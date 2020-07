Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Walkenhorst spielt mit Talent Grüne

DÜSSELDORF: Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst will sich mit ihrer neuen Partnerin Anna-Lena Grüne für die deutschen Meisterschaften im September in Timmendorfer Strand qualifizieren. Die 29 Jahre alte Walkenhorst stand nach langer Pause zuletzt ohne Mitspielerin da und hatte sogar via Facebook gesucht. Nun fand sie die erst 18 Jahre alte Grüne aus Hildesheim.

Moto2-Pilot Marcel Schrötter stürzt beim Hitzerennen in Spanien

JEREZ: Motorradpilot Marcel Schrötter ist im ersten Moto2-Rennen nach der Corona-Zwangspause gestürzt. Der 27 Jahre alte Bayer schied am Sonntag beim Grand Prix von Spanien in Jerez noch im ersten Drittel des WM-Laufs aus, nachdem er gut vom Start weggekommen war. Der Italiener Luca Marini aus Valentino Rossis Team holte sich bei der Hitzeschlacht in Andalusien auf einer Kalex den Sieg. Sein japanischer Marken-Kollege Tetsuta Nagashima verteidigte mit Platz zwei die Führung in der WM-Wertung.

MotoGP in Jerez: Quartararo feiert Debütsieg - Marquez stürzt

JEREZ: Motorrad-Pilot Fabio Quartararo hat sein erstes WM-Rennen in der MotoGP gewonnen. Der 21-jährige Franzose setzte sich am Sonntag beim Hitzerennen im spanischen Jerez gegen seinen Yamaha-Markenkollege Maverick Vinales aus Spanien und Ducati-Pilot Andrea Dovizioso aus Italien durch. Damit übernahm Quartararo nach dem ersten Saisonrennen in der MotoGP auch die Führung in der WM-Wertung. Weltmeister Marc Marquez landete wenige Runden vor Rennende erneut im Kiesbett - er flog im hohen Bogen ab und musste mit einer Trage von der Unfallstelle gebracht werden.

Hoeneß zur Fan-Debatte: «Fußball auch ohne Ultras möglich»

MÜNCHEN: In der Debatte um Fan-Mitsprache im deutschen Fußball wünscht sich Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß von den Ultras mehr Mäßigung. «Der Fußball gehört allen und es ist sehr wichtig, dass die Ultras begreifen, dass sie auch ein wichtiges Element sind, aber nicht alles alleine bestimmen dürfen», sagte Hoeneß in «Der Sonntags-Stammtisch» im BR Fernsehen. «Ich bin immer für Kooperation, aber auch die Ultras müssen wissen, dass der Fußball auch ohne Ultras möglich ist.»

Petkovic belegt Platz drei bei zweitem Berliner Tennisturnier

BERLIN: Mit einem bemerkenswerten Erfolg hat Andrea Petkovic das kleine Finale beim zweiten Berliner Tennis-Einladungsturnier für sich entschieden. Die Darmstädterin siegte am Sonntag im Spiel um Platz drei 6:4, 7:6 (7:1) gegen die Weltranglistenfünfte Jelina Switolina. Die Ukrainerin hatte die erste Veranstaltung gewonnen. Das Finale bestreiten zum Abschluss des Turniers auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof die Lettin Anastasija Sevastova und die Tschechin Petra Kvitova.

Formel-1-Pilot Hamilton gewinnt auch auf dem Hungaroring

BUDAPEST: Titelverteidiger Lewis Hamilton hat mit einem Sieg im dritten Formel-1-Saisonrennen die WM-Führung übernommen. Der Mercedes-Pilot fuhr am Sonntag in Ungarn ungefährdet den 86. Grand-Prix-Erfolg seiner Karriere ein. Hinter dem Briten wurde der Niederländer Max Verstappen im Red Bull Zweiter, auf Platz drei fuhr der Finne Valtteri Bottas im zweiten Mercedes. Hamilton löste damit Bottas an der Spitze der Gesamtwertung ab und holte sich auch den Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde. Ferrari-Star Sebastian Vettel kam auf dem zu Beginn regennassen Hungaroring hinter Alex Albon im zweiten Red Bull als Sechster ins Ziel.

