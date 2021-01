Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Flugzeugunglück in Brasilien: Vier Fußballer und Club-Präsident tot

PORTO NACIONAL: Bei einem Unfall eines Kleinflugzeugs sind in Brasilien vier Fußballspieler und der Präsident des Vereins Palmas Futebol e Regatas ums Leben gekommen. Auch der Pilot starb bei dem Unglück am Sonntagmorgen (Ortszeit) im zentralbrasilianischen Bundesstaat Toncantin, wie der Viertligist mitteilte. Der Flieger war demnach beim Start von einem kleinen Flugfeld in der Gemeinde Porto Nacional abgestürzt. Zur Ursache gab es zunächst keine Angaben. Die Spieler und der Club-Präsident Lucas Meira waren den Angaben zufolge unterwegs in die Stadt Goiânia, wo Palmas am Montag ein Spiel im regionalen Pokalwettbewerb Copa Verde gegen den Drittligisten Vila Nova bestreiten sollte. Die Partie wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, wie der brasilianische Fußballverband CBF mitteilte.

Dufter verpasst nächsten Coup nur knapp: Vierter über 1000 Meter

HEERENVEEN: Nur eine Woche nach dem Gewinn von EM-Bronze hat Joel Dufter seinen ersten Podestplatz im Weltcup der Eisschnellläufer nur knapp verpasst. In Heerenveen sprintete der 25 Jahre alte Inzeller am Sonntag in 1:08,23 Minuten auf Platz vier über 1000 Meter. Auf den langen Strecken liefen Patrick Beckert und Claudia Pechstein in die Top 10. Der WM-Dritte über 10.000 Meter war mit dem achten Platz über 5000 Meter in 6:18,27 Minuten zufrieden. Die fast 49 Jahre alte Claudia Pechstein lief über 3000 Meter in 4:05,61 Minuten auf Platz zehn. Tags zuvor hatte sie mit Rang acht im Massenstart für die beste Einzelplatzierung der deutschen Damen gesorgt.

Pokal-Aus für Liverpool nach 3:2-Niederlage bei Manchester United

MANCHESTER: Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat den nächsten Rückschlag erlitten und ist im FA Cup ausgeschieden. Das Team von Trainer Jürgen Klopp verlor am Sonntag mit 2:3 (1:1) beim Premier-League-Tabellenführer Manchester United und verpasste den Einzug ins Pokal-Achtelfinale. Damit verschärft sich die Krise der Reds, die in der Liga seit fünf Spielen sieglos sind. Mason Greenwood (26. Minute), Marcus Rashford (48.) und der eingewechselte Bruno Fernandes (78.) per Freistoß trafen im Old Trafford für die Gastgeber. Mohamed Salah (18./58.) beendete mit seinem Doppelpack immerhin die Torflaute beim Meister.

Eisenschmid führt Adler zum DEL-Sieg - Haie fertigen Krefeld ab

MANNHEIM: Eishockey-Nationalstürmer Markus Eisenschmid hat Tabellenführer Adler Mannheim zum knappen Sieg über den ERC Ingolstadt geschossen. Zwei Tage nach seinem 26. Geburtstag traf der Angreifer am Sonntag im Topspiel nach 15 Sekunden in der Verlängerung zum 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)-Erfolg. Der Meisterschaftsfavorit der Deutschen Eishockey Liga wendete damit einen Rückschlag noch ab. Mit neun Siegen aus elf Saisonspielen führen die Adler die Tabelle der stärkeren Süd-Gruppe in der coronabedingt veränderten Saison an. In der Nord-Gruppe deklassierten sich die Kölner Haie den Krisenclub Krefeld Pinguine mit einem 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)-Auswärtserfolg. Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven gewannen das zweite Nordduell mit den Grizzlys Wolfsburg mit 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

