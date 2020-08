Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Written by: Redaktion (dpa) | 23/08/2020 | Aktualisiert um: 18:35 | Überblick

Starker Schröder führt Oklahoma zu erstem Playoff-Sieg

ORLANDO: Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat die Oklahoma City Thunder in den NBA-Playoffs zu ihrem ersten Sieg geführt. Gegen die Houston Rockets setzte sich Oklahoma mit 119:107 (104:104, 57:63) nach Verlängerung durch - und verkürzte in der Serie auf 1:2. Schröder beendete die Partie als bester Werfer seines Teams mit 29 Punkten. Die beiden top-gesetzten Teams gingen in ihren beiden Serien nach überraschenden Auftaktniederlagen nun in Führung: Die Los Angeles Lakers gewannen 116:108 gegen die Portland Trail Blazers; die Milwaukee Bucks setzten sich mit 121:107 gegen die Orlando Magic durch.

NHL-Playoffs: Torwart Grubauer verletzt sich bei Niederlage

EDMONTON: Der deutsche Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat sich zum Auftakt des NHL-Playoff-Viertelfinals seiner Colorado Avalanche verletzt. Beim 3:5 (1:3, 2:1, 0:1) gegen die Dallas Stars musste Grubauer zu Beginn des zweiten Drittels das Eis verlassen. Zuvor war er nach einem Schuss von Denis Gurjanow wegen einer augenscheinlichen Beinverletzung zusammengezuckt und auf dem Eis liegen geblieben. Grubauer hatte bereits in der im März wegen der Corona-Pandemie vorzeitig beendeten regulären Saison 20 Spiele wegen Verletzungen verpasst.

Lisa Brennauer erneut deutsche Straßenradmeisterin

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL: Ex-Weltmeisterin Lisa Brennauer hat wie im Vorjahr die deutsche Straßenradmeisterschaft gewonnen. Die 32-Jährige siegte am Sonntag auf dem Sachsenring nach 96 Kilometern vor Charlotte Becker und Tanja Erath. Für die Allgäuerin war es der insgesamt dritte Meistertitel im Straßenrennen. «Das war alles andere als einfach. Meine Teamkolleginnen haben viel für mich gearbeitet. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben», sagte Brennauer, die am Montag bei der EM in Plouay im Einzelzeitfahren an den Start geht.

Zverev startet bei Tennis-Turnier in New York gegen Andy Murray

NEW YORK: Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev wird bei seinem ersten offiziellen Spiel auf der Profi-Tour nach der Corona-Pause auf den früheren Weltranglisten-Ersten Andy Murray treffen. Der Schotte setzte sich am Samstagabend (Ortszeit) beim Masters-Turnier in New York in drei Sätzen gegen Frances Tiafoe (USA) mit 7:6, 3:6, 6:1 durch. Zverev hatte zum Auftakt ein Freilos. Davis-Cup-Profi Jan-Lennard Struff hatte zuvor souverän die zweite Runde erreicht. Der 30 Jahre alte Warsteiner gewann gegen den Australier Alex de Minaur mit 6:2, 6:4.

Niklas Kaul nach Ellbogen-Operation: «Alles sehr gut verheilt»

VATERSTETTEN: Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul sieht die Olympia-Vorbereitung durch seine Ellbogen-Operation nicht gefährdet. «Ich habe jetzt den ersten Check nach sechs Wochen gehabt, das ist alles sehr gut verheilt soweit», sagte der 22 Jahre alte Mainzer in einem ZDF-Interview am Rande der deutschen Mehrkampf- Meisterschaften in Vaterstetten. Kaul war im Juli wegen eines Seitenband-Risses im Wurfarm operiert worden und hatte die ohnehin kurze Corona-Saison der Leichtathleten abgebrochen.

Union stellt Hygiene-Konzept zurück: Präventivtests ab 25. Oktober

BERLIN: Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat seine Pläne zur Zulassung von Zuschauern nach Präventivtests als Hygiene-Maßnahme verschoben. Nach Gesprächen mit dem Bezirk Treptow-Köpenick und dem Senat von Berlin werde der Verein den Antrag auf den 25. Oktober datieren, teilte Union am Sonntag mit. In der vergangenen Woche hatte Präsident Dirk Zingler noch betont, dass es schon zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison An der Alten Försterei keine Geisterspiele mehr geben werde. Union wollte mit präventiven Tests mehr Zuschauer als die ab dem 1. September in Berlin zugelassenen 4999 Besucher im Stadion platzieren.

Werder-Trainer Kohfeldt plant momentan mit umworbenem Rashica

ZELL AM ZILLER: Werder-Trainer Florian Kohfeldt plant momentan mit dem wechselwilligen Stürmer Milot Rashica. «Wir sind jetzt an einem Zeitpunkt der Vorbereitung, wo ich mit allen im Verein besprochen habe, ab jetzt plane ich so mit ihm, als ob er am 1. Spieltag spielt», sagte der 37-Jährige am Sonntag im Training des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen im österreichischen Zell am Ziller. «Die Möglichkeit ist absolut realistisch, dass wir am 1. Spieltag mit Rashica Bundesliga spielen und vielleicht auch am 6. Oktober.» Am 5. Oktober endet in diesem Jahr die Transferperiode.

