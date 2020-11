Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Zweiter Sieg für Telekom Baskets Bonn in Pokal-Vorrunde

BONN: Die Telekom Baskets Bonn haben in der Vorrunde des BBL-Pokals ihren zweiten Sieg gefeiert. Die Rheinländer gewannen am Sonntagabend gegen die Basketball Löwen Braunschweig mit 91:79 (49:39). Zum Auftakt hatte Bonn bereits gegen Oldenburg gewonnen, danach war die Partie gegen Braunschweig verlegt worden, weil es im Team der Telekom Baskets Bonn einen Corona-Fall gegeben hatte.

Tour de France 2021 vorgestellt: Zweimal über den Mont Ventoux

PARIS: Der doppelte Mont Ventoux und zwei Einzelzeitfahren prägen die Route der Tour de France der Radprofis 2021. Tour-Chef Christian Prudhomme stellte am Sonntagabend im französischen Fernsehen die Route für das größte Radrennen der Welt vor. Anders als in diesem Jahr, als die Profis um den deutschen Hoffnungsträger Emanuel Buchmann nur ein Zeitfahren bewältigen mussten, stehen diesmal ein 27 und ein 31 Kilometer langer Kampf gegen die Uhr auf dem Programm. Sowohl in den Alpen als auch in den Pyrenäen stehen anspruchsvolle Bergankünfte bevor, der Mont Ventoux muss auf der 11. Etappe gleich zwei Mal überquert werden. Das wichtigste Radrennen der Welt beginnt 2021 am 26. Juni und dauert bis zum 18. Juli.

DOSB-Chef Hörmann fordert «Fingerspitzengefühl und Augenmaß»

MAINZ: Der Deutsche Olympische Sportbund und sein Präsident Alfons Hörmann hoffen auf «Fingerspitzengefühl und Augenmaß» bei der Umsetzung des Teil-Lockdowns. Der Top-Funktionär des deutschen Sports forderte am Sonntag in der Sportreportage des ZDF, «zumindest für Kinder und Jugendliche und den Individualsport gute Lösungen» zu finden, damit Deutschland nicht in die Bewegungslosigkeit verfalle.

Kiels Handballer nach Kantersieg gegen Minden neuer Spitzenreiter

KIEL: Rekordmeister THW Kiel hat mit einem 41:26 (23:16)-Kantersieg gegen GWD Minden die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga erobert. Der Topfavorit schob sich dank der um einen Treffer besseren Tordifferenz an den punktgleichen Rhein-Neckar Löwen vorbei. Die Mannheimer hatten sich zuvor gegen HBW Balingen-Weilstetten mit 36:27 (16:14) durchgesetzt. Als Dritter in die Länderspielpause geht die SG Flensburg-Handewitt, die bereits am Samstag mit 30:25 beim Bergischen HC die Oberhand behielt. Das Spitzentrio weist jeweils 10:2 Zähler auf.

Schon wieder kein Sieg für Hertha - Wolfsburg weiter ungeschlagen

BERLIN: Hertha BSC ist in der Fußball-Bundesliga im fünften Spiel in Serie sieglos geblieben und steckt weiter im Tabellenkeller fest. Gegen den VfL Wolfsburg reichte es für den Hauptstadtclub am Sonntag zum Abschluss des sechsten Spieltags trotz zahlreicher Chancen nur zu einem 1:1 (1:1). Matheus Cunha brachte die Hertha in Führung (6. Minute), Ridle Baku (20.) gelang der Ausgleich. Immerhin war es für die die Mannschaft von Bruno Labbadia gegen dessen Ex-Club der erste Punktgewinn nach zuletzt vier Niederlagen. Die Hertha hat als Tabellen-14. aber nur zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang. Wolfsburg bleibt nach dem fünften Remis im sechsten Spiel weiter ungeschlagen und ist mit acht Punkten Tabellenzehnter.