Alba schlägt Würzburg - Crailsheim mit nächstem Sieg

BERLIN: Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Bundesliga den zehnten Saisonsieg eingefahren. Der deutsche Meister und Euroleague-Teilnehmer bezwang s. Oliver Würzburg am Sonntagabend mit 99:85 (53:45). In der Tabelle zogen die «Albatrosse» am FC Bayern München vorbei auf Rang vier. Die Hakro Merlins Crailsheim setzten sich bei den Telekom Baskets Bonn mit 93:84 (42:30) durch und verkürzten dank des insgesamt zwölften Saisonerfolgs den Rückstand auf den Tabellenführer MHP Riesen Ludwigsburg auf einen Sieg. ratiopharm Ulm holte sich beim 102:63 (48:25) gegen die Niners Chemnitz den achten Saisonerfolg. Der frühere Serienmeister Brose Bamberg behielt beim 98:84 (47:47) gegen die Löwen Braunschweig die Oberhand und steht bei einer Bilanz von 6:8-Siegen.

Norweger Johansson gewinnt Springen in Lahti - Eisenbichler Zweiter

LAHTI: Der Norweger Robert Johansson hat das Skispringen im finnischen Lahti gewonnen und dabei von einem Sturz seines Kollegen Halvor Egner Granerud profitiert. Johansson gewann am Sonntag nach Sprüngen auf 128,5 und 126,5 Meter vor den beiden Deutschen Markus Eisenbichler (129,5 und 128,5 Meter) und Karl Geiger, der 130,5 und 126 Meter schaffte. Granerud war eigentlich der mit großem Abstand überragende Mann des Tages, stürzte aber nach seinem zweiten Flug auf 137,5 Meter. Trotz riesiger Abzüge belegte der Gelb-Träger aus Norwegen den vierten Tagesplatz.

Ägypten, Frankreich und Schweden im Viertelfinale der Handball-WM

KAIRO: Gastgeber Ägypten hat bei der Handball-WM das Viertelfinale erreicht. In ihrem abschließenden Hauptrundenspiel reichte den Ägyptern am Sonntag in Kairo ein 25:25 (8:12)-Remis gegen Slowenien zum Einzug in die K.o.-Runde. Während die Slowenen die Heimreise antreten müssen, trifft der Afrikameister in der K.o.-Runde nun auf Titelverteidiger Dänemark. Auch Rekord-Weltmeister Frankreich schaffte durch einen 32:23 (16:12)-Sieg gegen Portugal den Sprung ins Viertelfinale. Vize-Weltmeister Norwegen kam durch ein 35:33 (18:18) gegen Island besiegt. Rekord-Europameister Schweden steht ebenfalls unter den besten acht Teams des Turniers in Ägypten nach einem 34:20 (17:8) gegen Russland.

Kugelstoß-Olympiasieger Crouser stellt Hallen-Weltrekord auf

FAYETTEVILLE: Kugelstoß-Olympiasieger Ryan Crouser hat bei einem internationalen Leichtathletik-Meeting in den USA einen Weltrekord aufgestellt. Der 28 Jahre alte Amerikaner gewann am Sonntag in Fayetteville (Arkansas) mit 22,82 Metern. Damit übertrumpfte der WM-Zweite die alte Bestmarke seines Landsmannes Randy Barnes aus dem Jahr 1989 um 16 Zentimeter. Crouser übertraf in dem Wettkampf mit 22,70 Meter und 22,48 Meter noch zwei weitere Male die 22-Meter-Marke. Den Freiluft-Weltrekord hält Barnes mit 23,12 Meter seit dem Mai 1990. Crousers Bestleistung steht bei 22,91 Meter, die er im vorigen Jahr erzielt hat.

