Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Rückschlag für Paris: 0:1 gegen Olympique Lyon - Neymar verletzt

PARIS: Champions-League-Finalist Paris Saint-Germain hat am 14. Spieltag der französischen Ligue 1 einen erneuten Rückschlag hinnehmen müssen und neben der Tabellenführung womöglich auch Neymar für einige Zeit verloren. Beim 0:1 gegen Olympique Lyon am Sonntagabend wurde der brasilianische Nationalspieler in der Schlussphase von Thiago Mendes gefoult und musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Mendes sah für seine Aktion die Rote Karte (90.+9). Lyon überholte damit Paris in der Tabelle. Dort steht PSG nun mit einem Punkt Rückstand auf Lille und Lyon nur noch auf Rang drei.

Schalker Uth gibt Entwarnung aus Klinik: «Mir geht's ganz gut»

AUGSBURG: Wenige Stunden nach seinem schlimmen Zusammenprall beim Bundesliga-Spiel in Augsburg hat Schalkes Fußball-Profi Mark Uth Entwarnung gegeben. «Guten Abend zusammen. Mir geht's ganz gut ... Werde voraussichtlich morgen schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen», schrieb der 29 Jahre alte Ex-Nationalspieler am Sonntagabend bei Instagram neben einem Foto von sich im Krankenbett. Und: «Vielen Dank für eure zahlreichen Genesungswünsche.» Uth hatte beim 2:2 in Augsburg nach einem Kopfballduell und Sturz auf den Rasen eine Gehirnerschütterung erlitten, teilte sein Verein mit.

Leverkusen erobert Tabellenspitze - Zwei Tore von Bailey bei 4:1-Sieg

LEVERKUSEN: Bayer Leverkusen ist durch einen 4:1 (2:0)-Erfolg über die TSG 1899 Hoffenheim an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga gestürmt. Der überragende Leon Bailey brachte die Rheinländer am Sonntag mit seinen Treffern in der 4. und 27. Minute schnell in Führung. Nach dem Anschluss durch Christoph Baumgartner (49.) sorgte der 17 Jahre alte Youngster Florian Wirtz mit seinem Treffer in der 55. Minute für die Entscheidung, Lucas Alario erzielte in der ersten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter den Endstand. Hoffenheim beendete nach Gelb-Roten Karten für Florian Grillitsch (64.) und Stefan Posch (79.) die Partie mit neun Spielern.

Biathlet Doll nach Material-Kritik: «Techniker machen super Job»

HOCHFILZEN: Biathlet Benedikt Doll hat sich nach seiner im Fernsehen geäußerten Kritik an seinem Material bei seinen Technikern entschuldigt. «Wir haben grundsätzlich keinen schlechten Ski. Grundsätzlich machen unsere Techniker einen super Job, die geben immer Vollgas, sind voll motiviert», sagte der 30 Jahre alte Schwarzwälder in einem am Sonntagabend in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Video-Beitrag. Doll hatte während der Staffel beim Weltcup in Hochfilzen über seine Skier geschimpft. «Es hat sich ein bisschen nach Körperverletzung angefühlt», meinte er. Hinter Olympiasieger Schweden und Norwegen war Deutschland auf Platz drei gelaufen.

Tennis-Star Federer: «Wird knapp mit den Australian Open»

BERN: Das Comeback von Tennis-Superstar Roger Federer könnte sich weiter verzögern, die Teilnahme des Schweizers am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres 2021 ist noch ungewiss. «Es wird knapp mit den Australian Open», sagte der 39-Jährige am Sonntag in einem SRF-Interview. «Ich habe gehofft, dass ich bereits im Oktober bei 100 Prozent bin, das war ich leider nicht - und bin es auch heute noch nicht», berichtete der 20-malige Grand-Slam-Sieger. «Ich wünschte, ich wäre weiter, aber ich bin trotzdem zufrieden, wo ich stehe.»

