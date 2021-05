Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Ferrari-Star Leclerc winkt Heimsieg bei Formel-1-Klassiker

MONTE CARLO: Charles Leclerc startet mit großen Chancen auf den ersten Heimsieg eines Monegassen in der WM-Geschichte der Formel 1 seit 1950 in den Klassiker der Motorsport-Königsklasse. Der 23 Jahre alte Ferrari-Pilot wird am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) von der Pole Position aus die 78 Runden in Angriff nehmen. Neben ihm wird Max Verstappen von Red Bull stehen, der im WM-Klassement womöglich den Rückstand auf Spitzenreiter Lewis Hamilton verringern kann.

Der britische Superstar war am Samstag in der Qualifikation nicht über den siebten Platz hinausgekommen und hakte seine Siegchancen bereits ab. Sein Vorsprung in der Gesamtwertung auf Verstappen beträgt 14 Punkte. Aus den Top Ten startet auch Sebastian Vettel in das fünfte Saisonrennen. Der 33 Jahre alte gebürtige Heppenheimer landete im Aston Martin hinter Hamilton auf Rang acht.

Vom Ende des Feldes muss Mick Schumacher losfahren. Der 22 Jahre alte Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher hatte nach einem Trainingsunfall nicht an der Qualifikation teilnehmen können. Weil in Monaco das Überholen fast unmöglich ist, steht der Haas-Pilot somit vor einer großen Herausforderung.

Alexander Huber hatte Freude am Bergsteigen verloren

MÜNCHEN: Dem Extremsportler Alexander Huber (52) hat das Bergsteigen nach eigenen Angaben eine Zeit lang keinen Spaß mehr gemacht. «Mit der Verpflichtung «I muss da nauf» hab ich die Freude am Bergsteigen verloren», sagte er dem «Nordbayerischen Kurier» (Samstagsausgabe). Er habe sich in einer schweren Krise befunden, sich Sorgen um seine Finanzen gemacht und sei von Kollegen schwer kritisiert worden. Das habe eine Angststörung bei ihm ausgelöst.

Doch dann habe er den Entschluss gefasst, sich Hilfe zu holen und eine Therapie zu beginnen, sagte der 52-Jährige, der gemeinsam mit seinem Bruder Thomas als Huberbuam bekannt wurde. «Ich bin aus dieser fulminanten Krise flott wieder rausgekommen», sagte er der Zeitung. «Nach drei Monaten hatte ich die Freude am Bergsteigen zurück.»

Söderholm zur möglichen WM-Reise von NHL-Profis: «spekulative Frage»

RIGA: Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm wird vorerst keinen Kontakt zu NHL-Star Leon Draisaitl aufnehmen. Der Ausnahmestürmer ist mit den Edmonton Oilers, für die auch Dominik Kahun spielt, in der ersten Runde der NHL-Playoffs gegen die Winnipeg Jets mit 0:2 in Rückstand geraten. Auch Nico Sturm liegt mit Minnesota Wild zurück. Dass noch ein NHL-Profi zur Weltmeisterschaft nach Lettland nachreist, bleibt aber unwahrscheinlich. Ob das grundsätzlich noch ein Thema sei, sei eine «spekulative Frage», sagte Söderholm am Samstag in Riga nach dem 5:1 im zweiten WM-Spiel gegen Norwegen.

Französischer Radsportler Marchand im Alter von 109 Jahren gestorben

PARIS: Der französische Radsportler Robert Marchand ist tot. Der «Doyen der Radler» starb in der Nacht zum Samstag im Alter von 109 Jahren, wie der französische Radsportverband FFC auf seiner Internetseite mitteilte. Der Verband erinnerte an den Stundenweltrekord, den Marchand 2017 in seiner Altersklasse aufgestellt hatte. Er legte nach früheren Berichten im Velodrom von Saint-Quentin-en-Yvelines bei Paris genau 22,547 Kilometer zurück.

