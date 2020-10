Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Augsburg mit Nullnummer in Wolfsburg - Tabellenspitze verpasst

WOLFSBURG: Der FC Augsburg hat den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga nicht geschafft. Beim VfL Wolfsburg kam das mit zwei Siegen in die Saison gestartete Überraschungsteam am Sonntag nur zu einem 0:0. Damit bleibt RB Leipzig dank des besseren Torverhältnisses vor Augsburg und Eintracht Frankfurt Spitzenreiter. Wolfsburg liegt nach dem dritten Spieltag auf dem 15. Tabellenplatz. Drei Tage nach dem Aus in der Europa-League-Qualifikation bemühten sich die Niedersachsen vergeblich, ihren ersten Bundesliga-Heimsieg seit dem 23. Februar zu schaffen.

Flensburg-Handewitt wendet Saison-Fehlstart ab

WETZLAR: Vizemeister SG Flensburg-Handewitt hat mit großer Mühe einen Fehlstart in die neue Saison der Handball-Bundesliga abgewendet. Der Champions-League-Teilnehmer gewann am 1. Spieltag bei der HSG Wetzlar nach langem Rückstand knapp mit 29:27 (14:17). Zuvor hatte Rekord-Champion THW Kiel sein Auftaktmatch gegen den HC Erlangen mit 36:30 gewonnen. Keine Probleme hatten die Rhein-Neckar Löwen beim deutlichen 30:20 (17:9) gegen den TVB Stuttgart. Die Partie in Mannheim fand als einzige ohne Zuschauer statt.

Werder bestätigt bevorstehenden Transfer von Klaassen zu Ajax

BREMEN: Der Transfer von Davy Klaassen vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen zu Ajax Amsterdam ist so gut wie perfekt. «Es wird auf einen Wechsel hinauslaufen», sagte Bremens Geschäftsführer am Sonntagabend und bestätigte zudem die grundsätzliche Einigung mit Ajax. «Die letzten Details und Formalitäten müssen noch geklärt werden.» Laut einem Bericht der niederländischen Zeitung «De Telegraaf» haben sich die Bremer und der niederländische Club am Sonntag auf eine Ablösesumme geeinigt. Demnach wird Werder elf Millionen Euro plus drei Millionen Euro an Bonuszahlungen erhalten.

NFL mit Protesten gegen Rassismus in den USA

CHARLOTTE: In der American Football League NFL haben am Sonntag erneut einige Teams gegen den zunehmenden Rassismus in den USA protestiert. In Charlotte knieten Panthers Quarterback Teddy Bridgewater und ein halbes Dutzend weiterer Carolina-Spieler während der Nationalhymne nieder, während die Arizona Cardinals komplett in der Umkleidekabine blieben. In Miami saßen sieben Profis der Seattle Seahawks und vier knieten während der Nationalhymne. Die Spieler der Miami Dolphins blieben gleichfalls während der Hymne in ihrem Umkleideraum.

Spekulation über Costa-Rückkehr zu Bayern - Flick hält sich zurück

MÜNCHEN: In der Schlussoffensive des FC Bayern auf dem Transfermarkt wird über eine Rückkehr von Douglas Costa spekuliert. Trainer Hansi Flick äußerte sich nach dem 4:3 gegen Hertha BSC nicht zu den Gerüchten des einst von München zu Juventus Turin gewechselten Flügelspielers. «Nein, heute kann ich nichts dazu sagen», sagte Flick mit Blick auf das Transferfenster, das an diesem Montag schließt. Laut übereinstimmenden Medienberichten sind sich die beiden Clubs darüber einig, dass der FC Bayern Costa für ein Jahr ausleiht. Fix ist bislang der Zugang von Marc Roca von Espanyol Barcelona. Eric Maxim Choupo-Moting (vereinslos) und Bouna Sarr (Olympique Marseille) gelten als aussichtsreiche Kandidaten.

