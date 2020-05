Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Written by: Redaktion (dpa) | 04/05/2020 | Überblick

«Kicker»: Negative Corona-Testergebnisse bei 14 Bundesligisten

BERLIN: Die ersten Untersuchungen auf das Coronavirus sind nach «Kicker»-Recherchen bei mindestens 14 Fußball-Bundesligisten negativ ausgefallen. Nach den bekannt gewordenen positiven Resultaten beim 1. FC Köln sei die Situation «nur noch an drei Standorten undurchsichtig», schrieb der «Kicker» am Sonntagabend. Die Ergebnisse beim FC Augsburg seien noch nicht bekannt; Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig wollen demnach «keine Zwischenergebnisse zwischen den Testreihen bekanntgeben beziehungsweise sich nur im Wochenrhythmus äußern», hieß es in dem Beitrag. Bei den Kölnern waren zwei Spieler und ein Physiotherapeut positiv auf das Coronavirus getestet worden.

1. FC Köln plant «quarantäne-ähnliches Trainingslager»

KÖLN: Der 1. FC Köln plant im Fall der Fortsetzung der Saison in der Fußball-Bundesliga ein «quarantäne-ähnliches Trainingslager» zu beziehen. «Der 1. FC Köln wird einen möglichen Einstieg ins Mannschaftstraining freiwillig unter den Bedingungen eines Trainingslagers absolvieren. Dies gilt, sobald die Politik eine positive Entscheidung für eine Fortsetzung des Spielbetriebs fällt - frühestens also im Laufe der kommenden Woche», teilte der Club am Sonntagabend mit. Zuvor hatte die «Bild» von den Plänen berichtet.

Ehemaliger Ethikrat-Chef: Bundesliga-Neustart wäre «verheerend»

Erlangen (dpa) - Der langjährige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock, lehnt eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga aktuell vehement ab. «Ich halte diese Idee medizinisch und epidemiologisch für unverantwortlich - sowohl mit Blick auf die Teams, aber auch mit Blick auf die abertausenden zu erwartenden Fantreffen, lauter Mini-Ischgls. Praktisch halte ich sie für undurchführbar und juristisch für problematisch. Vor allen Dingen hielte ich es für gesellschaftlich fatal, sogar verheerend, sollte jetzt wieder gespielt werden», sagte der Theologie-Professor den «Nürnberger Nachrichten» (Montag) im Interview.

Niederländischer Fußball-Nationaltrainer Koeman am Herzen operiert

AMSTERDAM: Der niederländische Fußball-Nationaltrainer Ronald Koeman ist am Herzen operiert worden. Koeman musste sich einem Eingriff mit einem Herzkatheter unterziehen, der erfolgreich verlaufen sei, teilte der königliche niederländische Fußballbund KNVB am Sonntagabend mit. Der Zustand des 57-Jährigen sei stabil, sagte sein Manager Rob Jansen dem niederländischen TV-Sender NOS. Der Bondscoach war nach Informationen des Managers mit akuten Herzproblemen in ein Amsterdamer Krankenhaus eingeliefert worden. Er habe nach dem Fahrradfahren über Schmerzen in der Brust geklagt.

Bayern-Präsident Hainer: Wollen Neuer «weiter an uns binden»

Berlin (dpa) - Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer hat ein klares Bekenntnis zur erhofften Vertragsverlängerung mit Torhüter Manuel Neuer abgegeben. «Wir wollen ihn weiter an uns binden», sagte Hainer in einem «Kicker»-Interview (Montag). Überzogene Gehaltsvorstellungen in den laufenden Verhandlungen sieht der 65-Jährige bei Neuer nicht. «Ich habe ihn nie so erlebt. Und ich glaube nicht, dass es vermessen ist, wenn jemand seine Vorstellung vorträgt», erklärte Hainer. Neuer verhandelt mit dem FC Bayern derzeit über eine Verlängerung seines Ende Juni 2021 auslaufenden Vertrags.

Früherer FIFA-Boss Blatter: WM 2022 findet in Katar statt

Berlin (dpa) - Auch der frühere FIFA-Präsident Joseph Blatter ist weiterhin von der Ausrichtung der Fußball-WM 2022 in Katar überzeugt. «Die WM wird in Katar gespielt», sagte der 84-Jährige in der ARD-«Sportschau». An dem Großereignis am Persischen Golf war zuletzt erneut Kritik aufgekommen, nachdem in den USA eine Anklageschrift mit schwerwiegenden Bestechungsvorwürfen veröffentlicht worden war. Drei frühere FIFA-Funktionäre sollen Gelder in ungenannter Höhe erhalten haben, um bei der Vergabe für Katar zu stimmen. Der WM-Ausrichter streitet die Vorwürfe ab. «Nur die FIFA kann das aufheben, sonst niemand», sagte Blatter über eine mögliche Neuvergabe.