NRW ehrt Mario Götze für soziales Engagement mit dem Landesorden

KÖLN: Für sein soziales Engagement ist der ehemalige BVB-Profi und Fußball-Weltmeister von 2014, Mario Götze, am Sonntag mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden. Der 28-Jährige mache «seit langem auf die schwierige Situation von Kindern in aller Welt aufmerksam und motiviere andere dazu, sich selber zu engagieren oder zu spenden», sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Sonntag laut Redemanuskript bei der Vergabe der Auszeichnung in Köln. Wie im Fußball bewege sich Götze bei der Hilfe für Kinder «auf hohem internationalen Niveau».

Clubchef: Düren könnte FC Bayern Heimrecht im Pokal überlassen

BERLIN: Fünftligist 1. FC Düren will sein Heimrecht in der ersten DFB-Pokalrunde möglicherweise an Rekordsieger FC Bayern abtreten. «Zu Hause können wir sowieso nicht spielen, unser Stadion wird umgebaut», sagte Vereinspräsident Wolfgang Spelthahn der «Bild am Sonntag». Zuvor hatten die Dürener bereits ein Ausweichen ins Stadion von Alemannia Aachen ausgeschlossen, die der Oberligist im Finale des Landespokals Mittelrhein bezwungen hatte. Damit hatten sich die Dürener für die Erstrunden-Partie gegen die Münchner qualifiziert. «Wir denken darüber nach, das Heimrecht zu tauschen», sagte Clubchef Spelthahn.

UEFA-Chef: Prüfen Europapokal-Änderungen ohne Hin- und Rückspiele

LISSABON: UEFA-Präsident Aleksander Ceferin denkt über einen möglichen Verzicht auf Hin- und Rückspiele im Fußball-Europapokal nach und kann sich eine dauerhafte Einführung von Finalturnieren vorstellen. Das System mit einem Duell pro Begegnung erscheine «interessanter», sagte der Chef der Europäischen Fußball-Union der Nachrichtenagentur AP am Sonntag. «Es ist ziemlich kompliziert, ein Final 8 im Kalender unterzubringen. Aber wir haben gesehen, dass die Menschen spannende Spiele wollen, dass in einem Spiel jedes Team in der Champions League oder Europa League jedes Team schlagen kann. Deshalb ziehen wir das für die Zukunft in Erwägung.»

Marcel Schrötter bei Moto2-WM-Lauf in Spielberg auf Rang elf

SPIELBERG: Marcel Schrötter hat beim Grand Prix der Steiermark im österreichischen Spielberg in der Moto2-Klasse eine Enttäuschung erlebt. Der 27 Jahre alte Pflugdorfer landete am Sonntag im sechsten WM-Lauf der Saison mit über zehn Sekunden Rückstand auf Sieger Marco Bezzecchi aus Italien auf dem elften Rang. Schrötter war eine Woche zuvor an gleicher Stelle noch als Dritter auf das Podest gefahren.

Als Erster raste Jorge Martin aus Spanien über die Ziellinie. Der Kalex-Pilot war in der letzten Runde im Kampf um den Sieg mit Bezzecchi jedoch kurz über die Streckenbegrenzung hinausgekommen und wurde deshalb um einen Platz zurückversetzt. Dritter wurde der Australier Remy Gardner. Der Italiener Luca Marini belegte Platz sieben und behauptete seine Führung in der Gesamtwertung.

Ellenbogen gebrochen: Thommy fehlt VfB Stuttgart mehrere Wochen

SAALFELDEN/KITZBÜHEL: Offensivmann Erik Thommy hat sich im Testspiel des VfB Stuttgart gegen den FC Liverpool (0:3) am Samstagabend im österreichischen Saalfelden den linken Ellenbogen gebrochen. Der 26-Jährige wurde bereits operiert und wird mehrere Wochen fehlen, wie der Fußball-Bundesligist am Sonntagmorgen mitteilte. Thommy war bei einem Zweikampf mit Liverpools Joe Gomez in der ersten Hälfte in die Begrenzungsbande des Spielfelds geprallt und ausgewechselt worden.

Auch Flügelspieler Roberto Massimo musste vorzeitig raus. Der 19-Jährige verletzte sich ohne gegnerische Einwirkung am linken Sprunggelenk, wird das Trainingslager im Laufe des Sonntags verlassen und zu weiteren Untersuchungen nach Stuttgart zurückreisen.

Bis kommenden Samstag bereiten sich die Schwaben in Tirol auf die neue Saison vor. Ihr Quartier haben sie in Kitzbühel bezogen, am 26. August gegen den Hamburger SV und am 29. August gegen Arminia Bielefeld stehen jeweils in Kufstein weitere Tests für sie an.

Punktniederlage für Profiboxer Formella gegen Ex-Weltmeister Porter

LOS ANGELES: Der Hamburger Profiboxer Sebastian Formella hat die erwartete Niederlage gegen Ex-Weltmeister Shawn Porter kassiert. Der 33 Jahre alte Weltergewichtler verlor in der Nacht auf Sonntag in Los Angeles (Ortszeit) gegen den Amerikaner einen Ranglistenkampf des Verbandes WBC einstimmig nach Punkten (120:108, 120:108, 120:108). Porter ist einer der weltbesten Boxer in seiner Gewichtsklasse. Für Formella, der den WM-Titel des weniger bedeutsamen Verbandes IBO trägt, ist es zumindest ein Erfolg, eine vorzeitige Niederlage verhindert zu haben.