Karate: Horne holt EM-Titel - Messerschmidt verpasst Olympia-Ticket

POREC: Karatekämpfer Jonathan Horne hat seinen Titel bei der Europameisterschaft in Porec erfolgreich verteidigt. Der 32-Jährige aus Kaiserslautern gewann in der Gewichtsklasse über 84 Kilogramm am Samstag die Neuauflage des Finals von 2019 gegen den Serben Slobodan Bitevic. Bereits mit dem Einzug in den Endkampf hatte sich der Weltmeister von 2018 zudem für die Olympischen Spiele qualifiziert. Jana Messerschmidt verpasste das Ticket nach Tokio bei den Titelkämpfen in Kroatien indes knapp. Die 30-Jährige hätte das Finale der Klasse bis 55 Kilogramm dafür gewinnen müssen, unterlag aber der Russin Anna Tschernischewa.

Rostock kehrt in die 2. Liga zurück - Bayern II und Meppen steigen ab

ROSTOCK: Angetrieben von 7500 Fans hat der FC Hansa Rostock die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Beim Saisonfinale genügte dem Tabellenzweiten am Samstag ein 1:1 gegen Absteiger VfB Lübeck, um sich vor dem punktgleichen FC Ingolstadt zu behaupten. Die Schanzer verteidigten gegen den TSV 1860 München den Relegationsplatz durch ein 3:1 im direkten Duell. Am Tabellenende feierte der KFC Uerdingen den Klassenverbleib durch ein 1:1 beim SV Waldhof Mannheim. Zwar löste der Verfolger SV Meppen seine Aufgabe mit einem 2:1-Sieg gegen den MSV Duisburg, die Tordifferenz gab aber letztendlich den Ausschlag zugunsten des KFC. Die zweite Mannschaft des FC Bayern München unterlag daheim dem Halleschen FC mit 0:1 und steht neben den Emsländern, der SpVgg Unterhaching sowie Lübeck als vierter Absteiger fest. Außerdem sicherte sich die SG Dynamo Dresden mit einem 1:0-Sieg beim SV Wehen Wiesbaden die Meisterschaft.

FC Bayern verabschiedet Trainer Hansi Flick und drei Triple-Stars

MÜNCHEN: Beim FC Bayern München ist es bereits vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg sehr emotional geworden. Der deutsche Fußball-Rekordmeister verabschiedete sich am Samstag von Sieben-Titel-Trainer Hansi Flick und drei Triple-Stars. David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martínez verlassen den FC Bayern. Offiziell geklärt ist die Zukunft von keinem aus dem Quartett, Flick gilt als kommender Bundestrainer. Auch die Co-Trainer Miroslav Klose und Hermann Gerland als Urgestein des FC Bayern sagen Servus. Sie wurden ebenfalls vor dem Anpfiff verabschiedet.

Pole für Leclerc beim Heimrennen - Hamilton Siebter, Vettel Achter

MONTE CARLO: Charles Leclerc hat sich die Pole Position für sein Formel-1-Heimrennen in Monte Carlo gesichert. Der 23 Jahre alte Monegasse raste am Samstag in der Qualifikation zum Großen Preis von Monaco auf Platz eins mit 0,230 Sekunden Vorsprung auf Max Verstappen im Red Bull, ehe er mit einer Bandenberührung für einen vorzeitigen Abbruch der entscheidenden Phase der K.o.-Ausscheidung sorgte. Dritter wurde Valtteri Bottas im Mercedes vor Carlos Sainz Junior im zweiten Ferrari. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton, der vor dem fünften WM-Lauf an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) 14 Punkte Vorsprung im Klassement auf Verstappen hat, kam über Platz sieben im zweiten Mercedes nicht hinaus. Sebastian Vettel wurde im Aston Martin Achter.

