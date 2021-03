Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Deines verliert WM-Kampf gegen Beterbijew durch technischen K.o.

MOSKAU: Für Profiboxer Adam Deines ist der Traum von einem WM-Titel im Halbschwergewicht unerfüllt geblieben. Der 30 Jahre alte Magdeburger unterlag am Samstagabend im Megasport-Palace von Moskau dem amtierenden Doppelweltmeister Artur Beterbijew durch technischen K.o. in der zehnten Runde.

Der Russe schickte Deines mit einer Schlagserie zu Boden, worauf sein Trainer Dirk Dzemski das Handtuch warf. Beterbijew konnte seine Gürtel der Verbände IBF sowie WBC somit erfolgreich verteidigen und bleibt der einzige amtierende Weltmeister mit einer K.o.-Quote von 100 Prozent.

Für Deines galt der 21. Profikampf als der bisher größte und wichtigste seiner Karriere. Vor 6000 Zuschauern präsentierte sich der Außenseiter in den ersten drei Runden sehr beweglich auf den Beinen und konnte die Attacken von Beterbijew noch erfolgreich abwehren. Im weiteren Verlauf musste Deines aber wiederholt harte Schläge einstecken.

In der zehnten Runde wurde der Druck von Beterbijew immer größer. Deines wurde schließlich durch eine krachende Hand am Kinn getroffen und ging zu Boden. Dzemski warf das Handtuch, womit der Kampf vorzeitig beendet war.

Kurz vor Schluss: Deutscher Ringer Kinsinger schafft Olympia-Quali

BUDAPEST: Der deutsche Ringer Etienne Kinsinger hat sich für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Beim Auswahlturnier in Budapest erreichte der Griechisch-römisch-Athlet am Samstag in der Klasse bis 60 Kilogramm das Finale; das ist gleichbedeutend mit dem Ticket für Japan im Sommer. Der 24-jährige Saarländer bezwang im Halbfinale den Aserbaidschaner Murad Mammadov mit 5:3 dank einer spektakulären Comeback-Aktion zehn Sekunden vor dem Kampfende.

In den Runden zuvor hatte er sich gegen Helary Maegisalu aus Estland (5:4) und den Kroaten Ivan Lizatovic (8:2) durchgesetzt. Kinsinger ist nach dem Freistil-Schwergewichtler Gennadij Cudinovic der zweite deutsche Ringer, der sich bei dem Quali-Turnier in Ungarn sein Startrecht für den Saisonhöhepunkt in Japan sicherte.

Die deutschen Frauen waren ebenso leer ausgegangen wie die anderen Greco-Mattenkämpfer am Samstag. Die letzte Möglichkeit, noch zu den Sommerspielen zu kommen, ist ein Qualifikationsturnier Anfang Mai in Sofia. Bereits bei der WM 2019 hatten sich der dreimalige Weltmeister Frank Stäbler, der Olympia-Dritte Denis Kudla, Eduard Popp, Aline Rotter-Focken und Anna Schell ihr Ticket für Tokio gesichert.

Flick bestätigt Länderspiel-«Go» für Lewandowski und Alaba

MÜNCHEN: Der FC Bayern München stellt Torjäger Robert Lewandowski nun doch für das WM-Qualifikationsspiel von Polen in England ab. Auch David Alaba darf mit der österreichischen Auswahl nach Schottland reisen. «Für beide hat es das Go von uns gegeben», bestätigte Trainer Hansi Flick am Samstag nach dem 4:0 des deutschen Rekordmeisters in der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart.

Großbritannien war von den deutschen Behörden bislang als Virusvariantengebiet eingestuft worden, was die Bundesliga-Profis höchstwahrscheinlich zu einer Quarantäne nach der Wiedereinreise nach Deutschland gezwungen hätte. Von Sonntag an wird Großbritannien aber nur noch als Risikogebiet gelistet, was die Reisebeschränkungen in Teilen aufhebt. Der FC Bayern wollte nicht Gefahr laufen, auf die beiden Leistungsträger womöglich im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig am 3. April nach der Länderspielpause verzichten zu müssen.

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hofft darauf, dass neben Alaba auch die weiteren Profis aus der deutschen Bundesliga zur Verfügung stehen werden. «Wir führen noch Gespräche, es schaut aber sehr gut aus», sagte ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold am Samstag der Nachrichtenagentur APA - Austria Presse Agentur. Man habe von den deutschen Clubs bisher fast ausschließlich positives Feedback erhalten. Teamchef Franco Foda will sein endgültiges Aufgebot am Sonntag bekanntgeben. Im vorläufigen Kader aus 43 Profis standen 19 Spieler, die in Deutschland aktiv sind. Österreich tritt bis Ende März in Schottland sowie gegen die Färöer und Dänemark an.