Szoboszlai bestätigt Abgang in Salzburg - RB Leipzig interessiert

SALZBURG: Dominik Szoboszlai wird Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg in der Winterpause definitiv verlassen. Der Ungar meinte im Sky-Interview auf die Frage, ob die zwei verbleibenden Spiele die letzten in dem Team seien: «Ja, genau.» Wohin die Reise geht, wollte der 20-Jährige nicht verraten. «Ich habe meine Entscheidung noch nicht getroffen.» Zuletzt hatte RB Leipzigs Sportchef Oliver Mintzlaff starkes Interesse an dem torgefährlichen Stürmer bekundet.

Ex-Auswahltrainer Otto Baric mit 88 Jahren gestorben

ZAGREB: Der frühere Trainer der Fußball-Nationalmannschaften Österreichs und Kroatiens, Otto Baric, ist am Sonntag im Alter von 88 Jahren gestorben. Das teilte der kroatische Verband mit. Baric hatte von April 1999 bis November 2001 die österreichische Auswahl betreut, in seinem Heimatland war er von 2002 bis 2004 Nationaltrainer.

In der österreichischen Bundesliga holte er mit Wacker Innsbruck, dem SK Rapid und SV Salzburg insgesamt siebenmal den Meistertitel. Zudem stand Baric mit den Wienern 1985 sowie mit den Salzburgern 1994 im Europacup-Finale.

MÜNCHEN: Das ADAC GT Masters wird künftig im TV-Sender Nitro gezeigt.

Wie bisher auch sollen alle Rennen live und in voller Länge im Free-TV zu sehen sein. «Gemeinsam werden wir das ADAC GT Masters weiter entwickeln und auf ein neues mediales Level heben», wurde ADAC-Sportpräsident Hermann Tomczyk in einer Mitteilung von ADAC und Mediengruppe RTL Deutschland am Sonntag zitiert. Die kommende Saison der Supersportwagenserie startet vom 14. bis 16. Mai in Oschersleben. Die Zusammenarbeit soll langfristig sein. Zuletzt war das ADAC GT Masters bei Sport1 zu sehen.

Hamilton hofft auf neuen Mercedes-Vertrag vor Weihnachten

ABU DHABI: Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hofft auf die Klärung seiner Vertragssituation bei Mercedes noch vor den Feiertagen. «Ich hoffe, wir können diese Woche beginnen und es bis Weihnachten erledigen», sagte der 35 Jahre alte Brite nach seinem dritten Platz beim Großen Preis von Abu Dhabi am Sonntag. Der siebenmalige Champion steht nur noch bis zum Jahresende bei den Silberpfeilen unter Vertrag. Eigentlich hätten die Gespräche schon längst beginnen sollen, doch die Corona-Infektion des Rennfahrers in der Vorwoche verhinderte dies zuletzt.

Kein Sieger im Handball-Topspiel zwischen Löwen und Flensburg

MANNHEIM: Die Rhein-Neckar Löwen haben einen möglichen Sieg im Topspiel der Handball-Bundesliga gegen die SG Flensburg-Handewitt verspielt, durch das 31:31 (19:13) aber dennoch die Tabellenführung übernommen. Im Verfolgerduell gegen den Vizemeister gaben die Mannheimer am Sonntag einen Sieben-Tore-Vorsprung zu Beginn der zweiten Halbzeit noch aus der Hand, zogen mit 19:3 Punkten aber am spielfreien THW Kiel (18:2) vorbei. Der Rekordmeister befindet sich wegen mehrerer positiver Corona-Fälle derzeit in Quarantäne. Flensburg bleibt mit 17:3 Zählern Dritter.

Fortuna Düsseldorf stabilisiert sich - Aufholjagd des FC St. Pauli

DÜSSELDORF: Absteiger Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga beim zuletzt starken Karlsruher SC verdient 2:1 (1:0) gewonnen und ist in der Tabelle auf Rang sieben geklettert. Noch besser steht das Überraschungsteam VfL Osnabrück da. Der VfL gewann das Niedersachsen-Duell bei Eintracht Braunschweig mit 2:0 (1:0) und ist mit 19 Punkten Fünfter. Im Tabellenkeller erkämpfte sich der FC St. Pauli nach 0:2-Rückstand gegen Erzgebirge Aue noch ein 2:2 (0:1). Der Ex-Bundesligist bleibt jedoch Vorletzter. Der 1. FC Nürnberg kam im fränkischen Duell mit dem Tabellenletzten Würzburger Kickers zu einem glücklichen 2:1 (1:0).