Jana Messerschmidt verpasste das Ticket nach Tokio bei den Titelkämpfen in Kroatien indes knapp. Die 30-Jährige hätte das Finale der Klasse bis 55 Kilogramm dafür gewinnen müssen, unterlag aber der Russin Anna Tschernischewa. Die letzte Chance, noch zu den Spielen nach Japan zu kommen, bietet sich nun beim Qualifikationsturnier in Paris vom 11. bis 13. Juni. Auch Noah Bitsch, der in Porec EM-Bronze in der Klasse bis 75 Kilogramm holte, kämpft dort dann noch um ein Olympia-Ticket.

Mick Schumacher verpasst nach Unfall Monaco-Qualifikation

MONTE CARLO: Mick Schumacher verpasst nach einem Unfall im Training die Qualifikation zum Formel-1-Klassiker in Monaco. Der 22-Jährige verlor am Samstagmittag gegen Ende der einstündigen Übungssession ausgangs der Casino-Passage die Kontrolle über seinen Haas-Rennwagen und schlug seitlich links erst mit dem Heck und danach auch mit der Front in die Leitplanken ein. Der Wagen war ordentlich demoliert, Schumacher selbst stieg auf den ersten Blick unversehrt aus seinem Wagen aus.

Eine Teilnahme an der K.o.-Ausscheidung am Nachmittag (15.00 Uhr/Sky) schloss sein Rennstall aber schon nach der ersten Diagnose aus. Die Schäden am Chassis seien zu groß, teilte Haas mit. Das Training wurde nach dem Unfall nicht mehr fortgesetzt.

Schon am Donnerstag hatte Mick Schumacher mit einem ähnlichen Unfall für ein verfrühtes Ende eines Trainings beim Großen Preis von Monaco gesorgt. Er kenne jetzt das Limit, hatte er danach noch betont.

Die schnellste Runde vor der Entscheidung um die Startaufstellung drehte Max Verstappen im Red Bull. Dahinter folgten die beiden Ferrari-Piloten Carlos Sainz Junior und Charles Leclerc. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton kam im Mercedes nur auf Rang sieben. Sebastian Vettel wurde im Aston Martin Zehnter.

NHL: Draisaitl und Kahun geraten mit Edmonton unter Druck

EDMONTON: Den deutschen Eishockey-Profis Leon Draisaitl und Dominik Kahun droht mit den Edmonton Oilers das frühe Aus in den Playoffs der nordamerikanischen NHL. Durch die 0:1-Niederlage nach Verlängerung gegen die Winnipeg Jets liegen die Oilers nach der zweiten Heimpleite nacheinander in der Best-of-Seven-Serie mit 0:2 zurück. Philipp Grubauer und die Colorado Avalanche sind dagegen nur noch ein Sieg vom Einzug in die zweite Runde entfernt. Das Team aus Denver setzte sich mit 5:1 bei den St. Louis Blues durch und führt in der Serie mit 3:0. Der 29-jährige Schlussmann parierte 31 Schüsse.

Weltverband: Startrecht für weitere 23 russische Leichtathleten

MONTE CARLO: Weitere 23 russische Leichtathleten können im Olympia-Jahr unter neutraler Flagge an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Dies teilte der Weltverband World Athletics am Samstag mit. Alle Sportlerinnen und Sportler hätten die entsprechenden Zulassungskriterien erfüllt. Das Startrecht für 2021 sei damit 27 Russinnen und Russen erteilt worden; zwei Anträge seien abgelehnt worden. Nach der Suspendierung des nationalen Verbandes Rusaf im November 2015 wegen staatlich geförderten Dopings in Russland war mit dieser Prüfung einzelnen sauberen Athleten die Startmöglichkeit eröffnet worden.