Köln-Niederlage in Hoffenheim - Kramaric bei 3:0-Sieg mit Rekordtor

SINSHEIM: Der 1. FC Köln hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wieder einen Rückschlag hinnehmen müssen. Bei der Rückkehr von Trainer Markus Gisdol zu seinem Ex-Club unterlagen die Kölner am Sonntag bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 0:3 (0:2). Im leeren Sinsheimer Stadion kürte sich Andrej Kramaric mit zwei Elfmetern (7./75. Minute) und seinem 73. und 74. Tor insgesamt zum kroatischen Rekordtorjäger der Bundesliga. Außerdem traf Christoph Baumgartner (28.). Die Kölner verpassten den möglichen Sprung in der Tabelle vom Relegationsplatz auf Rang 14. Der Abstand zum Vorletzten Mainz bleibt bei fünf Punkten, zum rettenden 15. Platz sind es zwei.

Ski-Asse schließen Kitzbühel-Trip mit verschobenem Super-G ab

KITZBÜHEL: Die alpinen Skirennfahrer schließen einen Tag später als geplant ihr XXL-Wochenende in Kitzbühel ab. An diesen Montag (10.45 Uhr/ZDF und Eurosport) steht der um 24 Stunden verschobene Super-G auf der Streif an. Weil die Abfahrt wegen schlechten Wetters von Samstag auf Sonntag verlegt wurde, ist der Super-G als Abschluss ungewöhnlichweise erst am Montag dran.

Die deutschen Speed-Asse können nach vier Top-Ten-Ergebnissen in den beiden Abfahrten selbstbewusst ins Rennen gehen - allerdings ist der Super-G für die derzeit formstarken Romed Baumann und Andreas Sander die etwas schwächere Disziplin. Josef Ferstl hatte 2019 den Super-G in Kitzbühel sensationell gewonnen; derzeit steckt er im Formtief.

Sieg bei Rallye Monte Carlo: Ogier stellt Rekord auf

MONACO: Sebastian Ogier hat zum achten Mal die legendäre Rallye Monte Carlo gewonnen.

Der 37 Jahre alte Franzose ist damit nun alleiniger Rekordhalter vor seinem Landsmann, dem neunmaligen Weltmeister Sebastien Loeb (46). Für den siebenfachen WM-Champion Ogier war der Sieg im Fürstentum der 50. insgesamt. «Es ist immer etwas Besonderes, hier zu gewinnen. Als kleines Kind hab ich schon von dieser Rallye geträumt», sagte Ogier, der im Toyota Yaris von Co-Pilot Julien Ingrassia navigiert wurde.

Skirennfahrerin Weidle verpasst Top 20 - Gut-Behrami siegt deutlich

CRANS-MONTANA: Skirennfahrerin Kira Weidle hat das Wochenende in Crans-Montana mit einem enttäuschenden 26. Platz im Super-G abgeschlossen. Die Starnbergerin lag im Ziel am Sonntag 2,35 Sekunden hinter der glänzend aufgelegten Schweizerin Lara Gut-Behrami, die ihren 28. Weltcup-Sieg schaffte. Zweite wurde die Österreicherin Tamara Tippler (+0,93) vor der Italienerin Federica Brignone (+1,02).

In den beiden Abfahrten am Freitag und Samstag hatte Weidle die Plätze fünf und 16 belegt. Die 24-Jährige war die einzige deutsche Starterin bei den Rennen in der Schweiz.

Dressur: Von Bredow-Werndl vor Werth bei Weltcup-Kür in Salzburg

SALZBURG: Die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth hat sich auf der zweiten Station der Westeuropa-Liga im Dressur-Weltcup in Salzburg geschlagen geben müssen. In der Kür belegte die 51 Jahre alte Ausnahme-Reiterin aus Rheinberg am Sonntag auf Weihegold hinter ihrer Teamkollegin Jessica von Bredow-Werndl aus Aubenhausen mit Dalera Rang zwei. Noch am Tag zuvor hatte Werth im Grand Prix vor von Bredow-Werndl gelegen.

Helen Langehanenberg aus Billerbeck auf Annabelle und Team-Olympiasiegerin Dorothee Schneider aus Framersheim mit Faustus machten als Dritte und Vierte den deutschen Vierfach-Erfolg in der mit 50.000 Euro dotierten Prüfung perfekt. Das Turnier, das im Dezember wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war, fand ohne Zuschauer statt.