Ex-HSV-Spieler Markus Schopp verlängert Trainervertrag in Österreich

HARTBERG: Ex-HSV-Profi Markus Schopp bleibt Trainer des österreichischen Fußball-Bundesligisten TSV Hartberg. Schopp verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr, wie der Verein aus der Steiermark am Samstag bekanntgab. Der 46-Jährige ist seit Sommer 2018 Chefcoach. In Schopps erster Saison schaffte die Mannschaft den Klassenerhalt, in der Spielzeit 2019/20 gelang die Qualifikation für den Europacup.

«Meine Mission in Hartberg ist noch nicht beendet», sagte Schopp laut Mitteilung. Es gebe verschiedene Bereiche, in denen sie sich noch verbessern könnten. «Ich freue mich auf eine weitere Saison mit dem Klub in der 1. Bundesliga und die ein oder andere spannende Europa League-Partie.»

Schopp war früher Mittelfeldspieler und stand von 1996 bis 1998 beim Hamburger SV unter Vertrag. Der gebürtige Grazer spielte zudem in der österreichischen Nationalmannschaft.

Schwergewichtler Kabayel feiert erfolgreiches Corona-Comeback

MAGDEBURG: Ex-Europameister Agit Kabayel hat sich nach der Corona-Zwangspause mit einem klaren Sieg im Boxring zurückgemeldet. Der derzeit beste deutsche Schwergewichtler gewann am Samstag das Open-Air-Duell auf der Magdeburger Seebühne gegen den Griechen Evgenios Lazaridis einstimmig nach Punkten. Mit seinem 20. Sieg im 20. Kampf sicherte sich der 27-Jährige den eher unbedeutenden Continental-Titel des Verbandes WBA.

Junioren-Weltmeister Peter Kadiru profitierte von einer Schulterverletzung seines Ersatzgegners Eugen Buchmüller und siegte durch technischen K.o. in der vierten Runde. Europameisterin Nina Meinke feierte 462 Tage nach ihrem letzten Kampf ein erfolgreiches Comeback. Die Federgewichtlerin besiegte die Ungarin Edina Kiss klar nach Punkten.

Der Kampfabend lief unter strengen hygienischen Auflagen. Lediglich 550 Zuschauer durften für die ausverkaufte Veranstaltung Tickets erwerben.

Weltmeister Bösel soll Titel im September verteidigen

MAGDEBURG: Box-Weltmeister Dominic Bösel (30) soll seinen Titel erstmals im September verteidigen. Nach Angaben seines Promoters SES wird der genaue Termin in Kürze fixiert. Wo der Halbschwergewichts-Champion in den Ring steigt, ist allerdings noch offen. «Wir kämpfen um einen Termin Mitte/Ende September in der Getec-Arena. Ein Fußballstadion ist hundertprozentig ein Alternativplan. Wir müssen realistisch sein und ein offenes Auge haben», sagte Promoter Ulf Steinforth am Sonntagmorgen.

Der Kampf gegen den Australier Zac Dunn war eigentlich auf den 28. März terminiert gewesen, musste aufgrund der Coronavirus-Pandemie jedoch verschoben werden. Die Getec-Arena ist die größte Halle in Magdeburg. Unklar ist jedoch, ob dort Zuschauer zugelassen werden. SES hatte am Samstag einen Open-Air-Kampfabend auf der Magdeburger Seebühne vor 550 Zuschauern veranstaltet.

Russische Eiskunstläuferin Alexandrowskaja stirbt mit 20 Jahren

MOSKAU: Die ehemalige russische Eiskunstläuferin Jekaterina Alexandrowskaja, Jugend-Weltmeisterin von 2017, ist mit nur 20 Jahren gestorben. Die Sportwelt verliere eine unglaubliche Athletin, teilte das Australische Olympische Komitee am Sonntag mit. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Zusammen mit ihrem australischen Partner Harley Windsor war Alexandrowskaja 2017 in Taipeh Junioren-Weltmeisterin geworden. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 erreichte das Duo für Australien den 18. Platz.