Leverkusen nach Sieg in Freiburg in Bundesliga-Spitzengruppe

FREIBURG: Bayer Leverkusen bleibt nach dem sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga unter den Spitzenteams. Die Rheinländer gewannen am Sonntag 4:2 (2:1) beim SC Freiburg und sind mit zwölf Punkten Vierter. Tabellenführer FC Bayern und Borussia Dortmund haben jeweils 15 Zähler, RB Leipzig 13. Der Argentinier Lucas Alario (29./42.) sorgte mit zwei Toren in der ersten Halbzeit für die 2:1-Pausenführung, Nadiem Amiri (64.) und Jonathan Tah (76.) trafen nach dem Wechsel. Freiburg ging nach drei Minuten durch Lucas Höler 1:0 in Führung, mehr als der zwischenzeitliche Anschluss durch Nils Petersen (72.) gelang danach nicht mehr. Der SC hat sechs Punkte.

Bayern-Präsident Hainer: Kein Vertragsangebot mehr an Alaba

MÜNCHEN: Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat sein Angebot an David Alaba für eine Verlängerung des im nächsten Jahr auslaufenden Vertrages zurückgezogen. «Es gibt kein Angebot mehr», sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer am Sonntagabend im «Blickpunkt Sport» des Bayerischen Rundfunks. Seit Monaten verhandeln die Bayern mit dem 28 Jahre alten Alaba und dessen Berater über die Verlängerung des 2021 auslaufenden Vertrages. Der Österreicher war im Sommer 2008 zu den Münchnern gewechselt. «Es hat sich tatsächlich über das Wochenende eine neue Situation ergeben», meinte Hainer in der TV-Sendung.

Positiver Corona-Test bei Eishockey-Bundestrainer Söderholm

KREFELD: Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Nationalteam muss daher beim Deutschland Cup in der kommenden Woche in Krefeld (5. bis 8. November) auf den 42 Jahre alten Finnen verzichten. Das teilte der Deutsche Eishockey Bund (DEB) am Sonntag mit. In Krefeld soll die DEB-Auswahl vom U18-Nationaltrainer Steffen Ziesche und vom Chefcoach der Fischtown Pinguins aus Bremerhaven, Thomas Popiesch, betreut werden. Auch Nationalverteidiger Moritz Seider musste seine Teilnahme absagen. Der aktuell bei Rögle BK aktive 19-Jährige kann wegen der dortigen Pandemie-Lage Schweden derzeit nicht verlassen.

Weltmeister Wright und Engländer Wade stehen im Finale der Darts-EM

OBERHAUSEN: Der schottische Weltmeister Peter Wright und der englische Ex-Champion James Wade haben das Endspiel bei der Darts-Europameisterschaft in Oberhausen erreicht. «The Machine» Wade bezwang bei den offenen Meisterschaften am Sonntagabend den Südafrikaner Devon Petersen mit 11:10, «Snakebite» Wright legte im Anschluss vor fast leeren Rängen mit einem 11:8 gegen den Waliser Jonny Clayton nach. Die EM ist eines der wichtigsten Turniere des Darts-Jahres, Wade hatte das Turnier vor zwei Jahren in Dortmund bereits gewonnen.

Für die deutschen Profis Max Hopp und Gabriel Clemens setzte es bei dem Heimturnier ein frühes Aus. Hopp hatte in der ersten Runde mit 5:6 gegen Clayton verloren, Clemens unterlag Paradiesvogel Wright zum Auftakt mit 3:6. Schon am kommenden Wochenende kann das Duo nach den Niederlagen bei der Team-WM in Salzburg Wiedergutmachung betreiben.

Handball-Löwen zurück an der Tabellenspitze

MANNHEIM: Die Rhein-Neckar Löwen haben die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga zurückerobert. Die Mannheimer feierten am Sonntag einen souveränen 36:27 (16:14)-Sieg gegen den HBW Balingen-Weilstetten und zogen mit 10:2 Zählern dank der besseren Tordifferenz wieder an der punktgleichen SG Flensburg-Handewitt vorbei. Der Vizemeister hatte sich am Samstag beim Bergischen HC mit 30:25 behauptet. Beste Werfer bei den Löwen waren Regisseur Andy Schmid und Rückraumspieler Lukas Nilsson mit jeweils sieben Toren.

