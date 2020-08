Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Formel-2-Pilot Mick Schumacher in Silverstone Zweiter

SILVERSTONE: Mick Schumacher hat nach einem Unfall mit seinem Prema-Stallrivalen Robert Schwartzmann den Sieg beim 10. Saisonlauf der Formel 2 in Silverstone verpasst. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher rettete aber im Sprintrennen am Sonntag noch den zweiten Platz. Von dem Unfall der Prema-Fahrer profitierte der Japaner Yuki Tsunoda vom Carlin-Team.

Schumacher überholte in der 19. von 21 Runden den bis dahin führenden Schwartzmann, berührte aber beim Einlenken dessen Wagen. Schwartzmann fuhr dabei ins Heck von Schumachers Auto. «Es tut mir wirklich furchtbar leid», kommentierte Schumacher nach der Zieldurchfahrt über Funk. Er hatte am Ende 3,120 Sekunden Rückstand auf Tsunoda.

Die Rennkommissare untersuchten den Unfall der Prema-Piloten, erkannten aber keinen Regelverstoß. Dritter wurde Jack Aitken von Campos Racing, Schwartzmann rutschte als 13. aus den Punkten.

Formel E: Günther nur 21. in der Qualifikation nach Berlin-Sieg

BERLIN: Der Höhenflug von Maximilian Günther beim Finale der Formel E ist vorerst schon wieder beendet. Der 23 Jahre alte Gesamtzweite aus Oberstdorf verpasste am Sonntag die Runde der besten sechs in der Qualifikation um die Superpole deutlich. Günther kam im Wagen von BMW i Andretti nicht über den 21. Rang hinaus.

Auch André Lotterer schaffte es im Porsche als 18. nicht viel weiter nach vorne. Daniel Abt kam im Auto von NIO 333 i vor dem Rennen an diesem Sonntag (19.00 Uhr/Eurosport) nur auf Platz 23. Bester Deutscher in der Qualifikation auf dem Tempelhofer Feld war René Rast von Audi auf Rang acht.

Spitzenreiter Antonio Felix da Costa schaffte es auf Platz zwei hinter Jean-Eric Vergne aus Frankreich. Der Portugiese Da Costa hat große Chancen, schon im drittletzten Saisonrennen den Titel klarzumachen.

Die erste vollelektrische Rennserie absolviert mit sechs Geisterrennen in neun Tagen in Berlin ihr großes Saisonfinale unter strengen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen, nachdem die Coronavirus-Pandemie zu einer rund fünfmonatigen Unterbrechung geführt hatte. Die beiden letzten Rennen finden am Mittwoch und Donnerstag statt.

Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

SILVERSTONE: Max Verstappen hat die Siegesserie von Mercedes in der Formel-1-Notsaison vorerst beendet. Der 22 Jahre alte Niederländer gewann am Sonntag in Silverstone den Großen Preis zum 70. Jubiläum der Motorsport-Königsklasse. Verstappen verwies bei seinem neunten Grand-Prix-Erfolg im Red Bull Sechsfach-Weltmeister Lewis Hamilton und dessen Teamkollegen Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil auf die Plätze zwei und drei.

Nico Hülkenberg wurde bei seinem ersten Renneinsatz für Racing Point Siebter und verpasste damit von Startrang drei aus auch im 178. Versuch einen Podiumsplatz. Der 32-Jährige gebürtige Emmericher ersetzte Sergio Perez, der einen zweiten positiven Corona-Test gehabt hatte. Ein weiteres Desaster erlebte Sebastian Vettel. Der viermalige Weltmeister kam im Ferrari nicht mal unter die Top Ten und wurde lediglich Zwölfter. Während des Rennens kritisierte der 33-Jährige über Boxenfunk das italienische Team scharf für die Reifenstrategie.

Schrötter fährt bei Motorrad-WM nach Operation in die Punkteränge

BRÜNN: Moto2-Pilot Marcel Schrötter hat den Grand Prix von Tschechien auf Position 15 beendet und einen WM-Punkt erkämpft. Von Platz sieben aus erwischte Schrötter beim vierten WM-Lauf der Saison einen guten Start und schob sich unter die Top 5. Doch im Laufe des Rennens konnte der 27-jährige Bayer das Tempo der Spitze nicht halten und fiel zurück. Durch eine Arm-Operation vor dem Grand Prix ging Schrötter geschwächt in das Renn-Wochenende.

Den Sieg holte sich der Italiener Enea Bastianini, der die WM-Führung übernahm. Sam Lowes aus Großbritannien und Joe Roberts aus den USA komplettierten in Brünn das Podium. Schrötter rutschte in der Gesamtwertung auf die 15. Position ab.

Olympiasieger Kipruto positiv auf Corona getestet

MONACO: Olympiasieger Conseslus Kipruto ist mit dem Coronavirus infiziert und fällt damit für das Diamond-League-Meeting in der Leichtathletik am 14. August in Monaco aus. Das teilte der 3000-Meter-Hindernisläufer auf Instagram mit. Er habe keine Symptome und sei in großartiger Form. Er habe den Weltrekord in Angriff nehmen wollen, schrieb Kipruto.

Covid-19-Tests im Vorfeld des Meetings hatten aber einen positiven Befund beim zweimaligen Weltmeister aus Kenia ergeben. «Die Leichtathletik ist zurück und ich werde auch zurück sein», kündigte Kipruto an.