PGA Championship: Golfer Kaymer verpasst Cut bei Major-Turnier

KIAWAH ISLAND: Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer ist bei der 103. PGA Championship vorzeitig ausgeschieden. Der 36-Jährige aus Mettmann spielte am Freitag (Ortszeit) auf dem Ocean Course im Kiawah Island Golf Resort im US-Bundesstaat South Carolina nur eine 77er-Runde. Mit insgesamt 152 Schlägen verpasste der zweimalige Major-Sieger den Cut. Die Führung übernahmen der Südafrikaner Louis Oosthuizen und der 50 Jahre alte Routinier Phil Mickelson aus den USA mit jeweils 139 Schlägen vor dem PGA-Champion von 2018 und 2019 Brooks Koepka (USA/140 Schläge).

Zeitung: Ter Stegen könnte Barça verlassen - Club will Kasse machen

MADRID: Die finanziellen Probleme des spanischen Fußball-Topclubs FC Barcelona befeuern auch Gerüchte um Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen. Die Katalanen könnten möglicherweise den italienischen Nationaltorwart Gianluigi Donnarumma ablösefrei bekommen. In diesem Fall würde der Verein ter Stegen zum Verkauf anbieten, um Kasse zu machen, schrieb die Madrider Fachzeitung «AS». Donnarummas Agent Mino Raiola habe den Torhüter, dessen Vertrag beim AC Mailand ausläuft, den Katalanen angeboten. Finanziell würde sich das für den Club, der Schulden in Höhe von 1,17 Milliarden Euro hat, mit Sicherheit lohnen.

Bayern-Boss Rummenigge: «Lewandowski wird nicht verkauft»

BERLIN: Bayern Münchens scheidender Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat Weltfußballer Robert Lewandowski für unverkäuflich erklärt. «Lewandowski wird nicht verkauft», sagte der 65-Jährige im Gespräch mit dem Sport-Ableger des polnischen Portals Wirtualna Polska, wie der «Sportbuzzer» am Freitagabend berichtete. «Sein Agent Pini Zahavi weiß es. Aber sagen Sie mir selbst: Wer würde einen Spieler verkaufen, der 60 Tore pro Jahr erzielen kann, der mit 32 der beste Spieler der Welt ist?», fragte Rummenigge rhetorisch.

Umfrage: Mehrheit in Deutschland für Boykott der Fußball-WM in Katar

KÖLN: Fast zwei Drittel der Menschen in Deutschland lehnen eine Teilnahme der deutschen Fußball-Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar wegen der Zustände in dem Land ab. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes infratest dimap im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks sind 65 Prozent der Befragten der Meinung, dass Deutschland an dem Turnier nicht teilnehmen sollte. Lediglich 26 Prozent sprachen sich gegen einen Boykott aus. Neun Prozent sind unentschieden oder machten keine Angaben.

Deutsches Eishockey-Team gewinnt auch WM-Spiel gegen Norwegen

RIGA: Das deutsche Eishockey-Nationalteam hat im zweiten WM-Spiel den zweiten Sieg gefeiert. Am Tag nach dem 9:4-Spektakel gegen Italien setzte sich die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm gegen Norwegen klar mit 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) durch. Matthias Plachta (20. Minute), Leon Gawanke (24.), Leo Pföderl (27.), Lukas Reichel (31.) und Lean Bergmann (45.) erzielten am Samstag in Riga die Tore und sicherten den ersten deutschen WM-Sieg gegen Norwegen seit 2007. Die vergangenen drei WM-Duelle waren verloren gegangen. Nächster Gegner ist am Pfingstmontag Kanada.

Zeidler beim Ruder-Weltcup weiter auf Erfolgskurs: Sieg im Halbfinale

LUZERN: Oliver Zeidler hat beim Ruder-Weltcup von Luzern in eindrucksvoller Manier das Finale erreicht. Der 24 Jahre alte Einer-Fahrer aus Ingolstadt setzte sich am Samstag auf dem Rotsee in einem umkämpften Halbfinale gegen den EM-Zweiten Sverri Nielsen mit einer Sekunde Vorsprung durch. Nach dem dritten Sieg im dritten Rennen der Traditionsregatta geht der Europameister als Favorit in den Endlauf am Sonntag. «Es war ein schöner Sieg, weil ich reagieren musste», kommentierte Zeidler den harten Kampf gegen den Dänen.

