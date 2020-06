Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Alba Berlin ungefährdet im Halbfinale - Duell mit Oldenburg

MÜNCHEN : Topfavorit Alba Berlin hat ungefährdet das Halbfinale beim Meisterturnier der Basketball-Bundesliga erreicht. Der Hauptstadtclub setzte sich am Samstag mit 88:85 (52:31) auch im zweiten Viertelfinale gegen die BG Göttingen durch und trifft nun auf die EWE Baskets Oldenburg. Der Isländer Martin Hermannsson war mit 19 Punkten bester Werfer der Berliner, die bereits die erste Partie gegen Göttingen in München mit 93:68 für sich entschieden hatten. Die Ergebnisse beider Partien werden addiert, weshalb Albas Weiterkommen trotz eines schwachen letzten Viertels nicht in Gefahr geriet. Der deutsche Meister heißt erstmals wieder seit 2009 nicht FC Bayern oder Bamberg. Vor elf Jahren hatte Oldenburg den Titel gewonnen, 2008 holte Alba seine bislang letzte von insgesamt acht Meisterschaften.

Bayern-Stars stoßen auf Titel an - Flick gibt zwei freie Tage

MÜNCHEN: Der FC Bayern München hat im kleineren Kreis auf die 30. deutsche Fußball-Meisterschaft angestoßen. Nach dem 3:1-Heimsieg gegen den SC Freiburg trafen sich Mannschaft und Vorstand, um bei einem gemeinsam Abendessen den Gewinn der achten deutschen Meisterschaft zu genießen. «Alles selbstverständlich unter den aufgrund der Corona-Pandemie geltenden Hygiene- und Abstands-Regeln», hieß es in der Mitteilung des Vereins vom Samstagabend. Nach dem Abend in der Allianz Arena können die Stars des FC Bayern München kurz durchschnaufen. Wie Trainer Hansi Flick verkündete, sind der Sonntag und der Montag für seine Mannschaft frei.

Sky sichert sich TV-Pakete der Fußball-Bundesliga

Berlin (dpa) - Sky bleibt der wichtigste TV-Partner der Fußball-Bundesliga. Der Pay-TV-Anbieter hat sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Live-Pakete für die Spielzeiten von 2021/2022 bis 2024/2025 gesichert. Ein Paket erhält der ebenfalls kostenpflichtige Streamingdienst DAZN. Sky, DAZN und die Deutschen Fußball Liga wollten keine Kommentare dazu abgeben. Der im Vorfeld als aussichtsreicher Kandidat gehandelte Onlinehandels-Riese Amazon hat keines der insgesamt sieben audiovisuellen Live-Rechtepakete gekauft. Am Montag werden die Ergebnisse der knapp zweiwöchigen Auktion von der DFL veröffentlicht.

Leipzig so gut wie sicher in der Champions League - BVB Vize-Meister

BERLIN : Im Rennen um die Champions-League-Plätze hat RB Leipzig trotz einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen die Borussia aus Dortmund, die damit als Vize-Meister feststeht, sein Ticket so gut wie sicher. Bayer Leverkusen rutschte nach einer 0:2 (0:1)-Niederlage bei Hertha BSC auf Rang fünf ab hinter der Borussia aus Mönchengladbach, die 3:1 (1:0) beim Tabellenletzten SC Paderborn siegte und auf Königsklassen-Kurs ist.

Bremen hofft trotz Niederlage - Mainz, Köln und Augsburg gerettet

Berlin (dpa) - Werder Bremen kann trotz einer 1:3 (0:2)-Niederlage beim FSV Mainz noch auf den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga hoffen. Wegen des zeitgleichen 1:1 (1:1) von Fortuna Düsseldorf gegen den FC Augsburg am Samstag haben die Bremer bei zwei Punkten Rückstand auf Düsseldorf einen Spieltag vor Saisonende weiter die Chance auf den Relegationsrang. Mainz und Augsburg sind endgültig gerettet, genauso wie der 1. FC Köln, der sich 1:1 (1:0) von Eintracht Frankfurt trennte. Bremen muss am 34. Spieltag zu Hause gegen Köln antreten, Konkurrent Düsseldorf bei Union Berlin.

Saisonabbruch im hessischen Amateurfußball - Keine Absteiger

FRANKFURT/MAIN: Der Hessische Fußballverband (HFV) hat den vorzeitigen Abbruch der Saison in allen Amateurspielklassen zum 30. Juni beschlossen. Das teilte der HFV am Samstag nach dem außerordentlichen Verbandstag mit. Die Wertung der Tabelle in allen Ligen wird mit Hilfe der Quotienten-Regelung vorgenommen. Es wird keine Absteiger geben. Die Aufsteiger werden gemäß des Spielgeschehens der Saison 2019/20 ermittelt. Der Aufstieg der Teilnehmer von Relegations- und Aufstiegsspielen erfolgt ebenfalls nach der Quotientenregel.

