Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Kevin-Prince Boateng kritisiert mangelndes Vorgehen gegen Rassismus

MONZA: Der deutsch-ghanaische Fußball-Profi Kevin-Prince Boateng hat die Entwicklung im Kampf gegen Rassismus kritisiert. «Sicher, die Bewegung «Black lives matter» hat sich erhoben, aber zu wenig wurde bislang realisiert, um gegen das Phänomen vorzugehen», sagte der 33-Jährige im Interview der italienischen Zeitung «Corriere della Sera» (Sonntag). Man müsse sich nur ansehen, was auf der Welt passiere, etwa der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA. «Vielleicht ist es auch schlimmer geworden.»

Mitfavorit van den Bergh erreicht Achtelfinale bei Darts-WM

LONDON: Der belgische Mitfavorit Dimitri van den Bergh hat ohne große Mühe das Achtelfinale bei der Darts-WM in London erreicht. «The Dreammaker» besiegte am Sonntagnachmittag im Alexandra Palace Jermaine Wattimena (Niederlande) klar mit 4:0. Van den Bergh ist einer der Aufsteiger des Jahres und hat 2020 das World Matchplay, das als zweitwichtigstes Turnier gilt, gewonnen. Vor dem Belgier waren am Nachmittag bereits der Engländer Ryan Searle (4:2 gegen Belgiens Kim Huybrechts) und der Pole Krzysztof Ratajski (4:0 gegen den Australier Simon Whitlock) weitergekommen.

Ludwigsburger Basketballer bleiben Erster - Chemnitz düpiert Hamburg

LUDWIGSBURG: Die MHP Riesen Ludwigsburg bleiben Tabellenführer der Basketball-Bundesliga. Durch den 87:72 (51:34)-Erfolg am Sonntag gegen s.Oliver Würzburg rangiert die Mannschaft von Trainer John Patrick mit 16:2-Punkten weiter auf Platz eins. Würzburg steht mit 6:12-Zählern dagegen in der unteren Tabellenhälfte. Die Hamburg Towers wurden dagegen bei der 75:95 (33:45)-Heimpleite gegen den Aufsteiger Niners Chemnitz deklassiert. Für die zuvor so überzeugenden Norddeutschen war es die zweite Niederlage im achten Saisonspiel.

Augsburger Panther bleiben in DEL sieglos: 1:5 in Ingolstadt

INGOLSTADT: Die Augsburger Panther bleiben auch nach dem dritten Spiel der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sieglos. Die Schwaben verloren am Sonntag beim ERC Ingolstadt klar mit 1:5 (0:3, 0:0, 1:2). Lediglich Thomas Holzmann (43. Minute) traf für den AEV. Mitspieler John Rogl bezeichnete den Auftritt seines Teams speziell im ersten Drittel bei MagentaSport als «unterirdisch». Die Tore für den ERC, der den zweiten Sieg im dritten Spiel feierte, erzielten Wayne Simpson (10. Minute/17.), Wojciech Stachowiak (14.), Samuel Soramies (43.) und David Elsner (49.).

Skispringer Geiger soll in Oberstdorf starten - Quarantäne beendet

OBERSTDORF: Skiflug-Weltmeister Karl Geiger ist nach seiner Infektion rechtzeitig aus der Corona-Quarantäne entlassen worden und dürfte bei der 69. Vierschanzentournee an den Start gehen. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Sonntag mit. «Wenn der heute durchgeführte PCR-Test negativ ist, dürfte einem Start nichts mehr im Wege stehen», sagte ein DSV-Sprecher. Das Ergebnis wird am Montag erwartet. Geiger ist in dieser Woche schon einmal negativ auf das Virus getestet worden und wartet nun auf die Freigabe durch einen Test, den vor der Tournee alle Springer zu absolvieren haben.