Einbruch bei totem Ex-Fußballer Paolo Rossi

ROM: Genau am Tag der Trauerfeier für den ehemaligen Weltmeister Paolo Rossi ist in das Haus des Fußball-Idols eingebrochen worden. Wie unter anderem die Nachrichtenagentur Ansa am Samstag berichtete, stiegen Diebe vermutlich durch ein Fenster in das Haus der Familie in Bucine bei Arezzo ein. «Ich habe nicht einmal die Kraft zu sprechen», sagte Rossis Witwe, Federica Cappelletti, am Sonntag italienischen Medien. «Als wäre Paolos Tod nicht schlimm genug (...).» Die Diebe hätten zugeschlagen, «als ganz Italien weinte». Die Untersuchungen zur Tat dauerten am Sonntag an.

Schockmoment für Schalke: Angreifer Uth verletzt sich schwer

AUGSBURG: Für den Tabellenletzten FC Schalke 04 hat das Bundesligaspiel beim FC Augsburg mit einem Schockmoment begonnen. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mark Uth knallte am Sonntag wenige Minuten nach dem Anpfiff nach einem Kopfballduell im Mittelfeld bei der Landung mit dem Kopf auf den Boden und blieb benommen liegen. Der 29 Jahre alte Angreifer musste minutenlang auf dem Rasen behandelt werden. Sein Hals wurde stabilisiert, zudem bekam er eine Infusion. Uth wurde schließlich mit einer Trage vom Platz gebracht.

Bayern-Frauen weiter ohne Punktverlust - Wolfsburg souverän

FRANKFURT: Die Fußballerinnen des FC Bayern München bleiben auch nach elf Spielen in der Frauen-Bundesliga ohne Punktverlust. Das Team von Trainer Jens Scheuer setzte sich am Sonntag bei Eintracht Frankfurt mit 1:0 (0:0) durch. Sydney Lohmann erzielte in der 64. Minute das Tor des Tages. Mit 33 Punkten bleiben die Bayern-Frauen souveräner Tabellenführer. Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg gewann 5:1 (2:1) bei Werder Bremen und liegt weiter fünf Zähler hinter dem Spitzenreiter.

Benedikt Doll schimpft nach Staffel-Platz drei: «Körperverletzung»

HOCHFILZEN: Auch ohne Olympiasieger Arnd Peiffer ist die deutsche Biathlon-Staffel der Männer zum Abschluss der ersten Weltcup-Woche im österreichischen Hochfilzen auf Platz drei gelaufen. Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll und Philipp Horn lagen am Sonntag nach insgesamt sieben Nachladern 44,1 Sekunden hinter Olympiasieger Schweden. Benedikt Doll übte unverblümt Kritik: «Ich bin es so langsam leid, es mir immer schönreden zu müssen», schimpfte der Schwarzwälder im ZDF über seine Skier. «Es hat sich ein bisschen nach Körperverletzung angefühlt», sagte der Ex-Weltmeister (31).

Trainer Lucien Favre muss bei Borussia Dortmund gehen

DORTMUND: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich von Trainer Lucien Favre getrennt. Wie der Club am Sonntag mitteilte, haben sich darauf die Entscheidungsträger des BVB nach dem 1:5 (1:1)-Heimdebakel gegen den VfB Stuttgart einmütig verständigt. Edin Terzic (38), bisher Favres Assistent, wird bis zum Saisonende als Cheftrainer fungieren und übernahm am Nachmittag die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am Dienstag bei Werder Bremen.

Friedrich kontert nach Lochner-Sieg und gewinnt Zweierbob-Weltcup

INNSBRUCK/IGLS: Zweierbob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich hat standesgemäß mit einem Sieg auf die zuvor erlittene Niederlage gegen Johannes Lochner geantwortet. Der Doppel-Olympiasieger gewann am Sonntag in Innsbruck/Igls mit Anschieber Thorsten Margis das Weltcup-Rennen in seiner Spezialdisziplin, nachdem er 24 Stunden zuvor erstmals seinem Teamkollegen Lochner den Vortritt lassen musste.