Völler bekräftigt Haltung im Fall Havertz: Saison fertig spielen

BERLIN: Im Falle eines Abgangs von Nationalspieler Kai Havertz hat Sportchef Rudi Völler vom Fuball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen seine klare Haltung in Bezug auf den Abschluss der Europacup-Saison bekräftigt. Es sei für ihn «selbstverständlich», dass in dieser «schwierigen Zeit» ein Spieler nicht gehe, bevor die Saison nicht richtig zu Ende gespielt worden sei, sagte Völler am Samstag im TV-Sender Sky.

Zverev verliert Auftaktmatch bei Adria-Tour in Zadar

ZADAR: Der beste deutsche Tennisprofi Alexander Zverev ist enttäuschend in die zweite Station der Adria-Tour gestartet. Bei der vom Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic organisierten Turnierserie verlor der Hamburger am Samstag im kroatischen Zadar 3:4 (2:7), 3:4 (1:7) gegen den Serben Danilo Petrovic. Der 28-Jährige ist nur der 157. der Weltrangliste, Zverev die Nummer sieben. Der 23 Jahre alte Hamburger offenbarte einmal mehr enorme Probleme beim Aufschlag und leistete sich etliche Doppelfehler in den verkürzten Sätzen.

Trainer Baumgart will auch nach Abstieg in Paderborn bleiben

PADERBORN: Trainer Steffen Baumgart hat vor dem letzten Saison-Heimspiel des bereits abgestiegenen SC Paderborn betont, dass er gern beim künftigen Fußball-Zweitligisten bleiben würde. Im TV-Sender Sky sagte der 48-Jährige vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach zudem, dass er keine Anfragen von anderen Clubs habe. «Ich fühle mich wohl, ich habe Vertrag, es steht nicht nur Debatte, gehen zu wollen», sagte Baumgart. Unterdessen wurde der Vertrag mit dem 26 Jahre alten Schweizer Cedric Brunner um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2022 verlängert.

Duisburg lässt Punkte liegen: Braunschweig zieht am MSV vorbei

DUISBURG: Die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg haben im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga erneut Punkte liegen lassen. Die ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht kam im Topspiel des 34. Spieltages am Samstag gegen Hansa Rostock nicht über ein 0:0 hinaus und bleibt damit das dritte Spiel in Folge ohne Sieg. Mit 57 Punkten stehen die Zebras auf Platz drei, Rostock bleibt mit nur zwei Zählern hinter dem MSV Tabellenfünfter. Neuer Zweiter mit 58 Punkten ist Eintracht Braunschweig

Regierungssprecher dankt Bundesliga für Werbung für Corona-App

BERLIN: Regierungssprecher Steffen Seibert hat den Vereinen der Fußball-Bundesliga für ihre Werbung für die neue Corona-App gedankt. «Der Fußball, die Liga, die Vereine zeigen, dass sie eine gesellschaftliche Kraft haben. Sie haben mehr zu sagen über das Feld hinaus», sagte Seibert am Samstag im TV-Sender Sky vor der Bundesliga-Partie Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen in Berlin.

Zanardis behandelnder Arzt: «Situation, in der man sterben könnte»

SIENA: Der frühere Formel-1-Pilot Alessandro Zanardi befindet sich nach seinem Verkehrsunfall weiter in Lebensgefahr. Zwar sei die Operation «so verlaufen, wie sie verlaufen sollte», sagte der behandelnde Arzt Giuseppe Oliveri am Samstag vor Journalisten in Siena, doch sei die Ausgangssituation sehr schlecht gewesen. Der 53 Jahre alte Zanardi war am Freitag mit seinem Handbike mit einem Lkw kollidiert und hatte sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Mehrere Gesichtsknochen seien gebrochen, hieß es. Der Italiener befindet sich derzeit im künstlichen Koma.

Nach Operation: Zustand von Ex-Formel-1-Pilot Zanardi weiter kritisch

SIENA: Der frühere Formel-1-Pilot Alessandro Zanardi befindet sich nach seinem schweren Verkehrsunfall mit einem Handbike weiter in einem kritischen Zustand. Wie das Krankenhaus in Siena am Samstag mitteilte, wurde der 53-Jährige nach einer rund dreistündigen Operation am Freitagabend auf die Intensivstation verlegt - sein neurologischer Befund sei weiter sehr ernst. Er habe zwar stabile hämodynamische und metabolische Parameter, musste aber für die künstliche Beatmung intubiert werden. Der beinamputierte Sportler war Medienberichten zufolge mit seinem Handbike am Freitag auf einer abschüssigen Straße auf die Gegenseite geraten und mit einem Lkw kollidiert. Er erlitt schwere Kopfverletzungen.

