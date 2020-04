Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Written by: Redaktion (dpa) | 26/04/2020 | Überblick

Arbeitsminister Heil: «Halte Spiele mit Masken nicht für vorstellbar»

Berlin (dpa) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich gegen eine Maskenpflicht beim möglichen Neustart der Fußball-Bundesliga ausgesprochen. «Ich halte Spiele mit Masken nicht für vorstellbar», sagte Heil der «Bild am Sonntag» und ergänzte: «In gemeinsamen Gesprächen mit der Deutschen Fußball Liga wird derzeit konstruktiv an anderen praktikablen Lösungen gearbeitet.» Am Tag zuvor hatte der «Spiegel» berichtet, dass das Arbeitsministerium prüfe, Profis zum Schutz gegen das Corona-Virus mit Mund-Nase-Schutz spielen zu lassen. Ein Ministeriumssprecher hatte gesagt, dass es ein internes Papier zum Hygienekonzept der DFL gebe und darauf verwiesen, dass es sich um einen ersten Entwurf auf Arbeitsebene handele.

Live-Spiele der Bundesliga: ARD unter Voraussetzungen gesprächsbereit

BERLIN: Die ARD kann sich angesichts der Corona-Krise die Live-Übertragung von Spielen der Fußball-Bundesliga unter bestimmten Voraussetzungen vorstellen. Das sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky der Deutschen Presse-Agentur. «Zunächst einmal müssen wir abwarten, ob und wann überhaupt gespielt wird. Und natürlich respektieren wir die Rechtesituation und die schwierige Situation, in der sich Sky und DAZN derzeit befinden», sagte Balkausky. «Wenn es aber gesellschaftlich Sinn ergibt und gewünscht ist, verschließen wir uns dem Thema nicht, sollten sich Sky, DAZN und die DFL damit irgendwann befassen. Dann, und nur dann, würden wir für Gespräche bereit stehen», sagte er.

Nach Todesfall in Spieler-Familie: Mannheim will Drittliga-Abbruch

MANNHEIM: Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim spricht sich auch wegen eines Todesfalls im direkten Umfeld eines Spielers gegen eine Fortsetzung der wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Spielzeit aus. Nach Informationen der «Rheinpfalz» (Samstag) ist der Vater eines Waldhof-Profis vor ein paar Wochen an Covid-19 gestorben. Die Zeitung beruft sich dabei auf eine E-Mail von Waldhof- Geschäftsführer Markus Kompp, in welcher dieser den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und andere Drittliga-Clubs über den Todesfall informiert. «Nach Rücksprache mit dem Spieler kann ich bestätigen, dass es diese E-Mail gibt», sagte Kompp dem Blatt.

«Schwarzer Tag für den Fußball» - Kritik in Holland an Saisonabbruch

AMSTERDAM: Mit Enttäuschung und Wut haben etliche Clubs auf den Abbruch der Saison im niederländischen Profifußball wegen der Coronavirus-Pandemie reagiert. Eine Reihe von Vereinen fühlten sich sportlich und finanziell schwer benachteiligt, berichtete der Sender NOS am Samstag. Der FC Utrecht wolle gar vor Gericht gehen. Kritik richtete sich vor allem gegen Regelungen des Fußballverbands KNVB zur Teilnahme an den europäischen Clubwettbewerben, der Champions League und der Europa League. In Städten hingegen, deren Clubs von der Entscheidung profitierten, feierten die Fans. Der KNVB hatte am Freitag entschieden, dass es nach dem Abbruch der Saison keine Meister sowie keine Auf- und Absteiger gibt. Zugleich wurde Ajax Amsterdam für den Einzug in die Champions League gesetzt. Pokalfinalist Feyenoord Rotterdam, die PSV Eindhoven und Willem II Tilburg sollen in der Europa League an den Start gehen.

Kölns Geschäftsführer: Fußball auch «wichtiger sozialer Faktor»

BERLIN: Die Bundesliga-Funktionäre Simon Rolfes und Alexander Wehrle haben die gesellschaftliche Bedeutung eines möglichen Neustarts in der Fußball-Bundesliga betont. «Fußball kann auch ein bisschen dazu beitragen, für Zerstreuung zu Hause zu sorgen», sagte Bayer Leverkusens Sportdirektor Rolfes in einem am Samstag ausgestrahlten Beitrag der ARD-«Sportschau». Wehrle sprach von «ein bisschen Normalität in dieser für uns alle unfassbaren Krise». Die mögliche Ablenkung sei ein «ganz wichtiger sozialer Faktor, den wir da berücksichtigen müssen», sagte der Geschäftsführer des 1. FC Köln.