Topspiel ohne Gegner: Juventus-Spieler und Referee warten im Stadion

ROM: Der Schiedsrichter und die Spieler von Juventus Turin haben am Sonntagabend auf den nicht angereisten Gegner SSC Neapel gewartet. Das Team aus Neapel war wegen zwei Corona-Fällen im Team nicht nach Turin gereist. Die Liga hatte das Spiel gemäß den Statuten trotzdem nicht abgesagt. Laut ihres Beschlusses dürfen Spiele erst verlegt werden können, wenn den Clubs weniger als 13 Profis zur Verfügung stehen oder zehn Corona-Fälle in einer Woche auftreten. Dass letztlich nicht gespielt würde, bestätigte schließlich Gesundheitsminister Roberto Speranza am Sonntag.

Paris Saint-Germain leiht Italiener Moise Kean von Everton aus

PARIS: Der französische Meister Paris Saint-Germain hat am Sonntagabend den italienischen Auswahlstürmer Moise Kean vom FC Everton ausgeliehen. Wie die Franzosen mitteilten, erfolgt die Leihe für ein Jahr ohne Kaufoption. Der 20-jährige Torjäger, der zuvor auch für Juventus Turin spielte soll bei Paris die Lücke schließen, die durch die Abgänge von Edinson Cavani und Eric Maxim Choupo-Moting aufgetreten war.

Debakel für Klopp: Liverpool geht mit 2:7 bei Aston Villa unter

BIRMINGHAM: Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat sich am 4. Spieltag der Premier League nach Kräften blamiert und bei Aston Villa eine überraschend deutliche Niederlage kassiert. Mit 2:7 (1:4) ging die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp am Sonntag in Birmingham unter. Villa-Stürmer Ollie Watkins war mit drei Toren in der ersten Hälfte (4./22./39. Minute) der Matchwinner des Abends. Mohamed Salah (33./60.) erzielte beide Treffer für die in der Abwehr ungewohnt schwachen Gäste.

Vier Lewandowski-Tore beim 4:3 der Bayern gegen Hertha

MÜNCHEN: Vier Treffer von Torjäger Robert Lewandowski haben Rekordmeister Bayern München in der Fußball-Bundesliga den 4:3 (1:0)-Erfolg über Hertha BSC beschert. Lewandowski erlöste die Bayern am Sonntag mit seinem Viererpack in der 40., 51., 85. Minute und in der dritten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 der Berliner hatten Neuzugang Jhon Cordoba per Kopf nach 59 Minuten und Matheus Cunha (71.) gesorgt. Nach der erneuten Führung durch Lewandowski sorgte Jessic Ngankam (88.) abermals für den Ausgleich. Doch mit einem verwandelten Foulelfmeter sicherte Lewandowski den Bayern in letzter Sekunde den Sieg.

Zwei EM-Siege für deutsche Segler auf dem Attersee

ATTERSEE: Bei der Europameisterschaft der drei schnellsten olympischen Segeldisziplinen auf dem Attersee in Österreich hat es für die besten deutschen Skiffsegler zwei Siege gegeben: Den Titel im Frauen-Skiff 49erFX holten Tina Lutz/Susann Beucke (Holzhausen/Strande) - im 13.

gemeinsamen Jahr. Bei den Männern setzten sich Tim Fischer und Fabian Graf (Norddeutscher Regatta Verein/Verein Seglerhaus am Wannsee) gegen die kroatischen Weltmeister Sime und Mihovil Fantela durch. «Zweimal EM-Gold in den Skiffklassen, das ist schon sensationell», sagte Nadine Stegenwalner, die Sportdirektorin des Deutschen Seglerverbands.

Siegemund und Altmaier wollen bei French Open ins Viertelfinale

PARIS: Laura Siegemund und Daniel Altmaier wollen bei den French Open der Tennisprofis am Montag ins Viertelfinale.