Zverev nach Sieg im deutschen Tennis-Duell im Finale von Acapulco

ACAPULCO: Alexander Zverev hat das deutsche Duell mit Dominik Koepfer für sich entschieden und beim Tennisturnier in Acapulco das Endspiel erreicht. Der 23 Jahre alte Hamburger gewann am Freitag (Ortszeit) mit 6:4, 7:6 (7:5) und steht zum 23. Mal im Finale eines ATP-Turniers. Dort trifft er im Kampf um seinen 14. Titel auf den an Nummer eins gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas, der den italienischen Qualifikanten Lorenzo Musetti mit 6:1, 6:3 bezwang. Zverev ließ sich von einem leichten Erdbeben zu Beginn des zweiten Satzes nicht verunsichern.

Lewandowski und Piatek sollen nun doch in England spielen

WARSCHAU: Die polnische Nationalmannschaft rechnet für das WM-Qualifikationsspiel in England nun doch mit Kapitän und Weltfußballer Robert Lewandowski. Der FC Bayern München habe die offizielle Genehmigung für die Abstellung des 32-Jährigen erteilt, sagte ein Sprecher des polnischen Verbands am Samstag. Auch Krzysztof Piatek von Hertha BSC soll nach der Lockerung der Reisebeschränkungen für Großbritannien im Kader für die Partie am 31. März stehen.

Leverkusen-Profi Diaby positiv auf Corona getestet

LEVERKUSEN: Fußballprofi Moussa Diaby vom Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Verein am Samstag mit. Der französische U21-Nationalspieler war demnach bereits am Freitag getestet worden. «Sämtliche Ergebnisse der anderen getesteten Personen aus dem Leverkusener Lizenzspieler-Kader sowie dem zugehörigen Staff waren negativ», hieß es in der Erklärung des Bundesliga-Sechsten, der am Sonntag bei Hertha BSC in Berlin nun ohne den 21 Jahre alten Diaby auskommen muss. Alle weiteren Maßnahmen, teilte Bayer mit, würden mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmt.

HSV wieder Spitzenreiter der 2. Bundesliga - 2:0 gegen Heidenheim

HAMBURG: Der Hamburger SV hat zumindest vorerst die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert. Die Norddeutschen besiegten am Samstagnachmittag zu Hause den Liga-Siebten 1. FC Heidenheim 2:0 (1:0) und zogen so in der Tabelle am VfL Bochum vorbei, der am Montag aber noch bei Fortuna Düsseldorf antritt. Erzgebirge Aue besiegte zeitgleich den abstiegsbedrohten SV Sandhausen ebenfalls 2:0 (0:0), wodurch die Sachsen zunächst Rang acht der Tabelle erreichten. In der Begegnung Eintracht Braunschweig gegen SV Darmstadt 98 gab es keinen Sieger, die Teams trennten sich 1:1 (1:1). Braunschweig bleibt so zunächst Tabellen-15.

Lesser Verfolgungs-Fünfter in Östersund - Norweger Laegreid vorn

ÖSTERSUND: Biathlet Erik Lesser hat im vorletzten Saisonrennen einen möglichen Podestplatz durch zwei Fehler im abschließenden Schießen noch aus der Hand gegeben. Der 32-Jährige aus Thüringen wurde am Samstag im schwedischen Östersund Fünfter in der Verfolgung und zeigte dabei auf den WM-Strecken von 2019 eine starke Aufholjagd. Lesser war nur als 33. in den Wettkampf gegangen und kämpfte sich auch durch drei Schießeinlagen ohne Fehler weit nach vorne. Auf Rang drei fehlten dem Ex-Weltmeister nur knapp 24 Sekunden. Der Norweger Sturla Holm Laegreid (2 Fehler) sicherte sich vor seinem Landsmann Johannes Thingnes Bö den Tagessieg und sorgte für noch mehr Spannung im engen Duell um den Triumph im Gesamtweltcup.

Preuß in Biathlon-Verfolgung in Östersund Sechste - Röiseland siegt

ÖSTERSUND: Franziska Preuß hat im letzten Verfolgungsrennen der Biathlon-Saison als beste Deutsche den sechsten Platz belegt. Nach vier Schießfehlern hatte die Bayerin am Samstag im schwedischen Östersund im Ziel 2:05,9 Minuten Rückstand auf die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland (4 Fehler). Den zweiten Platz sicherte sich Gesamtweltcup-Siegerin Tiril Eckhoff (Norwegen/4) vor Hanna Solo (Belarus/5). Zweitbeste DSV-Skijägerin war Janina Hettich (5) als Zwölfte, auch Vanessa Hinz (4) schaffte es als 19. in die Top 20.

Keine ausländischen Zuschauer bei Olympia in Tokio zugelassen

TOKIO: Bei den Sommerspielen in Tokio dürfen wegen der Corona-Pandemie keine ausländischen Fans nach Japan einreisen. Diese Entscheidung teilten die japanischen Organisatoren am Samstag in einer Video-Schalte dem Internationalen Olympischen Komitee und den Paralympics-Machern mit. Grund für den Beschluss ist die Angst vor der weiteren Verbreitung des Coronavirus. Das IOC und das Internationale Paralympische Komitee hätten die Entscheidung «vollkommen respektiert und akzeptiert», hieß es. Ticketkäufer aus dem Ausland sollen eine Kosten-Erstattung erhalten.