Peters verteidigt Kritik aus dem Profifußball an Corona-Maßnahmen

MÜNCHEN: Peter Peters hat die Verantwortung des Fußballs für die Gesellschaft während der Corona-Pandemie hervorgehoben und die Kritik an den neuen Beschränkungen verteidigt. «Der Fußball akzeptiert die Maßnahmen und der Fußball war und ist demütig. Wir müssen aber auch eine faktenorientierte Diskussion zulassen», sagte der Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball Liga am Sonntag im «Doppelpass» des TV-Senders Sport1. Der Fußball dürfe die Maßnahmen auch hinterfragen und sich «Gedanken auch um seine Zukunft» machen. «Auch das gehört zur Qualität der Diskussion, dass wir uns fragen: Wie geht es dann weiter?», sagte Peters. Man diskutiere über ein Herzstück des Fußballs, nämlich die Zuschauer. Sie hätten eine enorme Bedeutung für ein Spiel.

Bochum rückt auf Rang zwei vor - Erneuter Rückschlag für Hannover

DÜSSELDORF: Fußball-Zweitligist VfL Bochum ist in den Kreis der Spitzenteams vorgestoßen. Mit dem 3:2 (2:2) bei Schlusslicht Würzburger Kickers gelang dem Revierclub am Sonntag der Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. Dagegen musste Aufstiegs-Mitfavorit Hannover 96 einen weiteren empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak bleibt nach dem deutlichen 1:4 (0:2) bei der SpVgg Greuther Fürth weiter ohne Auswärtspunkt. Die torreichste Partie des 6. Spieltages gab es im dritten Sonntagsspiel beim 3:4 (2:1) des Karlsruher SC gegen den SV Darmstadt. Souveräner Tabellenführer mit fünf Zählern Vorsprung bleibt der Hamburger SV, der allerdings am Freitag beim 2:2 im Stadtderby gegen den FC St. Pauli erstmals nicht als Sieger den Platz verließ.

Hamilton zu seiner Formel-1-Zukunft: «Ist nicht garantiert»

IMOLA: Lewis Hamilton hält sich im Vertragspoker mit Mercedes seine Zukunft in der Formel 1 weiter offen. «Ich wäre gern hier nächstes Jahr, aber es ist nicht garantiert», sagte der 35 Jahre alte Brite am Sonntag nach seinem Sieg in Imola. Schon in zwei Wochen in der Türkei kann der Mercedes-Pilot seinen siebten WM-Titel einfahren und die Bestmarke von Michael Schumacher einstellen. Hamiltons Vertrag mit dem Werksteam läuft am Jahresende aus. «Es gibt vieles, was mich am Leben danach reizt. Die Zeit wird es zeigen», sagte der WM-Spitzenreiter.

Teamchef Toto Wolff rechnet indes mit einer Einigung mit Hamilton auf eine weitere Zusammenarbeit, sobald das Titelrennen endgültig entschieden ist. «Es fühlte sich für uns beide bisher nicht wie der richtige Moment an, bevor diese Titel erledigt sind», sagte der Österreicher. Die Konstrukteursweltmeisterschaft hat Mercedes bereits am Sonntag beim Grand Prix der Emilia Romagna gewonnen.

Gänzlich ausschließen wollte Wolff einen plötzlichen Abschied Hamiltons aber nicht. «Nichts ist sicher im Leben, so lange es keine Unterschrift gibt», sagte der 48-Jährige. «Ich glaube und hoffe nicht, dass das passiert», fügte Wolff hinzu. Hamilton fährt seit 2013 für Mercedes.