Neben Zeidler strebt auch der leichte Doppelzweier einen Platz auf dem Siegerpodest an. Das Duo Jonathan Rommelmann (Krefeld) und Jason Osborne (Mainz) gewann das Halbfinale vor Italien. Darüber hinaus sind beide Doppelvierer in den Endläufen dabei.

Gute Siegchancen werde dem Deutschland-Achter eingeräumt. Das DRV-Paradeboot um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) hatte sich sechs Wochen nach dem enttäuschenden vierten EM-Platz am Freitag im sogenannten Bahnverteilungsrennen beim Sieg über Europameister Großbritannien eindrucksvoll zurückgemeldet. «Wir werden versuchen, noch einmal so ein Ding abzuliefern», sagte Trainer Uwe Bender mit Blick auf das Finale am Sonntag.

Beim Achter-Showdown wird auch der EM-Dritte aus den Niederlanden dabei sein, der noch am Freitag aufgrund von zwei Krankheitsfällen fehlte. Damit wird das Rennen zu einer Generalprobe für Tokio, weil beim letzten Weltcup Anfang Juni in Sabaudia (Italien) keiner der olympischen Mitfavoriten mehr an den Start geht.

Aus für Beckmann beim Samstag-Sprint - Zendeli in Monaco Siebter

MONTE CARLO: David Beckmann hat beim Sprintrennen der Formel 2 am Samstag in Monaco nicht das Ziel erreicht. Der 21 Jahre alte gebürtige Iserlohner schied in der 23. Runde nach einer Kollision unverschuldet aus. Bei einem Überholversuch des Niederländers Bent Viscaal berührten sich beide Autos, es ging nicht mehr weiter. Das Safety Car musste auf die Strecke, Beckmann und Viscaal war aber nichts passiert.

Landsmann Lirim Zendeli schaffte hingegen die 30 Runden auf dem 3,337 Kilometer langen Kurs und kam als Siebter in Ziel. Der 21 Jahre alte Bochumer profitierte später noch von der nachträglichen Disqualifikation von Liam Lawson. Der Neuseeländer bekam wegen eines Regelverstoßes den Sieg aberkannt. Auf Platz eins rückte Dan Ticktum vor.

Zendeli war entsprechend den Ergebnissen des ersten von drei Rennen in Monte Carlo an diesem Wochenende in der Formel 2 von Position 15 gestartet, Beckmann von Rang zwölf.

Im letzten Monaco-Rennen der Nachwuchsklasse an diesem Wochenende schaffte es Zendeli dann nicht ins Ziel. In der Rascasse demolierte er die Frontpartie seines Wagens und wurde von der Strecke geschoben. Beckmann belegte nach 42 Runden am frühen Samstagabend den 13. Platz.

LAS VEGAS: Die Profiboxer Manny Pacquiao und Errol Spence Jr.

steigen am 21. August in Las Vegas in den Ring. Das gaben beide auf ihren Plattformen in den sozialen Netzwerken bekannt. Der schon 42 Jahre alte Pacquiao (Philippinen) hat in seiner Laufbahn in acht verschiedenen Gewichtsklassen Weltmeistertitel errungen. Sein US-amerikanischer Widersacher ist elf Jahre jünger und in seiner Profi-Karriere noch unbesiegt. Er schrieb auf seinem Instagram-Kanal: «Wir sehen uns in Las Vegas für den größten Kampf des Jahres.».

