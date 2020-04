Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Written by: Redaktion (dpa) | 12/04/2020 | Überblick

Markus Anfang ist Kandidat für Trainerposten in Darmstadt

DARMSTADT: Auf der Suche nach einem neuen Fußball-Trainer hat Zweitligist SV Darmstadt 98 offenbar Markus Anfang ganz oben auf der Liste. Das berichtet die «Bild-Zeitung» (Sonntag). Demzufolge könnte der 45-Jährige, der zuletzt bei Holstein Kiel und beim 1. FC Köln arbeitete, zur neuen Saison die Nachfolge von Dimitrios Grammozis antreten, der seinen bis Saisonende laufenden Vertrag nicht verlängert hat.

FIFA: Drittes Transferfenster aufgrund Corona-Krise möglich

ZÜRICH: Der Fußball-Weltverband FIFA hat in der Coronavirus-Pandemie weitere Flexibilität für den Transfermarkt angekündigt. Bislang gibt es zwei Phasen, in denen Spieler wechseln dürfen: eine zwischen den Saisons, die nicht länger als zwölf Wochen dauern darf, und eine zur Mitte der Saison, die vier Wochen nicht überschreiten darf. «Was wir jetzt sehen könnten in der Krise, wäre, dass Verbände ein zusätzliches, drittes Transferfenster öffnen», sagte James Kitching, FIFA-Direktor Football Regulatory, in der ARD-«Sportschau» zu den neuen Empfehlungen. «Das würden wir flexibel handhaben, wenn die 16 Wochen Gesamtzeit nicht überschritten werden.»

Auch Formel-1-Team Haas schickt Mitarbeiter in Kurzarbeit

BANBURY: Auch das Formel-1-Team Haas schickt Teile seiner Belegschaft in Kurzarbeit. Wie der US-Rennstall mitteilte, gilt diese Maßnahme in Zeiten der Coronavirus-Krise für die Mehrheit seiner Mitarbeiter in Großbritannien. Einige aus dem Führungspersonal sind davon ausgenommen, diese haben aber einer Gehaltsreduzierung zugestimmt. Auf der Formel-1-Homepage ist die Rede davon, dass dem Vernehmen nach ebenfalls die beiden Piloten Romain Grosjean und Kevin Magnussen auf Teile ihres Salärs verzichten. Zuvor hatten bereits Renault, Williams, McLaren und Racing Point entsprechende Maßnahmen ergriffen. In der Formel 1 sind insgesamt zehn Rennställe vertreten.

Radprofi Degenkolb: Geisterrennen bei der Tour «realistische Option»

FRANKFURT/MAIN: Eine Tour de France ohne Radsport-Fans und Publikum kann sich der frühere Paris-Roubaix-Sieger John Degenkolb angesichts der derzeitigen Corona-Krise vorstellen. Auf die Frage, ob Geisterrennen bei der Tour (27. Juni bis 19. Juli) realistisch seien, antwortete Degenkolb bei «t-online.de» (Sonntag): «Ja, klar. Auch wenn die Fans an der Strecke natürlich das Salz in der Suppe sind - wenn es die Situation nicht anders zulässt, ist das eine realistische Option. Bei Paris-Nizza hat man zum Teil schon gesehen, wie das funktionieren kann.»

IOC-Chef Bach zu Olympia-Verschiebung: «Nicht aus dem Bauchgefühl»

BERLIN: IOC-Präsident Thomas Bach hat den Vorwurf einer zu zögerlichen Haltung vor der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio aufgrund der Corona-Pandemie zurückgewiesen. Er könne die Emotionen gut nachvollziehen, sagte der 66-Jährige in einem Interview der «Welt am Sonntag». «Als Verantwortungsträger darf man in solchen emotionalen Situationen aber nicht aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden», meinte der Funktionär weiter, «schließlich geht es um das langfristige Überleben der Olympischen Spiele und um das Kulturgut Olympische Spiele.»

Nouri über Abschied bei Hertha: Hätten «Klassenerhalt geschafft»

BERLIN: Kurzzeit-Cheftrainer Alexander Nouri hat sich mit öffentlichen Worten von Hertha BSC und den Fans des Berliner Fußball-Bundesligisten verabschiedet. «Ich bin überzeugt, dass wir bei sechs Punkten Vorsprung den Klassenerhalt geschafft hätten, respektiere aber die Entscheidung des Clubs. Auf diesem Wege möchte ich mich bei allen, die mich in den vergangenen Monaten auf irgendeine Art und Weise unterstützt haben, bedanken», schrieb der frühere Assistent von Jürgen Klinsmann auf Instagram. Nouri war Ende November als Co-Trainer von Klinsmann zu den Berlinern gekommen. In der Saisonunterbrechung wegen der Coronavirus-Pandemie verpflichtete Hertha jedoch Bruno Labbadia und trennte sich vorzeitig von Nouri.

München prüft weiter Zusage als Spielort für verlegte EM

MÜNCHEN: Für die verlegte Fußball-EM 2021 steht die endgültige Zusage von München als Spielort weiter aus. «Nach der Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft EURO 2020 auf das Jahr 2021 wird das weitere Vorgehen der Landeshauptstadt München aktuell stadtintern geprüft», hieß es aus dem zuständigen Sportreferat der Stadt. Der europäische Dachverband UEFA hatte das Turnier wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verschoben und prüft nun, ob alle zwölf geplanten Spielorte auch dann wieder zur Verfügung stehen. Eine Entscheidung soll wohl bis Ende April fallen.