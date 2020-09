Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Quartararo gewinnt MotoGP in Barcelona und übernimmt WM-Führung

BARCELONA: Yamaha-Pilot Fabio Quartararo hat beim Motorrad-Grand-Prix von Katalonien seinen dritten Saisonsieg erzielt. Damit übernahm der Franzose auch die Führung in der Meisterschaft. Ducati-Pilot Andrea Dovizioso, der als WM-Führender nach Barcelona gekommen war, schied am Sonntag bereits nach zwei Kurven durch einen Sturz aus. Auch Publikumsliebling Valentino Rossi stürzte im Rennen.

Suzuki brachte beide Fahrer aufs Podium. Der Spanier Joan Mir wurde Zweiter vor seinem Landsmann Alex Rins. In der Meisterschaft ist Mir als WM-Zweiter erster Verfolger von Quartararo.

Stefan Bradl beendete das Rennen als 17. und Letzter. Der Zahlinger lag nach 24 Runden mehr als 32 Sekunden zurück und ging im Kampf um Punkte erneut leer aus.

Erstrunden-Niederlage für Friedsam bei French Open in Paris

PARIS: Anna-Lena Friedsam ist bei den French Open in Paris als erste deutsche Tennisspielerin ausgeschieden.

Die 26-Jährige verlor am Sonntag gegen Alexandra Sasnowitsch aus Belarus mit 2:6, 6:2, 3:6. Bei widrigen äußeren Bedingungen mit Kälte, Regen und Wind musste sich die Fed-Cup-Spielerin nach 1:44 Stunden geschlagen geben. Insgesamt sind beim vom Mai in den Herbst verlegten Grand-Slam-Event elf deutsche Tennisprofis (fünf Herren, sechs Damen) im Hauptfeld vertreten. Am Sonntag sind noch Dominik Koepfer und Alexander Zverev im Einsatz. Für Zverev ist es das erste Match seit seiner Niederlage im Finale der US Open.

Bottas gewinnt Formel-1-Rennen in Sotschi - Hamilton Dritter

SOTSCHI: WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton hat die Einstellung des Formel-1-Siegrekords von Michael Schumacher vorerst verpasst.

Der Brite kam am Sonntag nach Verbüßung von zwei Zeitstrafen beim Großen Preis von Russland nur als Dritter ins Ziel. Den Sieg holte sich sein finnischer Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas, Zweiter wurde der Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Hamilton vergab die Chance auf seinen 91. Grand-Prix-Sieg, weil er vor Rennbeginn zwei verbotene Probestarts unternahm. Sebastian Vettel blieb nach einem enttäuschenden Rennen im Ferrari als 13. ohne WM-Punkte.

Moto2-WM in Barcelona: Schrötter wird Zehnter - Sieg an Marini

BARCELONA: Motorradpilot Marcel Schrötter konnte beim Grand Prix von Katalonien in Barcelona nicht an seine zuletzt guten Ergebnisse anknüpfen und beendete das Rennen als Zehnter. Von Startplatz 14 aus fuhr der 27 Jahre alte Bayer am Sonntag ein unauffälliges Rennen in der Klasse Moto2 und profitierte von einigen Ausfällen, die ihn letztlich doch noch in die Top 10 brachten. Nur 21 von 30 Fahrern beendeten den neunten Saisonlauf.

Schrötter kam 15 Sekunden hinter Sieger Luca Marini aus Italien ins Ziel, der mit dem Erfolg in Katalonien seine WM-Führung ausbauen konnte. Sam Lowes aus Großbritannien und der Italiener Fabio di Giannantonio komplettierten das Podium. In der Gesamtwertung rutschte Schrötter um eine Position nach hinten und ist nun WM-Elfter.

Los Angeles Lakers mit LeBron James ziehen in Finalserie der NBA ein

ORLANDO: Basketball-Superstar LeBron James bekommt auch dank einer erneut starken eigenen Leistung die Chance auf den vierten NBA-Titel seiner Karriere. Die Los Angeles Lakers gewannen am Samstagabend gegen die Denver Nuggets 117:110 und machten den Einzug in die Finalserie der besten Basketball-Liga der Welt perfekt. Dort treffen die Lakers entweder auf die Miami Heat oder die Boston Celtics um den deutschen Nationalspieler Daniel Theis. Die Lakers gewannen die Finalserie der Western Conference gegen die Nuggets 4:1 und schafften es erstmals seit dem Titelgewinn vor zehn Jahren wieder in die Endspiel-Serie der NBA. James hatte seine bisherigen Titel mit den Heat (2012, 2013) und den Cleveland Cavaliers (2016) gewonnen.

