Platz im Super-G beendet. 2,35 Sekunden lag sie am Sonntag hinter der Italienerin Federica Brignone, die sich nach der verkorksten Heim-WM in Cortina d'Ampezzo mit ihrem 16. Weltcup-Sieg trösten durfte. Zweite wurde die Schweizer Weltmeisterin Lara Gut-Behrami (+0,59), die so erneut den Gesamtsieg in dieser Disziplin holte, vor ihrer Landsfrau Corinne Suter (+0,72). In den Abfahrten im Fassatal am Freitag und Samstag hatte Weidle zuvor die Plätze vier und drei belegt. Überschattet wurde der Super-G am Sonntag von zwei schlimmen Stürzen. Die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie und die Österreicherin Rosina Schneeberger verletzten sich schwer.