Flensburg baut Tabellenführung in Handball-Bundesliga aus

LEIPZIG: Die SG Flensburg-Handewitt hat die Spitzenposition in der Handball-Bundesliga mit einem weiteren Sieg in ihrem letzten Spiel des Jahres ausgebaut. Der Vizemeister setzte sich am Sonntag mit 29:24 (17:13) beim SC DHfK Leipzig durch und hat damit nun drei Pluspunkte mehr als Titelverteidiger THW Kiel auf dem Konto. Allerdings haben die Kieler zwei Spiele weniger als der Nordrivale absolviert. Bester Werfer der SG war der Schwede Hampus Wanne mit neun Treffern. Für die Leipziger war der Schweizer Alen Milosevic mit sechs Toren am erfolgreichsten.

Messi fehlt Barcelona im Ligaspiel gegen Eibar

BARCELONA: Der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi verpasst das nächste Ligaspiel seines Clubs FC Barcelona. Der 33-Jährige werde nach der Behandlung einer Knöchelverletzung erst nach der kommenden Barça-Partie in der spanischen Primera División am Dienstag (19.15 Uhr) gegen SD Eibar ins Mannschaftstraining zurückkehren, teilten die Katalanen am Sonntag mit. Kurz vor Weihnachten hatte der Argentinier mit seinem 644. Tor für Barcelona den Rekord des Brasilianers Pelé für Treffer für nur einen einzigen Club gebrochen.

Schweizer Christian Gross wird neuer Trainer beim FC Schalke 04

GELSENKIRCHEN: Nach tagelangen Spekulationen ist die Trainer-Frage beim FC Schalke 04 geklärt. Am Sonntag teilte der Fußball-Bundesligist mit, dass er in der größten sportliche Krise seit 30 Jahren auf Trainer Christian Gross als Retter vertraut. Der 66 Jahre alte Schweizer soll den Tabellenletzten vor dem Absturz in die 2. Liga bewahren. Gross erhält zunächst nur einen Vertrag bis Saisonende. Er soll am Montag sein erstes Training in Gelsenkirchen leiten. Mehrere Medien hatten vor Heiligabend über die bevorstehende Verpflichtung berichtet.

Hambüchen nach Vorwürfen im Turnen: «Schmaler Grat»

BERLIN: Olympiasieger Fabian Hambüchen hält die Probleme im Turnen beim Umgang zwischen Verantwortlichen und Schützlingen für größer als gedacht. Er habe das Ausmaß des Problems wirklich nicht geahnt, sagte der 33-Jährige in einem Interview der «Welt am Sonntag». Man habe von teilweise rabiatem Umgang in Ländern wie China und Russland gewusst, aber nicht vom riesigen Missbrauchsskandal in den USA, fügte der Reck-Olympiasieger von Rio 2016 hinzu. Angesprochen auf die jüngsten Vorwürfe deutscher Turnerinnen sprach der einst von seinem Vater trainierte Hambüchen von einem sehr schmalen Grat. «Die Zeiten haben sich ja auch geändert; was früher okay war, ist es heute längst nicht mehr. Was richtig ist. Das geht allerdings manchmal auch so weit, dass du jemanden nur zu zwicken brauchst, und schon hast du eine Anzeige am Hals», sagte Hambüchen.

Miami Dolphins siegen in letzter Sekunde in NFL

LAS VEGAS: Durch einen Sieg im letzten Moment haben die Miami Dolphins in der amerikanischen Fooball-Liga NFL weiter die Chance auf den Einzug in die Playoffs. Mit dem 26:25 bei den Las Vegas Raiders feierten die Doplhins am Samstag (Ortszeit) ihren zehnten Sieg im 15. Saisonspiel. Jason Sanders sorgte eine Sekunde vor Schluss mit einem Field Goal aus 44 Yards Entfernung für die entscheidenden drei Punkte. Zuvor gelang dem im letzten Viertel eingewechselten Quarterback Ryan Fitzpatrick ein Pass über 41 Yards, obwohl er dabei einen gegnerischen Ellenbogen auf die Gesichtsmaske bekam.