Tennis: Klaus kandidiert erneut für DTB-Präsidentenamt

BERIN: Ulrich Klaus kandidiert erneut für das Amt des Präsidenten des Deutschen Tennis Bundes (DTB). Das gab der 70-Jährige bei einer Sitzung der Landesverbandspräsidenten am Samstag in Hamburg bekannt. Klaus ist seit 2014 Präsident des weltweit größten Tennisverbandes. Für ihn wäre es die dritte Amtszeit, nachdem er 2017 in der Position bestätigt wurde. Die Präsidentenwahl findet im Rahmen der ordentlichen Mitgliederversammlung am 15. November in Köln statt.

Polizei ermittelt: Glasgow-Stürmer Morelos rassistisch beleidigt

GLASGOW: Nach Beleidigungen gegen den kolumbianischen Stürmer Alfredo Morelos von den Glasgow Rangers in sozialen Medien hat die schottische Polizei Ermittlungen aufgenommen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall am Freitag während eines Live-Videos des 24 Jahre alten Fußball-Profis des schottischen Traditionsvereins auf Instagram. Einige Teilnehmer hatten demnach rassistische Einträge während der Übertragung geschrieben.

Haas angeschlagen: Kein Einsatz mehr bei Tennis-Turnier in Berlin

BERLIN: Tommy Haas hat auf das Spiel um Platz drei beim Tennis-Einladungsturnier in Berlin verzichten müssen. Der 42 Jahre alte Ex-Profi konnte wegen einer Verletzung an der linken Wade am Sonntag nicht zum Match gegen den Spanier Roberto Bautista Agut antreten, wie die Organisatoren mitteilten. Für Haas sprang der Hamburger Mischa Zverev ein. Er bezwang den Weltranglistenzwölften etwas überraschend 6:4, 6:3. Haas hatte am Freitag überraschend das deutsche Duell mit Jan-Lennard Struff gewonnen.

Formel 3: Nachwuchspilot Beckmann schafft ersten Saisonsieg

BUDAPEST: Nachwuchsfahrer David Beckmann hat seinen ersten Sieg in der laufenden Formel-3-Saison gefeiert. Der 20-jährige Iserlohner gewann am Sonntag das Rennen über 22 Runden auf dem Hungaroring bei Budapest. Beckmann lag im Ziel zwar hinter Bent Visaal, der Niederländer wurde aber wegen zwei Zeitstrafen - plus zehn Sekunden - nach hinten versetzt. David Schumacher, Sohn des ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher, kam auf den 13. Platz, Sophia Flörsch wurde 14. und Lirim Zendeli kam auf Platz 16.

Mick Schumacher erneut Dritter in Ungarn

BUDAPEST: Mick Schumacher hat auch beim zweiten Rennen der Formel 2 auf dem Hungaroring einen Podestplatz erreicht. Der 21-Jährige startete nach seinem dritten Rang am Samstag im Hauptrennen von Position sechs. Nach 28 Runden auf dem knapp 4,4 Kilometer langen Kurs bei Budapest sicherte sich der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher im Sprintrennen am Sonntag erneut den dritten Platz. Nur Luca Ghiotto aus Italien und Callum Ilott aus Großbritannien waren schneller als der Prema-Pilot.

Guter Freund Jean Todt: Michael Schumacher kämpft

BUDAPEST: Jean Todt hofft weiterhin, dass sich Michael Schumacher irgendwann wieder der Öffentlichkeit präsentieren kann. «Er kämpft», sagte der 74 Jahre alte Franzose, der seit den gemeinsamen Zeiten bei Ferrari ein guter Freund des Formel-1-Rekordweltmeisters und dessen Familie ist, der britischen Zeitung «Daily Mail» (Sonntag). «Ich hoffe, die Welt wird in der Lage sein, ihn wiederzusehen. Darauf arbeiten er und seine Familie hin.» Der mittlerweile 51-Jährige lebt seit seinem Skiunfall Ende 2013 in den französischen Alpen völlig abgeschirmt von der Öffentlichkeit.