Ecclestone rechnet mit mindestens acht Formel-1-Rennen 2020

SPIELBERG: Der langjährige Formel-1-Chefvermarkter Bernie Ecclestone hält mindestens acht Rennen in diesem Jahr für möglich. Der neue Besitzer der Motorsport-Königsklasse, Liberty Media, «sollte acht Rennen ohne Probleme haben können», sagte der 89-Jährige dem englischen «Sunday Express». Eine Saison muss mindestens aus acht Grand Prix bestehen, um nach den Vorgaben des Weltverbands Fia als Weltmeisterschaft zu gelten. Die Formel 1 selbst plant nach aktuellem Stand mit 15 bis 18 Rennen in der Corona-Krise. Der Neustart für Sebastian Vettel & Co. soll derzeit am 5. Juli auf dem Red-Bull-Ring von Milliardär Dietrich Mateschitz erfolgen.

Kein Sieger bei Gartenparty: Duplantis und Lavillenie teilen «Gold»

CLERMONT-FERRAND: Mit 36 Fünf-Meter-Sprüngen innerhalb von 30 Minuten haben sich Jungstar Armand Duplantis und Altmeister Renaud Lavillenie den Titel bei einem Show-Dreikampf der Überflieger geteilt. Die beiden Weltklasse-Stabhochspringer lieferten sich am Sonntag ein packendes Duell: Doppelweltmeister Sam Kendricks (USA) musste sich mit 26 Fünf-Meter-Sprüngen ohne Fehlversuch mit Platz drei begnügen. Alle drei Athleten traten zu dem Fern-Wettkampf jeweils auf ihren Sprunganlagen im heimischen Garten an: der Franzose Lavillenie zu Hause in Clermont-Ferrand, Kendricks in Oxford/Mississippi, Hallenweltrekordler «Mondo» Duplantis (Schweden) war an seinem Wohnort in Lafayette/Louisiana dabei.

Schachweltmeister Carlsen gewinnt eigenes Online-Turnier

BERLIN: Schachweltmeister Magnus Carlsen hat sein eigenes Onlineturnier mit acht Großmeistern gewonnen. Der 29 Jahre alte Norweger setzte sich am Sonntagabend im Finale mit 2,5:1,5 gegen den US-Amerikaner Hikaru Nakamura durch. Das Einladungsturnier war mit 250.000 Dollar dotiert: Carlsen bekam 70.000 Dollar Siegprämie, Nakamura einen Bonus von 45.000 Dollar.

Erste Corona-Testreihe in Freiburg und Hoffenheim negativ

FREIBURG: Beim SC Freiburg gibt es nach der ersten Testreihe keinen Corona-Fall. Alle Tests seien negativ ausgefallen, teilte ein Sprecher des Fußball-Bundesligisten am Sonntag auf Nachfrage mit. Zuvor waren alle Profis der Breisgauer sowie der Trainer- und Betreuerstab auf das Virus getestet worden. Auch bei der TSG 1899 Hoffenheim fiele erste Tests bei Spielern und Betreuer negativ aus. Dies bestätigte der Fußball-Bundesligist aus dem Kraichgau. Auch bei den Berliner Clubs Hertha BSC und 1. FC Union gab es keinen positiven Befund.

«Unklarer Befund» nach Corona-Tests beim VfB Stuttgart

STUTTGART: Bei den Corona-Tests im Trainer- und Betreuerstab des VfB Stuttgart hat es ein nicht eindeutiges Ergebnis gegeben. «Bei einer getesteten Person liegt ein unklarer Befund vor. Es gibt aber keinen spezifischen COV-2-Virus-Nachweis», teilte der Fußball-Zweitligist am Sonntag mit. Nach «Kicker»-Informationen hat sich jenes unklare Ergebnis bei einem der Spieler ergeben. Laut «Bild» sei das Testergebnis nicht negativ gewesen, es gebe aber auch keinen spezifischen Nachweis auf Covid-19-Viren.

50 Millionen für 5 Jahre: Angebliches Liverpool-Angebot für Werner

LEIPZIG: Ein Transfer von Fußball-Nationalspieler Timo Werner zu Champions-League-Sieger FC Liverpool wird angeblich immer konkreter. Laut des italienischen Transfermarkt-Spezialisten Nicolo Schira sei Liverpool bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Stürmer und biete ihm einen Vertrag über fünf Jahre mit einem Gehalt von zehn Millionen Euro pro Saison. Liverpool versuche nun, eine Einigung mit Leipzig unterhalb der Ausstiegsklausel in Höhe von etwa 60 Millionen Euro zu erzielen.