Quarantäne für Clubchef: Tönnies verpasst letztes Schalke-Heimspiel

GELSENKIRCHEN: Clemens Tönnies, Aufsichtsratschef des FC Schalke 04, verpasst das letzte Saison-Heimspiel seines Clubs. Nachdem sich Hunderte von Mitarbeitern seines großen Schlachtbetriebs in Rheda-Wiedenbrück mit dem Coronavirus infizierten, schickten die Behörden am Freitagabend auch die Führungsspitze der Tönnies-Werke in eine sogenannte Arbeitsquarantäne. Das heißt, der 64 Jahre alte Unternehmensboss Tönnies darf sich vorerst nur zwischen seinem Wohnhaus und seiner Firma bewegen. Ein Besuch in der Veltins-Arena, wo Schalke am Samstag um 15.30 Uhr den VfL Wolfsburg empfängt, ist Tönnies somit untersagt.

Aus bei Fenerbahce: Kruse soll seit Februar kein Geld bekommen haben

ISTANBUL: Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Max Kruse hat seine vorzeitige Vertragskündigung bei Fenerbahce Istanbul mit ausstehenden Gehaltszahlungen begründet. Er habe den Kontrakt am 18. Juni mit sofortiger Wirkung gekündigt, denn «ich sah mich bedauerlicherweise zu diesem Schritt gezwungen, weil der Club mir seit Februar 2020 nahezu mein vollständiges Gehalt nicht bezahlt hatte», schrieb der frühere Bundesliga-Profi am auf Instagram. Am Donnerstag hatte der türkische Erstligist mitgeteilt, dass Kruse seinen Kontrakt einseitig gekündigt habe.

PGA Tour: Langer schafft Cut - Corona-Fall in Hilton Head Island

HILTON HEAD ISLAND: Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer hat beim PGA-Turnier in Hilton Head Island dank eines starken zweiten Tages den Cut geschafft und sich für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende qualifiziert. Der 62-Jährige aus Anhausen spielte am Freitag (Ortszeit) bei dem mit 7,1 Millionen Dollar dotieren Turnier im US-Bundesstaat South Carolina eine 67er-Runde und liegt mit 136 Schlägen auf dem geteilten 28. Rang. Überschattet wurde das zweite Turnier der lukrativen US-Tour nach der Corona-Pause durch den positiven Coronavirus-Test des US-Profis Nick Watney. Der 39-Jährige trat dementsprechend nicht mehr zur zweiten Runde an.

Saison in West-Regionalligen abgebrochen - Verl spielt um Aufstieg

DUISBURG: Die Saison 2019/20 in den Fußball-Regionalligen in Nordrhein-Westfalen wird abgebrochen. Diese durch die Covid-19-Pandemie verursachte Entscheidung trafen die Delegierten des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) auf dem virtuellen Verbandstag am Samstag in Duisburg mit einem mehrheitlichen Votum. Laut Beschluss wird es in der Regionalliga West in dieser Saison keine Absteiger geben, die Staffel wird für die kommende Spielzeit entsprechend aufgestockt. Berechnet nach der Quotientenregelung meldet der WDFV den SC Verl als West-Vertreter für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig.

Haie-Geschäftsführer Walter hofft auf DEL-Saison mit Fans

KÖLN: Philipp Walter, Geschäftsführer der Kölner Haie, hofft auf eine Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit Zuschauern. «Wir sind kein Kirmes-Bierzelt, in dem es drunter und drüber geht, sondern können die Bedingungen in hohem Maße erfüllen, eine Veranstaltung entsprechend durchzuführen», sagte Walter dem «Kölner Stadtanzeiger» (Samstag) zu den Verboten und Einschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie. Die Bundesregierung hat das Verbot von Großveranstaltungen bis Ende Oktober verlängert. Möglicherweise sollen Events aber früher zugelassen werden, bei denen unter anderem eine Kontaktverfolgung der Teilnehmer möglich ist.

Ex-Inter-Star Mario Corso gestorben

ROM: Der frühere Mittelfeldstar von Inter Mailand, Mario Corso, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Dies bestätigte sein früherer Club am Samstag. Corso spielte von 1957 bis 1973 für Inter Mailand, man nannte ihn auch «den linken Fuß Gottes». In 502 Spielen schoss er 94 Tore, gewann viermal die italienische Meisterschaft, zweimal den Europapokal der Landesmeister (Vorläufer der Champions League) und zweimal den Weltpokal.