Der für Stuttgart startende Berchtesgadener hatte mit Eric Franke den ersten Sieg in diesem Winter eingefahren und musste nun im zweiten Rennen am Patscherkofel mit Anschieber Christian Rasp den Sachsen vom BSC Oberbärenburg mit 0,16 Sekunden Vorsprung wieder vorbeiziehen lassen. Dritter wurde wie am Vortag der Lette Oskars Kibermanis. Christoph Hafer aus Bad Feilnbach kam mit Christian Hammers auf Rang sieben.

Olympiasieger Peiffer kehrt ins Biathlon-Team zurück

HOCHFILZEN: Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer wird in den letzten Weltcup-Rennen des Jahres wieder dabei sein. «Er wird auf alle Fälle am Start sein», kündigte Chef-Bundestrainer Mark Kirchner am Sonntag im österreichischen Hochfilzen an. Peiffer war am Freitag aus «privaten Gründen» nach Hause gefahren. Auch ohne den 33-Jährigen war die deutsche Männer-Staffel zum Abschluss des Weltcups in Tirol hinter Olympiasieger Schweden und Norwegen auf Platz drei gelaufen.

In Hochfilzen geht es am Donnerstag mit dem Männer-Sprint weiter. Außerdem stehen am Freitag der Frauen-Sprint, am Samstag die Verfolgungsrennen und am Sonntag die ersten Massenstart-Wettkämpfe der Saison an.

Verstappen mit Sieg in Abu Dhabi zum Saisonende - Vettel ohne Punkte

ABU DHABI: Max Verstappen hat das letzte Formel-1-Rennen dieser Saison gewonnen. Der 23 Jahre alte Niederländer verwies im Red Bull am Sonntag beim Großen Preis von Abu Dhabi Mercedes-Pilot Valtteri Bottas auf Platz zwei. Dritter wurde dessen Teamkollege und Weltmeister Lewis Hamilton. In der Gesamtwertung blieb Bottas vor Verstappen und wurde wie im Vorjahr Vize-Weltmeister. Mercedes hatte sich bereits souverän auch die Konstrukteurswertung gesichert. In seinem letzten Auftritt für Ferrari zum Abschluss einer enttäuschenden Saison kam Sebastian Vettel auf Platz 14.

Sieg gegen Pulew: Box-Superstar Joshua bleibt Vierfach-Weltmeister

LONDON: Box-Superstar Anthony Joshua bleibt vierfacher Weltmeister im Schwergewicht. Der 31-Jährige Brite gewann am Samstagabend (Ortszeit) in London gegen den von Ulli Wegner trainierten Bulgaren Kubrat Pulew durch K.o. in der neunten Runde und verteidigte seine Gürtel der Verbände WBO, IBF, WBA und IBO erfolgreich. Vor 1000 Zuschauern in der Wembley Arena nutzte der 39-jährige Pulew auch seine zweite WM-Chance nach dem verlorenen Duell mit Wladimir Klitschko 2014 nicht. Damit ist von Seiten Joshuas der Weg für einen Vereinigungskampf mit WBC-Weltmeister Tyson Fury frei.

NBA: Dallas gewinnt erstes Vorbereitungsspiel gegen Bucks

MILWAUKEE: Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks sind mit einem Sieg in die Vorbereitung auf die neue NBA-Saison gestartet. Der deutsche Basketball-Nationalspieler erzielte beim 112:102-Erfolg am Samstag (Ortszeit) bei den Milwaukee Bucks starke 13 Punkte und sieben Rebounds in 16 Minuten Einsatzzeit. Damit war Kleber neben Superstar Luka Doncic bester Werfer seines Teams, das auf Kristaps Porzingis verzichten musste. Der Lette wird nach einer Meniskus-Operation im Oktober auch den Saisonstart verpassen. Für die Bucks erzielte Giannis Antetokounmpo, zuletzt zwei Mal in Serie wertvollster Spieler der Liga, 25 Punkte.