Siegemund eröffnet den zweiten Achtelfinal-Tag bei den French Open. Die 32 Jahre alte Schwäbin trifft in Paris ab 11.00 Uhr auf die Spanierin Paula Badosa. Qualifikant Altmaier spielt in seinem Achtelfinale gegen den Spanier Pablo Carreno Busta. Die Partie ist als drittes Spiel auf dem zweitgrößten Platz der Anlage im Stade Roland Garros angesetzt. Alexander Zverev hatte den Einzug ins Viertelfinale am Sonntag verpasst. Die deutsche Nummer eins verlor gegen den Italiener Jannik Sinner in vier Sätzen.

Mehrere Corona-Fälle bei polnischem Fußball-Club - Spiel abgesagt

WARSCHAU: Beim polnischen Fußball-Erstligisten Warta Poznan (Posen) sind insgesamt vier Spieler und Betreuer positiv auf das Coronavirus getestet worden, drei weitere haben Symptome und warten auf das Testergebnis. Das für Sonntag geplante Spiel gegen Legia Warschau sei daher abgesagt werden, teilte der Ekstraklasa-Club am Sonntag mit. Ein Sprecher des Vereins wollte sich zunächst nicht dazu äußern, bei wie vielen Betroffenen es sich um Profis oder um Mitglieder des Trainerstabes handelt.

Medien: Bayern vor Verpflichtung von Choupo-Moting

MÜNCHEN: Der FC Bayern München steht angeblich vor einer Verpflichtung von Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting. Wie die französische Sporttageszeitung «L'Équipe» und der «Kicker» am Sonntag berichteten, soll der 31 Jahre alte Angreifer einen Zweijahresvertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister erhalten. Es seien nur Details zu klären, hieß es. Offizielle Mitteilungen lagen zunächst nicht vor. Der gebürtige Hamburger Choupo-Moting spielte in der Bundesliga unter anderem für den FSV Mainz 05 und den FC Schalke 04. Die vergangenen zwei Jahre stand der Nationalspieler Kameruns bei Thomas Tuchels Paris Saint-Germain unter Vertrag. Momentan ist Choupo-Moting vereinslos.

Fünfter Meistertitel für Vielseitigkeitsreiterin Ingrid Klimke

LUHMÜHLEN: Vielseitigkeitsreiterin Ingrid Klimke hat ihre fünfte deutsche Meisterschaft gewonnen. Die 52-Jährige aus Münster gewann das nationale Championat im niedersächsischen Luhmühlen auf Asha P vor Sandra Auffahrth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz und Anna-Katharina Vogel (Biessenhofen) mit Quintana P.

Türkgücü-Profi fühlt sich von Waldhof-Fans rassistisch beleidigt

MANNHEIM: Der Südkoreaner Yi-Young Park von Türkgücü München ist während des Drittliga-Spiels beim SV Waldhof Mannheim (4:4) laut eigener Aussage rassistisch beleidigt worden. Er habe «von einigen Zuschauern Rassismus erfahren», schrieb der 26-Jährige auf seinem Instagram-Profil. Der Deutsche Fußball-Bund kündigte daraufhin am Sonntag an, den Vorfall eingehend zu untersuchen.

Augsburg-Coach Herrlich nach Pneumothorax auf dem Weg der Besserung

WOLFSBURG: Trainer Heiko Herrlich vom FC Augsburg geht es nach seinem Pneumothorax nach Angaben von Manager Stefan Reuter schon wieder deutlich besser. «Er hört sich wieder richtig gut an. Man spürt, dass es ihm fast schon etwas langweilig ist», sagte Reuter am Sonntag im TV-Sender Sky vor dem Bundesliga-Spiel der Augsburger beim VfL Wolfsburg. «Er wird mitfiebern, sich das Spiel anschauen und der Mannschaft und seinen Trainerkollegen die Daumen drücken», sagte Reuter über den in Wolfsburg fehlenden Augsburger Chefcoach.