Umfrage: 70 Prozent der Japaner gegen Olympische Spiele 2021

TOKIO: Eine große Mehrheit der Japaner findet einer Umfrage zufolge, dass die wegen der Corona-Pandemie auf Sommer nächsten Jahres verlegten Olympischen Spiele entweder noch mal verschoben oder ganz abgesagt werden sollten. Lediglich 23,9 Prozent sagten, dass die Sommerspiele in Tokio wie geplant im kommenden Jahr stattfinden sollten, wie aus einer am Sonntag veröffentlichten landesweiten Umfrage der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo hervorgeht. Demnach gaben 36,4 Prozent an, dass die Spiele in Tokio nochmals verschoben werden sollten, 33,7 Prozent sprachen sich für eine Absage aus.

Bericht: Ex-Wolfsburger Knoche Abwehr-Kandidat bei Union Berlin

BERLIN: Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin könnte auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger beim langjährigen Wolfsburger Profi Robin Knoche fündig werden. Die die «B.Z.» (Sonntag) berichtet, haben die Eisernen Interesse an einer Verpflichtung des 28 Jahre alten Abwehrspielers. Knoche hatte nach insgesamt 15 Jahren und 183 Bundesligaspielen beim VfL keinen neuen Vertrag mehr erhalten und war vor dem letzten Ligaspiel bei den Niedersachsen verabschiedet worden.

AS Monaco bestätigt Trainer-Personalie Kovac zunächst nicht

MONACO: Der französische Fußball-Erstligist AS Monaco hüllt sich beim Thema Niko Kovac weiter in Schweigen. Der Club wollte auf Nachfrage am Sonntag weder die Verpflichtung des Ex-Bayern-Trainers bestätigen noch die Entlassung des Spaniers Robert Moreno. Die französische Zeitung «L'Équipe» hatte tags zuvor berichtet, dass der 48-jährige Kovac den Meister von 2017 wieder auf Kurs bringen und Moreno ablösen soll.

Dank Aubameyang: Arsenal überrascht Man City und steht im Pokalfinale

LONDON: Der FC Arsenal hat das Finale des englischen FA Cups erreicht. Der Rekordpokalsieger, bei dem einmal mehr Mesut Özil nicht im Kader stand, bezwang im Halbfinale am Samstag im Londoner Wembley Stadion überraschend Pep Guardiolas Manchester City dank zweier Treffer von Pierre-Emerick Aubameyang mit 2:0 (1:0) und hat die Chance auf den 14. Titel des ältesten Fußball-Wettbewerbs der Welt. Der Endspiel-Gegner wird am Sonntag (19.00 Uhr/DAZN) im zweiten Semifinale zwischen Manchester United gegen den FC Chelsea ermittelt.

Preußen Münster holt Peter Niemeyer als neuen Sportdirektor

MÜNSTER: Der ehemalige Bundesliga-Profi Peter Niemeyer ist neuer Sportdirektor des Drittliga-Absteigers SC Preußen Münster. Das gab der Club am Samstag bekannt. Der 36-Jährige erhielt demnach einen Vertrag über drei Jahre. Er sei überzeugt, dass er zum Verein passe und der Verein zu ihm, sagte der unweit von Münster aufgewachsene Niemeyer laut Mitteilung. Niemeyer hatte unter anderem für Werder Bremen, Hertha BSC und SV Darmstadt 98 gespielt.

Haas scheitert im Halbfinale von Berlin an Thiem

BERLIN: Ex-Tennisprofi Tommy Haas hat eine Überraschung im Halbfinale des Einladungsturniers auf dem ehemaligen Flugfeld in Tempelhof verpasst. Der frühere Weltranglisten-Zweite unterlag dem Österreicher Dominic Thiem mit 6:7 (4:7), 3:6. Nach dem Gewinn bei der Rasen-Veranstaltung im Steffi-Graf-Stadion wenige Tage zuvor spielt Thiem an diesem Sonntag (16.00 Uhr/ Servus TV und Eurosport) somit um den zweiten Titel in der Hauptstadt. Endspielgegner des Weltranglisten-Dritten ist der 18-jährige Jannik Sinner.