RTL verabschiedet sich nach 30 Jahren emotional aus der Formel 1

ABU DHABI: Der Fernsehsender RTL hat sich nach 30 Jahren Formel-1-Berichterstattung emotional vom deutschen TV-Publikum verabschiedet. In einer Sondersendung erinnerte das Team um Moderator Kai Ebel am Sonntag vor dem Großen Preis von Abu Dhabi an besondere Momente und stellte dabei vor allem Michael Schumacher in den Mittelpunkt. «Er hat es geschafft, ganz Deutschland zu mobilisieren», erinnerte sich Ebel an den Rekordweltmeister. Schumachers ehemaliger Konkurrent Heinz-Harald Frentzen ergänzte: «Er hat einen Boom ausgelöst, der bis heute noch so stark ist.»

Vor allem dank Schumacher und seines Aufstiegs zum siebenmaligen Champion wurde die Formel 1 bei RTL zum Prestigeprodukt. Seit 1991 übertrugen die Kölner die Rennen. Das Saisonfinale in den Vereinigten Arabischen Emiraten war zumindest vorerst der letzte Grand Prix. Von 2021 an hat der Pay-TV-Sender Sky die Rechte exklusiv und muss nur vier Rennen im Free-TV zeigen. Es ist das Ende einer Fernseh-Ära.

Mehr als 500 Rennen gab es bei RTL zu sehen, die Statistiker kamen auch dank weiterer erfolgreicher deutscher Zeiten mit den WM-Titeln von Sebastian Vettel und Nico Rosberg auf insgesamt 3,14 Milliarden Zuschauer. «Vielen Dank für die schöne Zeit bei RTL», sagte Frentzen rückblickend auf drei Jahrzehnte Fernsehgeschichte. In Abu Dhabi vor Ort war RTL mit seinem kompletten Team wegen der Corona-Krise nicht mehr und sendete mit den Experten Rosberg, Nico Hülkenberg und Timo Glock stattdessen ein letztes Mal aus dem Kölner Studio.

Neuer Corona-Lockdown: Keine Unterbrechung für Profisport

BERLIN: Anders als beim ersten harten Corona-Lockdown im Frühjahr kann der Profisport seine Wettbewerbe diesmal zunächst fortsetzen. Dies geht aus dem Beschluss der Bund-Länder-Runde mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag hervor, in dem der Profisport bei den weitergehenden Einschränkungen nicht explizit erwähnt wird. Während das öffentliche Leben samt Einzelhandel und Schulen ab Mittwoch und bis zum 10. Januar drastisch heruntergefahren werden soll, darf demnach in den nationalen Sport-Ligen rund um den Jahreswechsel weiter ohne Zuschauer gespielt werden.

Wechsel im Biathlon-Team der Damen: Weidel kommt für Schneider

HOCHFILZEN: Die deutschen Biathletinnen werden die letzten Weltcup-Rennen des Jahres von Donnerstag an in Hochfilzen in etwas veränderter Aufstellung bestreiten. Für Sophia Schneider (23) aus Oberteisendorf rückt Anna Weidel (24) ins deutsche Damen-Team. Schneider solle noch einmal Testwettkämpfe in Ruhpolding bestreiten, «damit sie sich noch einmal auf sich und ihre Leistung konzentrieren kann», sagte Damen-Bundestrainer Kristian Mehringer am Sonntag nach dem Verfolgungsrennen in Tirol. Für das Jagdrennen hatte sich die junge Skijägerin als Sprint-80. nicht qualifiziert.

Vanessa Hinz, die es als Sprint-62. ebenfalls nicht ins Verfolgungsrennen geschafft hatte, bleibt dagegen im Team. Die ehemalige Staffelweltmeisterin hatte aus ihrer Ernüchterung keinen Hehl gemacht, war nach Hause gereist, «um sich wieder zu finden.»

In Hochfilzen geht es am Donnerstag mit dem Männer-Sprint weiter, die Damen starten dann am Freitag. Im Weltcup-Team bleiben Franziska Preuß (26), Janina Hettich (24), Denise Herrmann (31) und Maren Hammerschmidt (31), die am Sonntag in der Verfolgung dabei waren und Plätze zwischen acht und 38 belegten.