Die Veranstaltung in Salzburg war der erste Wettbewerb der Westeuropa-Liga nach drei Monaten Pause und mehreren Turnierabsagen. Die erste Qualifikation in der laufenden Weltcup-Saison hatte es Mitte Oktober in Aarhus gegeben. Während die Westeuropa-Liga des Springreiter-Weltcups mit der Absage des Turniers in Leipzig inzwischen komplett gestrichen worden ist, soll es in der Dressur im März eine dritte Station im niederländischen 's-Hertogenbosch geben.

Insgesamt waren sechs Qualifikationen für die Dressurreiter vorgesehen. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Turniere in Lyon Ende Oktober, in Mechelen Ende Dezember und in Neumünster im Februar gestrichen. Das Finalturnier sowohl im Springen als auch in der Dressur ist am ersten April-Wochenende in Göteborg geplant.

Lakers gewinnen auch ihr neuntes Auswärtsspiel in der NBA

CHICAGO: Die Los Angeles Lakers bleiben in der nordamerikanischen Basketball-Liga auswärts ungeschlagen. Der NBA-Meister, bei dem der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder in der Startformation stand, setzte sich am Samstag (Ortszeit) mit 101:90 bei den Chicago Bulls durch und triumphierte in der Fremde zum neunten Mal nacheinander. Während Schröder mit neun Punkten unter seinen Möglichkeiten blieb, konnten sich die Lakers auf Anthony Davis verlassen. Der Flügelspieler kam bei der Rückkehr in seine Heimatstadt auf 37 Punkte - ein persönlicher Saisonbestwert. LeBron James trug 17 Punkte bei. Mit nun 13 Siegen aus 17 Spielen festigte Los Angeles den Spitzenplatz in der Western Conference.

NHL: Stützle fehlt erneut - Senators verlieren zum vierten Mal

WINNIPEG: Die Ottawa Senators haben ohne das deutsche Talent Tim Stützle ihre vierte Saisonniederlage in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL einstecken müssen. Beim 3:6 bei den Winnipeg Jets fehlte der Stürmer, der in zwei NHL-Spielen einen Treffer erzielte, bereits zum dritten Mal. Um welche Art von Verletzung es sich handelt, ist nicht bekannt. Außerdem unterlagen die Los Angeles Kings, bei denen Ex-Bundestrainer Marco Sturm als Assistent tätig ist, mit 2:4 bei den St. Louis Blues. Damit haben die Kings auch weiterhin erst einen Saisonsieg auf dem Konto.

Deutsche Langlauf-Staffeln belegen in Lahti Plätze vier und sechs

LAHTI: Das deutsche Langlauf-Quartett der Frauen hat bei der Staffel am Sonntag den sechsten Platz belegt. In der Besetzung Laura Gimmler, Katharina Hennig, Victoria Carl und Pia Fink lag die Mannschaft von Teamchef Peter Schlickenrieder im finnischen Lahti 2:16 Minuten hinter dem deutlichen Sieger Norwegen um Therese Johaug. Schweden und Finnland komplettierten die Podestplätze in dem Rennen über 4x5 Kilometer. Die deutschen Männer in der Besetzung Jonas Dobler, Janosch Brugger, Florian Notz und Friedrich Moch belegten Rang vier. Der Sieg über 4x7,5 Kilometer ging an Norwegen vor Finnland und dem zweiten russischen Team. Team Russland I war wegen unsportlichen Verhaltens von Alexander Bolschunow disqualifiziert worden, weshalb Deutschland auf Rang vier landete.