Siegemund gewinnt Halbfinalrunde bei DTB-Tennis-Serie

DARMSTADT: Laura Siegemund hat die Halfinalrunde bei der nationalen Serie des Deutschen Tennis Bundes ohne Niederlage auf Rang eins abgeschlossen. Die Weltranglisten-65. gewann am Samstag in Darmstadt auch ihre vierte Partie 4:6, 6:0, 6:1 gegen Romy Koelzer, die im eigentlich als Finale gedachten Match der Vorrunden-Ersten für Anna-Lena Friedsam eingesprungen war. Friedsam hatte sich am Freitag in ihrer Staffel mit einem knappen Sieg gegen Tamara Korpatsch den Einzug in die Finalrunde der besten vier Spielerinnen gesichert, nachdem sie zuvor in der Vorrunde ein Match aufgeben musste.

Russisches Duo verhindert ersten Saisonsieg von Mick Schumacher

BUDAPEST: Mick Schumacher hat seinen ersten Podestplatz in dieser Formel-2-Saison geschafft. Der 21-Jährige fuhr am Samstag im Hauptrennen auf dem Hungaroring auf den dritten Rang. Sechs Runden vor Schluss musste er sich in Führung liegend seinem russischen Prema-Teamkollegen Robert Schwarzman geschlagen geben, der ihm mit frischeren Reifen keine Chance ließ. In der vorletzten Runde kam auch noch Schwarzmans Landsmann Nikita Masepin an Schumacher vorbei, der später an die Box gekommen war.

Kanada verweigert Ausnahmegenehmigung für MLB-Teams in Corona-Krise

ORONTO: Kanadas Regierung hat die Pläne der Major League Baseball durchkreuzt und den Toronto Blue Jays in der Corona-Krise eine Ausnahmegenehmigung für Heimspiele verweigert. Das Übertragungsrisiko des Virus sei weiter hoch, sagte Kanadas Immigrationsminister Marco Mendicino laut US-Nachrichtenagentur AP am Samstag. Die Blue Jays reagierten in einer Stellungnahme mit Verständnis. Man sei dabei, die beste Heimspielstätte für die Saison 2020 festzulegen.

Erste Quali nach Corona-Pause: Moto2-Pilot Schrötter in Jerez Siebter

JEREZ: Motorrad-Pilot Marcel Schrötter startet in das erste WM-Rennen der Moto2 nach der Corona-Zwangspause von Platz sieben. Der 27-Jährige aus Pflugdorf in Bayern lag am Samstag in der zweiten Qualifikation zum Großen Preis von Spanien in Jerez de la Frontera fast eine halbe Sekunde hinter seinem spanischen Kalex-Markenkollegen Jorge Martin, der erstmals die Pole eroberte. Im dritten freien Training hatte Schrötter noch mit der Bestzeit überrascht. Der Grand Prix beginnt am Sonntag um 12.20 Uhr.

Leichtathletik: Kazmirek und Schäfer gewinnen in Neuwied

NEUWIED: Der WM-Dritte und Lokalmatador Kai Kazmirek hat beim Mehrkampf-Meeting in Neuwied triumphiert. Der 29-Jährige setzte sich am Samstag im Rhein-Wied-Stadion nach vier Disziplinen (110 Meter Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung und 300 Meter Sprint) mit 3.393 Punkten vor Mathias Brugger (3.312) und Jan Ruhrmann (3.098) durch. Den Vierkampf der Frauen über 100-Meter-Hürden, Hochsprung, Speerwurf und 200-Meter-Sprint gewann die frühere Vize-Weltmeisterin Carolin Schäfer mit 3.807 Punkten vor Sophie Weißenberg (3.598) und Anna Maiwald (3.575).