Slowene Cater gewinnt sensationell erste Weltcup-Abfahrt der Saison

VAL D'ISERE: Skirennfahrer Martin Cater hat mit seinem Sieg bei der ersten Weltcup-Abfahrt der Saison für eine Sensation gesorgt. Mit der Startnummer 41 raste der 27 Jahre alte Slowene am Sonntag in Val d'Isere zu seinem ersten Weltcuperfolg und verdrängte den Österreicher Otmar Striedinger und den Schweizer Urs Kryenbühl noch auf die Plätze zwei und drei. Der Schweizer Beat Feuz, der die Kleine Kristallkugel in der Abfahrt zuletzt dreimal nacheinander gewann, wurde Sechster. Cater hatte in seinen 94 Rennen zuvor noch nie einen Podestplatz belegt.

Franziska Preuß Achte in Hochfilzen-Verfolgung - Roiseland-Sieg

HOCHFILZEN: Franziska Preuß hat in der Biathlon-Verfolgung von Hochfilzen als Achte ein gutes Weltcup-Ergebnis eingefahren. Die Sprint-Dritte vom Freitag vergab am Sonntag über die zehn Kilometer eine bessere Platzierung durch ihre drei Schießfehler. Die 26-jährige Bayerin lag am Ende 1:13,9 Minuten hinter Marte Olsbu Roiseland. Die Norwegerin übernahm nach ihrem ersten Saison-Sieg die Führung in der Weltcup-Gesamtwertung. Die 30-Jährige gewann trotz ihrer beiden Schießfehler vor Sprint-Siegerin Dsinara Alimbekawa aus Belarus und der Schwedin Hanna Oeberg.

Dreifacherfolg: Zweiter Weltcupsieg für Laura Nolte im Zweierbob

INNSBRUCK/IGLS: Laura Nolte hat beim deutschen Dreifacherfolg in Innsbruck/Igls ihren zweiten Saisonsieg im Zweierbob-Weltcup eingefahren. Einen Tag nach ihrem zweiten Platz bei der Monobob-Premiere gewann die Winterbergerin am Sonntag mit ihrer Anschieberin Deborah Levi. Mit der Potsdamerin war sie im ersten Rennen in Sigulda noch gestürzt. Mit 0,30 Sekunden Vorsprung verwies das Duo die Teamkolleginnen Kim Kalicki/Ann-Christin Strack auf Rang zwei. Dritte wurde Olympiasiegerin Mariama Jamanka mit Leonie Fiebig.

US-Investoren erwerben Anteile an Formel-1-Team McLaren

ABU DHABI: Der britische Formel-1-Traditionsrennstall McLaren hat seine Zukunft durch den Verkauf von Anteilen an eine Investorengruppe gesichert. Laut einer Mitteilung vom Sonntag wird die auf Sportinvestments spezialisierte MSP Sports Capital aus den USA in einem ersten Schritt 15 Prozent der Unternehmensanteile der Rennsportabteilung übernehmen. Bis Ende 2022 soll das auf 33 Prozent erweitert werden und der Verkauf McLaren 185 Millionen britische Pfund (rund 202 Millionen Euro) einbringen. Die britische McLaren Group soll langfristig Mehrheitseigner bleiben.

«Diese neue Investition stärkt unseren Plan, mit McLaren wieder um Rennsiege und Titel in der Formel 1 und im IndyCar kämpfen zu können», sagte McLaren-Geschäftsführer Zak Brown und ergänzte: «Diese Investition ist ein entscheidender Moment für den Fortschritt von McLaren Racing.» Es werde die positive Dynamik verstärken, dass «wir uns weiterhin unermüdlich auf unsere Mission konzentrieren, wieder ganz oben auf dem Podium zu stehen.»