Schon zweite Düsseldorfer Niederlage - Kiel Tabellenführer

KIEL/WÜRZBURG: Holstein Kiel hat von der Spielabsage des Hamburger SV bei Erzgebirge Aue profitiert und ist neuer Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga. Am Sonntag fügte das Team von Trainer Ole Werner Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf beim 2:1 (1:0) am dritten Spieltag schon die zweite Niederlage zu. Einen erfolgreichen Einstand als Trainer der Würzburger Kickers verpasste Marco Antwerpen knapp. Der Aufsteiger kassierte gegen die SpVgg Fürth im Franken-Duell in der Nachspielzeit noch den Ausgleich durch Maximilian Bauer (90.+2). Würzburg hatte am Dienstag Aufstiegstrainer Michael Schiede nach zwei Niederlagen zum Saisonstart freigestellt.

Aufsteiger 1. FC Saarbrücken stürmt an die Spitze in der 3. Liga

SAARBRÜCKEN: Dank des besseren Torverhältnisses ist der 1. FC Saarbrücken an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga geklettert. Der Aufsteiger setzte sich am Sonntag nach einer eindrucksvollen Leistung mit 4:0 (2:0) gegen den Halleschen FC durch. Die Treffer für die Hausherren erzielten Maurice Deville (2./60. Minute), Nicklas Shipnoski (27.) und der eingewechselte Markus Mendler (71.).

Wolfsburgs und Bayerns Fußball-Frauen werden Favoritenrolle gerecht

LEVERKUSEN: Double-Gewinner VfL Wolfsburg und die Fußball-Frauen des FC Bayern München führen die Tabelle der Bundesliga auch nach dem vierten Spieltag souverän an. Die Wolfsburgerinnen setzten sich am Sonntag mit 4:0 (2:0) bei Bayer Leverkusen durch, München schlug die SGS Essen auswärts mit 2:0 (1:0) und holte wie Wolfsburg den vierten Sieg im vierten Spiel. Bayern und Wolfsburg sind punktgleich an der Spitze.

Ulissi gewinnt zweite Giro-Etappe - Zwei Mitfavoriten schon raus

AGRIGENT: Der Italiener Diego Ulissi hat die zweite Etappe des 103. Giro d'Italia auf Sizilien gewonnen und damit für ein perfektes Wochenende der Gastgeber gesorgt. Nach 149 weitgehend flachen Kilometern setzte sich der 31-Jährige beim Bergsprint in Agrigent vor dem dreimaligen Weltmeister Peter Sagan und Mikkel Honore durch. Am Samstag hatte Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna mit einer Fabelzeit das 15 Kilometer lange Einzelzeitfahren mit Ziel in Palermo für sich entschieden. Das Rosa Trikot des Gesamtführenden behielt Ganna nach dem ersten Wochenende, der ehemalige Tour-Sieger Geraint Thomas ist Gesamtdritter.

Achtelfinal-Aus für Alexander Zverev bei den French Open

PARIS: Alexander Zverev hat bei den French Open in Paris den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Der 23-Jährige verlor am Sonntag gegen den 19 Jahre alten Italiener Jannik Sinner mit 3:6, 3:6, 6:4, 3:6 und war dabei weitgehend ohne Chance. Allerdings wirkte Deutschlands bester Tennisspieler gesundheitlich auch angeschlagen. Schon im ersten Satz ließ sich Zverev ein Erkältungs-Medikament geben. Nach 3:01 Stunden war die Partie entschieden. Damit ist in Daniel Altmaier nur noch ein Deutscher bei den Herren dabei. Der 22 Jahre alte Qualifikant aus Kempen trifft am Montag in seinem Achtelfinale auf den Spanier Pablo Carreno Busta.

US-Open-Champion Thiem in Paris nach Kraftakt im Viertelfinale

PARIS: US-Open-Champion Dominic Thiem hat bei den French Open ein frühes Aus nur mit sehr viel Mühe abwenden können.

Der 27 Jahre alte Österreicher gewann am Sonntagabend im Achtelfinale gegen den französischen Wildcard-Spieler Hugo Gaston nach großen Problemen mit 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 6:3. Thiem benötigte 3:32 Stunden für seinen Erfolg. Im Viertelfinale trifft der Weltranglisten-Dritte nun auf den Argentinier Diego Schwartzman.