Ex-DFB-Funktionäre werden nach geplatztem Prozess entschädigt

BELLINZONA: Nach dem Scheitern des Sommermärchen-Prozesses in der Schweiz erhalten ehemalige Spitzenfunktionäre des Deutschen Fußball-Bundes und der FIFA Entschädigungen. Die vier ursprünglich Angeklagten bekommen dafür insgesamt rund 705.000 Schweizer Franken (640.000 Euro), gab das Schweizer Bundesstrafgericht in Bellinzona am Freitag bekannt. Die Summe lag weit unter den Forderungen. Zuvor hatte die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» darüber berichtet. Angeklagt waren die ehemaligen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger, der frühere DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt sowie der einstige FIFA-Generalsekretär Urs Linsi. Zusätzlich erhalten die vier jeweils 15.000 Franken «für besonders schwere Verletzungen der persönlichen Verhältnisse im Zusammenhang mit der Medienberichterstattung», wie das Gericht bekanntgab.

Eishockey-Nationalteam startet mit Torfestival in die WM

RIGA: Das deutsche Eishockey-Nationalteam ist mit einem souveränen Pflichtsieg gegen Italien in die Weltmeisterschaft in Riga gestartet. Beim 9:4 (2:2, 5:0, 2:2) gegen den corona-geplagten Außenseiter gerieten die Deutschen am Freitag zunächst mit 1:2 in Rückstand, ehe sie sich in einem Torfestival souverän durchsetzten. Italien tritt nach insgesamt 15 Corona-Fällen stark ersatzgeschwächt an und musste ohne Chefcoach Greg Ireland auskommen.

FIFA-Kongress stimmt für WM-Machbarkeitsstudie

ZÜRICH: Der Fußball-Weltverband FIFA führt eine Machbarkeitsstudie zur Ausrichtung der Weltmeisterschaften in einem kürzeren Zwei-Jahres-Rhythmus durch. Die FIFA-Mitglieder stimmten am Freitag während des Kongresses mehrheitlich für die Annahme eines entsprechenden Antrags aus Saudi-Arabien. Erforscht werden sollen die Auswirkungen einer Verkürzung des WM-Rhythmus bei Männern und Frauen, bislang finden die Weltmeisterschaften jeweils alle vier Jahre statt.

DFB-Schatzmeister attackiert zurückgetretenen DFB-Präsidenten

BERLIN: Der scheidende Schatzmeister des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Stephan Osnabrügge, hat den zurückgetretenen Präsidenten Fritz Keller (64) wegen dessen Amtsführung attackiert. Es habe neben dem Bild von Keller als «absolut positivem Menschen, mit dem man in Gesellschaft wunderbare Zeiten verbringen könne, ein zweites gegeben», sagte der 50-Jährige in einem Interview dem in Bonn erscheinenden «Generalanzeiger» (Samstag). «Das ist das Bild des Patriarchen, der Dinge nicht im Team erledigt, der sich ungeachtet der Zuständigkeiten in alle Themen einmischt, offensichtlich nicht verstehend, dass er damit nicht positiv Impulse gibt, sondern destruktiv; und der sich vor allem nicht vor die Organisation, vor die Menschen stellt, sondern extrem stark fokussiert ist auf sich selber und sein Außenbild», sagte Osnabrügge.

Sagan Dritter auf 13. Giro-Etappe - Nizzolo gewinnt Sprint

VERONA: Rad-Profi Peter Sagan hat bei der vorerst letzten Sprinter-Chance des Giro d'Italia seinen zweiten Etappensieg verpasst. Der dreimalige Weltmeister vom deutschen Team Bora-hansgrohe belegte am Freitag auf der 13. Etappe in Verona Platz drei. Den Tagessieg sicherte sich Europameister Giacomo Nizzolo vor seinem italienischen Landsmann Edoardo Affini.

Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo siegt in Dessau mit 6,68 Meter

DESSAU: Weltmeisterin Malaika Mihambo hat zum dritten Mal in Serie beim internationalen Leichtathletik-Meeting «Anhalt 2021» in Dessau den Weitsprung gewonnen. Mit 6,68 Metern siegte die 27-Jährige am Freitag vor rund 300 Zuschauern. Ex-Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter ließ mit 93,20 Meter den Konkurrenten keine Chance. Es war bereits der vierte Wettkampf hintereinander, bei dem er die 90-Meter-Marke übertraf.