Schumacher dämpft Formel-1-Erwartungen: «Realistisch bleiben»

ABU DHABI: Mick Schumacher warnt vor zu hohen Erwartungen in seiner ersten Formel-1-Saison. «Natürlich geht man als Rennfahrer immer rein und will alles gewinnen. Aber das ist nicht gerade das, was wir als Ziel für nächstes Jahr nehmen. Wir müssen schauen, was uns erwartet», sagte der 21 Jahre alte Nachwuchs-Rennfahrer am Samstagabend im ZDF-«Sportstudio» und ergänzte: «Natürlich wäre es schön, wenn wir einen Sieg einfahren, aber wir müssen realistisch bleiben und unsere Erwartungen managen.» Formel-2-Champion Schumacher fährt ab 2021 für den US-Rennstall Haas in der Motorsport-Königsklasse und tritt in die Fußstapfen seines Vaters Michael.

Das bringt der Wintersport am Sonntag

PLANICA/HOCHFILZEN: Segeln die deutschen Adler bei der Ski-Flug-Weltmeisterschaft zur nächsten Medaille? Wieviele Fehlschüsse leisten sich die deutschen Biathleten? Auch am Sonntag wird der Wintersport wieder Schlagzeilen produzieren.

Die Wintersport-Fans erwartet ein vollgepackter Sonntag. Bei der Skiflug-WM in Slowenien wollen Einzel-Titelträger Karl Geiger und Bronzegewinner Markus Eisenbichler auch dem Team im Mannschaftswettbewerb zu Edelmetall verhelfen. Im Biathlon steht ein Staffel- und ein Verfolgungsrennen an.

SKISPRINGEN

Flug-WM in Planica, Slowenien

16.00 Uhr: Team, (ZDF und Eurosport)

Nach dem Titel-Coup von Karl Geiger und dem Bronze-Flug von Markus Eisenbichler geht es für die Skiflieger mit dem Teamwettbewerb weiter. «Das wird kein Selbstläufer, da muss man noch mal angreifen und sich richtig reinhauen», sagte Geiger, der nach seinem Triumph am Samstag schon wieder nach vorne blickte. Constantin Schmid, Pius Paschke, Eisenbichler und Weltmeister Geiger als Schluss-Flieger zählen mit den Norwegern zu den Top-Favoriten auf den zweiten Titel des Planica-Wochenendes. Gold wäre eine Premiere: Noch nie gewann Deutschland den Mannschaftswettbewerb bei der Skiflug-WM.

BIATHLON

Weltcup in Hochfilzen, Österreich

11.45 Uhr: Damen-Verfolgung, 10 Kilometer (ZDF und Eurosport) 14.00 Uhr: Herren-Staffel, 4x7,5 Kilometer (ZDF und Eurosport)

Ohne den aus privaten Gründen fehlenden Olympiasieger Arnd Peiffer bestreiten die deutschen Biathlon-Männer das Staffelrennen beim Weltcup in Hochfilzen. Für das 4x7,5-Kilometer-Rennen wurden Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll, und Philipp Horn nominiert. «Unsere Zielstellung ist wie immer das Podium. Das ist hart genug, das zu erreichen», sagte Kirchner. Zuvor sind die Frauen um die Sprint-Dritte in der Verfolgung unterwegs. Wenn alles gut laufe, könne man «wieder mit guten Platzierungen rechnen», sagte Damen-Bundestrainer Kristian Mehringer.

SKI ALPIN

Weltcup in Val d'Isère, Frankreich

Abfahrt, Herren

10.30 Uhr: (ZDF und Eurosport)

Weltcup in Courchevel, Frankreich

Riesenslalom, Damen

09.30 Uhr: 1. Durchgang (Eurosport) 12.30 Uhr: 2. Durchgang (ZDF und Eurosport)

Nach dem guten Einstand in die Speedsaison von Andreas Sander und Josef Ferstl beim Super-G am Samstag will das deutsche Top-Duo in Abwesenheit von Thomas Dreßen (Hüft-Operation) auch bei der auf Sonntag verlegten Abfahrt überzeugen. Für die Damen steht in Courchevel der zweite Riesenslalom an. Das Trio des Deutschen Skiverbandes verpasste am Samstag den zweiten Durchgang. Nun bietet sich die Chance, es besser zu machen.