Transfermarkt: Mintzlaff rechnet mit Wertverlusten von 30 Prozent

LEIPZIG: Geschäftsführer Oliver Mintzlaff von Fußball-Bundesligist RB Leipzig erwartet durch die Corona-Krise enorme Ablöserückgänge auf dem Transfermarkt. «Das entspricht zwar sicher nicht unseren Leitplanken, aber ein Spieler, der heute 20 Millionen kostet, galt ja bisher - so absurd das klingen mag - in gewissen Sphären praktisch als ablösefrei. Und zu dieser Kategorie zählt jeder Spieler, der Schnelligkeit mitbringt und technisch ein bisschen was drauf hat», sagte Mintzlaff der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». «In diesem Bereich werden die Ablösesummen deutlich sinken. Wir rechnen mit einem Abschlag von rund 30 Prozent.»

Sportmediziner Sörgel: Bundesliga-Neustart Chance für Corona-Studie

BERLIN: Der Sportmediziner Fritz Sörgel hat sich aus wissenschaftlichen Gründen für eine Fortsetzung der Saison in der Fußball-Bundesliga ausgesprochen. Der Pharmakologe sieht in dem Spielbetrieb die Chance, eine bislang so nicht mögliche Studie über das Coronavirus anfertigen zu können. «Macht man sich frei davon, dass da ein sportlicher Wettkampf stattfindet, erfüllen diese Geisterspiele im Ansatz die Kriterien für eine wissenschaftliche Studie», schrieb Sörgel in einem Beitrag für den «Tagesspiegel».

Taskforce-Leiter Meyer: «System kann sicherlich ins Wanken geraten»

Saarbrücken (dpa) - Taskforce-Leiter Tim Meyer hat nach drei positiven Corona-Tests beim Bundesligisten 1. FC Köln eine Rest-Anfälligkeit des Hygiene-Systems der Deutschen Fußball Liga (DFL) eingeräumt. «Wenn es zu viele positive Fälle gibt, kann dieses System sicherlich ins Wanken geraten. Das ist gar keine Frage», sagte der Arzt der deutschen Nationalmannschaft bei Sport1. Deswegen sei «extreme Disziplin» aller Beteiligten auch abseits des Spielfeldes wichtig: «Wenn diese Disziplin nicht eingehalten wird, dann kann das beste Konzept ins Wanken geraten.»

Greuther Fürth holt Mittelfeldtalent Stach aus Wolfsburg

FÜRTH: Die SpVgg Greuther Fürth hat ihren ersten Neuzugang für die kommende Fußballsaison verpflichtet. Wie der Zweitligist am Sonntag mitteilte, kommt Mittelfeldspieler Anton Stach von der U23-Mannschaft des Bundesligisten VfL Wolfsburg. Der 21-Jährige absolvierte in dieser Saison 20 Einsätze für den Viertligisten und erhält bei den Franken nun einen Vertrag bis zum Sommer 2023.

Vettel rast nun virtuell: Ferrari-Star gibt Esports-Debüt

SEPANG: Sebastian Vettel verfolgt die digitale Welt kritisch - dennoch hat sich der viermalige Formel-1-Weltmeister nun ins virtuelle Motorsport-Abenteuer gestürzt. Der Ferrari-Star gab am Samstag sein Esports-Debüt und trat bei der sogenannten Legends Trophy unter anderen gegen die ehemaligen Formel-1-Champions Emerson Fittipaldi und Jenson Button an. Vettel belegte bei den beiden virtuell auf dem Sepang International Circuit ausgetragenen Rennen Platz 15 und dann Rang zwölf.

Widerstand gegen Premier-League-Pläne mit neutralen Spielstätten

LONDON: In der englischen Premier League formiert sich Widerstand gegen die Pläne für eine Saison-Fortsetzung in wenigen ausgewählten Fußballstadien. Sechs abstiegsbedrohte Clubs seien gegen das Vorhaben, berichtete der «Telegraph» am Wochenende. Der Clubchef von Brighton & Hove Albion warnte vor einer Wettbewerbsverzerrung. Zuvor hatten die 20 Premier-League-Clubs in einer Schalte ihre Absicht bekräftigt, die wegen der Corona-Pandemie seit 13. März unterbrochene Saison zu Ende zu spielen. Mehrere Medien spekulieren über eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab Mitte Juni, sofern Regierung und Gesundheitsexperten ihre Zustimmung erteilen.