Rangnick sagt FC Schalke 04 ab: Keine Rückkehr als Sportvorstand

GELSENKIRCHEN: Ralf Rangnick kehrt nicht als Sportvorstand zum Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 zurück. Diese Entscheidung gab der 62-Jährige am Samstag über seinen Medienberater bekannt. «Ich hätte mich gerne eingebracht, um Schalke auf dem schwierigen Weg zurück zu alter Stärke zu helfen», heißt es. «Leider sehe ich mich aufgrund der zahlreichen Unwägbarkeiten innerhalb des Vereins derzeit nicht in der Lage, die sportliche Verantwortung bei S04 zu übernehmen.» Rangnick war beim Tabellenletzten aussichtsreichster Kandidat auf die Nachfolge von Sportvorstand Jochen Schneider.

Deutsche Snowboardcrosser abgeschlagen - Samkova gewinnt hauchdünn

VEYSONNAZ: Die deutschen Snowboardcrosser haben beim Saisonfinale in Veysonnaz die vorderen Plätze klar verpasst. Martin Nörl (Adlkofen) schied in der Schweiz am Samstag als bester Starter von Snowboard Germany im Viertelfinale aus. Für seine Teamkollegen Leon Beckhaus (Miesbach) und Paul Berg (Konstanz) war bereits im Achtelfinale Endstation. Der Sieg ging an den Österreicher Alessandro Hämmerle, der sich damit zum dritten Mal den Gesamtweltcup sicherte.

Bei den Frauen gewann die Tschechin Eva Samkova vor der Italienerin Michela Moioli und entschied das Gesamtklassement damit ebenfalls knapp für sich. Vor dem letzten Rennen war das Duo noch punktgleich gewesen. Eine deutsche Athletin war in Veysonnaz nicht am Start.

Franzose Pinturault gewinnt Ski-Gesamtweltcup - Luitz in den Top Ten

LENZERHEIDE: Der französische Skirennfahrer Alexis Pinturault hat den alpinen Gesamtweltcup gewonnen. An seinem 30. Geburtstag siegte er im letzten Riesenslalom der Saison in Lenzerheide am Samstag mit 0,20 Sekunden Vorsprung vor dem Kroaten Filip Zubcic. Dritter wurde Pinturaults Landsmann Mathieu Faivre (+0,21). Der Schweizer Marco Odermatt (+1,28) fuhr nur auf Platz elf, hat vor dem abschließenden Slalom am Sonntag im Gesamtklassement damit 107 Punkte Rückstand auf Pinturault und musste dem Franzosen zudem auch noch den Sieg in der Disziplinwertung überlassen. Stefan Luitz (+1,25) fuhr im letzten Riesentorlauf des Winters auf Rang zehn.

Vlhova vor Sieg im Ski-Gesamtweltcup - Kleine Kugel an Liensberger?

LENZERHEIDE: Die slowakische Skirennfahrerin Petra Vlhova steht unmittelbar vor dem Gewinn des alpinen Gesamtweltcups.

Nach dem ersten Lauf des Slaloms in Lenzerheide am Samstag liegt sie mit 1,84 Sekunden Rückstand auf die führende Katharina Liensberger aus Österreich zwar nur auf Rang sechs. Da ihre schärfste Verfolgerin in der Gesamtwertung, die Schweizerin Lara Gut-Behrami, erst wieder am Sonntag im Riesenslalom startet, reichen Vlhova heute aber schon fünf Punkte für die große Kristallkugel. In der Slalomwertung indes könnte Liensberger noch an ihr vorbeiziehen. Die einzige Deutsche, Lena Dürr (+2,76), liegt vor dem zweiten Durchgang (13.30 Uhr) auf Platz 13.

Ski-Ass Pinturault im finalen Riesenslalom zur Halbzeit klar vorne

LENZERHEIDE: Der französische Skirennfahrer Alexis Pinturault steuert beim alpinen Saisonfinale in Lenzerheide auf den Sieg im Gesamtweltcup zu.

Nach dem ersten Lauf des Riesenslaloms am Samstag liegt der 30-Jährige mit 0,81 Sekunden Vorsprung auf den Österreicher Stefan Brennsteiner in Führung. Pinturaults schärfster Verfolger in der Gesamtwertung, der Schweizer Marco Odermatt, hat als Zehnter bereits 1,66 Sekunden Rückstand. Der Allgäuer Alexander Schmid (+1,69) fuhr bei wechselhaften Strecken- und Sichtverhältnissen zunächst auf Rang zwölf, sein Teamkollege Stefan Luitz (+1,91) liegt vor dem zweiten Durchgang (12.00 Uhr) auf Platz 14.