Überraschung bei Eishockey-WM: Erster Sieg für Lettland gegen Kanada

RIGA: Mit der Niederlage von Kanada gegen Gastgeber Lettland hat die Eishockey-Weltmeisterschaft gleich am Eröffnungstag eine erste große Überraschung erlebt. Die Heim-Mannschaft setzte sich am Freitagabend mit 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) gegen die Auswahl des 26-maligen Weltmeisters durch.

Juventus Turin leiht Costa nach Brasilien aus

MÜNCHEN: Die Leihspieler Douglas Costa und Tiago Dantas verlassen den FC Bayern München nach dieser Saison wieder. Das teilte der deutsche Fußball-Meister am Freitag mit. Costa, der bereits von 2015 bis 2017 für den FC Bayern gespielt hatte, war im Sommer für eine Spielzeit von Juventus Turin ausgeliehen worden. Die Italiener verleihen ihn nun für ein Jahr bis Sommer 2022 an den brasilianischen Club Grêmio Porto Alegre aus, wie die Italiener am Freitagabend mitteilten. Dantas hatte der FC Bayern im Sommer für eine Spielzeit von Benfica Lissabon ausgeliehen.

FIFA-Ethikkommission hat neuen Chefermittler - Rojas wechselt Posten

ZÜRICH: Die Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes FIFA hat einen neuen Chefermittler. Der FIFA-Kongress wählte am Freitag den ruandischen Juristen Martin Ngoga zum neuen Vorsitzenden der Ermittlungskammer. Die bisherige Vorsitzende, María Claudia Rojas, verlor diese Abstimmung - die Kolumbianerin wurde für die kommenden vier Jahre aber zur stellvertretenden Chefin der Spruchkammer gewählt, die weiterhin vom Griechen Vassilios Skouris geführt wird. Zweiter Stellvertreter ist Fiti Sunia aus Amerikanisch-Samoa.

SG Flensburg-Handewitt mehrere Wochen ohne Keeper Benjamin Buric

FLENSBURG: Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt muss mehrere Wochen ohne seinen Torwart Benjamin Buric auskommen. Wie der Club am Freitag mitteilte, hat sich der 30 Jahre alte Bosnier im Champions-League-Spiel gegen den dänischen Meister Aalborg HB (33:29) einen Muskelteilrisses im Bereich des hinteren rechten Oberschenkels zugezogen.

Nach Rassismusvorfällen: Acht Männer in England festgenommen

LONDON: In England sind acht Männer festgenommen worden, die unter Verdacht stehen, einen Fußball-Profi auf Twitter rassistisch beleidigt zu haben. Wie die Premier League am Freitag mitteilte, seien zudem vier weitere Personen verhört worden. Auslöser des Ganzen war, dass während des Spiels zwischen Manchester United und Tottenham Hotspur am 11. April «ein namentlich nicht genannter Spieler mit einer Reihe offensiver und rassistischer Äußerungen auf Twitter ins Visier genommen wurde».

BBL: Ludwigsburg und Bayern führen in ihren Playoff-Serien mit 2:0

LUDWIGSBURG: Die MHP Riesen Ludwigsburg und der FC Bayern München stehen kurz vor dem Einzug ins Playoff-Halbfinale der Basketball-Bundesliga. Der Hauptrunden-Meister setzte sich am Freitag dank eines Kraftakts von Jaleen Smith mit 86:83 gegen Brose Bamberg durch. Die Münchner legten zwei Tage nach dem 86:66-Auftaktsieg gegen die Hakro Merlins Crailsheim mit einem 83:79 nach. Um weiterzukommen, müssen beide Teams ein weiteres Spiel ihrer jeweiligen Best-of-Five-Serie für sich entscheiden.