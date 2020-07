Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Written by: Redaktion (dpa) | 26/07/2020 | Überblick

Vettel über Nürburgring-Rennen im Herbst: Wird eine «Herausforderung»

NÜRBURG: Sebastian Vettel sieht dem Formel-1-Heimspiel auf dem Nürburgring mit Vorfreude und Spannung entgegen. «Es wird auf jeden Fall eine Herausforderung, für die Teams und für uns Fahrer», sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Er sei «schon gespannt, wie im Oktober das Wetter in der Eifel sein wird», sagte der 33-Jährige. Seit Freitag ist klar, dass die Formel 1 im Herbst auf den Nürburgring zurückkehrt.

Inter Mailand schlägt Genua und springt auf Platz zwei

GENUA: Inter Mailand hat in der italienischen Fußball-Liga Serie A den zweiten Tabellenplatz übernommen. Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte setzte sich am Samstagabend beim CFC Genua mit 3:0 (1:0) durch und zieht mit 76 Punkten nach 36 Spieltagen an Atalanta Bergamo vorbei (75). Der Club des deutschen Profis Robin Gosens hatte sich am Freitagabend mit 1:1 (1:1) auswärts vom AC Mailand getrennt. Spitzenreiter Juventus Turin (80 Punkte) kann am Sonntagabend mit einem Sieg gegen Sampdoria Genua den neunten Titelgewinn in Serie klarmachen.

Radprofi Ackermann sprintet zum Etappensieg bei der Sibiu Tour

HERMANNSTADT: Radprofi Pascal Ackermann hat die zweite Etappe der Sibiu Tour in Rumänien gewonnen. Der 26 Jahre alte Pfälzer vom Team Bora-hansgrohe konnte sich am Samstag nach 181,2 Kilometern mit Start und Ziel in Hermannstadt (Sibiu) im Sprint souverän gegen den Franzosen Rudy Barbier durchsetzen und damit seinen dritten Saisonsieg einfahren. «Ich bin wirklich glücklich, den Saison-Neustart mit einem Sieg zu beginnen», erklärte Ackermann.

Italiener Paratore gewinnt Golfturnier bei Newcastle

NEWCASTLE: Golfprofi Renato Paratore hat den Auftakt der britischen Turnierserie UK Swing gewonnen. Der 23 Jahre alte Italiener setzte sich am Samstag beim British Masters vor den Toren Newcastles mit insgesamt 266 Schlägen vor dem Dänen Rasmus Hoejgaard (269) durch und feierte seinen zweiten Sieg auf der European Tour. «Ich habe sehr solide gespielt und nicht erwartet, mit meinem zweiten Titel aus dem Lockdown zurückzukehren», sagte Paratore.

Zenit St. Petersburg holt Double in Russland

MOSKAU: Zenit St. Petersburg hat zum zweiten Mal das Double in Russland gewonnen. Gut drei Wochen nach dem Gewinn der Meisterschaft setzte sich St. Petersburg am Samstagabend im Pokal-Finale gegen den Zweitligisten FK Chimki mit 1:0 (0:0) durch. Das Siegtor erzielte Artjom Dsjuba (84. Minute/Foulelfmeter).