FC Chelsea fordert Profis nicht zu Gehaltsverzicht auf

LONDON: Der FC Chelsea wird seine Profis trotz der Corona-Krise derzeit nicht zu einem teilweisen Gehaltsverzicht auffordern. Dies teilte der Premier-League-Verein am Samstag in einem Statement mit Blick auf die aktuelle Situation von Spielern, Angestellten, Sponsoren und Fans mit. In jüngsten Berichten war noch über eine zehnprozentige Gehaltskürzung spekuliert worden. Der Londoner Club suche nach anderen Möglichkeiten, wie die Spieler während der Liga-Pause einen Beitrag leisten können. «Zu diesem Zeitpunkt wird die erste Mannschaft der Männer keinen finanziellen Beitrag für den Verein leisten. Stattdessen hat der Vorstand die Mannschaft angewiesen, ihre Bemühungen auf die weitere Unterstützung anderer gemeinnütziger Zwecke zu konzentrieren», heißt es.

Reuter: Gerüchte um Bayern-Keeper Früchtl «aus der Luft gegriffen»

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg bemüht sich laut Geschäftsführer Stefan Reuter nicht um einen Verpflichtung des Ersatztorhüters Christian Früchtl vom FC Bayern. Der 20-Jährige ist im Profikader des deutschen Fußball-Rekordmeisters derzeit die Nummer drei und spielt daher bei der zweiten Mannschaft in der 3. Liga. Er hat einen Vertrag bis 2022, könnte im Sommer wegen der Verpflichtung von Alexander Nübel aber ausgeliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. «Für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass der FC Augsburg da genannt wird. Diese Gerüchte sind völlig aus der Luft gegriffen», sagte Reuter der «Augsburger Allgemeinen» am Samstag dazu.

TV-Rekord in erster Draft-Runde der NFL: 15,6 Millionen Zuschauer

LOS ANGELES: Den ersten Homeoffice-Draft der NFL-Geschichte haben durchschnittlich 15,6 Millionen TV-Zuschauer verfolgt - eine Rekordzahl in der Geschichte der besten Football-Liga der Welt. Die sechs Jahre alte Bestmarke (12,4 Millionen/2014) sei deutlich übertroffen worden, teilte die NFL am Freitag (Ortszeit) mit. Die erste Runde war am Donnerstagabend von den Sendern ABC, ESPN, dem NFL Network und ESPN Deportes übertragen worden. Es war die erste Live-Übertragung eines Sportereignisses in den USA seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Beim Draft dürfen die NFL-Teams aus den Nachwuchsspielern wählen.

Leichtathletik-Präsident Coe warnt Doper: Sie werden erwischt

BERLIN/MONACO: Leichtathletik-Weltverbandschef Sebastian Coe hat mögliche Dopingsünder in Zeiten der Corona-Krise vor Sportbetrug gewarnt. «Ich möchte eine ganz klare Botschaft an die Athleten senden: Sitzen Sie nicht da und denken Sie, dies sei eine testfreie Zeit! Das ist sie nicht», sagte der Präsident von World Athletics in einem Interview der Deutschen Welle. «Wenn Sie sich dafür entscheiden, außerhalb der Vorschriften und der Integrität unseres Sports zu treten, werden Sie erwischt werden», betonte der 63 Jahre alte Brite.

Wasserspringer Hausding peilt Tokio 2021 an: «Haue nicht ab»

BERLIN: Wassersprung-Rekordeuropameister Patrick Hausding hat die Olympischen Spiele nach der Verschiebung um ein Jahr fest im Visier. «Ich habe mir Tokio 2021 als Ziel vorgenommen, ich haue jetzt wegen der Verlegung nicht ab», sagte der 31-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Und meine Meinung für die Zeit nach Olympia bleibt dieselbe. Ich will schauen, wie Olympia verläuft, was danach kommt, was es für Möglichkeiten gibt. Sollte ich überlegen, weiterzumachen, muss man schauen, wie viel Spaß ich noch habe und ob ich das privat vereinbaren kann.» Die Sommerspiele waren wegen der Coronavirus-Pandemie von diesem ins kommende Jahr verlegt worden.