Kraft hakt Gelbes Trikot vorzeitig ab - Fokus auf Schanzen-Höhepunkte

OBERSTDORF: Titelverteidiger Stefan Kraft aus Österreich hat das Gelbe Trikot für den Sieg im Skisprung-Gesamtweltcup in diesem Winter bereits abgeschrieben. Dies erklärte der 27-Jährige auf seiner Homepage unmittelbar vor der Vierschanzentournee. Nach einem sportlichen Flop in Wisla, einer folgenden Corona-Infektion und Rückenproblemen hat Kraft vor Tournee-Beginn noch immer null Punkte und damit bereits einen riesigen Rückstand auf Norwegens Halvor Egner Granerud, der auf 600 Zähler kommt. Für Kraft kommt es nun nach eigener Aussage auf die Großereignisse an. Das Gelbe Trikot sei dieses Jahr «schon außer Reichweite, und so möchte ich vor allem darauf schauen, dass ich so körperlich fit wie möglich zur WM nach Oberstdorf komme», schrieb der Österreicher.

Basketball-Profis Bonga und Wagner verlieren in NBA erneut

WASHINGTON: Die deutschen Basketball-Profis Isaac Bonga und Moritz Wagner haben in der nordamerikanischen Liga NBA auch ihr zweites Saisonspiel mit den Washington Wizards verloren. Gegen die Orlando Magic unterlagen die Hauptstädter am Samstag (Ortszeit) daheim 120:130. Bonga stand dabei in der Startformation und erzielte in genau 20 Minuten Einsatzzeit zehn Punkte, Wagner kam nicht zum Einsatz. Bester Werfer war Bradley Beal mit 39 Punkten. Den Wizards nutzte auch ein Triple-Double von Neuzugang Russell Westbrook letztlich nichts: Westbrook erreichte mit 15 Punkten, 15 Rebounds und zwölf Vorlagen auch in seinem zweiten Spiel für Washington zweistellige Werte in drei Kategorien. Er ist erst der vierte NBA-Spieler, der in den ersten beiden Spielen für seinen Club ein Triple-Double schaffte.

Deutsche Eishockey-Junioren bei WM ohne Chance gegen Kanada

EDMONTON: Die deutschen Eishockey-Junioren haben auch ihr zweites Spiel bei der U20-Weltmeisterschaft in Edmonton verloren und dabei ein Debakel erlebt. Das nach etlichen Corona-Infektionen noch dezimierte Team war am Samstag (Ortszeit) ohne Chance gegen Gastgeber Kanada und unterlag 2:16 (1:4, 0:7, 1:5). Zum Auftakt hatte es 24 Stunden vorher ein achtbares 3:5 gegen Finnland gegeben. Auch gegen Kanada konnten nur 14 Feldspieler auflaufen, U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter fehlte in Abwehr und Angriff jeweils eine komplette Reihe. So machte sich im Verlauf der Partie die Müdigkeit immer stärker bemerkbar. Die Treffer gegen den Titelverteidiger schossen John Peterka (14.) und Florian Elias (60.).

Neuer verrät größten Bayern-Wunsch

MÜNCHEN: Kapitän Manuel Neuer sehnt zum Jahreswechsel mit seinen Teamkollegen beim FC Bayern das Ende der Corona-Krise herbei. «Unser größter Wunsch für das neue Jahr ist, da sind wohl alle Menschen vereint, dass diese Pandemie bald überwunden wird», schreibt der Fußball-Nationaltorhüter in einem Beitrag für die Januar-Ausgabe des Vereinsmagazins «51». Die Münchner Profis blickten aber für 2021 «optimistisch nach vorne». Nach fünf Titeln in diesem Jahr wollen die Bayern-Profis schon im Februar die nächste «große» Trophäe nach München holen. «Der Gewinn der Club-WM 2013 war ein tolles Erlebnis. Wir haben es uns nun wieder als Champions League-Sieger erarbeitet, mit diesem Titel Geschichte zu schreiben. Diese Chance wollen wir wahrnehmen.» Die Club-WM findet vom 1. bis 11. Februar in Katar statt.