Russe Rubljow gewinnt Tennis-Turnier in Wien und ist in London dabei

WIEN: Der russische Tennisprofi Andrej Rubljow hat das Turnier in Wien gewonnen. Der 23-Jährige setzte sich am Sonntag im Endspiel gegen den Italiener Lorenzo Sonego mit 6:4, 6:4 durch und holte sich damit bereits seinen fünften Titel in diesem Jahr. Kein Spieler auf der ATP-Tour war 2020 bislang erfolgreicher. Der Lohn: Rubljow ist erstmals bei den ATP Finals der acht besten Spieler des Jahres in London dabei. Lorenzo, nur als Lucky Loser im Hauptfeld, hatte im Viertelfinale völlig überraschend den serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic mit 6:2, 6:1 deklassiert. Gegen Rubljow war er aber ohne Chance.

Konstrukteurs-Weltmeister der Formel 1

IMOLA:

Konstrukteurs-Weltmeister:

Ferrari 16 (1961,64,75-77,79,82,83,99-2004,07,08) Williams 9 (1980,81,86,87,92-94,96,97) McLaren 8 (1974,84,85,88-91,98) Mercedes 7 (2014-20) Lotus 7 (1963,65,68,70,72-73,78) Red Bull 4 (2010-13) Renault 2 (2005,06) Brabham 2 (1966,67) Cooper 2 (1959,60) Brawn 1 (2009) Benetton 1 (1995) Tyrrell 1 (1971) Matra 1 (1969) BRM 1 (1962) Vanwall 1 (1958)

Hamilton beschert Mercedes historischen Formel-1-Teamtitel

IMOLA: Lewis Hamilton hat den Großen Preis der Emilia Romagna gewonnen und seinem Formel-1-Team Mercedes vorzeitig die siebte Konstrukteurs-Weltmeisterschaft nacheinander beschert. Der Brite verwies am Sonntag bei seinem neunten Saisonsieg Stallrivale Valtteri Bottas aus Finnland auf den zweiten Platz. Dritter bei der Rückkehr der Motorsport-Königsklasse auf den Traditionskurs von Imola wurde Renault-Fahrer Daniel Ricciardo aus Australien. Mit seinem 93. Grand-Prix-Erfolg ist Hamilton auch seiner siebten Fahrer-Weltmeisterschaft ganz nah, die er schon in zwei Wochen in der Türkei perfekt machen kann.

Weißrusse Kulbakow leitet Bayern-Spiel gegen Salzburg

MÜNCHEN: Der Weißrusse Alexej Kulbakow leitet das dritte Gruppenspiel des FC Bayern München in dieser Champions-League-Saison. Die Europäische Fußball-Union UEFA gab am Sonntag die Ansetzung für die Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) bei RB Salzburg bekannt. Für den 40-Jährigen ist es bereits das dritte Spiel des deutschen Rekordmeisters. Im September 2015 gewannen die Münchner 5:0 gegen Dinamo Zagreb, im Oktober 2018 gab es ein 2:0 bei AEK Athen. Für Kulbakow ist es das 20. Königsklassen-Spiel.

Nach zwei Siegen gegen Atlético Madrid (4:0) und Lokomotive Moskau (2:1) sind die Bayern auf Kurs Gruppensieg. Salzburg hat bislang einen Punkt auf dem Konto.

Füchse verlieren Zachrisson: Schwede muss Karriere beenden

BERLIN: Der langjährige Berliner Handball-Profi Mattias Zachrisson muss verletzungsbedingt seine Karriere beenden. Das teilte der Bundesligist Füchse am Sonntag mit. Seit Sommer 2019 laborierte Zachrisson an einer Schulterverletzung, mehrere Comeback-Versuche missglückten. In Valter Chrintz hatte der Club bereits einen Nachfolger geholt. Mit Schweden holte der 30-Jährige Olympiasieger-Silber 2012 und wurde 2018 Vize-Europameister.

Eishockey-Nationalspieler Holzer wechselt nach Russland

STUTTGART: Eishockey-Nationalspieler Korbinian Holzer wechselt nach Russland. Er habe am Samstag beim Club Automobilist Jekaterinburg in der Kontinental Hockey League (KHL) bis zum Ende der laufenden Saison zugesagt, erklärte der 32 Jahre alte Verteidiger am Sonntag gegenüber dem Fachmagazin «Eishockey News». «Es ging alles ziemlich schnell jetzt.» Beim NHL-Club Nashville Predators war der Vertrag des gebürtigen Münchners ausgelaufen.