Stanley-Cup-Entscheidung vertagt: Dallas erzwingt Spiel sechs in NHL

EDMONTON: Die Dallas Stars haben ihre Chancen auf den Stanley Cup gewahrt und in der Final-Serie der NHL gegen die Tampa Bay Lightning auf 2:3 verkürzt. Nach Verlängerung gewann das Team aus Texas am Samstagabend (Ortszeit) mit 3:2 gegen die Lightning. Beide Mannschaften hoffen auf die zweite Meisterschaft ihrer Geschichte. Auf Applaus der Fans mussten die Stars verzichten, wegen der Corona-Krise werden alle Begegnungen ohne Zuschauer im kanadischen Edmonton ausgetragen. Spiel sechs steigt in der Nacht zu Dienstag.

RKI-Chef zu Stadion-Besuch: Nicht, wenn ich nicht muss

BERLIN: Der Präsident des Robert Koch-Institutes in Berlin, Lothar Wieler, würde in der momentanen Situation nicht in ein Fußball-Stadion gehen. «Ich werde sicher nicht unter so viele Menschen gehen, wenn ich nicht muss», sagte der 59-Jährige der «Welt am Sonntag». Der RKI-Chef ist bekennender Fan 1. FC Köln. In der Bundesliga sind die Zuschauer teilweise wieder in die Stadion zurückgekehrt. Vor Saisonbeginn hatte die Politik beschlossen, bundesweit in einem Probebetrieb bis zu 20 Prozent der Stadien in der ersten und zweiten Bundesliga wieder zu füllen.

Özdemir will Spielergehälter-Debatte: «Vieles außer Rand und Band»

MANNHEIM: Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat die Höhe der Spielergehälter im Profifußball kritisiert. «Bei solch astronomischen Summen wie im Moment stellt sich einfach die Gerechtigkeitsfrage», sagte der Stuttgarter Bundestagsabgeordnete dem «Mannheimer Morgen» (Montag). «Mittlerweile ist da Vieles außer Rand und Band. Das tut dem Fußball auf Dauer nicht gut», erklärte der bekennende Fan des VfB Stuttgart. Özdemir, der kürzlich von der Deutschen Fußball Liga (DFL) in die «Taskforce Zukunft Profifußball» berufen wurde, sieht einen großen Reformbedarf.

Mick Schumacher festigt mit Platz drei Gesamtführung in Formel 2

SOTSCHI: Mick Schumacher hat als Dritter im abgebrochenen Sprintrennen der Formel 2 in Sotschi seine Führung in der Gesamtwertung weiter ausgebaut. Bei einem schweren Unfall in der siebten Runde war die Streckenbegrenzung am Sonntag so schwer beschädigt worden, dass der 20. Saisonlauf nicht mehr fortgesetzt werden konnte. Als Sieger wurde der Chinese Guanyu Zhou gewertet, Platz zwei belegte der Russe Nikita Mazepin. Am Vortag hatte Mick Schumacher im Hauptrennen seinen zweiten Saisonsieg gefeiert.

Hamburgs Tennis-Turnierchefin: «Froh, dass wir uns getraut haben»

HAMBURG: Noch vor dem Finale der Hamburg European Open hat sich Turnierchefin Sandra Reichel erleichtert über den Verlauf der Tennis-Veranstaltung in Corona-Zeiten geäußert. «Ich bin froh, dass wir uns getraut haben», sagte die Österreicherin am Sonntag. Das mit 1,2 Millionen Euro dotierte Sandplatz-Turnier war das erste große ATP-Turnier während der Pandemie, bei dem an allen Tagen Zuschauer erlaubt waren. Die Veranstaltung sollte ursprünglich im Juli stattfinden. Erst vor fünf Wochen stand fest, dass das Turnier vor den an diesem Sonntag gestarteten French Open in Paris durchgeführt werden durfte.