Grosjeans Überleben bei Feuer-Unfall für Vettel «Moment des Jahres»

BERLIN: Der am Ende glimpflich verlaufene Horror-Unfall von Romain Grosjean geht dem viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel nicht mehr aus dem Kopf. «Wie er diesen Crash nahezu unverletzt überstehen konnte, ist mir nach wie vor ein Rätsel, er stand kurz vor der Katastrophe. Dass er noch bei uns ist, dass er lebt, ist deshalb für mich der Moment des Jahres», schrieb Vettel in einem Gastbeitrag für die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung». Der Franzose Grosjean vom US-Rennstall Haas war beim Großen Preis von Bahrain Ende November kurz nach dem Start schwer verunglückt. Sein Auto zerbrach beim Einschlag in eine Leitplanke und ging in Flammen auf. Grosjean hatte sich gerade noch aus dem brennenden Cockpit retten können und blieb weitgehend unverletzt.

Rallye-Navigator Gottschalk peilt Top Five bei Rallye Dakar an

RHEINSBERG: Rallye-Navigator Timo Gottschalk und sein Fahrer Jakub Przygonski setzen sich bei der am 3. Januar beginnenden Rallye Dakar hohe Ziele. «Das Ziel sind die Top Five, das ganz große Ziel ein Platz auf dem Podium», sagte der 46-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Die bis zum 15. Januar dauernde legendäre Rallye findet zum zweiten Mal in Saudi-Arabien statt.

Der Gesamtsieger von 2011 weiß um die starke Konkurrenz auch bei der 43. Auflage. So haben die mehrmaligen Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah aus Katar, der Spanier Carlos Sainz oder Stéphane Peterhansel aus Frankreich bei der Mitte Dezember in Saudi-Arabien ausgetragenen Dakar-Generalprobe Baja Ha'il eine starke Frühform bewiesen und sich die ersten drei Plätze geholt.

Das brandenburgisch-polnische Duo kam bei den zwei Rennen auf den 13. sowie den fünften Rang. «Den Speed haben wir, um mitzuhalten», sagte Gottschalk, «aber es gibt viele Unwägbarkeiten.» Gottschalk hat den Getriebeschaden in ihrem Mini, der bei der letzten Auflage bereits auf der ersten Etappe alle Träume vom Podium zunichte gemacht hatte, nicht vergessen. «Das war schon schwer zu verkraften. Aber man muss es akzeptieren», sagte Gottschalk, der seinen Partner diesmal in einem Toyota Hilux durch die Wüste navigiert.

Auch in der Wüste fährt die Corona-Angst mit. Zum einen die Furcht vor einer Ansteckung, zum anderen sorgt sich Gottschalk, der seit 2005 hauptberuflich als Rallye-Navigator unterwegs ist, ob auch nach dem Saisonhöhepunkt die Sponsoren weiter an Bord bleiben: «Da ist dieses Jahr ein flaues Gefühl mit dabei, das die Freude überschattet.»

Mick Schumacher zu Vergleichen mit Vater Michael: «Stört mich nicht»

BERLIN: Den künftigen Formel-1-Rennfahrer Mick Schumacher nerven die ständigen Vergleiche mit seinem Vater Michael nicht. «Ich finde es okay, es stört mich gar nicht, wenn ich die Fragen kriege und die Vergleiche», sagte der 21-Jährige in einem Interview der «Bild am Sonntag» und ergänzte: «Klar muss man seinen eigenen Weg gehen. Aber mein Vater ist für mich der Beste, den es in dem Sport je gegeben hat, warum sollte ich mich also von ihm absetzen wollen?» Mick Schumacher fährt ab kommender Saison für den US-Rennstall Haas und feiert seine Premiere beim Rennen im australischen Melbourne, falls der Grand Prix trotz Corona-Krise am 21. März stattfindet.