Virologin Ulrike Protzer: «Fußball kein Treiber der Pandemie»

DÜSSELDORF: Die Virologin Ulrike Protzer von der TU München hält die Fortführung des Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga während der Corona-Pandemie für gerechtfertigt. «Der Fußball, unter den Maßnahmen wie wir ihn momentan durchgeführt haben, war kein Treiber der Pandemie. Aber man darf nicht vergessen, dass in Italien die Verbreitung wohl durch ein Fußballspiel initiiert worden ist. Aber unter diesen Vorsichtsmaßnahmen war es dann kein Treiber mehr. Deshalb ist auch die Entscheidung gefallen, den Fußball so weiterlaufen zu lassen», sagte die 57-Jährige dem TV-Sender Sky.

Handball-Bundestrainer Gislason: «Wir machen uns alle Sorgen»

MAINZ: Alfred Gislason macht sich kurz vor seinem Debüt als Handball-Bundestrainer wegen der Corona-Pandemie ernsthafte Sorgen um seine Sportart. Auch für die Bedenken von Spielern mit Blick auf die anstehenden internationalen Aufgaben habe er Verständnis. «Klar, wir machen uns alle Sorgen. Viele Nationalspieler sind ja auch im Europapokal und in der Champions League unterwegs. Natürlich hoffe ich, dass alle Tests negativ werden, dass ich trainieren kann, dass die Bosnier auch kommen», sagte der 61 Jahre alte Isländer am Samstagabend im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF.

«Land ist in Aufruhr»: NBA-Coach Kerr betont Bedeutung von US-Wahl

SAN FRANCISCO: NBA-Startrainer Steve Kerr hat kurz vor der Präsidentenwahl die Menschen in den USA zur Stimmabgabe aufgerufen. «Unser Land ist in Aufruhr, und jeder spielt dabei eine Rolle», betonte der 55 Jahre alte Coach der Golden State Warriors am Samstag (Ortszeit), als er an der Arena des Teams wählte. «Wir versuchen nicht nur an die Bedeutung des Wählens zu erinnern, sondern versuchen auch, es für jeden so einfach wie möglich zu machen. Es ist wichtig für jeden, dieses Recht und möglichst einfachen Zugang zu haben.»

Teamchef Wolff zu Formel 1 in Corona-Krise: «Stellen kein Risiko dar»

IMOLA: Trotz der verschärften Corona-Maßnahmen in Europa hofft Mercedes-Teamchef Toto Wolff, dass die Formel 1 einen vorzeitigen Saisonabbruch vermeiden kann. «Wir sind in unseren Blasen geblieben, hatten nur sehr wenige Fälle und stellen kein Risiko dar. Wir sind wahrscheinlich die sicherste Gruppe von Menschen da draußen», sagte der Österreicher am Rand des Grand Prix in Imola. Die Formel 1 hat für ihre verspätet begonnene Corona-Notsaison ein aufwendiges Hygienekonzept entwickelt, das bislang den Rennbetrieb ermöglichte.

Dennoch räumte Wolff ein, dass er nicht sicher sei, ob die verbleibenden WM-Läufe alle gefahren werden können. Nach Imola in Italien sind die Türkei, zweimal Bahrain und Abu Dhabi die ausstehenden Gastgeber. «Es liegt in den Händen der Gesundheitsbehörden, ob Motorsport zugelassen wird und wir dorthin reisen können», sagte der 48-Jährige.

Folgen könnte für die Mehrheit der Teams auch eine erneute Verschärfung der Einschränkungen in Großbritannien haben. Sieben der zehn Rennställe haben ihre Basis in England. «Das wird unser Leben ganz sicher beeinflussen, aber wir werden einen Weg finden, damit umzugehen», sagte Wolff.