Keine Aussage zu Union-Stammtorwart: Karius und Luthe im Zweikampf

BERLIN: Trainer Urs Fischer will sich im Zweikampf zwischen Loris Karius und Andreas Luthe weiterhin nicht öffentlich auf einen Stammtorwart bei Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin festlegen. «Der Plan ist, dass wir uns nach außen nicht dazu äußern werden», sagte Fischer. «Am Schluss muss ein Torwart Leistung erbringen», fügte der Schweizer an.

Kenianerin Brigid Kosgei gewinnt London-Marathon souverän

LONDON: Brigid Kosgei aus Kenia hat wie im Vorjahr das Frauenrennen beim London-Marathon gewonnen. Die 26 Jahre alte Weltrekordlerin setzte sich am Sonntag gegen die Amerikanerin Sara Hall (2:22:01) und Weltmeisterin Ruth Chepngetich (2:22:05/ebenfalls Kenia) nach inoffiziellen 2:18:58 Stunden deutlich durch. Auf der Zwei-Kilometer-Schleife im St. James Park rannten nur Spitzenläuferinnen, Zuschauer waren nicht zugelassen.

Bremen lässt seine Nationalspieler nicht in Risikogebiete reisen

BREMEN: Fußball-Bundesligist Werder Bremen will seine Nationalspieler in der bevorstehenden Länderspielpause bis auf eine Ausnahme nicht in Coronavirus-Risikogebiete schicken. Sportchef Frank Baumann sagte nach dem 1:0-Erfolg am Samstag gegen Arminia Bielefeld, dass der Club durch eine mögliche Quarantäne «keinen Spieler für das nächste Bundesligaspiel verlieren» wolle. Am 17. Oktober gastieren die Hanseaten beim SC Freiburg. Die Ausnahme: Yuya Osako. Weil der Japaner über ein Jahr nicht bei der Nationalelf weilte, darf der Offensivspieler zum Lehrgang ins niederländische Risikogebiet Utrecht und dort ein Testspiel bestreiten.

Serdar muss für Länderspiele wegen Oberschenkelverletzung passen

KÖLN: Suat Serdar kann wegen einer Oberschenkelverletzung nicht zur Nationalmannschaft reisen. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Sonntag mitteilte, verpasst der Profi von Schalke 04 die drei anstehenden Länderspiele. Der 23-Jährige war am Samstag im Bundesliga-Spiel bei RB Leipzig (0:4) in der 20. Minute wegen der Blessur ausgewechselt worden.

Topfavoritin Halep bei French Open überraschend ausgeschieden

PARIS: Topfavoritin Simona Halep ist bei den French Open der Tennisprofis völlig überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. Die rumänische Weltranglisten-Zweite musste sich am Sonntag in Paris einer wie entfesselt aufspielenden Iga Swiatek aus Polen mit 1:6, 2:6 geschlagen geben. Für Halep war es die erste Niederlage seit dem Halbfinale bei den Australian Open in Melbourne. Danach hatte die 29-Jährige 17 Partien in Serie gewonnen und die Titel in Dubai, Prag und zuletzt in Rom geholt. Die 19 Jahre alte Swiatek, Nummer 54 der Tennis-Welt, benötigte nur 68 Minuten für ihren Erfolg. 2019 hatte Halep gegen die Polin im Achtelfinale noch mit 6:1, 6:0 gesiegt.

Drei positive Coronafälle bei RB Salzburg

SALZBURG: Österreichs Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg befindet sich nach positiven Corona-Tests bei drei Spielern in Mannschaftsquarantäne. Das teilte der Vorrundengegner des FC Bayern München in der Champions League am Sonntag auf seiner Homepage mit. Die Untersuchungen waren nach dem Play-off-Spiel zur Champions League gegen Maccabi Tel Aviv durchgeführt worden. Die Namen der drei betroffenen Spieler gab RB Salzburg nicht bekannt. Sie würden allesamt derzeit keine Symptome aufweisen und hätten sich sofort in Quarantäne begeben.