BOB

Weltcup in Innsbruck/Igls, Österreich

10.30 Uhr: Zweierbob, Frauen, Lauf 1 12.00 Uhr: Zweierbob, Frauen, Lauf 2 (ZDF ca. 12.30 Uhr) 14.00 Uhr: Zweierbob, Männer, Lauf 1 15.30 Uhr: Zweierbob, Männer, Lauf 2 (ZDF ca. 18.00 Uhr)

Im Zweierbob will Rekord-Weltmeister Francesco Friedrich den Angriff von Johannes Lochner diesmal abwehren. Der Bayer hatte mit seinem ersten Weltcupsieg in diesem Winter den Sachsen gestoppt, der zuvor alle vier Rennen gewonnen hatte. Die deutschen Frauen wollen ihre Siegesserie aus Sigulda auch in Innsbruck/Igls fortsetzen. Erst gewann Olympiasiegerin Mariama Jamanka, dann die deutsche Meisterin Laura Nolte.

RODELN:

Weltcup in Oberhof, Thüringen

09.05 Uhr: Frauen, 1. Lauf 10.40 Uhr: Frauen, 2. Lauf (ZDF ca 10.18 Uhr und 13.30 Uhr) 12.50 Uhr: Team-Staffel

Auch die Frauen müssen auf der modernisierten Bahn in Oberhof mit den neuen Verhältnissen erst einmal klarkommen. Rückkehrerin Natalie Geisenberger will nach ihrer Babypause wieder voll angreifen. Auftaktsiegerin Julia Taubitz, die im Gesamtweltcup punktgleich mit der viermaligen Olympiasiegerin an der Spitze liegt, will ebenfalls ein Wörtchen mitreden. Das hat auch Dajana Eitberger auf ihrer Heimbahn vor, die sich ebenfalls nach ihrer Babypause stark zurückgemeldet hat.

LANGLAUF

Weltcup in Davos, Schweiz

10.45: 10 Kilometer Freistil Frauen (Eurosport 2)

13.30: 15 Kilometer Freistil Männer

In Abwesenheit der großen Langlauf-Nationen Norwegen, Schweden und Finnland stehen nach dem Sprint am Vortag für die Sportler von Teamchef Peter Schlickenrieder die Freistil-Rennen über zehn Kilometer (Frauen) und 15 Kilometer (Männer) auf dem Programm. Am Samstag konnte die deutsche Mannschaft das Fehlen der Favoriten nicht besonders gut nutzen. Wird das nun anders?

Damen-Riesenslalom von Courchevel auf Montag verschoben

COURCHEVEL: Der für Sonntag geplante Riesenslalom der Damen im alpinen Ski-Weltcup ist auf Montag verschoben worden. Nach der Besichtigung der Piste am Sonntagmorgen entschied die Jury im französischen Courchevel, dass die Sicherheit der Fahrerinnen aufgrund der Wetter- und Schneebedingungen nicht garantiert werden könne. Am Montag ist der erste Lauf um 10.00 Uhr geplant, der zweite Durchgang soll um 13.00 Uhr gestartet werden.

Am Samstag hatte die Italienerin Marta Bassino ihren zweiten Weltcup-Riesenslalom der Saison bei Schneetreiben und schwieriger Sicht in Courchevel vor der Schwedin Sara Hector und Petra Vlhova gewonnen. Von den drei deutschen Fahrerinnen hatte keine den zweiten Durchgang erreicht.

Leichtathletik-Chef Coe: «Hohes Niveau» der Spiele 2021 in Tokio

MONTE CARLO: Leichtathletik-Weltpräsident Sebastian Coe ist vom Gelingen der von der Corona-Pandemie überschatteten Olympischen Spiele vom 23. Juli bis 8. August in Tokio fest überzeugt. «Die japanischen Organisatoren haben den Intellekt und die Widerstandsfähigkeit, es unter schwierigen Bedingungen zu schaffen», sagte der britische Chef von World Athletics in einem Interview internationaler Nachrichtenagenturen. Bei einem Besuch in Tokio habe er erfahren, welch «hohes Niveau» das Organisationskomitee habe. «Die Spiele werden stattfinden. Die Japaner zeigen eine eiserne Entschlossenheit, die Spiele zu organisieren», sagte Coe.