Vor Australian Open: Weiteres Tennis-Turnier für Quarantäne-Profis

MELBOURNE: Im Vorfeld der Australian Open wird es ein weiteres Tennis-Turnier ausschließlich für Spielerinnen geben, die derzeit wegen der strikten Quarantäne-Regeln nicht trainieren können. Das teilten die Veranstalter des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison am Sonntag mit. Damit finden vor den Australian Open nun drei Turniere bei den Damen und zwei Turniere sowie der ATP Cup bei den Herren statt. Die Australian Open sollen am 8. Februar in Melbourne beginnen. Weil es auf einigen Charterflügen nach Australien positive Fälle auf das Coronavirus gegeben hatte, befinden sich aktuell 72 Profis und Betreuer noch bis Ende Januar in Quarantäne und dürfen ihre Hotelzimmer nicht verlassen. Dazu zählt auch Angelique Kerber. Die übrigen Profis dürfen für fünf Stunden am Tag trainieren.

Nächstes Double: Bobpilot Friedrich mit 50. Weltcupsieg

SCHÖNAU AM KÖNIGSSEE: Francesco Friedrich hat mit dem Sieg im Viererbob sein drittes Double nacheinander und somit seinen 50. Weltcupsieg eingefahren. Nach dem Erfolg im Zweierbob gewann der Doppel-Olympiasieger vom BSC Oberbärenburg am Sonntag am Königssee auch im Viererbob souverän. In der Königsklasse fuhr er mit seiner Crew Thorsten Margis, Martin Grothkopp und Alexander Schüller allen davon. Dem zweitplatzierten Österreicher Benjamin Maier nahm er 0,39 Sekunden ab, Lokalmatador Johannes Lochner als Drittem auf dessen Heimbahn sogar 52 Hundertstelsekunden. Der nach dem ersten Durchgang auf Rang zwei liegende Christoph Hafer vom BC Bad Feilnbach kam bei leichtem Schneefall auf Platz vier.

Zverev zu Engagement von Becker: Vorerst kein Thema

BERLIN: Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev denkt vorerst nicht daran, Boris Becker als neuen Trainer zu verpflichten. Zverev und der Spanier David Ferrer hatten zuletzt ihre erfolgreiche Zusammenarbeit beendet, weil Ferrer während der Corona-Pandemie mehr bei seiner Familie sein wollte. «Wir reden seit Jahren mit Boris. Wir haben einen sehr guten Kontakt. Aber die nächsten Monate ist das kein Thema», sagte Zverev in einem Interview der «Bild am Sonntag» zur Frage, ob Becker endgültig kein Thema mehr sei. Der dreimalige Wimbledonsieger hatte sich zum Ende des vergangenen Jahres von seiner Tätigkeit als deutscher Herrentennis-Chef zurückgezogen und arbeitet weiter als TV-Experte.

Zorc stellt klar: «Werden Weg mit Terzic weitergehen»

DORTMUND: Trotz des Absturzes auf Rang sieben der Fußball-Bundesliga sieht Borussia Dortmund weiter keinen Grund für einen erneuten Trainerwechsel. Edin Terzic genießt als Chefcoach zumindest bis zum Saisonende das Vertrauen der BVB-Bosse und soll den Revierclub wieder in die Champions League führen. «Edin hat viele richtige Dinge angestoßen. Wir werden den Weg weiter mit ihm gehen», sagte Sportchef Michael Zorc der «Bild am Sonntag». In seinen ersten sieben Bundesligaspielen holte der 38 Jahre alte Terzic nur zehn Punkte. Nach dem 2:4 bei Borussia Mönchengladbach muss Dortmund um das Minimalziel, die Qualifikation für die Champions League, bangen.