DEL-Chef Tripcke verspricht: «Werden Saison nicht absagen»

HANNOVER: Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) wird trotz der großen finanziellen Schwierigkeiten aufgrund der Coronavirus-Pandemie die anstehende Saison beginnen. «Wir wollen auf jeden Fall wieder spielen. Und wir werden die Saison nicht absagen. Das sind wir den Fans, Partnern, Spielern, dem Nachwuchs und der Nationalmannschaft schuldig», sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke dem «Spiegel». Die Liga hatte in der vergangenen Woche hauptsächlich aufgrund fehlender Ticketeinnahmen der Clubs ein Finanzloch in Höhe von 60 Millionen Euro bekanntgegeben. Durch die neue Regelung, dass jeder Verein lediglich eine Hallen-Auslastung von 20 Prozent haben darf, wird es weitere Schwierigkeiten geben.

Bach gegen Reduzierung der Athleten - «Sollen nicht darunter leiden»

IMOLA: IOC-Präsident Thomas Bach hat sich für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio gegen eine Reduzierung der Athletenzahlen ausgesprochen. «Ich sehe nicht, dass eine Reduzierung der Athleten notwendig ist. Die Athleten sollten nicht unter dieser Situation leiden, indem sie nicht an Olympia teilnehmen können», sagte der 66 Jahre alte Funktionär am Sonntag in einer internationalen Medienrunde in Imola. Die Spiele wurden wegen der Coronavirus-Pandemie von diesem Sommer auf den kommenden verschoben. Eine Deadline für das nächste Jahr gebe es dagegen nicht. «Am 23. Juli 2021 wird die Eröffnungsfeier sein», antwortete Bach.

Das IOC beschäftigt sich derzeit nicht nur für Tokio im kommenden Sommer mit den Pandemie-Bedingungen, sondern arbeitet bereits auch für die Winterspiele in Peking, die gut ein halbes Jahr später im Winter 2022 stattfinden sollen. «Viele der Tokio-Maßnahmen werden wir auch für Peking gebrauchen können, natürlich angepasst an den Wintersport und das Gastgeberland. Das ist wichtig für uns», sagte Bach. Rund um den Formel-1-Kurs von Imola sah sich der Deutsche am Wochenende die Wettbewerbe bei der Straßenrad-WM an.

IOC-Präsident Bach: Tour de France und Radevents als Olympia-Vorbild

IMOLA: IOC-Präsident Thomas Bach hält die Radsport-Events in Zeiten des Coronavirus für eine Olympia-Inspiration und hat sich bei einem Besuch bei der Straßenrad-WM in Imola am Wochenende selbst davon überzeugt. «Wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass man Sportevents in einer sicheren Umgebung organisieren kann - auch ohne einen Impfstoff. Radsport hat dafür eine sehr zentrale Rolle gespielt - erst die Tour de France, nun die WM. Die Tour ist dafür eines der schwierigsten Events im internationalen Sport», sagte Bach in einer internationalen Medienrunde in Imola. Am Samstag und Sonntag sah sich der IOC-Boss die beiden WM-Straßenrennen vor Ort an.

Auf die Erfahrungen der Radsport-Szene wolle man für die auf 2021 verschobenen Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) zurückgreifen, wie der 66-Jährige betonte. «Der Erfolg dieser Events gibt uns und dem gesamten Sport viel Selbstvertrauen. Ich möchte den Verantwortlichen danken, besonders der UCI, dass sie so eine Verantwortung übernommen haben», sagte Bach, der mit einem Mund-Nasen-Schutz des Radsport-Weltverbandes UCI sprach. Der Impfstoff sei für Tokio «nicht das Allheilmittel, das alle Probleme löst», fügte Bach an.

Topfavoritin Halep bei French Open in Paris in Runde zwei

PARIS: Topfavoritin Simona Halep steht bei den French Open in der zweiten Runde.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten setzte sich die rumänische Tennisspielerin am Sonntag an ihrem 29. Geburtstag gegen Sara Sorribes Tormo aus Spanien mit 6:4, 6:0 durch. Halep, die 2018 in Paris ihren ersten Grand-Slam-Titel gewann, benötigte nur 1:22 Stunden für ihren Erfolg. Die Nummer zwei der Welt hatte erst am Montag das Masters-1000-Event in Rom gewonnen. Zuvor hatte sie auf eine Teilnahme an den US Open verzichtet.

Kälte und Regen: Schwieriger Beginn bei den French Open

PARIS: Die French Open der Tennisprofis haben am Sonntag unter erschwerten Bedingungen begonnen. Bei nasskaltem Wetter mit Temperaturen knapp über 10 Grad und Nieselregen waren vor allem auf den Außenplätze die Herausforderungen für Spielerinnen und Spieler groß. Auf dem Court Suzanne Lenglen wurde die Partie zwischen Victoria Asarenka aus Belarus und Danka Kovinic aus Montenegro nach wenigen Minuten beim Stand von 2:1 für Asarenka unterbrochen. Die French Open wurden wegen der Corona-Krise vom Mai in den Herbst verlegt. Nur über dem Court Philippe Chatrier gibt es ein Dach, so dass im größten Stadion in Roland Garros unabhängig vom Wetter gespielt werden kann.

Weltverband untersagt nach Hamilton-Protest T-Shirts auf Podium

SOTSCHI: Der Weltverband Fia hat auf die jüngste Protestaktion von Lewis Hamilton reagiert und das sichtbare Tragen von T-Shirts auf dem Siegerpodium untersagt. Während der Siegerehrung und bei den Interviews nach der Zieldurchfahrt dürfen die Fahrer künftig nur noch ihren bis zum Hals geschlossenen Rennanzug tragen, wie Renndirektor Michael Masi vor dem Grand Prix von Russland am Sonntag verfügte. Damit reagierte die Fia offenbar auf den Auftritt von Weltmeister Hamilton, der nach seinem Sieg in Mugello vor zwei Wochen ein T-Shirt mit der Aufschrift «Verhaftet die Polizisten, die Breonna Taylor getötet haben» getragen hatte.

Nach schlechtestem Bundesliga-Start: Schalke stellt Wagner frei

GELSENKIRCHEN: Nach dem schlechtesten Saisonstart in der Liga-Historie hat der FC Schalke 04 Trainer David Wagner freigestellt. Das verkündete der Fußball-Bundesligist am Sonntagmorgen. Ein Nachfolger für den 48-Jährigen wurden noch nicht benannt. Als Kandidaten gelten der ehemalige Mainzer Sandro Schwarz, der frühere Augsburger Manuel Baum, der Ex-Stuttgarter Alexander Zorniger und die Schalker Spieler-Ikone Marc Wilmots. Wagner, der von 1995 bis 1997 Profi auf Schalke war, hatte noch einen Vertrag bis 2022. Noch nie in der Bundesliga-Geschichte war ein Team schlechter gestartet als Schalke nun mit null Punkten und 1:11 Toren aus zwei Spielen.

Boxer Briedis neuer IBF-Weltmeister und Gewinner der Ali-Trophy

MÜNCHEN: Der Lette Mairis Briedis hat in der sogenannten Champions League des Boxens gegen Yuniel Dorticos gewonnen und neben der Muhammad-Ali-Trophy auch den WM-Titel des Verbandes IBF erobert. Er gewann am Samstagabend im Münchner Plazamedia-Center den Kampf im Cruisergewicht knapp nach Punkten (117:111, 117:111, 114:114) und damit auch das Finale der zweiten Staffel in der World Boxing Super Series (WBSS). Das Duell zwischen Dorticos (34) und Briedis (35) sollte bereits im Frühjahr in Riga stattfinden, musste wegen der Corona-Pandemie aber zweimal abgesagt werden.

24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring wieder gestartet

NÜRBURG: Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist am Sonntagmorgen wieder aufgenommen worden.

Nach 9:45 Stunden Unterbrechung ging es um 8.18 Uhr auf der Traditionsstrecke in der Eifel weiter. Am Samstag war das Rennen nach gut sieben Stunden aus Sicherheitsgründen unterbrochen worden. Grund waren starke Regenfälle, die in einigen Abschnitten der Rennstrecke zu Aquaplaninggefahr geführt haben. Vor der Unterbrechung durch die Rennleitung hatte es bereits mehrere Unfälle gegeben, die jedoch ohne Verletzte und nur mit Sachschäden verliefen. Das Rennen für Tourenwagen und GT-Autos endet um 15.30 Uhr.