Handball-Bundestrainer Gislason nimmt Kapitän Gensheimer in Schutz

KAIRO: Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat Kapitän Uwe Gensheimer nach der Kritik an seinen Leistungen bei der WM in Ägypten in Schutz genommen. «Uwe hat gut gespielt bis jetzt. Er hat Fehlwürfe gegen Uruguay gehabt, ansonsten hat er sehr gut gespielt. Er ist auch ein sehr guter Kapitän», sagte Gislason am Sonntag im deutschen Teamhotel in Kairo. Der 61-Jährige will Gensheimer auch nicht als Kapitän absetzen. «Überhaupt nicht. Im Gegenteil: Er macht seinen Job intern als Kapitän sehr gut. Es gibt keinen in der Mannschaft, der an ihm zweifelt.» Auch Rückraumspieler Kai Häfner verteidigte den 34 Jahre alten Linksaußen, der unter anderem von Ex-Weltmeister Markus Baur deutlich kritisiert worden war. Gensheimer selbst hatte die Kritik an ihm am Samstagabend nach dem 31:24-Sieg im zweiten WM-Hauptrundenspiel gegen Brasilien zurückgewiesen.

Hertha-CEO Schmidt: Dardai ein Trainer-Kandidat bei Hertha BSC

BERLIN: Ex-Coach Pal Dardai ist ein Kandidat für die Nachfolge von Trainer Bruno Labbadia bei Hertha BSC. Das bestätigte Carsten Schmidt als Chef der Geschäftsführung des Berliner Fußball-Bundesligisten am Sonntag in der TV-Sendung Sky 90. «Dardai ist möglich, viele andere sind möglich. Wir haben einen klaren Plan. Wir gehen nicht unvorbereitet in diese Aufgabe», sagte Schmidt. Zu den Gerüchten, Ralf Rangnick könnte künftig als starker Mann für die sportlichen Belange zuständig sein, äußerte sich Schmidt nicht. Die Hertha hatte sich kurz zuvor von Labbadia und Langzeit-Manager Michael Preetz als Reaktion auf die sportliche Talfahrt getrennt.

Baumann und Sander in Top 6 von Kitzbühel - Feuz gelingt Sieg-Double

KITZBÜHEL: Die deutschen Skirennfahrer Romed Baumann und Andreas Sander haben auf der legendären Streif in Kitzbühel mit den Plätzen fünf und sechs überzeugt.

Bei der zweiten Abfahrt am Hahnenkamm an diesem Wochenende fehlten Baumann am Sonntag 0,97 Sekunden auf Sieger Beat Feuz aus der Schweiz, der nach seinem Erfolg am Freitag erneut nicht zu schlagen war. Sander war nur 0,03 Sekunden langsamer als sein Teamkollege. Nach 40 Startern rangierte Dominik Schwaiger (+1,62) auf Platz 16, Josef Ferstl verpasste die Top 30. Feuz siegte vor dem Franzosen Johan Clarey (+0,17) und Matthias Mayer aus Österreich (+0,38). Am Montag folgt in Tirol noch ein Super-G.

Hertha bestätigt Trennung von Trainer Labbadia und Manager Preetz

BERLIN: Hertha BSC hat sich von Trainer Bruno Labbadia und Manager Michael Preetz getrennt.

Das bestätigte der Berliner Fußball-Bundesligist am Sonntagmittag in einer Mitteilung, nachdem zuvor mehrere Berliner Medien über das Aus des Duos berichtet hatten.

Geisenberger mit zweitem Saisonsieg in WM-Form

INNSBRUCK: Die beiden erfolgreichsten deutschen Rennrodlerinnen der Saison haben ihre Titelambitionen eine Woche vor der Weltmeisterschaft am Königssee unterstrichen. Die viermalige Titelträgerin Natalie Geisenberger aus Miesbach gewann am Sonntag die Generalprobe beim zweiten Weltcup der Saison im Eiskanal von Innsbruck und sicherte sich nach ihrer Babypause den zweiten Sieg in dieser Saison. Die 32-Jährige gewann vor der Teamkollegin und Gesamtweltcupzweiten Julia Taubitz aus Oberwiesenthal und Summer Britcher aus den USA. Geisenberger und Vorjahresgewinnerin Taubitz kämpfen auch noch um den Sieg im Gesamtklassement. Die weiteren deutschen Rodlerinnen Dajana Eitberger (Ilmenau) und Cheyenne Rosenthal (Winterberg) belegten die Plätze fünf und elf.